Dies sind die Routen von Transmilenio zum Estéreo-Picknick

Nach zwei Jahren erzwungener Stille kehrt das Estéreo-Picknick wie üblich in den Briceño 18 Golf Club zurück, der sich am Nordausgang von Bogotá bei Kilometer 19 über Tunja befindet.

Das Festival wird Tausende von Musikliebhabern begrüßen, die mit den Auftritten von mehr als 90 Künstlern vibrieren werden, darunter Foo Fighters, The Strokes, The Libertines, Idles, The Drums, The Golden Pair, J Balvin, The San Jacinto Dudelsackspieler und Ela Minus.

Angesichts der Tatsache, dass das Festival außerhalb von Bogotá stattfindet, müssen Teilnehmer, die sich für öffentliche Verkehrsmittel entscheiden, am Nordportal ankommen und von dort aus einen interkommunalen Bus zu den Gemeinden Gachancipá, Tocancipá, Sesquilé oder Suesca nehmen und durch den Briceño 18 Golfplatz fahren.

Diese interkommunalen Dienste können innerhalb des Nordportals oder im Nordverkehrsterminal von Bogotá in Anspruch genommen werden.

Von Portal 80 bis Nordportal nehmen Sie die Route B10: Montag bis Freitag: 5:00 Uhr bis 21:30 Uhr.

Vom Südportal zum Nordportal nehmen Sie die Route B12: Montag bis Freitag: 4:30 bis 23:00 Uhr.

Vom El Dorado-Portal zum Nordportal nehmen Sie die Route B16 von Montag bis Freitag von 5:30 bis 22:30 Uhr.

Vom Portal La Américas zum Nordportal nehmen Sie die Route B14 von Montag bis Freitag: 4:30 bis 21:30 Uhr.

Von Portal 20 de Julio bis North Portal nehmen Sie die Route B18 von Montag bis Freitag von 5:30 bis 22:30 Uhr.

Vom Usme Portal zum Nordportal nehmen Sie die Route: B75 von Montag bis Freitag: 4:00 Uhr bis 23:00 Uhr.

Vom Portal Climb zum Nordportal nehmen Sie die Route: B50 Montag bis Freitag 6:00 Uhr bis 8:30 Uhr.

Von Portal 80 zum Nordportal nehmen Sie die B10: Samstag: 5:30 Uhr bis 21:30 Uhr.

Vom Südportal zum Nordportal nehmen Sie die B12: Samstag: 4:30 Uhr bis 23:00 Uhr.

Vom El Dorado-Portal zum Nordportal nehmen Sie von 5:30 bis 22:00 Uhr die Route B16.

Vom Portal La Américas bis zum Nordportal nehmen Sie die Route B14 Samstag: 5:00 Uhr bis 21:30 Uhr.

Von Portal 20 de Julio bis zum Nordportal nehmen Sie die Route B18 von 4:30 bis 21:30 Uhr.

Vom Usme Portal zum Nordportal nehmen Sie die Route B75 Samstag: 4:00 Uhr bis 23:00 Uhr.

Vom Portal Aufstieg zum Nordportal (Es gibt keine direkte Route)

Nehmen Sie vom Portal 80 zum Nordportal die B10 an Sonn- und Feiertagen: 6.30 Uhr bis 20.00 Uhr

Vom Südportal zum Nordportal nehmen Sie die B von 12:4:00 Uhr bis 22:00 Uhr.

Vom El Dorado-Portal zum Nordportal (Es gibt keine direkte Route)

Vom Portal La Américas bis zum Nordportal nehmen Sie die Route B14 am Sonntag von 4.00 bis 22.00 Uhr.

Von Portal 20 de Julio nach Portal Norte nimm die Route (Es gibt keine direkte Route)

Vom Usme Portal zum Nordportal nehmen Sie die Route B75 von 5:00 Uhr bis 22:00 Uhr.

Vom Portal Aufstieg zum Nordportal (Es gibt keine direkte Route)

Porta San Mateo zum Nordportal B44 Sonn- und Feiertage 5:00 bis 22:00 Uhr

