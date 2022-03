Dies ist, was über die Ureinwohner im Nationalpark in Bogotá nach dem Tag der Charakterisierung bekannt ist: Es gibt mehr als 1.500

In Übereinstimmung mit der Entscheidung über die Vormundschaft des Dritten Gerichts mit Sitz in Suba und nach zwei gescheiterten Versuchen gelang es dem Distrikt, am Morgen dieses Donnerstags, dem 24. März, die Charakterisierung der im Nationalpark angesiedelten Embera-Ureinwohner durchzuführen.

Wie der Distrikt berichtete, begann der Prozess in den frühen Morgenstunden mit der Einrichtung eines einheitlichen Kommandopostens, in dem das Innenministerium und seine Direktion für indigene Angelegenheiten und Minderheitenangelegenheiten, das Regierungssekretariat und der Hohe Rat für Frieden, Opfer und Versöhnung begleitete den Prozess der Identifizierung von Mitgliedern der Embera-Community und stellte gleichzeitig die Garantie ihrer Rechte sicher.

Nach dem Tag der Arbeit mit den indigenen Gemeinschaften im Nationalpark berichtete der Hohe Rat, dass die vorläufigen Daten des Charakterisierungsprozesses zeigten, dass 275 Familien Embera Chamí und Katío in dem Sektor untergebracht sind, dh insgesamt 747 Menschen, während aus anderen indigenen Gruppen, wurden 261 Familien registriert, was 838 Personen entspricht.

Bild von Bezirksbeamten während der Charakterisierung indigener Familien im Nationalpark. Foto: Hoher Friedensrat in Bogotá

Nach den vom Distrikt gesammelten Daten sind derzeit 536 indigene Familien im Nationalpark angesiedelt, was insgesamt 1.585 Menschen entspricht.

„Es sei darauf hingewiesen, dass 90% der Menschen, die zum Bakatá-Prozess gehören, nicht im Nationalpark übernachten, da sie in den letzten Stunden (zwischen Mittwochabend und frühem Donnerstag) angekommen sind“, erklärte der Hohe Rat für Frieden.

Andererseits berichtete das Unternehmen, dass während des Charakterisierungsprozesses auch eine Brigade des Gesundheitsministeriums anwesend war, um den Gesundheitszustand der indigenen Gemeinschaften zu beurteilen und so relevante medizinische Leistungen sicherzustellen.

Der Prozess der Charakterisierung indigener Familien im Nationalpark wurde auch von einer Brigade des Gesundheitsministeriums begleitet, die für die Überprüfung des Gesundheitszustands der Gemeinde verantwortlich war. Foto: Hoher Friedensrat in Bogotá

Nach dem Tag der Identifizierung der indigenen Gemeinschaft muss der Distrikt damit beginnen, diese Familien in ihre angestammten Gebiete zurückzubringen, wie dies in den vergangenen Wochen bei den im La Florida Park angesiedelten indigenen Gemeinschaften der Fall war. Zu diesem Zweck muss ein freiwilliger Prozess des Embera-Volkes durchgeführt werden, dh es wird eine Überwachung festgelegt, durch die Familien im Rahmen der ihnen von der nationalen Regierung gewährten Garantien zurückkehren möchten.

„Anhand der Charakterisierung werden wir nach Routen suchen, die innerhalb der einzelnen Ureinwohner und je nach Situation der einzelnen Menschen im Nationalpark schnelle Lösungen finden können“, sagte in einem Dialog mit Noticias Caracol, dem Delegierten des öffentlichen Ministeriums und Garant der Rechte Ricardo Medina Rico.

Es sei daran erinnert, dass die Opfereinheit am Dienstag, dem 1. März, in Zusammenarbeit mit dem Regierungssekretariat und dem Hohen Rat für Frieden, Opfer und Versöhnung von Bogotá die Rückkehr von 79 indigenen Embera-Familien in ihr Hoheitsgebiet eingeleitet hat, die sich in der Schutzeinheit des Parks La Florida befanden .

Insgesamt kehrten laut Rodríguez am 1. März 58 Familien nach Bagadó (Chocó) zurück, 12 kehrten nach Pueblo Rico (Risaralda) zurück, während weitere 9 nach Carmen de Atrato (Chocó) zurückkehrten.





