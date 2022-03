Wo er war und wie sie den dritten Verdächtigen wegen des Verbrechens des ehemaligen Puma Aramburu verhafteten: welche Rolle hätte er gespielt

Das Verbrechen von Federico Martin Aramburu ist einer der Schwerpunkte der Sportmedien in Frankreich. Nachdem die Identität der drei Verdächtigen des Mordes freigegeben worden war, verhafteten die Sicherheitskräfte alle Angeklagten, um zu versuchen, den Fall zu klären. Der letzte Sturz war Romain Bouvier, der einige Stunden nach dem anderen von der Polizei von Nantes gefunden wurde Angeklagter wurde an der ungarischen Grenze zur Ukraine festgenommen.

Dieser 30-jährige Mann wird zusammen mit dem anderen Häftling, der als Loïk Le Priol identifiziert wurde, untersucht, weil er einer der mutmaßlichen Schützen war, die am frühen Samstag das ehemalige argentinische Rugby mitten im Boulevard Saint-Germain, einer exklusiven Gegend von Paris, angegriffen haben. Bouvier und Le Priol waren angeblich in einem Jeep umgezogen, der von Lison, einem 24-jährigen Mädchen, gefahren wurde, das ebenfalls der „Komplizenschaft am Mord“ beschuldigt wird und bereits in Untersuchungshaft genommen wurde.

An diesem Mittwoch, dem 23. März, bestätigten Quellen in der Nähe des Falls gegenüber der AFP-Agentur, dass der Mann von der Nantes Investigation and Intervention Brigade (BRI) im französischen Departement Sarthe (westlich des Landes) gefunden worden war. Einen Tag später, in der Zwischenzeit, gab die lokale Presse einige Details seiner Verhaftung bekannt. Laut Le Parisien gehörte der Mann „korpulent, fast kahl und mit schwarzem Bart“, wie von den Behörden beschrieben, ebenfalls zum Sektor der rechtsextremen Franzosen. Zunächst war die Person, die gegen Mittag auf der Straße festgenommen wurde, am Vortag gesehen worden, als sie für ein Hotelzimmer in der Gemeinde Solesmes bezahlte.

Als jedoch die Forschungs- und Interventionsbrigade von Nantes vor Ort war, war er nicht mehr da. Am nächsten Tag gelang es dem Pariser Verbrecherkommando, ihn zu fangen, indem er ihn in einer Bank saß, „nachdem er Geld von einem Geldautomaten abgezogen hatte“.

Die Beamten verlegten ihn dann in die gerichtlichen Einrichtungen in Paris, wo er in Gewahrsam genommen wurde und wo er für die nächsten 48 Stunden aussagen muss. Wie sein Kollege Loik Le Priol wird Bouvier beschuldigt, Komplize und Täter des fraglichen Ereignisses zu sein.

Die französische Digitalzeitung Mediapart erklärte, dass die beiden Männer mehrere Jahre lang einen Kreis besuchten, der Aktivisten der National Youth Front und der GUD (Union Defense Group), einer Vereinigung französischer rechtsextremer Studenten, zusammenbrachte. Es ist erwähnenswert, dass beide im Juni für einen weiteren Fall vor Gericht erscheinen mussten, in dem sie 2015 wegen „verschärfter Gewalt“ gegen einen ehemaligen Präsidenten der rechtsextremen Gruppe strafrechtlich verfolgt werden.

Im Oktober desselben Jahres wurden Le Priol, Bouvier und drei weitere Mitglieder der GUD beschuldigt, einen ehemaligen Gewerkschaftsführer gewaltsam geschlagen und gedemütigt zu haben, was ihn zum Ausziehen zwang.

Die Behörden haben bereits die Gefangennahme der drei Beteiligten gefunden

Am Samstagabend wurde Lison, ein junger 24-jähriger Ernährungsstudent im dritten Jahr, an der Brücke der Seele und hinter dem Steuer eines Fiat 500 festgenommen. Die Ermittler behaupten, sie habe das Fahrzeug gefahren, in dem die beiden Männer gefahren sind, die bei der Rugby-Weltmeisterschaft 2007 den Bronzemedaillengewinner erschossen hatten.

„Ich habe den Jungs gesagt, sie sollen gehen. Ich wollte nicht, dass es so passiert. Ich habe instinktiv und aus Liebe gehandelt „, erklärte die Frau unter Tränen vor dem Richter für Befreiung und Inhaftierung. Der Beschuldigte der „Komplizenschaft am Mord“ befindet sich in Versailles in Untersuchungshaft. „Ich habe den Jungs gesagt, sie sollen nicht kämpfen. Ich bin so wütend und traurig für das Opfer „, fügte sie hinzu. Gerichtsquellen sagten jedoch, dass er sich weigerte, Ermittlern Zugangscodes zu seinem Handy und seiner Computerausrüstung zur Verfügung zu stellen.

Loïk Le Priol seinerseits befand sich in der Grenzstadt Zahony, in einem Sektor, in dem sich die Grenzen von Ungarn, der Slowakei und der Ukraine kreuzen. „Der Ausländer teilte der Polizei mit, dass er eine militärische Ausbildung hatte und in die Ukraine gegangen wäre, um zu kämpfen“, sagte die ungarische Polizei. Der Mann wurde mehr als 72 Stunden nach dem Vorfall etwa 1800 Kilometer von dieser französischen Stadt entfernt festgenommen.

