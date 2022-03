Der Klimawandel betrifft Allergiker: Wissenschaftler rechnen mit längeren Pollensaisonen

Attractive young adult woman coughing and sneezing outdoors. Sick people allergy or virus influenca concept.

Eine kürzlich durchgeführte Studie ergab, dass die USA in diesem Jahrhundert einen Anstieg des gesamten Pollens um 200% verzeichnen werden, wenn die Welt weiterhin mit hoher Geschwindigkeit Kohlendioxidemissionen aus Fahrzeugen, Kraftwerken und anderen Quellen erzeugt. Die Pollensaison beginnt in der Regel bis zu 40 Tage früher im Frühjahr und dauert bis zu 19 Tage länger als gewöhnlich.

„Wir untersuchen, wie sich Atmosphäre und Klima auf Bäume und Pflanzen auswirken. Während sich die meisten Studien auf Pollen im Allgemeinen konzentrieren, konzentrieren wir uns auf mehr als ein Dutzend verschiedene Arten von Gräsern und Bäumen und darauf, wie sich ihre Pollen auf unterschiedliche Weise auf die US-Regionen auswirken werden „, erklärte Yingxiao Zhang, Spezialist in der Abteilung für Klima- und Weltraumwissenschaft und -technik der Universität Michigan und Erstautor des Dokuments, das gerade in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht wurde.

Die Forscher fanden heraus, dass beispielsweise Arten wie Eiche und Zypresse im Nordosten den größten Anstieg ihrer Präsenz im Land bewirken werden, Allergene jedoch fast überall zunehmen werden, was sich auf die menschliche Gesundheit und die Wirtschaft auswirkt.

Wissenschaftler warnen nicht nur vor dem Ereignis, sondern befürchten, dass sie einen genaueren Zeitplan erstellen können, der es zumindest ermöglicht, im Voraus zu wissen, wann die Pollenwellen eintreffen werden. „Wir arbeiten daran, das Modell dieser Studie zu verwenden, um genauere lokale Pollenprognosen zu entwickeln “, sagte der Forscher.

Pollen, die staubartigen Körner, die von Gräsern und Pflanzen produziert werden, enthalten das männliche Erbmaterial für die Fortpflanzung einer Pflanze. Die Menge, die produziert wird, hängt davon ab, wie die Pflanze wächst . Steigende globale Temperaturen werden das Pflanzenwachstum in vielen Gebieten ankurbeln, was sich wiederum auf die Pollenproduktion auswirkt . Die Temperatur ist jedoch nur ein Teil der Gleichung. „Wir haben festgestellt, dass der größte Treiber für das zukünftige Pollenwachstum die erhöhten Kohlendioxidemissionen sein werden“, sagt Yingxiao.

Steigende globale Temperaturen werden das Pflanzenwachstum in vielen Gebieten ankurbeln, was sich wiederum auf die Pollenproduktion auswirkt (EFE/Marcial Guillén/Archiv)

Die höhere Temperatur verlängert die Vegetationsperiode und gibt der Flora mehr Zeit, Pollen zu emittieren und sich zu vermehren. In der Zwischenzeit fördert Kohlendioxid die Photosynthese, sodass Pflanzen wachsen und mehr Pollen produzieren können. Fachleute fanden heraus, dass der Kohlendioxidgehalt in Zukunft einen viel größeren Einfluss auf den Pollenanstieg haben kann als die Temperatur.

Flüchtige Trittfrequenz

Die Spezialisten untersuchten 15 verschiedene Pollenarten, anstatt alle Pollen auf die gleiche Weise zu behandeln wie viele frühere Studien. In der Regel beginnt die Bestäubung mit Laubbäumen im Spätwinter und Frühling . In den USA sind Erle, Birke und Eiche die drei wichtigsten Laubbäume, die Allergien auslösen, obwohl es andere gibt, wie Maulbeere. Dann kommen die Weiden im Sommer heraus, gefolgt von Ambrosia am Ende dieser Saison. Im Südosten beginnen immergrüne Pflanzen wie Bergzeder und Wacholder (aus der Familie der Zypressen) im Januar. In Texas entspricht Zedernfieber Heuschnupfen.

„Wir haben festgestellt, dass sich im Nordosten die Pollensaison vieler allergener Bäume mit steigenden Temperaturen und Kohlendioxidemissionen zunehmend überschneiden wird. Zum Beispiel, bevor Eichen zuerst Pollen freisetzten und dann Birken bestäubt wurden. Wir sehen jetzt mehr Überschneidungen mit ihren Pollensaisonen „, sagten die Forscher.

Nach den Vorhersagen dieser Studie prognostizieren sie, dass sich die Pollensaison im Norden aufgrund des höheren Temperaturanstiegs in den nördlichen Gebieten im Allgemeinen stärker verändern wird als im Süden der Vereinigten Staaten. Die südöstlichen Regionen, darunter Florida, Georgia und South Carolina, können in Zukunft mit einem starken Anstieg von Gras und Unkrautpollen rechnen, prognostiziert das Dokument. Der pazifische Nordwesten dürfte aufgrund der frühen Erlensaison einen Monat früher die Pollensaison erreichen.

„Wir haben festgestellt, dass sich im Nordosten die Pollensaison vieler allergener Bäume mit steigenden Temperaturen und Kohlendioxidemissionen zunehmend überschneiden wird“, sagten die Forscher (Foto: Pixabay)

Die meisten Pollenprognosen zu diesem Zeitpunkt geben eine sehr breite Schätzung ab. Ein Teil des Problems besteht darin, dass es nicht viele Beobachtungsstationen für die Pollenzählung gibt. Die meisten werden von Allergiekliniken betrieben, und es gibt weniger als 100 dieser Stationen im ganzen Land. „Es ist ein sehr mühsamer Prozess, verschiedene Pollenarten zu messen“, sagte Yingxiao. Infolgedessen weisen die aktuellen Prognosen viele Unsicherheiten auf. Diese dürften teilweise auf dem basieren, was eine Station in der Vergangenheit beobachtet hat, und auf der Wettervorhersage. Unser Modell könnte, wenn es in einen Prognoserahmen integriert wird, gezieltere Pollenprognosen im ganzen Land liefern .“

Die Wissenschaftler dieses Papiers glauben, dass es möglich ist, abzuschätzen, wo Bäume auf Satellitendaten und Feldstudien basieren. Sie wissen auch, wie sich die Temperatur auf das Herauskommen von Pollen auswirkt, was sie als Pollenphänologie bezeichnen. Mit diesen Informationen können sie Wetterfaktoren wie Wind, relative Luftfeuchtigkeit und Niederschlag verwenden, um zu bestimmen, wie viel Pollen in die Luft gelangt, und atmosphärische Modelle können zeigen, wie sie sich bewegt und bläst, um eine Echtzeitprognose zu erstellen. Mit all diesen Informationen können Sie sehen, wo sich Pollen in Raum und Zeit befinden könnten, sodass Allergiker wissen, was in ihrer Region vor sich geht.

Es gibt noch einige Unbekannte über langfristige Pollenprojektionen. Zum Beispiel verstehen Wissenschaftler nicht ganz, warum Pflanzen in einigen Jahren mehr Pollen produzieren als in anderen. Es gibt keine gute Möglichkeit, das in die Modelle aufzunehmen. Es ist auch nicht ganz klar, wie Pflanzen reagieren werden, wenn der Kohlendioxidgehalt in die Höhe schnellen und auch Bäume in Wohngebieten schwer zu fangen sind. Es gibt nur sehr wenige Ragweed-Umfragen, die zeigen, wo diese Pflanzen in den USA wachsen, aber das kann verbessert werden.

