Venezolaner bringt seine Migrantenerfahrung ins Theater in den USA

NEW YORK (AP) — Die beste Inspiration können Sie selbst sein. Das glaubt der venezolanische Sänger und Tänzer Miggel Anggelo, der sein neues Tanz- und Theaterstück auf seiner eigenen Geschichte als Einwanderer in den USA basierte.

Das Ergebnis ist „English with an Accent“, ein „Performance“ -Stück, das von diesem Komponisten und Countertenor geschaffen wurde und zusammen mit 10 Tänzern aufgeführt wird, die am 1. April in Washington und im November im Lincoln Center in New York aufgeführt werden.

„Es ist meine Geschichte, aber gleichzeitig ist die Geschichte universell. Es könnte jedermanns Geschichte sein. Zum Beispiel sind 80% der Tänzer (im Stück) Einwanderer „, sagte Angelo, mit richtigem Namen Miguel Angelo Pinto Martínez.

In seiner Show spielt der 49-jährige Künstler eine Raupe, die in New York ankommt und seine eigene Identität und seine Möglichkeiten, ein Schmetterling zu werden, in Frage stellt. Die Geschichte entspricht dem Leben von Einwanderern, die hart arbeiten müssen, aber in einem neuen Land erfolgreich sein können.

In „English with an Accent“ singt Anggelo auf Englisch, während er tanzt, vermischt sich mit den anderen Tänzern und zeigt so die Geschichte der Raupe und die Hindernisse, denen sie auf dem Weg begegnet. Das von den Washington Performing Arts präsentierte Stück wird im GALA Hispanic Theatre in der US-Hauptstadt gezeigt.

„Ich habe klassisches Ballett gemacht, aber ich sage immer 'Warum gibt es im Ballett keinen Text? Eines Tages werde ich etwas tun, das mit Tanz zu tun hat, aber ich werde es schreiben und Musik darauf machen „, sagte der Künstler.

Angelo wurde in Valencia, Venezuela, geboren und wollte seit seiner Kindheit Künstler werden. Als junger Mann sprach er für ein Set des Broadway-Musicals „Pinocchio“ vor, das nach Venezuela kam und die Hauptrolle bekam. Dort fing er an zu singen.

Nachdem er mehrere Theatergruppen in Caracas durchlaufen hatte, ging er nach Deutschland und nutzte die Tatsache, dass sein Großvater Deutscher war. Dort erhielt er ein Stipendium für Gesangsunterricht in Köln, und Ende der 1990er Jahre, während er in Venezuela Urlaub machte, sprach er für „Fama El Musical“ vor, mit dem er mehr als zwei Jahre durch Lateinamerika tourte.

Die Tour endete in Argentinien und Anggelo blieb vier Jahre dort, bis 2001 der sogenannte „Laufstall“ im Land eintraf oder die Barabhebung aufgrund einer schweren Krise einschränkte und nach Venezuela zurückkehrte. Aber sein Traum war es, in den Vereinigten Staaten zu arbeiten.

Im Jahr 2002 kam er mit einem Touristenvisum in dieses Land und erhielt später ein Künstlervisum, das seine Karriere auf Theater und Gesang konzentrierte, sowie als Kulturattaché unter der Schirmherrschaft des Außenministeriums auf zwei Reisen durch Russland. Darüber hinaus veröffentlichte er zwei Musikalben: „Where will be Matisse“ (2012) und „La Casa Azul“ (2015).

„English with an Accent“ wurde als Angelos drittes Musicalbum geboren und wurde zur Einwanderungsgeschichte, die der Venezolaner zusammen mit dem Mexikaner Jaime Lozano in einem hybriden Tanz- und Theaterstück festhielt. Lozano schrieb die Musik und die Texte für die „Aufführung“ mit und übernahm die musikalische Leitung.

Die Show ist für Angelo von besonderer Bedeutung, da er gerade die US-Staatsbürgerschaft erhalten hat.

„('Englisch mit einem Akzent') steht für meinen Kampf um Sicherheit, Glück und Selbstwertgefühl“, sagte der Künstler, „und um zu entdecken, dass ich dieses Land in den Vereinigten Staaten jetzt als „mein Zuhause“ bezeichnen kann.“