VALORANT Challengers: Ein Latino-Team wird zum ersten internationalen Event des Jahres kommen

Nach dem Monat der regulären Phase sowohl im nördlichen als auch im südlichen Latam sind die vier Vertreter des Kontinents bereits in Mexiko, um die Playoffs von Angesicht zu Angesicht zu beginnen. Vom 24. bis 27. März suchen Leviathan, E-Xolos LAZER, KRÜ Esports und FUSION den einzigen direkten Pass zu den VALORANT Masters in Reykjavik, der dem Champion vorbehalten ist. Dies ist die erste internationale Veranstaltung des Jahres, bei der die besten Teams der Welt als Höhepunkt der ersten Etappe des VCT (Champions Circuit) zusammenkommen.

Im Norden (LAN) belegte der Kader von E-Xolos LAZER den ersten Platz, nachdem er FUSION 2-1 im Finale der Schlüssel der Gewinner besiegt hatte. Die Organisation, die gerade am Tatort angekommen ist - vom Baseballspieler Jhoulys Chacín - rächte sich im Finale des Verliererschlüssels, wo sie ihre Teilnahme bestätigten, indem sie Six Karma mit 2:0 besiegten.

Im Süden (LAS) war es der Leviathan-Kader, der nach seinem Sieg gegen KRÜ Esports mit 2 zu 0 den ersten Platz belegte. Die Favoriten von Latam und die Top 4 der Welt im Jahr 2021 hatten aufgrund der teilweisen Suspendierung von Keznit nicht die volle Startmannschaft für das Spiel, aber sie gewannen den zweiten Platz mit ihrem Sieg gegen 9z mit 2:0. Im Finale des unteren Schlüssels hatten sie erneut die Startliste und erzielten einen durchschlagenden Sieg.

Kleinanzeigen von LAS | (@valesports_la)

VALORANT Masters: Der Zweitplatzierte in den Playoffs der VALORANT Challengers trifft in Brasilien auf den zweiten Platz, um das Qualifikationsspiel zu definieren. Mit anderen Worten, die brasilianische Region wird auch die gleiche Chance haben. Die Entscheidung von Riot Games war die Unterstützung von Latam, das auf großartige Weise zeigte, dass es über erstklassiges Talent im Schützen verfügt. Die internationalen Leistungen von KRÜ Esports sowie die Leistung des Australs-Kaders (jetzt unter Leviathan) im Qualifikationsspiel der Champions League Last Chance Qualifier spielten eine Schlüsselrolle für diesen Fortschritt.

In der letzten Ausgabe der Playoffs von Angesicht zu Angesicht in der Region zeigte der Süden Six Karma und INFINITY Überlegenheit, und obwohl Australs KRÜ Esports im Finale der Schlüssel 2:1 der Gewinner besiegten, fielen sie im großen Finale gegen denselben Rivalen mit 3:0. Vertreter wie Bandicoot und Daveeys werden ihren Rückkampf anstreben und sowohl E-Xolos LAZER als auch FUSION werden versuchen, dies zu korrigieren und bestmöglich zu repräsentieren, während Leviathan versuchen wird, die Eintrittsbarriere zu überwinden, die KRÜ Esports im Jahr 2021 war.

Schlüssel-Playoffs VCT Challengers Mexico - Phase 1 | (@valesports_la)

Von Donnerstag bis Sonntag beginnen die Tage bei 14 MX; 15 CO/PE; 17 AR/CL. Der erste Tag wird durch das Duell zwischen E-Xolos LAZER (LAN Top 1) und KRÜ Esports (Top 2 von LAS) eröffnet und führt dann zum Treffen zwischen Leviathan und FUSION. Jeder beginnt mit der obersten Taste im Format der doppelten Eliminierung. Ende Donnerstag treffen wir die Finalisten des Gewinnerschlüssels und am Freitag, dem 25., scheidet die erste Mannschaft aus. Wird der Norden sich selbst einlösen können? Wird es Zeit für Leviathan sein oder wird KRÜ Esports wieder nach Reykjavik reisen?

