Spanische Menschen öffnen Türen für ukrainische Flüchtlinge

GUISSONA, Spanien (AP) — Während Millionen von Ukrainern, die Bomben und Kugeln auf ihrem Land entkommen, Zuflucht in Westeuropa suchen, fühlen sie sich an wenigen Orten so willkommen wie in einer spanischen Stadt im Landesinneren, die als „Kleine Ukraine“ bekannt ist.

Bereits bevor im vergangenen Monat russische Panzer in die Ukraine einmarschierten, hatte jeder siebte Einwohner von Guissona ukrainische Wurzeln.

Die Bevölkerung von Guissona hat sich auf 7.500 Einwohner mehr als verdoppelt und zahlreiche Ausländer, darunter Ukrainer, angezogen, nachdem vor zwei Jahrzehnten ein Supermarkt ein Vertriebszentrum in der Region eröffnet hatte.

Mehr als 3,5 Millionen Menschen haben die Ukraine seit der russischen Invasion bereits verlassen. Flüchtlinge finden in kleinen Gemeinden in ganz Europa Zuflucht, in denen Freunde und Familie leben.

In Guissona wohnen Flüchtlinge nicht nur bei Verwandten. Die gesamte Bevölkerung ist solidarisch mit ihnen und versucht ihnen zu helfen.

Miguel Julia, ein lokaler Kaufmann, hatte eine leere Wohnung im Dorf zum Verkauf. Er sagt, er habe viele ukrainische Freunde und als ein Cousin einer ukrainischen Flüchtlingsfamilie ihn um Hilfe bat, erlaubte er ihnen, in der Wohnung zu bleiben, bis sie in ihr Land zurückkehren können.

„Wir haben es schwer, eine schlechte Zeit, zu sehen, wie sie kommen und welche Geschichten sie erzählen“, sagte Julia.

Ihre Wohnung ist jetzt von Alona Hrykun, einer 44-jährigen Näherin aus Kiew, ihrer Tochter im Teenageralter und einem kleinen Sohn bewohnt.

„Mein Mann ist in Kiew geblieben. Er fährt einen Krankenwagen und transportiert die Verwundeten und Kranken während der Invasion „, sagte Hrykun. „Ich bin sehr stolz darauf, Ukrainer zu sein.“

Vorbei sind auch Hrykuns Mutter und Großmutter. Keiner von ihnen war körperlich in der Lage, die 2.500 Kilometer (1.500 Meilen) lange Reise von einem Ende Europas zum anderen zu bewältigen.

Die Behörden in Guissona im Nordosten Spaniens in Katalonien bemühen sich, die Entstehung von Ghettos zu verhindern und ausländischen Arbeitnehmern bei der Integration in die Gemeinde zu helfen.

Viele der Fenster und Balkone der Dorfgebäude, einschließlich der der Gemeinde, sind mit der ukrainischen Flagge und Antikriegsplakaten versehen.

Bisher kamen mehr als 200 ukrainische Flüchtlinge in Guissona an, ein Teil der 25.000, die Spanien erhalten hat.

„Sie haben unsere volle Unterstützung. Sie fühlen sich geschützt „, sagte Maria Ángeles López, eine 67-jährige Rentnerin. „Wir alle versuchen ihnen zu helfen und sie zu begleiten. Um Solidarität mit ihnen zu zeigen.“

Seit Kriegsbeginn arbeiten Dutzende von Einheimischen und Flüchtlingen in einem Lagerhaus in Guissona und verpackten Lebensmittel, Medikamente, Kleidung, Decken und Spielzeug, die in die Ukraine geschickt werden sollen.

Zu den Freiwilligen gehört Alina Slobodianiuk, die vor drei Jahren mit ihren Kindern im Teenageralter Maxim und Yana in die Stadt kam.

Sie lebten in der Industriestadt Dnipro in der Ukraine, wo sie PR-Führungskraft bei einer Großbank war. Sie ist geschieden. Ihr Ex-Mann ist ein Militär.

Der größte Teil seiner Familie, darunter seine Eltern, ein Bruder und eine Schwester, blieb in der Ukraine. Er sagt, dass er jeden Tag mit ihnen in Kontakt steht, dass die Familie beschlossen habe, in der Hoffnung zu bleiben, dass der Krieg bald vorbei sein wird.

„Es war keine leichte Entscheidung, weil ich mein Land liebe, ich liebe es sehr“, sagte Slobodianiuk. „Aber ich habe Angst davor, was mit meinen Kindern passieren kann.“

Die spanische Regierung war eine der ersten in Europa, die mobilisierte, um mit der Welle der ukrainischen Flüchtlinge fertig zu werden. Zu den vorübergehenden Maßnahmen, die ergriffen wurden, gehörte die Erteilung einer vorübergehenden Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis innerhalb von 24 Stunden.

Flüchtlinge haben unter anderem Zugang zu öffentlichen Gesundheitsdiensten, Ermäßigungen auf Medikamente und kostenlose Bildung.

Laut der Volkszählung von 2021 lebten im vergangenen Jahr rund 115.000 Ukrainer in Spanien.

Die Vernetzung der Ukrainer erleichtert ihren Umzug in andere Teile Europas. In einem Dorf im italienischen Apennin, eine Autostunde von Rom entfernt, konnten sich zwei Ukrainer, die mit ihren Kindern geflohen waren, dank familiärer Bindungen und eines Paares aus der Gegend niederlassen.

Tania, 30, und Katia, 33, flohen wenige Tage vor Kriegsausbruch aus Lemberg und ließen ihre Ehemänner zurück. Sie sind die Tochter und Schwiegertochter von Halyna, einer Ukrainerin mit Sitz im italienischen Dorf Belmonte Sabino.

Halyna kümmerte sich um die Schwiegermutter eines Hotelbesitzers, der jetzt die beiden Frauen und ihre Kinder beherbergt.

„Wir freuen uns sehr. Italiener haben ein großes Herz „, sagte Tania.

Die Frauen baten darum, nicht mit ihren vollständigen Namen identifiziert zu werden, aus Angst vor Repressalien gegen ihre Familien in ihrem Land.

Barry Hatton arbeitete in diesem Büro von Lissabon aus zusammen.