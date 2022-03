Sie bitten darum, die Verantwortlichen für die Handlungen in der Primatenkathedrale wegen „Verletzung der Religionsfreiheit“ strafrechtlich zu verfolgen

Am Sonntag, dem 20. März, unterbrach eine Gruppe von fünf Männern mit Kapuze eine Eucharistie, die in der Primatenkathedrale von Bogotá gefeiert wurde, mit Harangues, die den Diskurs von Frieden und Liebe in Frage stellten, zu dem sich die katholische Kirche bekennt, was zur Ablehnung verschiedener politischer, kirchlicher und bürgerlicher Sektoren führte rief zum Respekt vor den religiösen Festen und den Orten, an denen sie abgehalten werden, auf.

Diese Ereignisse, die von ihren Filmemachern, dem Network of Artists in Resistance, als „künstlerische und performative Intervention“ eingestuft wurden, wie in einem Interview mit den nationalen Medien El Espectador festgestellt wurde, blieben jedoch nicht nur eine Kritik an den Reden, die in den Kirchen bekannt sind, sondern waren von einigen Politikern angeprangert, die die Strafverfolgung der Verantwortlichen beantragen.

Am Dienstag, dem 22. März, reichte der Vertreter der Kammer des Demokratischen Zentrums, Christian Garcés, bei der Generalstaatsanwaltschaft eine Strafanzeige für dieses Gesetz ein, das er als „Angriff auf die Religionsfreiheit und Verletzung der Rechte von Millionen angegriffener Gemeindemitglieder“ bezeichnete. in ihren Überzeugungen durch einen solchen Ausbruch“.

„Herr Generalstaatsanwalt, wie in diesem Dokument gezeigt, handelt es sich bei diesem Verhalten um einen schweren Angriff auf das Strafrecht, dessen Definition den folgenden Straftaten entspricht: Artikel 201. Verletzung der Religionsfreiheit. Jeder, der durch Gewalt einen anderen zu religiösen Handlungen zwingt oder ihn daran hindert, an einer Zeremonie derselben Art teilzunehmen, wird für sechzehn bis sechsunddreißig Monate inhaftiert „, sagte der Kongressabgeordnete aus Valle del Cauca.

Er wies auch darauf hin, dass Artikel 202, der die Nichteinhaltung religiöser Zeremonien vorsieht, jeden, der die Abhaltung religiöser Zeremonien oder die Funktion einer zulässigen Anbetung stört oder verhindert, Mitglieder der „First Line“ und „Blue Shields“ verantwortlich macht, Kollektive, die sichtbar gemacht wurden während der Demonstrationen gegen die nationale Regierung im vergangenen Jahr.

Darüber hinaus berichtete der Stadtrat von Bogotá de Colombia, Justa Libres, Emel Rojas, dass er den Generalstaatsanwalt Francisco Barbosa gebeten habe, die für diese Handlungen Verantwortlichen in der Primada-Kathedrale, die er als Mitglieder der „First Line“ einstufte, strafrechtlich zu verfolgen, obwohl es sich um eine Kollektiv von Künstlern, die diese Ereignisse zuschrieben, mit dem Ziel, „einen Präzedenzfall für den Schutz der Religionsgemeinschaften zu schaffen“.

„Ich habe den Staatsanwalt förmlich gebeten, die Ermittlungen zu beschleunigen und die Verantwortlichen der 'First Line' strafrechtlich zu verfolgen, die an diesen Handlungen beteiligt waren, die offensichtlich eine Art Straftat darstellen. Und diese Art von Straftat hat die Religionsfreiheit gestört, die vor Gericht gestellt werden muss und dass in Bogotá ein Präzedenzfall geschaffen werden muss „, schloss Stadtrat Rojas.

Die Erzdiözese Bogotá ihrerseits forderte den Respekt für religiöse Orte und Feste und forderte gleichzeitig, Räume für solche Demonstrationen zu finden, ohne die Rechte anderer Bürger zu verletzen.

LESEN SIE WEITER