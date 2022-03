Natanael Canos Drohung nach einem Kampf auf einer Party

Am letzten Märzwochenende wurde eine Aufnahme viral, in der Natanael Cano während einer Party einen Behälter mit frittierten Lebensmitteln warf, um sich angeblich zu verteidigen. Diese Aktion löste jedoch eine große Schlägerei bei dem Treffen aus, das mehrere junge Leute in einem Nachtclub in Sonora hatten.

Anschließend veröffentlichte der Sänger auf seinem Instagram-Account eine Reihe von Geschichten, in denen er alles erzählte, was passiert war, die verletzten Fäuste seiner Freunde zeigte und bedauerte, dass er nicht derjenige war, der „seine Mutter gebrochen“ hat* „der Junge, der die Aggression auslöste und sogar eine Reihe von Drohungen gegen ihn warf, als er wartete am Ausgang des Ortes auf ihn, aber er ist weggelaufen.

In seinen verschiedenen Zeitgeschichten drückte der Interpret von Liedern wie Amor Tumbado und Porte Exuberante Folgendes aus: „Ich bin mit all meinen Freunden in Sonora, in meinem Land und plötzlich macht er es zu einem Ped* zu einem Vato. Frag ihn, wie es dem dummen Kerl ging. Wir haben seine ganze verdammte Mutter kaputt gemacht! Und ich habe am Ausgang auf ihn gewartet, aber er ist nie rausgekommen, er ist am Strand entlang gegangen, aber wo immer ich dich sehe. Es gibt aufgenommene Videos.“

(Foto: TikTok)

Nathanael sandte auch eine Drohbotschaft und versicherte, dass er und seine Gruppe von Freunden erneut gegen die Gruppe von Jungen vorgehen würden, die das Problem begannen. Gegen Ende ihrer Geschichten nannte er sie „Cholos“, ohne zu klären, was er insbesondere meinte:

Der Vorfall führte sogar dazu, dass eine Person in den Restaurantpool fiel und einige junge Frauen begannen, sich von dem Problem zu entfernen, um nicht verletzt zu werden. Die Unternehmenssicherheit kam schnell und hielt einige der Beteiligten zurück, um den Kampf zu beenden.

(Foto: TikTok)

Obwohl es keine einzige Version von dem gibt, was passiert ist, ist bekannt, dass der Konflikt nicht auf musikalische Unterschiede zurückzuführen ist. Laut dem berühmten Sänger von Corridos Tumbados wollte er nur eine angenehme Nacht mit seinen Freunden verbringen und reagierte auf einen Angriff.

Das Video der Veranstaltungen wurde in verschiedenen Netzwerken wie TikTok und Instagram verbreitet, ebenso wie seine Reaktion auf die Ereignisse. Obwohl viele Fans von Natanael Cano den Sänger unterstützten und dankten, dass er nicht verletzt worden war, kritisierten einige seiner Zuschauer auch, dass er an einer Schlägerei teilgenommen hatte, anstatt zu bewahren Ruhe.

Auf der anderen Seite gab es diejenigen, die die Situation mit Humor nahmen und sogar das Video des Kampfes mit lustigen TikTok-Audios bearbeiteten. Bisher gibt es keine Berichte über schwere Verletzungen.

(Foto: TikTok)

Der 20-Jährige hatte bereits andere Kontroversen, weil er Ende 2021 angeblich in einem Instagram-Video mit einer Schusswaffe posierte und eine Welle der Kritik „für sein Leben voller Exzesse“ auslöste. In diesem Zusammenhang schrieb Natanael Cano eine Nachricht an die Medien, nahm einen Screenshot einiger journalistischer Notizen zu diesem Thema auf und kritisierte die Berichterstattung, die sie lieferten. Er behauptete sogar, dass die Konzerte, die er im BB Auditorium anbot, wo er ein volles Haus hatte, nicht verbreitet wurden.

„Einer ist Morro und er ist einen Schwanz wert, wie sage ich es ihnen, buuu. Aber sie sprechen nicht über die Abreise der Mutter, die wir zwei Tage lang in das Auditorium gegeben haben. Ich bin meinen Leuten aus der Vergangenheit von CDMX dankbar „, schrieb der Sänger von Amor tumbado.

Über sein Instagram-Profil veröffentlichte er die Aufnahme, in der er sagte: „Sie vergessen, wohin sie gehen, bis zum Verg*“. In dem Auto, in dem er unterwegs war, befand sich der Rest von Natael Canos Arbeitsteam. Jeder mochte die Musik und die Stadtlandschaft, die Mexiko-Stadt vorschlägt.

