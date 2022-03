Inflation: Die Großhandelspreise stiegen im Februar um 4,7% und erhöhten Druck auf die Einzelhändler

Der Großhandelspreisindex verzeichnete im Februar einen Anstieg von 4,7%, während die Baukosten in diesem Monat um 3,7% stiegen, wie Indec am Dienstag berichtete. Die Inputpreise dienen oft als Vorgeschmack darauf, was mit dem allgemeinen Preisindex passieren wird, inmitten einer Beschleunigung der Lebensmittelwerte, die die Regierung beunruhigt.

Das IPIM, das die Veränderung der Großhandelspreise misst, verzeichnete die gleiche Fortschrittsrate wie der letzte Woche bekannte VPI. Dieser Anstieg um 4,7% im Allgemeinen ging beim Gesamt-Verbraucherpreisindex mit einem Anstieg der Lebensmittel um 7,5% einher.

Der Großhandelsindex verzeichnete im Februar die wichtigsten Zuwächse unter anderem bei Kleidungsstücken aus Textilmaterialien (14,4%), Strom (10,9%), landwirtschaftlichen Produkten (9,3%) und raffinierten Erdölprodukten (8,7%). Die letzten beiden zeigen also, dass es bereits einen Trend zu höheren Inputpreisen gegenüber Februar gab, aufgrund des Anstiegs der internationalen Lebensmittel- und Energiepreise.

In internationaler Hinsicht sind einige Inputs fast 90%, wie dies bei anderen Transportmitteln der Fall ist, gefolgt von Holz und Holzprodukten mit Ausnahme von Möbeln (74,4%), Fischereierzeugnissen (70,5%), Textilbekleidung (67%), Drucken und Reproduktion von Aufnahmen (61%), Electric Power (60%), Nicht-metallhaltige Mineralprodukte (57 ,2%) und Kraftfahrzeuge, Karosserien und Ersatzteile (55,7%), unter anderem.

Die Baukosten stiegen im Februar im Großraum Buenos Aires um 3,7%. Dieses Ergebnis ergibt sich aus dem Anstieg von 3,5% im Kapitel Materialien, 4% im Kapitel Arbeit und 3,5% im Abschnitt Allgemeine Ausgaben. In den letzten zwölf Monaten stieg dieser Index um 47,2 Prozent.

Indec berichtete vor einer Woche, dass sich die Inflation im Februar erneut beschleunigte und 4,7% erreichte. Auf diese Weise hat es in den letzten zwölf Monaten eine Veränderung von 52,3% erreicht. Lebensmittel spielten erneut eine wichtige Rolle bei der Inflation im Februar, da sie um 7,5 Prozent zunahmen.

