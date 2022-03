Sie werden keine Anklage erheben, nachdem sie in South Carolina auf den Tod geschossen haben

WALHALLA, South Carolina, USA (AP) Die Behörden von South Carolina haben angekündigt, dass sie keine Anklage gegen einen Mann erheben werden, der an Bord eines Bootes war und einen anderen Mann erschossen hat, den er aus den Gewässern eines Sees gerettet hatte.

Nathan Drew Morgan, 29, wurde von einem unbekannten 74-jährigen Mann erschossen, der sich am Rande des Bootes befand.

Die Bezirkspolizei von Oconee berichtete, dass Richter David Wagner feststellte, dass die Schießerei Notwehr war.

Morgan, ein Einwohner von Walhalla, wurde an Bord des Bootes auf dem Lake Keowee erschossen.

Morgan und eine Frau brauchten Hilfe, nachdem sie von ihren Jetskis in den See gefallen waren, hatte die Polizei von Oconee County berichtet. Keiner von ihnen trug Schwimmwesten und der Jetski kreiste durch das Wasser.

Der 74-jährige Mann und seine Frau gingen auf ihr eigenes Boot, um ihnen zu helfen, aber als sie ihn aus dem Wasser zogen, regte sich Morgan auf und fing an, sie anzugreifen, sagte die Polizei.

Die Ermittler vermuten, dass Morgan wieder seinen Jetski fahren wollte. Sie behandeln auch die Hypothese, dass Morgan und die Frau in einen Streit verwickelt waren, bevor sie ins Wasser fielen.

Polizeichef Mike Crenshaw teilte dem Journal of Seneca mit, dass Morgan möglicherweise betrunken war.

Die Frau, die bei Morgan war, stieß ihn zurück ins Wasser, um den Kampf zu beenden, sagte die Polizei.

Das Paar rettete ihn erneut, aber der ältere Mann erschoss ihn nach einem zweiten Kampf und erklärte, er fürchte um sein eigenes Leben und das seiner Frau. Die Behörden haben die Identität des Paares nicht preisgegeben.

Morgan starb an Bord des Schiffes an einem Schuss in die Brust, teilte das Oconee County Coroner's Department mit.