Bis zum 6. Datum stehen sich Deportivo Español und Victoriano Arenas gegenüber

Es wird ein Spiel mit viel Adrenalin erwartet, bei dem keines der Teams drei Punkte aufgeben will, motiviert durch die beiden Siege des letzten Tages.

Deportivo Español besiegte Claypole im vorherigen Spiel mit 2:1. In den letzten 4 gespielten Spielen gewann er in einem Spiel, er war ein Verlierer bei einer Chance und wurde in 2 Spielen ausgeglichen.

Victoriano Arenas kommt aus einem 2:0 -Sieg gegen Central Córdoba (R). In den letzten Terminen gewann er 1 Sieg, 2 Niederlagen und 1 Unentschieden.

Dep. Español und V. Arenas treffen sich morgen um 15:30 Uhr (argentinische Zeit). Das Spiel, das dem Datum 6 von Argentinien entspricht - Primera C Saison 2022 wird im Municipal Dr. Olegario Henríquez Stadion ausgetragen.

Die letzten 4 Male, die sie im Turnier getroffen haben, hatten alle möglichen Ergebnisse. Die Heimmannschaft sammelte 1 Siege, während der Besuch 1 hinzufügte. In 2 Spielen landeten sie gleichmäßig auf der Anzeigetafel.

Alejandro Porticella wurde beauftragt, das Spiel zu kontrollieren.

Deportivo Español und Victoriano Arenas Zeitplan, je nach Land



Argentinien: 15:30 Uhr

Kolumbien, Mexiko EST und Peru: 13:30 Uhr Mexiko CST und Nicaragua: 12:30 Uhr

Mexiko MST und Mexiko PST: 23:30 Uhr

Venezuela: 14:30 Uhr

