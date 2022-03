Um Zusammenbrüche zu verhindern, werden in Bogotá mehr als 100 Hektar Wald gepflanzt

Im Rahmen des Internationalen Tages der Wälder, der am kommenden Montag, dem 21. März, gefeiert wird, wird der Botanische Garten von Bogotá in Zusammenarbeit mit dem Bezirksumweltsekretariat eine symbolische Pflanzung von etwa zwanzig Bäumen im Park Altos de la Estancia in der Stadt Ciudad durchführen Bolívar, mit dem, um mit der Bildung eines städtischen Waldes zu beginnen, um Erdrutsche und andere Naturgefahren zu verhindern.

Wie der Botanische Garten erklärt, werden sich diese sogenannten „klimaresistenten Wälder“ auf mehr als 100 Hektar der Stadt befinden, in denen historisch die größten Massenentfernungsereignisse in der Hauptstadt verzeichnet wurden, wie Ciudad Bolivar, San Cristobal, Usme, Usaquén und Sumapaz.

Die zu pflanzenden Arten wurden ausgewählt, da sie sowohl dem Klima als auch dem Bodentyp dieser Gebiete der Stadt entsprechen. Unter Berücksichtigung dieser Tatsache berichtete das Unternehmen, dass zu den zu pflanzenden Baumarten gehören: Kapjasmin, einheimischer Eukalyptus (Pomarroso), Luma-Myrte, Holunder, Mangrove mit kalter Erde und das weinende Calistemum.

Bild archivieren. Ziel dieser Initiative ist es, Naturereignisse wie Zusammenbrüche und Überschwemmungen in Bogotá zu verhindern. Foto: Bogota Botanical Garden

Der Botanische Garten und das Umweltministerium erläuterten außerdem, dass sie unter Berücksichtigung der von ihnen durchgeführten Untersuchungen festgestellt haben, dass Baumarten mit besserer Wurzelstruktur in Gebieten gepflanzt werden, in denen das Risiko eines Zusammenbruchs besteht, da „Wurzeln helfen, die Erosion zu kontrollieren und Hänge zu stoppen“ von landen.“

„Es ist wichtig zu bedenken, dass die Wurzeln eine gute Fähigkeit haben müssen, in den Boden einzudringen, da diese Böden anthropogen sind, dh stark in Schutt und Müll eingegriffen sind und ihre ursprünglichen natürlichen Eigenschaften verloren haben“, sagte der Botanische Garten.

Andererseits gab das Unternehmen an, dass in den Gebieten, in denen die Gefahr von Überschwemmungen besteht, Bäume mit großen Kronen gepflanzt werden, damit „in diesen Wäldern Wasser- und Ökosystemkorridore gebildet werden können und die Umweltqualität des Sektors verbessert werden können“.

Der Botanische Garten erinnerte daran, dass diese „klimaresistenten Wälder“ im Rahmen des neuen POT in Bogotá umgesetzt werden, wo festgelegt wurde, dass städtische Wälder auf 139,38 Hektar der Stadt mit Parks, Schulen und Wohngebieten entwickelt werden sollten. Insgesamt wird es laut derselben Einheit im Jahr 2022 zwei städtische Wälder geben, die sich in der Hauptstadt bilden werden.

Das Umweltministerium berichtete seinerseits, dass sie zusammen mit der indigenen Gemeinschaft von Arhuaca 700.000 einheimische Bäume in der Sierra Nevada de Santa Marta pflanzen werden, um das Baumökosystem dieser kolumbianischen Region zu erhalten und wiederherzustellen.

Das Projekt mit dem Namen Müse'si wird nach Angaben des Ministeriums in vier Komponenten durchgeführt: Wissen, Entwicklung von Sozialisierungsräumen mit indigenen Gemeinschaften; Restaurierung, Bau von 445 Kindergärten und der Gunmaku Community Nursery; Austausch von Kapazitäten, Schulung Gemeinden beim Bau und Betrieb von Baumschulen und wirtschaftlichen Instrumenten durch die Analyse der CO2-Abscheidung.

„Wir unternehmen alle Schritte, die wir mit den Gemeinden unternehmen, und respektieren ihre Traditionen und Kultur. Dies erzeugt ein Gefühl der Eigenverantwortung für den Prozess und verbessert seine Chancen auf langfristige Nachhaltigkeit. Darüber hinaus trägt dies zur wirtschaftlichen Erholung des Landes bei und berücksichtigt die Ressourcen, die die Gemeinden direkt erreichen „, sagte der Umweltminister Carlos Eduardo Correa.

Derzeit wurden nach Angaben des Umweltministeriums durch ähnliche Initiativen 17.147.822 Bäume in Kolumbien gepflanzt.





