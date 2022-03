Tomás Boy, anwesend in Memoriam im Tigres-Aufruf zu Monterrey in der Regio Classic

Tomás Boy wurde im Rahmen des Aufrufs von UANL Tigers berücksichtigt, sich den Monterrey Rayados im Derby von Nuevo León für das Grita México Clausura 2022-Turnier zu stellen. Die Katzeninstitution tat dies als Hommage an den Chef nach seinem Tod im Alter von 70 Jahren, am 8. März dieses Jahres.

Liga MX bereitet sich auf eine Neuauflage des sogenannten Regio Classic vor, der sich den beiden mächtigsten Vereinen im Norden Mexikos gegenübersieht. Zu diesem Zweck zeigten die Studenten in ihren sozialen Netzwerken ein Bild, in dem Tomás Boy auf der Liste der Fußballspieler steht, die sich auf das Spiel des 11. Spieltages konzentriert haben.

Darüber hinaus sind die übrigen Spieler, die erscheinen, mit acht markiert, eine Zahl, die er seit mehr als einem Jahrzehnt auf der Startnummer trug. Die Erinnerung an die Tigres a Boy ist kein Wunder, da er eine seiner größten historischen Legenden und der zweitbeste Torschütze des Vereins ist (nur vom Franzosen Andrés Pierre Gignac übertroffen). Mit der Katzenjacke erzielte der ehemalige Mittelfeldspieler 104 Punkte.

Tigres Hommage an Tomás Boy. Foto: Twitter @TigresOficial

Der Chef starb an den Folgen einer pulmonalen Thromboembolie, einer Erkrankung, die plötzlich auftreten und die Funktion der Lunge sowie des Sauerstoffversorgung der übrigen Organe des Patienten. Dies ist eine plötzliche Blockade einer Lungenarterie, durch die sauerstoffarmes Blut fließt, um im Atmungssystem gereinigt zu werden.

Obwohl der gebürtige Mexiko-Stadt keinen Titel als Trainer gewinnen konnte, festigte er sich in seiner Tätigkeit auf den Plätzen als Benchmark und Kapitän der mexikanischen Nationalmannschaft: Er nahm 1986 als Kapitän an der Mexiko-Weltmeisterschaft teil und gewann mit Tigres zwei First Division Ligen zusätzlich zu einem Mexiko-Cup.

Über soziale Netzwerke verabschiedeten sich verschiedene Charaktere aus dem mexikanischen Medienunternehmen von Tomás Boy. Kommentatoren wie David Faitelson und José Ramón Fernández widmeten ihm Worte, wie sie in den ESPN-Studien zusammenfielen, als der ehemalige Fußballer als Sportanalyst fungierte.

Thomas-Junge. Foto: Twitter @joserra_espn

Das elfte Datum der mexikanischen Meisterschaft wird das Aufeinandertreffen zwischen Tigres und Monterrey sein, ein Duell, das in den letzten Jahren durch die spektakuläre Natur ihrer jeweiligen Mannschaften gekennzeichnet war (sie sind derzeit die beiden teuersten Kader in der Liga MX, nach Angaben von das Fachportal Transfermakt) sowie die Leidenschaft, die seine Hobbys auf den Tribünen zeigen.

Für den aktuellen Classic Regio, den 127. in der Geschichte, sind die Rayados offensichtlich benachteiligt, nachdem sie ihren technischen Direktor Javier el Vasco Aguirre mitten in der Saison eingestellt hatten. Eine Serie von vier Spielen ohne Verlust (drei davon Triumphe) hat die Gang jedoch wieder in den Kampf um die Spitzenplätze in der Meisterschaft gebracht. Die blauen und weißen stehen mit 22 Punkten an dritter Stelle in der Tabelle, während die blauen und weißen mit sieben Punkten weniger den fünften Platz belegen.

Die Verpflichtung soll an diesem Samstag, dem 19. März, um 19:00 Uhr auf dem Spielfeld des Universitätsstadions stattfinden und wird angesichts der Geschichte der Gewalt im Rahmen der Spiele durch eine starke Sicherheitsoperation geschützt. Zusätzlich zu den Ereignissen im Corregidora-Stadion haben Fußballmanager und Regierungsbehörden besonderes Augenmerk auf die Sicherung gelegt sicherheit.

