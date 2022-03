Mehr als 1.300 Athleten nehmen an den Strandspielen der Universität in der Costa Party teil

Die Resorts des Partido de La Costa sind nicht mehr nur ein Ort für Sommerruhe, sondern auch die Bühne, auf der Tausende von Athleten aus verschiedenen Teilen Argentiniens an Wettbewerben in 11 verschiedenen Disziplinen teilnehmen, die alle vor dem Meer stattfinden.

Die Veranstaltung, an der sie teilnehmen und von dieser Gemeinde Buenos Aires organisiert werden, sind die University Beach Games (Jupla), eine Sportveranstaltung, bei der in diesem Jahr mehr als 1300 Athleten aus 45 argentinischen Universitäten zusammenkamen: von Chubut bis Jujuy 202 Teams, die an Tagen reinen Sport treiben.

Worin treten sie an? Es gibt 11 Stranddisziplinen, die auch die Vorteile des Meeres nutzen: Fußball, Volleyball, Handball, Rugby, Hockey, Tennis und Basketball, offenes Wasser, Aquathlon, Furf und Wasserrettung. Bis Sonntag finden die Spiele mit Damen- und Herrenmodalitäten statt.

Obwohl das Herzstück des Veranstaltungsortes ein Beach Sports Center ist, das unter der Leitung des derzeitigen Bürgermeisters Cristian Cardozo erbaut wurde, ist die Inszenierung sehr breit: 12 Gerichte, 4 davon mit Tribünen, sowie ein Hauptstadion, ein Speisesaal mit Kapazität für 250 Personen, eine Bühne mit LED-Bildschirm, 2 voll ausgestattete Pressebereiche und eine für Delegationen und Behörden.

FOTO 3 Tausende junger Menschen kamen nach La Costa und vertraten 45 Universitäten in ganz Argentinien. Neben dem Jupla wird La Costa nächste Woche zum ersten Mal die Evita Beach National Games ausrichten

Für Sportler gab es spezielle Bereiche mit unterschiedlichen Dienstleistungen wie Gerichte mit Duschsystemen, Toiletten mit Umkleideräumen und Duschen für Frauen, Männer und Schiedsrichter sowie einen Umkleideraum. Darüber hinaus gibt es natürlich Sicherheitseinsätze und medizinische Dienste zur Vermeidung von Eventualitäten.

Der Mega-Einsatz der Veranstaltung erinnert sofort an den Organisationsstil von Ländern, die im Strandsport etabliert sind, wie Brasilien, was in dieser Angelegenheit ein Maßstab ist. Hinzu kommen die Live-Berichterstattung von DeportV für das ganze Land sowie die Tribünen für die Öffentlichkeit, die persönlich anwesend ist.

Die Organisation dieser zweiten Ausgabe des Jupla ist das Ergebnis einer gemeinsamen Arbeit zwischen der Gemeinde La Costa, dem argentinischen Hochschulsportverband (FEDUA), dem Sekretariat für Sport der Nation und der Universidad Atlántida Argentina.

Die Veranstaltung bringt 1.300 Hochschulsportler zusammen

An diesem Sonntag findet die Jupla-Medaillenverleihung statt und ab dem nächsten Tag arbeitet das La Costa Match an der Organisation eines weiteren Megasportereignisses: der National Evita Beach Games. Zum ersten Mal in der Geschichte werden diese Spiele, die das Beste des Sports in seinem sozialen Aspekt symbolisieren, auf der La Costa Party erscheinen. Wieder einmal werden Tausende von Athleten aus Argentinien an den Stränden der Küstengemeinde landen.

Diese Kompetenzen, zusammen mit Infrastruktur, Humanressourcen und der natürlichen Umwelt, fördern die Partei von La Costa als Maßstab und Ort der Exzellenz für die Durchführung dieser Mega-Events, sowohl sportlich als auch aller Art. Es ist eine Politik, die zur Tourismusbranche beiträgt, indem sie den Besucherzustrom im Laufe des Jahres fördert. Es ist die Verpflichtung, an der die lokale Verwaltung einer Gemeinde hart arbeitet, die, wie man sich erinnern sollte, mit dem laufenden Jahr 2022 zwei aufeinanderfolgende Saisons hinzufügt und die Position des wichtigsten Touristenziels des Landes einnimmt.

LESEN SIE WEITER: