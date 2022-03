Danke Gerardo, für dein Beispiel eines würdigen Fernsehers

Männer werden oft mit ihrem Nachnamen genannt. Für Frauen hingegen namentlich. Der Familienname gibt Ernsthaftigkeit und den Namen Nähe. Gerardo Rozín ist jedoch Gerardo. Vielleicht ist das Gleichgewicht zwischen Popularität, Massivität, Zuneigung der Menschen, Fernsehzeiten und einer Linie von Tiefe, Reflexion und Kultur, die über Bewertung, Wirkung oder Viralisierung hinausgeht, eine Hommage an Gerardo (Gerardo oder Rozín), aber auch eine Show, dass ein anderes Fernsehen möglich war.

Und ich hoffe, andere versuchen es weiter. Es ist nicht einfach, Suchen, Vorschläge und Programme zu finden, die denen von Gerardo ähneln (die nicht mehr Kopie als Verhalten sind) in einem Kontext zu finden, in dem der Schlamm auf fast alle Programme spritzt und so stark spritzt, dass nichts ohne brennende Augen gesehen werden kann wegen des Hasses, den sie ausstrahlen.

Ich habe Gerardo 2010 getroffen. Er produzierte „Mañaneras“ mit Karina Mazzocco, Paula Trapani und Carmela Bárbaro. Ich habe eine der ersten Genre-Kolumnen im Fernsehen auf dem jetzt geschlossenen Kanal CN23 geschrieben. Heutzutage sind Geschlechterfragen im Fernsehen häufiger anzutreffen, aber es wurden nicht so viele Fortschritte erzielt, wie es scheint. Im Gegenteil, heute haben die diffamierten Stimmen einen Bildschirm und es gibt keine Genre-Kolumne wie die, die wir mit Mariana Carbajal und Liliana Hendel bauen konnten.

Das Fernsehen hat immer Verstecken mit der Frauenbewegung in Argentinien gespielt (nicht mit einigen Frauen auf freiem Fuß oder mit Frauen, die ihre Kleidung gegen andere Frauen ausziehen), aber mit einer Bewegung, die eine feministische Revolution auslösen konnte, die in der Welt anerkannter ist als auf unserem Bildschirm.

Im Jahr 2015 wurde mit der Bewegung „Ni Una Menos“, die das Fernsehen zeigte, ein großer Erfolg erzielt. Aber was er tat, als gäbe es ihn nicht, um die Modi der audiovisuellen Produktion zu überdenken. Aber die Denunziationen des „Me Too“ brachten eine Welle massiver Kritik und Fragen mit sich.

Netzwerke (die heute schon schlimmer sind als das Fernsehen, obwohl wir weiterhin fernsehen und Twitter nutzen) waren ein Zeitfenster für den ersten Boom von Wirkung und Auswirkungen. Es war möglich, eine Agenda aufzuerlegen, die die Produzenten nicht genehmigen mussten, und obwohl es Diskussionen gab, waren Call Center nicht so organisiert, dass diejenigen von uns, die geschrieben haben, die Dosierung von schlechtem Blut durch Hämatokrit auf der Skala abwägen, bevor wir sahen, was wir geschrieben haben.

Am 9. Januar 2018 sprach sich Gerardo Rozín in seinem Programm gegen die Einbürgerung von Gewalt in der Kultur aus, die „Gewalttätige erleichtert“.

Als das Fernsehen die Tür öffnete, gab es Veränderungen. Denn trotz uns hat das Fernsehen weiterhin ein hohes Gewicht an Kommunikation, wenn es darum geht, soziale und politische Auswirkungen zu erzielen. Pepito Cibriáns Lektüre von „Marica“ im Programm von Susana Giménez war einer der Faktoren (nicht der einzige, es gibt nie einen einzigen Faktor), der die Zustimmung zur Gleichstellung der Ehe beeinflusste, mit einem populären Hinweis auf die Liebe ohne Herr und Frau im Heiratsbuch und in der Hochzeitstorte.

Mit der Genehmigung der legalen Abtreibung war die Sommereröffnung von „Intruders“, in der wir eine Reihe von Feministinnen (unter anderem Bimbo, Julia Mengolini, Malena Pichot, Flor Freijo, Ingrid Beck und Valeria Licciardi) vorführten, ein Schock, um die Abtreibung aus dem Schrank zu bringen und dass wir in jedem Haus im Großen und Ganzen sprechen konnten Tageslicht, von allen Frauen, die eine Schwangerschaft abgebrochen hatten und dies nicht sagten. Aber wenn es im Fernsehen gesagt wurde, war es einfacher zu sagen.

Viele Fahrer bedauerten es jedoch, das Mikrofon für Feministinnen geöffnet zu haben. Und es zeigt sich. Es gibt hervorragende Journalisten und Moderatoren auf Kanälen. Aber es gibt mehr Veränderungen für die Galerie als echte Veränderungen, es gibt keine Geschlechterkolumnen, und Journalisten mit mehr Platz und Bewertungen scheinen Wut gegen Frauen zu haben und arbeiten nicht daran, das zu tun, was in der kanadischen Serie Workin' Moms den „Aufzugseffekt“ nennt, damit diejenigen, die oben genannte Plätze besetzen, helfen andere (die unten sind) können ebenfalls aufsteigen. Sie scheinen das Seil durchtrennen zu wollen, anstatt die anderen Frauen hochzuheben.

Nach der Kündigung von Thelma Fardín wurden die Türen von „Morfi“ wieder geöffnet, um Geschlechterfragen zu diskutieren

Gerardo trug zur Verbreitung von Humor, Musik und Populärkultur mit einem Adel bei, der eine Bewertung erhielt, aber nach seinem Tod exponentiell anerkannt wurde. Vielleicht, weil es wie ein Lied ist, das nicht schrill ist und mehr zeigt, wenn es ausgeschaltet ist, als wenn es eingeschaltet ist. Aber es verdient, anerkannt zu werden. Darüber hinaus verdienen Gerardos Arbeit und Menschlichkeit, dass weder sein Gedächtnis noch sein Beispiel ausgelöscht werden: Ein Fernseher mit mehr Würde ist möglich.

Fast alle Kommentare zu Gerardo schätzen dieselbe Geste: Er wusste zuzuhören. Persönlich ging es mir jedes Mal genauso, wenn ich mit ihm sprach: Er wusste zuzuhören . Und er lehrte, anderen zuzuhören und sich selbst in den eigenen Wünschen zuzuhören. In den letzten Krankheitsmonaten hat Gerardo mir auch beigebracht, vom Tod zu hören, wie es sonst niemand getan hatte. Er würde nicht einfach sterben, er wusste, dass er bald sterben würde. Das Unerträgliche verwandelte sich in Lachen, Schmerz oder Freundschaft. Ich danke Ihnen für diese Lektion in lebenslanger Würde.

Zuhören ist die Geste, die unter Journalisten, Fahrern und Männern auf einem Motorrad ausgestorben zu sein scheint und so viel Lärm macht, dass sie keinen Ton mehr bekommen. Gerardo hat wirklich gehört, dass ein kultureller Wandel in Bezug auf den Machismo erforderlich ist. Viele Männer sagten, sie würden dekonstruieren oder wieder aufbauen. Und das schien ein guter Punkt zu sein. Sie mussten keine Aufzeichnungen über Heilige oder unverschmutzte Heilige haben. Aber dass sie zuhören konnten (es war auch nicht so schlimm). Aber für die meisten war es eine Mode, eine Pose oder im Gegenteil eine Pflanze, um mehr Macho zu werden.

In „Morfi“ sprach Rozín in der Diskussion des Senats über das Gesetz über den freiwilligen Schwangerschaftsabbruch am 6. August 2018 über legale Abtreibung

Ich bereue es nicht. Rede dort, wo sie mich verlassen haben, versuche diejenigen zu finden, die bereit zu sein schienen zuzuhören. Um weiter und tiefer zu kommen, als wir es tun könnten, indem wir in Las/12 von Seite/12 schreiben, eine Tatsache, die Gerardo mochte, weil er in seinem geliebten Rosario/12 angefangen hatte. Aber in vielen Fällen war es ein Misserfolg. Mit Gerardo war der Erfolg nicht ein Programm, sondern ein aufrichtiges und transformatives Gespräch im wirklichen Leben. Und bei Krankheit und Tod - die zur Realität gehören - auch.

Am 9. November 2016 lud er mich zum ersten Mal zu seinem Programm ein. Ich kam mit einem Pékele (einem köstlichen Schokoladen-, Bananen- und Dulce de Leche-Kuchen aus Chantal Abad) zurück, den er um mich gewickelt hatte (wie jemand, der in ein Fernsehstudio oder in das Wohnzimmer seines Hauses einlädt) und das Geschenk machte meine Tochter glücklich, die mich begleitete. Es war keine Ausnahme. Nicht die einzige Einladung. Nach Donald Trums Triumph in den Vereinigten Staaten gingen wir mit den Journalisten Mariana Carbajal und Florencia Alcaraz zusammen. Und er, der im Plural war und sehr weit von dem Riss entfernt war, in den er nicht passte, war auch nicht neutral. Er mochte keinen Machismo oder Rassismus. Und so sagte er es.

Diesmal sagte er in Bezug auf Trumps Wahl: „Wir wollen versuchen zu verstehen, warum ein Sexist, der gestanden und stolz darauf ist, wie seine wirtschaftliche Macht und seine Berühmtheit ihm helfen kann, eine Frau zu erobern und auch körperlich voranzukommen“, betonte er, bevor er das Wort hervorbrachte.

Aber vielleicht sind die Worte, die am meisten eine Tiefe zeigen, die gerettet werden muss, das, was er redaktionell gesagt hat, dass er am 9. Januar 2018 einen redaktionellen Pass gemacht hat (sagen Sie mir, welchen Interviewpartner Sie nehmen, und ich sage Ihnen, was Sie meinen). Einen Tag zuvor hatte sich Hollywood mit dem Hashgat #Time's Up und schwarz gekleideten Schauspielerinnen in einer Szene, die #MeToo bei den Golden Globe Awards auf den roten Teppich brachte, gegen sexuellen Missbrauch gewehrt.

„Keine Frau muss Gewalt ertragen“, forderte Rozín im Januar 2018 im Rahmen von #MeToo einen Leitartikel an.

Argentinien erwachte jedoch mit einer Kontroverse, weil Cacho Castaña gesagt hatte: „Wenn Frauen vergewaltigt werden, lassen Sie sie sich entspannen und amüsieren“. Wir werden nicht sagen, dass der Dirigent, der Folklore, Tango, Cumbia, Trova und Rock hervorgebracht hat, die Populärkultur nicht verstanden hat. Er wurde jedoch ermutigt, noch einen Schritt weiter zu gehen. „Mehr als ein Interview wollten wir Sie um fast einen Verlag bitten, Luciana“, gab sie mir den Pass, um die Einbürgerung sexueller Gewalt zu verurteilen.

Aber er schwieg nicht und betonte: „ Kulturell hat die Gesellschaft verstanden, dass einige Inhalte für das wirkliche Leben zu schwer sind. Und diese Bestätigung einiger Reden führt dazu, dass eine Vorstellung davon entsteht, wie mit dem Geschlechterproblem in der Gesellschaft umgegangen wird, was letztendlich die Aktion für Gewalttäter erleichtert. Ich verstehe, dass es auf der Welt ausreicht, dass Kultur den Gewalttätigen die Arbeit erleichtert.“

Am 6. August 2018 blieben dem Senat der Nation noch zwei Tage Zeit, um sich mit dem freiwilligen Schwangerschaftsabbruch zu befassen. Es gab Zensur auf den Kanälen, Journalisten schlossen die Türen und es gab Frauen, die Männer nur in entscheidenden Momenten für die Zukunft der Frauen an ihren Tisch brachten. Gerardo war nicht auf Sendung, aber er beschloss als Produzent, das Wort erneut zu eröffnen. In seiner Stadt Rosario war Abtreibung aus Gründen legal und er gab seinen Bildschirm, um in die Grafiken zu schreiben: „Diejenigen, die das Leben verlassen, sind arme Frauen“; „Die Gesellschaft hat Doppelmoral“ oder „Der Druck gegen junge Frauen ist undemokratisch“.

Am 13. Dezember 2018, nach Thelma Fardíns Kündigung, war das Mikrofon wieder in ihrem Programm geöffnet. Und auch um über das Buch „Die Revolution der Töchter“ zu erzählen, mit Fotos der grünen Schals, die heute von anderen Orten beleidigt werden, an denen das Fernsehspiel nicht fair ist und Frauen zurückgedrängt werden. Es gibt Zeiten, in denen Vergleiche notwendig sind. Aber in diesem Fall, um Ihnen zu danken und zu zeigen, dass Sie einen anderen Fernseher reflektieren können, während Sie beliebt, vertraut und zur Hauptsendezeit bleiben.

Viele Fahrer haben mich angerufen, als sie in den sozialen Medien kritisiert, befragt oder verbrannt wurden. Gerardo auch. Aber er war der einzige, der das Gespräch und das Mikrofon seiner Programme führte (als Dirigent und Produzent, als er vor der Kamera oder hinter der Gästeliste stand), und die Dirigenten waren andere Gesichter: Alejandro Fantino, Zaira Nara, Damian De Santo, Paulo Kablan, Melina Fleiderman, Malena Guinzburg usw.

Das größte Problem besteht nicht darin, eine sexistische Geste zu haben, aber diese Änderung nicht hören zu können, ist notwendig. Die größte Heuchelei kam von denen, die sagten, sie hätten zugehört und beim ersten Wechsel wieder Stecker in die Ohren gesteckt. Gerardo zeigte auch, dass Zuhören, Ändern und Bewerten möglich ist. Und diese Würde ist Teil des kulturellen Erbes, das sie uns hinterlässt. Lasst sie uns zuhören.

Gerardo schlug vor, ein Programm mit einem feministischen Panel zu machen, das wir in Bars besprochen haben (natürlich unter vielen weiteren Food-Kommentaren), und sie ließen es nicht zu. Aber als jemand, der wirklich an das Fernsehen glaubt, behielt er immer die Möglichkeit, über sexuelle Gewalt, weiblichen Genuss, Trumps Auswirkungen auf die Politik und inmitten der Pandemie über ein anderes Thema zu sprechen, das ihn beunruhigte und das ihm Bildschirm gab: die Brände, die seinen geliebten Rosario so sehr betroffen haben 2021.

Er sprach immer über seine Freunde: Romina Manguel, Claudia Acuña, Gabriela Esquivada und Nidia Marsero. Natürlich unter vielen anderen. Aber er hörte Frauen zu, lachte und beriet. Und er wusste, wie man die intelligenten Frauen, die ihn umgaben, wertschätzt und begleitet.

Er sprach mit großem Stolz über die Mutter seiner Tochter (Carmela Bárbaro) und die Mutter seines Sohnes (Mariana Basualdo) und fühlte sich verpflichtet, die Mütter zu begleiten, mit denen er sich zusammensetzte, um die Mitverantwortung der Elternschaft zu überprüfen.

Und er sprach vor allem darüber, wie wichtig es für ihn ist, sich um seine Tochter zu kümmern, zu erziehen, zu lachen und zu begleiten. Und dass seine Tochter stolz auf ihn wäre. Ich möchte diesen Tribut schreiben, um ihm zu erfüllen, dass es für ihn am wichtigsten war, sie zu erfüllen.

