„The Box Challenge“: Beta übertrifft erneut seine Konkurrenten und erhält alle Vorteile

Nach einer Herausforderung, bei der die Alpha- und Gamma-Teams ohne Nahrung waren, sucht der Anführer des lila Teams, das zuvor im ersten Zyklus des Wettbewerbs den Preis für die beste Gruppe gewonnen hatte, nach Möglichkeiten, die Pflanzen um sein Haus herum zu ernähren, da der Hunger in einem der stärksten zu drücken beginnt Wettbewerber.

Ceta seinerseits fand im Beta-Haus einige Unterhaltungsmomente vor dem Wettbewerb, in denen definiert wurde, wer die vollen Dienste erhalten hat, und brachte seinen Teamkollegen bei, wie Pferde und Rinder in den östlichen Ebenen, aus denen der Teamkapitän stammt, miteinander verbunden sind.

Tarzan vom Alpha-Team griff auf die Gemüsefütterung mit den Pflanzen rund um das Haus der Gruppe zurück. Live aus Canal Caracol entnommen.

Für die Mitglieder des Gamma-Teams tauchen bei einigen Gefühle auf, als Skirla sich daran erinnerte, wie schwierig es war, seit mehr als 18 Jahren zur Polizei zu gehören, von denen 15 in den Bergen patrouillieren, nachdem sie die Strafe erlitten hatten, sich die Haare vollständig zu rasieren. In seiner Geschichte wurde er von Leticiano, dem Kapitän der Gruppe, begleitet und sprach dort von der Aufgabe des Amazonasgebiets durch den Staat.

„Ich wollte alles für meine Leticia, für die Amazonier geben... Ich bin nicht frustriert, ich bin traurig, die Region so zu sehen, wie sie ist, sehr verlassen, ich versuche, sie bestmöglich zu repräsentieren und erreiche so viele Jahre lang meine eigene Stadt mit Ablehnung „, sagte Leticiano.

Leticiano vom Gamma-Team erinnerte sich an die Notlage seiner Heimat Leticia, Amazonas, aufgrund der Aufgabe, in der er sich befindet. Live aus Canal Caracol entnommen.

Die Mitglieder von Omega analysierten kurz vor dem Wettbewerb die Strategie, um den vollen Servicepreis zu gewinnen, und wie sie ihre Gegner verurteilen würden, die ihnen im ersten Zyklus 3-Satzwesten gaben, um zur Death Challenge zu gehen, und Pater Torvic ausließen.

Diesmal fand die „Judgement and Services Challenge“ in der Blue Box statt, in der sich sechs Herausforderer in einem Wasserwettbewerb gegenüberstanden, der wie folgt durchgeführt wurde:

Bei einem Test, dessen Hauptziel es war, einige Bälle in einem Korb zu erzielen, der von Staffeln ausgeführt werden musste, machte jeder der Herausforderer eine Route, die sie zum Pool führte, wo sie von 3 Hindernissen auf den Vormarsch warteten, als sie aus dem Wasser kamen, fanden sie eine Kletterwand mit einer Rampe, um in der Konkurrenz.

Als sie von der Rampe herunterstiegen, fanden sie einen Pool mit einer Tiefe von 2 Metern und dort fanden sie einen Korb mit den Bällen, die sie mitnehmen mussten, um zum Anfang der Strecke zurückzukehren und ihn zu erzielen. Danach mussten sie zum Startpunkt zurückkehren und dem nächsten Teilnehmer die Wende geben.

Herausforderung des Urteils und der Dienstleistungen, Arena des Wettbewerbs. Live aus Canal Caracol entnommen.

Bei der Entwicklung der Herausforderung gab es Schwierigkeiten mit Porto, einem der Mitglieder des Alpha-Teams, das im Moment, als sie sich dem zwei Meter tiefen Pool gegenübersah, um den Ball herauszuholen und ihre Herausforderung fortzusetzen, die Nerven sie aus Angst vor dem Wasser übernahmen, also musste sie um Hilfe bitten die Rettungsschwimmer, um aus dieser Wasserstelle herauskommen zu können.

Porto, das Alpha-Team, sah sich einer ihrer schlimmsten Ängste im Wasser gegenüber, als sie fast im Pool ertrunken wären. Live aus Canal Caracol entnommen.

Danach verlief der Test reibungslos und Beta war der erste, der alle Bälle einschlief, der Wasser, Strom und Gas in seinem Haus aufbewahrte, um seinen Aufenthalt im zweiten Zyklus des Wettbewerbs erträglicher zu machen. Darüber hinaus die Verantwortung, ihren Gegnern Verurteilungswesten zuzuweisen.

Für diese Gelegenheit wählten sie zwei Mitglieder des Gamma-Teams mit dem Ziel, das Team schneller zu destabilisieren und es immer schwieriger zu machen, im Wettbewerb voranzukommen. Die Auserwählten waren Emily und Skirla.

Skirla und Emily, die vom Beta-Team verurteilt wurden. Live aus Canal Caracol entnommen.

„Sie wollen uns mental schwächen, Charaktere eliminieren... dort erkennen wir, wer wer ist“, sagte Skirla.

Brayan seinerseits war von der Situation sehr enttäuscht, weil sie bereits zwei verurteilte Teamkollegen hatten: „Ich bin beleidigt, dass sie auf uns werfen, ihnen fehlen Eier, die sie auf andere werfen können, gibt es nicht mehr Teams? , wir sollen 4 Teams sein „, sagte er.

