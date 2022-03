Technisches Blatt des Spiels 9 von Oktober-Dolphin für Copa Sudamericana-2022

Oktober 9 besiegte Delfin an diesem Donnerstag in Guayaquil mit 2:0 (teilweise 2:0) in einem Rückspiel der ersten Phase der Copa Sudamericana-2022.

Copa Sudamericana 2022 - Erste Phase - Rückspiel

9. Oktober - Dolphin 2 - 0 (2-0)

Stadion: Alberto Spencer Model (Guayaquil)

Schiedsrichter: Cristian Garay (CHI)

Tore:

9. Oktober: Phillips (35), Luna (40)

Ermahnungen:

9. Oktober: Jaramillo (23), Williams (39), Quinonez (82)

Delfin: Caicedo (37), Banguera (39)

Ausrichtungen:

9. Oktober: Jorge Pinos - Marcos Canga, Kevin Becerra, Darwin Torres, Geovanny Nazarener - Mauro Da Luz, Jose Cazares Quinonez, Renny Jaramillo, Ricardo Phillips (Glendys Mine 72) - Newton Williams (Alfred Stephens 72), Danny Luna (Eder Cetre 80). DT: Juan Carlos Leon.

Delfin: Maximo Banguera - Rodrigo Vidal, Nicolas Bazzana, Luis Caicedo (Andy Burbano 86), Wilmer Meneses - Jostin Alman, Gonzalo Gonzalez (Edinson Mero 77), Luis Chicaiza, Charles Velez (Wiston Fernández 59), Janner Corozo (Juan Diego Rojas Caicedo 59) - John Cifuentes. DT: William Sanguinetti.

