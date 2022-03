Tansanische Massai teilten sich wegen Vertreibung aus dem Ngorongoro-Reservat

Seit mehr als einem Jahrhundert leben die Masai-Hirten in Tansania mit Zebras, Elefanten und Gnus im Ngorongoro. Angesichts des Bevölkerungswachstums und ihrer Herden plant die Regierung, sie aus diesem Naturschutzgebiet zu vertreiben.

Die Zahl der Menschen, die in diesem UNESCO-Weltkulturerbe leben, ist von 8.000 im Jahr 1959 auf mehr als 100.000 gestiegen. Die Rinder sind am schnellsten gewachsen, von 260.000 Köpfen im Jahr 2017 auf jetzt mehr als eine Million.

In Tansania können indigene Gemeinschaften wie die Massai in bestimmten Nationalparks leben. In jüngster Zeit sind die Beziehungen zwischen Hirten und Wildtieren jedoch zunehmend widersprüchlich, und manchmal greifen Tiere Menschen oder ihr Vieh an.

Präsident Samia Suluhu Hassan hat letztes Jahr den Alarmschrei ausgesprochen. „Ngorongoro wird vermisst“, sagte er.

„Wir hatten vereinbart, es einzigartig zu machen, indem wir Menschen und Tieren das Zusammenleben ermöglichten, aber die menschliche Bevölkerung ist jetzt außer Kontrolle“, sagte er und bat darum, Wege zu untersuchen, um den Bevölkerungsstrom einzudämmen.

Seitdem gibt es eine wachsende Debatte über die eventuelle Vertreibung der Massai aus diesem Park, der für seinen riesigen Vulkankrater bekannt ist.

Premierminister Kassim Majaliwa schlug ein freiwilliges Umsiedlungsprogramm im Bezirk Handeni vor, 370 Kilometer vom Krater entfernt, wo die Regierung 162.000 Hektar für Viehhalter bereitgestellt hat.

„Wir bringen sie in Gebiete, in denen sie Zugang zu Schulen, Krankenhäusern und Elektrizität haben“, sowie Weiden und Land, die kultiviert werden sollen, sagte er.

- Historische Präsenz -

Die Massai-Community ist über das Thema gespalten.

Für viele ist Ngorongoro das einzige Haus, das sie je gekannt haben. „Mein Vater und meine Mutter wurden hier geboren und wir haben hier gelebt. Ich bin nicht bereit zu gehen „, sagt eine Frau, die aus Angst vor den Behörden nur ihren Namen Rose nennen will.

Lange vor der Gründung von Nationalparks in den 1950er Jahren, die Touristen anziehen sollten, lebten die Massai in der Serengeti oder Ngorongoro mit der Natur zusammen.

Angesichts des Klimawandels, der zu immer längeren Dürreperioden führt, kämpfen die Landwirte und ihre Herden mit wilden Tieren um Wasser und Nahrung.

Das Vorhandensein von Vieh und das Geräusch von Kuhglocken lassen einige Tiere fliehen und bedrohen die touristischen Aktivitäten, die 18% des BIP des Landes ausmachen.

„Wenn wir sie zulassen, werden wir die große Migration von Gnus stören“, sagt ein Umweltbeauftragter und beruft sich aus Sicherheitsgründen auf Anonymität.

Während eines AFP-Besuchs in der Region Anfang März wurden nur wenige Zebras in der Nähe der Masai-Parzellen gesehen.

- Keine Masais, Jäger ja -

Lokale Aktivisten und Oppositionsführer werfen den Behörden vor, sich auf den Umweltschutz zu berufen, um wirtschaftliche Interessen zu privilegieren, und erinnern an die Präzedenzfälle wohlhabender Ausländer, denen das Recht zur Tierjagd im Ngorongoro gewährt wurde.

„Große Gesellschaften entfernen uns indirekt aus dem Land unserer Vorfahren, um die Umwelt zu schützen“, sagte Onesmo Olengurumwa, ein Massai-Menschenrechtsaktivist, auf Twitter.

2009 wurden Tausende von Masai-Familien aus Loliondo, 125 Kilometer vom Ngorongoro-Reservat entfernt, vertrieben, damit eine emiratische Gesellschaft Jagdausflüge organisieren konnte. Die Regierung beendete das Abkommen 2017 aufgrund von Korruptionsvorwürfen.

„Die Massai waren die größten Opfer von Ausweisungen im Namen der Umweltverteidigung in Tansania, für die sie niemals legal oder angemessen entschädigt wurden“, twitterte Tundu Lissu, Vizepräsident der Oppositionspartei Chadema.

„Es ist an der Zeit, dass diese Fehler repariert werden, anstatt alte Ungerechtigkeiten zu wiederholen“, sagte er.

Eine Online-Petition gegen die Ausweisung der Massai hat mehr als drei Millionen Unterschriften gesammelt.

- „Wie ein Verrat“ -

Angesichts des wachsenden Konflikts zwischen Menschen und Wildtieren sind einige Landwirte bereit zu marschieren.

Anfang März tötete ein Elefant einen Mann, der in Ngorongoro Brennholz sammelte. Im August starben drei Kinder, die von Löwen in der Nähe des Reservats angegriffen wurden, während sie nach streunenden Tieren suchten

„Persönlich werde ich den Vorschlag der Regierung respektieren, da er meinem Vieh und mir ein besseres Leben garantieren wird“, sagt Lazaro, der seinen Nachnamen nicht nennen möchte, um nicht im Widerspruch zu den Masai-Führern zu stehen.

Mehr als 450 Personen stimmten zu, nach Handeni verlegt zu werden, sagte Premierminister Majaliwa letzte Woche.

Andere zweifeln immer noch. „Ich möchte weiterhin hier leben, aber der Druck der Regierung lässt mich darüber nachdenken, zu gehen“, erklärt ein Massai. „Aber um es einfach zu akzeptieren, ist es wie ein Verrat an unseren Stammeschefs.“

