Mehr als 220 Tote, darunter 60 Zivilisten, in Kiew in drei Wochen (Behörden) Kiew, 18. März 2022 (AFP) - Seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine vor drei Wochen sind 222 Menschen, darunter 56 Zivilisten und davon vier Kinder, in Kiew gestorben, teilte der Stadtrat der Ukrainer mit Hauptstadt. Stadt seit Beginn der Offensive am 24. Februar insgesamt 889 Menschen, darunter 241 Zivilisten, sagten die lokalen Behörden in Telegramm.Unter den Verletzten befanden sich laut Stadtrat 18 Kinder, drei Krankenwagenfahrer und ein Notarzt, der auch Schäden an 36 Wohngebäuden meldete und zehn Schulen. Russische Truppen haben die Kontrolle über einige Gebiete in der Hauptstadt übernommen, die sie hoffentlich irgendwann vollständig umgeben werden, obwohl ihr Vormarsch nach Angaben der ukrainischen Armee vorerst ins Stocken geraten ist. Kiew wirft den russischen Streitkräften vor, fast täglich Angriffe auf Wohngebiete der Hauptstadt durchgeführt zu haben, meistens im Morgengrauen, eine Taktik, die von den ukrainischen Behörden angeprangert wurde, um die Bevölkerung zu terrorisieren und diejenigen zu demoralisieren, die die Stadt verteidigen.Kiew hatte vor dem Krieg etwa 3,5 Millionen Einwohner, aber Fast die Hälfte hat die Stadt seit Beginn der Invasion verlassen, nach Schätzungen der ukrainischen Behörden. ant/bur/lpt/aoc/eg