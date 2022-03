José Fernando Ortega, Vater von „Cali Cultural“, ist gestorben

Der Name José Fernando Ortega Hinestroza ist im Tal dafür bekannt, dass er hinter der im August 1996 gegründeten Zeitung Cali Cultural steht. Es war das erste Medium, das darauf abzielte, die Menschen über die verschiedenen kulturellen Veranstaltungen, Demonstrationen, Produktionen und Vertreter zu informieren. Praktisch war es ein Literaturmagazin, das auch über Musik, Film, Malerei, Theater und andere Ausdrücke sprach.

Ortega Hinestroza ist Schriftstellerin, Journalistin, Historikerin und Illustratorin und absolvierte den Master of Modern Languages an der Sorbonne in Paris. Dort erwarb er auch zwei Diplome in Politikwissenschaft und Politischer Philosophie. Lange Zeit war er daran interessiert und arbeitete dafür, die Geschichte des Viertels San Antonio in Cali zu retten und zu schützen. Alles entstand aus seinen Jahren in Europa, wo er den Respekt der Menschen für ihr architektonisches und historisches Erbe genau wahrnahm, ganz im Gegenteil von dem, was im Viertel Caleño passiert ist.

Er war Mitglied des San Antonio Community Action Board und erklärte sich freiwillig bereit, in der Zeit von 1992 bis 1994 Präsident zu sein. Von dort aus führte er mit Unterstützung der Gemeinde eine Reihe von Aktivitäten zum Wohle der Nachbarschaft durch, von denen die wichtigste zur Schaffung der betreffenden Zeitung führte.

Ortegas wichtigste Veröffentlichung war San Antonio: Bahareque, Kohle und Stein. Geschichte einer malerischen Ecke, die zu einem obligatorischen Referenzmaterial für die verschiedenen künstlerischen Gruppen wurde, die sich für die Geschichte der Stadt Cali interessierten. Es ist ein Essay aus mehreren Geschichten, die sich mit allem befassen, von der Geschichtsschreibung über die Architektur und das Künstlerische bis hin zum Städtischen. Die Seiten des Buches präsentieren Steinstraßen, beliebte lokale Charaktere, Konstruktionen, Mythen und Anekdoten, die typisch für den Weltraum sind.

Eine Rezension des von Sharim Lemos Díaz geschriebenen Buches wird im Internet verbreitet. Darin erklärt er: „Diese Geschichte dreht sich um den spezifischen Sektor von Empedrado, wo sie begannen, temporäre und rudimentäre Häuser in Guadua, Matte oder Wurst, mit Guadua oder Strohdächern zu bauen, die später abgerissen wurden, um Häuser in Bahareque mit Blechdächern zu betreten; es war eine langsame und stille Invasion von die diese unbewohnten Länder zu bevölkern begannen.

Ein Land, das vielleicht nicht mehr als Vergessenheit riecht. Denn was wir jetzt sind, zeigt nichts als Stadtbewohner, dass wir dieses Erbe nicht schätzen, und wir wählen ein Leben voller Eifer und vergessen dabei unsere Vorgänger, die ein beginnendes, aber vielleicht notwendiges Leben angenommen haben. Es ist die Rede von einer gemeinsamen Tradition des alten Cali und es war die Aufzucht von Haustieren wie Hühnern und Hähnen, die nicht nur auf den Grundstücken, sondern auch entlang derselben Straße gingen. Die kleinen Grundstücke waren mit Obstbäumen bepflanzt. Die Ranches in der Branche hatten weder Abflüsse noch Wasser in der Branche. Die Ranches hatten keine Latrinen und die „Verwendung von Losen“ war sehr verbreitet. Durch das Orangenbaumblatt wurde der Geruch, der die Sonne auf dem Rücken der als „Cambuches“ betrachteten, verscheucht.

Der Strom war auch nicht angekommen, Jahre später wurden die Regenwasser- und Entwässerungskanäle geöffnet, und die Latrinen kamen auch allmählich an. Zu dieser Zeit gab es in der Branche noch kein Abwassersystem. Die ersten Gewässer des Aquädukts, die ankamen, waren gefiltertes Wasser, sodass mehrere Epidemien von Typhus und Ruhr ausbrachen. Es war auch kein Zähler installiert, sodass die Zahlungsmethode aus einer reduzierten monatlichen festen Zahlung bestand, die Don Carlos Vitel, ein Kassierer zur Zeit der städtischen Unternehmen, erhielt. Die Ankunft von gefiltertem Wasser war 1932 und nur wenige Familien genossen diesen Vorteil. Los Mosquera, Afanador und Robles“.

Diejenigen, die ihn näher mit Ortega kannten, sagen, dass er immer ein Verteidiger des Geistes von San Antonio war. Sie sagen, dass er während seiner Jahre auf dem Alten Kontinent ein Stück Land aus der Nachbarschaft seines Herzens mitgenommen hat. Friede in seinem Grab für diesen Träumer.





LESEN SIE WEITER: