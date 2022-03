Erfahren Sie mehr über die Bestimmungen für Guachernas Nacht in Barranquilla

Nach zwei Jahren wird Barranquilla wieder eines der wichtigsten Ereignisse der Zeit vor dem Karneval veranstalten: die Nacht von Guacherna. Am 18. März werden die Straßen der Stadt mit Monocucos, Marimondas, Cumbiamberas und Kritzeleien gefüllt sein, die den Zuschauern eine Show bieten. Um sie zu genießen, haben die Behörden einige Hinweise zur Gewährleistung der Biosicherheit zurückgerufen.

Einerseits wurde in Bezug auf die biologische Sicherheit darauf hingewiesen, dass für den Eintritt in die Gebiete rund um die Parade ein Impfausweis mit voller Dosis gegen Covid-19 erforderlich ist. Darüber hinaus wird die biologische Sicherheit der Teilnehmer unterstützt, insbesondere für Waschbecken, Alkohol, Masken und Sanitärkabinen im Versammlungsbereich. Es werden auch Krankenwagen für die Parade-Route und feste medizinische Versorgungsposten verfügbar sein.

An allen Eingängen wird eine Kapazitätskontrolle stattfinden, die von Sicherheitsbeauftragten und unter der Leitung des einheitlichen Kommandopostens betrieben wird.

Auf der anderen Seite berichtete das Sekretariat der Bezirksregierung in Sicherheitsfragen, dass für diesen Freitag in Guacherna die Sicherheit und Biosicherheit in den höchsten Bereichen wie 76, 72, 70, 69 Straßen und der Plaza de la Paz gestärkt werden, unter anderem, die spezielle Kontrollen haben werden.

Die Behörden erinnern sich, dass die Parade um 19:00 Uhr beginnen soll und die Zahl der Folkloregruppen als Biosicherheitsmaßnahme von 176 auf 83 gesunken ist, was einem Rückgang von 47% entspricht. In Bezug auf Kostüme wird die Reduzierung 75% betragen. In ähnlicher Weise wird zu Beginn der Parade ein großer Block von Kostümen herauskommen, um die Ausstellungszeit zu beeinträchtigen.

Es wird geschätzt, dass die letzte Gruppe der Parade um 10:30 Uhr nachts abreist, also anderthalb Stunden früher als 2020.

Es sei darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Bestimmungen der Behörden auch vereinbart wurde, die Vermietung von Stühlen zu regeln. Das Bezirkssekretariat für Stadtkontrolle und öffentlichen Raum gewährte den Mitgliedern der 11 verschiedenen Quaderorganisationen die wirtschaftliche Nutzung des öffentlichen Raums entlang der Guacherna-Route für die Vermietung von Stühlen.

So wurde der Preis für die Vermietung von Stühlen während der Guacherna-Parade auf maximal 25.000 Pesos festgelegt, wobei insgesamt 15 Stühle für die Genehmigung zur Verfügung standen.

Es wurde darauf hingewiesen, dass die Sättel verpflichtet sind, die Protokolle zur biologischen Sicherheit einzuhalten, den Bereich unter angemessenen Reinigungs- und Reinigungsbedingungen zu halten, den Bahnsteigbereich für Fußgänger auf 1,50 Metern frei zu halten und die Mittelstraßen und Kreuzungen während der gesamten Parade nutzungsfrei zu halten. Insgesamt wurden 1.580 Genehmigungen für die Nutzung von Stühlen während der Guacherna erteilt, das heißt, rund 23.700 Stühle sind erlaubt.

