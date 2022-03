Eine russische Besatzung startet vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine zur ISS

Drei russische Kosmonauten starteten am Freitag mit einer Sojus-Rakete zur Internationalen Raumstation (ISS), inmitten starker Spannungen zwischen Moskau und den westlichen Ländern über die russische Invasion der Ukraine.

Die Besatzung - bestehend aus ihrem Kommandeur Oleg Artemiev und Denis Matveyev und Sergey Korsakov - startete um 15.55 Uhr GMT von einer Basis in Kasachstan und fliegt drei Stunden zur Internationalen Raumstation (ISS), wo sie von einem Team aus zwei Russen, vier Amerikanern und einem Deutschen getroffen wird.

Bis vor kurzem war die Weltraumkooperation zwischen Russland und den westlichen Ländern einer der wenigen Bereiche, die nicht viel unter den Sanktionen gelitten hatten, die Moskau nach der Annexion der ukrainischen Krimhalbinsel im Jahr 2014 verhängt wurden.

Es gab jedoch Spannungen, insbesondere nachdem der russische Präsident Wladimir Putin den Nationalisten Dmitry Rogosin 2018 zum Leiter der russischen Raumfahrtbehörde Roscosmos ernannt hatte.

Letzterer zeigt regelmäßig seine Unterstützung für das, was Russland als „spezielle Militäroperation“ in der Ukraine bezeichnet.

„Unseres! Zum ersten Mal seit vielen Jahren ist es eine komplett russische Crew „, begrüßte er sich Stunden vor dem Start auf Twitter.

Kürzlich versicherte er, dass westliche Sanktionen, die von der Ukraine gegen Moskau eingeführt wurden, zum Zusammenbruch der ISS führen könnten.

Ihm zufolge wird der Betrieb russischer Schiffe, die die ISS versorgen, von Sanktionen betroffen sein, die sich auf das russische Segment des Bahnhofs auswirken werden.

Infolgedessen könnte dies zu „dem Verbrennen“ oder zur „Landung“ der ISS mit einem Gewicht von 500 Tonnen führen „, warnte er am 12. März.

Die Triebwerke russischer Schiffe, die an der Station angedockt sind, werden verwendet, um die Umlaufbahn der Raumstruktur zu korrigieren.

Dieser Vorgang wird zehnmal im Jahr durchgeführt, um ihn auf der richtigen Höhe zu halten oder um Weltraummüll auf seinem Weg zu vermeiden.

Amerikaner allein haben diese Fähigkeit nicht, bestätigte Joel Montalbano, Direktor des Senderprogramms für die NASA.

„Die Raumstation wurde nach dem Prinzip der Interdependenz entworfen (...) es ist kein Prozess, bei dem sich eine Gruppe von der anderen trennen kann“, fügte er hinzu.

„Derzeit gibt es keinen Hinweis darauf, dass unsere russischen Partner die Dinge anders machen wollen. Daher planen wir, den Betrieb wie heute fortzusetzen „, sagte er.

- Medaille abgelehnt -

Rogosin hatte auch eine virtuelle Auseinandersetzung mit dem Milliardär Elon Musk, dem Gründer des Raumfahrtunternehmens SpaceX, der Wladimir Putin am Montag herausforderte, indem er ihm einen „Mann-zu-Mann-Kampf“ mit der Ukraine als Glücksspiel auf Twitter anbot.

„Elon, geh aus dem Badezimmer, damit wir uns ein wenig unterhalten können“, twitterte Rogozin und bezog sich dabei auf eine Nachricht des amerikanischen Magnaten, in der er sagte, er schreibe mindestens 50% seiner Tweets auf seinen „Porzellanthron“.

An Bord der ISS vermied es russische Kosmonauten und amerikanische Astronauten, über den Konflikt zu sprechen, der bereits Tausende von Menschenleben gefordert und eine der größten Flüchtlingskrisen in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg verursacht hat.

Der Astronaut Mark Vande Hei wurde Gegenstand eines russischen Köders: Roscosmos veröffentlichte ein Video, in dem es heißt, der Amerikaner könne auf der ISS bleiben, anstatt am 30. März mit einer Sojus-Rakete zur Erde zurückzukehren.

Scott Kelly, ein NASA-Astronaut, dessen Rekord für aufeinanderfolgende Tage im Weltraum diese Woche von Mark Vande Hei gebrochen wurde, reagierte auf den Witz, indem er eine Medaille ablehnte, die ihm von der russischen Regierung verliehen wurde.

Bei der letzten Begegnung in der Weltraumkooperation gab die Europäische Weltraumorganisation (ESA) am Donnerstag bekannt, dass sie die russisch-europäische Mission ExoMars aussetzt und nach Alternativen sucht, um vier weitere Missionen aufgrund der Offensive in der Ukraine zu starten.

Dmitri Rogosin bezeichnete diese Tatsache als „bitter“ und versicherte, dass Russland diese Mission in „ein paar Jahren“ alleine ausführen kann.

