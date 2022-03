Anne Perry, die Schriftstellerin, die im Alter von 15 Jahren verurteilt wurde, die Mutter ihrer besten Freundin getötet zu haben

Die berühmte neuseeländische Autorin, die heute als Anne Perry („Die Verbrechen der Cater Street“, „Tod eines Fremden“, „Ein Verbrechen im Buckingham Palace“, „Whitewashed Tombs“) bekannt ist, hieß ursprünglich Juliet Marion Hulme und war untrennbar mit ihrer Freundin und Nachbarin Pauline Parker verbunden, in einem solchen Ausmaß kamen ihre Freundschaft, dass sie beschlossen, die Mutter von Pauline zu töten, Honor Rieper.

Der brutale Mord, der in den 1950er Jahren von dem Teenagerpaar begangen wurde, das sich als beste Freunde betrachtete, trennte sie schließlich lebenslang.

Alles begann am Nachmittag des 22. Juni 1954, als Julia und Pauline Honore Parker, Paulines Mutter, zu einem Picknick im Victoria Park in der Stadt Christchurch einluden; sie gingen weg und als Pauline sah, dass es keine Menschen gab, die sie sehen konnten, holte Pauline einen Ziegelstein heraus, den sie in einem Strumpf aufbewahrte und hat ihre Mutter geschlagen.

Er dachte, dass es mit einem einzigen Schlag ausreichen würde, seiner Mutter das Leben zu nehmen, aber als er sah, dass er sie nur bewusstlos geschlagen hatte, schlug er ihr insgesamt 45 Mal auf den Kopf. Bei jedem Schlag bettelte Honora und weinte um ihr Leben; das hielt die beiden Freunde jedoch nicht auf: Julia hielt die Arme der Mutter, während ihre Tochter weiter schlug.

Anne Perry im Jahr 2012 über Wikimedia Commons

In ihrem Tagebuch schrieb Pauline, dass sie Menschen um Unterstützung gebeten hätten und ihnen eine andere Geschichte erzählt hätten als das, was passiert war: „Bitte hilf. Meine Mutter ist gefallen, hat ihren Kopf auf einen Felsen geschlagen und sie ist voller Blut. Ich glaube, sie ist tot „, rief die junge Frau Passanten zu.

Zuerst gab die Polizei ihnen Anerkennung und versuchte ihnen zu helfen, aber später bemerkten sie, dass viele Dinge nicht zusammenfielen, und baten die beiden Freunde, zu kommen und auszusagen. Beim ersten Verhör gestand Pauline.

Ebenso enthielt ihr Tagebuch viele belastende Elemente, die dazu dienten, dass die beiden jungen Frauen für den Mord an Honora verantwortlich gemacht wurden.

Am 28. April 1954 schrieb er: „Die Wut gegen meine Mutter kocht in mir. Sie ist das größte Hindernis auf meinem Weg „und zeigt, dass sie dachte, dass sie Freiheit haben würde, wenn sie ihre Mutter tötete. „Wir haben es sorgfältig studiert und zittern vor der Idee. Natürlich sind wir etwas nervös. Aber die Freude an den Vorbereitungen ist sehr groß.“

Einige glauben, dass der Grund für die Wut der jungen Julia, die sie zu diesem schrecklichen Mord veranlasste, die Scheidung von Julias Eltern war, woraufhin Frau Hulme beschloss, mit einem Klienten namens Walter Perry zu gehen, während ihr Vater, Professor Hulme, seinen Posten an der Universität von Canterbury verließ, wo er wurde Rektor und bereitete seine Rückkehr nach London vor.

Es gab bereits Pläne für Julia, mit ihrer Tante nach Südafrika zu gehen; Pauline, die das wusste, weigerte sich, ohne ihre Freundin zu bleiben und sagte ihrer Mutter, dass sie mit ihr gehen wolle, was Frau Hume ablehnte. Drei Tage nach diesem Gespräch mit ihrer Tochter lag Honora tot im Victoria Park.

Am 21. Juni 1954 Stunden bevor sie ihre Mutter tötete, entlüftete Pauline in ihrem Tagebuch: „Ich bin genauso aufgeregt wie wenn Sie eine Überraschungsparty vorbereiten. Meine Mutter hat alle Schönheit zerstört, und das glückliche Ereignis wird morgen Nachmittag stattfinden. Wenn ich das nächste Mal in das Tagebuch schreibe, ist Mutter tot. Was für ein seltsames Gefühl der Freude!“

Am 29. August 1954 wurden die beiden jungen Frauen, nachdem sie mit Psychiatern gesprochen und vor den Behörden ausgesagt hatten, für schuldig befunden. Sie wurden vor dem Erhängen bewahrt, was zu dieser Zeit die Strafe der neuseeländischen Gesetze war, aber in einem Zentrum festgehalten wurden. Es war ihnen auch verboten, in der Nähe zu sein, nicht einmal miteinander zu schreiben, jeder wurde in ein anderes Gefängnis gebracht und fünf Jahre später gingen sie, ohne wieder zu kommunizieren.

Die erste, die ging, war Julia, die sich mit ihrer Familie wiedervereinigte und in das Dorf ihrer Mutter ging, wo sie den Nachnamen ihres Stiefvaters annahm und sich Anne Perry nannte. Sie ist jetzt eine sehr erfolgreiche Autorin von schwarzen Romanen und Kriminalgeschichten.

Pauline änderte auch ihren Namen in Hilary Nathan und lebte nach Großbritannien. Die Bibliothek in dem Dorf, in dem sie lebt, deutet darauf hin, dass sie eine unersättliche Leserin ist.

