Roman Derby ein Tag unter den wachsamen Augen von Mancini

Der italienische Trainer Roberto Mancini wollte auf die Ergebnisse des 30. Tages der Serie A zählen können, bevor er sich international für die letzten Qualifikationsplayoffs bei der Weltmeisterschaft 2022 ab nächster Woche anmeldete.

Aufgrund des engen Zeitplans hätte dies schließlich nicht der Fall sein können, und der Azzurri-Trainer wird den Kader am Freitag veröffentlichen, in der Hoffnung, dass keiner der Spieler am Wochenende darunter leiden wird.

Er wird sehen, wo sich insbesondere Leonardo Bonucci, ersetzt durch den Veteranen Giorgio Chiellini, von Zwillingsproblemen erholt hat, aber während der Entfernung von Juventus (3-0) aus der Champions League am Mittwoch und körperliche Probleme hat.

„Bianconeri“ (4. Platz) wird versuchen, Europas Feindseligkeit gegenüber Salernie Thani zu vergessen, dem letzten Klassifikator, der es ihm ermöglicht, mit Frank Ribury, einem Franzosen, der in den letzten beiden Spielen nach einer leichten Kopfverletzung bei einem Autounfall durch eine Pause geteilt wurde, in die Reihen zurückzukehren.

Der italienische Trainer wird auch die Leistung von Immobile und Niccolo Zaniolo überwachen, da sie sich im Stürmer gegenüberstehen, insbesondere im Hochdruck-Derby zwischen Latium (5. Platz) und Rom (7. Platz).

In der Titelschlacht nimmt Neapel (2. Platz) am Samstag Udinese (14.) ein. Wenige Stunden bevor Inter (3.) mit Fiorentina (8. Platz) in Giuseppe Meaza (8. Platz) kollidierte, Zwischentitel und europäischer Platz in Fiore, in einem Spiel, das für die Bestrebungen der beiden Teams sehr wichtig ist.

Leader AC Milan (1. Platz) spielt im Haus von Cagliari (17. Platz) mit dem Vorteil, dass er die Ergebnisse von zwei Verfolgern vor dem Spiel kennt.

Milan lag drei Punkte und vier Punkte vor Inter vor Neapel, aber die letzte Mannschaft hatte zuvor ein Spiel weniger als zwei Teams.

— Das Programm der 30 Runden der italienischen Fußballmeisterschaft:

- Freitag:

(17h45 GMT) Sassuolo - La Spezia

(20:00 GMT) Genua-Turin

- Samstag:

(14h 00 GMT) Neapel - Udinese

(17.00 Uhr GMT) Inter Mailand-Fiorentina

(19h45 GMT) Cagliari - Mailand

(12h30 GMT) Vereinigung von Venedig-Sampdoria

(14:00 GMT) Empoli - Ellada Verona

(17.00 GMT) Rom-Latium

(19h45 GMT) Bologna - Atalta

1. Mailand 63 29 19 6 4 55 29 26

2. Neapel 60 29 18 6 5 51 21 30

3. Inter 59 28 17 8 3 61 23 38

4. Juventus 56 29 16 8 5 45 26 19

5. Latium 49 29 14 7 8 58 42 16

6. Atalanta 48 28 13 9 6 50 31 19

8. Fiorentina 46 28 14 4 10 47 37 10

9.Jellada Verona 41 29 11 8 10 54 46 8

10. Sassuolo 40 29 10 10 9 51 48 3

13. Empoli 32 29 8 8 13 40 54 -14

14. Udinski 30 27 6 12 9 35 44 -9

15. La Spezia 29 29 8 5 16 30 50 -20

16. Sampdoria 26 29 7 5 17 37 51 -14

17. Cagliars 25 29 5 10 14 28 53 -25

18. Venezianische Vereinigung 22 28 5 7 16 25 52 -27

19. Genua 19 29 1 16 12 22 47 -25

