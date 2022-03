Isabella hat sich den Immune Pin in „Master Chef Celebrites“ erneut verdient.

Manuela Gonzáez war die Gewinnerin der kostenlosen Herausforderung dieser Woche, die ihr das Recht gab, den Teilnehmer zu wählen, der ihn bei der kreativen Herausforderung vor der schwarzen Schürze retten würde. Die Schauspielerin entschied sich für Christina Campuzano, nachdem sie einige Sekunden nachgedacht hatte, und beide kletterten auf den Balkon, nicht bevor sie ein Paar auswählte, das an der nächsten Veranstaltung teilnehmen sollte.

Die beiden waren wie folgt vereint: Ramiro und Maria T; Tartan und Carolina Gomez; Korozo und Chicho Arien; Carlos und Estiwar G; Pamela und Isabella; Natalia und Tostao; Ida Bosa und Ida Morales - wieder-; und Ako und Gefängnis; mehrere Paare wiederholten die Formel und davor kam Claudia heraus und sagte. Es wurde dank der vorherigen Aufgabe „konsolidiert“. Das ist neu So begann die kreative Herausforderung.

Die Grundzutat war Maismehl. Prominente verbrachten 60 Minuten und die Speisekammer öffnete sich, um die gewünschten Zutaten auszuwählen. Von Anfang an waren mehrere Menschen von bekannten und anderen Zubereitungen überrascht, wie dies bei Carolina und Tatán der Fall war, die Frucht-Empanadas zubereiteten. Aco und Jair beschlossen, Innovationen mit Deckeln aus einer Vielzahl von Meeresfrüchten zu entwickeln.

Isabella und Pamela hingegen entschieden sich für Jalaka, ein typisch venezolanisches Gericht, das angesichts der Menge an Maismehl, die für die Herstellung des Teigs benötigt wird, einfach zuzubereiten ist. Nach 60 Minuten gingen alle Paare nach vorne, beginnend mit zwei Aidas, die ein Gericht namens „Bachata“ präsentierten, das aus Maispizza mit Serrano-Schinken bestand.

Obwohl die Kommentare positiv waren, sagte Jorge Rausch, dass von der Masse nur noch wenig übrig sei. Die Schauspielerinnen sagten, es sei darauf zurückzuführen, dass sie es mit anderen Zutaten in den Ofen gebracht hatten, und der Koch von Bogotá forderte sie völlig heraus und erinnerte sie daran, dass sie den Teig ohne weiteres Essen direkt in den Ofen stellen mussten.

„Surfing in the Sea of Flavors“ war eine Pizza von Ramiro und Maria T. Der Teig war auch nicht konsistent, weil er nicht der ideale Ort war; Nicolás sagte, dass die Temperatur beim nächsten Mal höher sein sollte.Corozo und Chicho gingen direkt auf Tamales und wurden von der Jury applaudiert, aber Chris Carpentier beschuldigte den Mangel an Chili-Pfeffer. Die beiden Komiker sagten, dass dieses Gericht hinter der Küche diese Sauce normalerweise nicht enthält.

Aco und Jair brachten die umstrittensten Gerichte mit, da sie von den typischen Gerichten der Küste zu den spanischen Tapas mit Meeresfrüchten, Garnelen und Serrano-Schinken übergingen. Der chilenische Koch empfahl, nicht zu viele Zutaten für diese Art von Gericht zu verwenden, da Einfachheit eines seiner Hauptmerkmale ist. Estiwar G und Carlos zogen die Aufmerksamkeit von Fachleuten mit „Culinary Multibus“ auf sich.

Natalia und Tostao präsentierten einen Gemüseburger, und Nicolás de Zubiria schmeichelte ihm als erster, indem er Gemüse kreativ verwendete. Schließlich erhielten Isabella und Pamela (einschließlich Jalaka) sowie Tatán und Carolina (einschließlich des süßen Empanada-Trio gefüllt mit Früchten und Arequipe mit Erdnüssen) ein sehr gutes Feedback von der Jury und trafen eine schwierige Entscheidung, als sie die Person beendete, die eine Immunnadel bekommen musste.

Nach einigen Minuten der Kontroverse wählten Rausch, de Zubiría und Carpentier die Gerichte von Pamela und Isa als „die kreativsten“, und trotz der Kraft der beiden Frauen gefiel ihren Kollegen die Entscheidung nicht sehr. Insbesondere sagte Tatán der Kamera, dass dieses Gericht typisch sei, aber nicht. Wie die Empanada ist sie reich an Kreativität.

Jetzt wird Venezuela Kapitän in einem der Teams sein, die an der nächsten Squad Challenge teilnehmen werden.Manuela und Pamela werden ebenfalls Anführer sein, aber es gibt Bedenken in Bezug auf Isas Umgebung, da nicht bekannt ist, wen sie wählen wird.

