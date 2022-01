Guía de Arte y Cultura: semana del 7 al 14 de enero

ARTE

Proyecto Filoctetes

El Proyecto Filoctetes, intervención urbana del artista Emilio García Wehbi que tomó por asalto las calles de la ciudad de Buenos Aires en el año 2002, llega al Centro Cultural Kirchner con una exposición que busca dar visibilidad a aquellas prácticas del arte contemporáneo de duración temporal que invitan a la producción de pensamiento crítico. En el primer subsuelo se podrá visitar hasta el 6 de marzo la muestra Archivo Filoctetes: documentos de una intervención, exhibición que reúne un corpus documental heterodoxo, clasificado y preservado de las cuatro ediciones de Proyecto Filoctetes realizadas en Buenos Aires, Viena, Berlín y Cracovia entre 2002 y 2008.

*CCK. Sarmiento 151, CABA

_______

Simbiología. Prácticas artísticas en un planeta en emergencia

“Simbiología” es una palabra inventada para desplazar los significados del arte (simbología) hacia la generación de relaciones con otros seres (simbiosis). La exposición reúne más de 170 obras de arte argentino contemporáneo de más de 140 artistas de todo el país que exploran nuevas vinculaciones y mixturas entre lo humano y lo no humano. Dicha exploración emerge en una época en que la crisis de habitabilidad del planeta suscita profundos cuestionamientos de los modelos dominantes de acción, conocimiento y sentimiento.

Se realiza en conjunto entre la Secretaría de Patrimonio Cultural, el Centro Cultural Kirchner y el Ministerio de Cultura de la Nación, y con el apoyo de la Fundación Medifé. La curaduría está a cargo de un equipo dirigido por Valeria González, secretaria de Patrimonio Cultural, e integrado por Mercedes Claus, Florencia Curci y Pablo Méndez.

La exhibición estará abierta al público de miércoles a domingos de 14 a 20 h, hasta el 26 de junio, con protocolos y con reserva previa en la web www.cck.gob.ar

*Centro Cultural Kirchner. Sarmiento 151, CABA

_______________________

Gorriarena, color y materia, en Vicente López

El 30 de octubre se inauguró la muestra “Gorriarena, color y materia” de Carlos Gorriarena en Quinta Trabucco. Se podrá visitar de martes a sábados de 10 a 18 hs, hasta el 29 de enero de 2022.

El municipio de Vicente López invita a visitar esta exposición que incluye obras de distintos períodos que dan cuenta de la trayectoria del artista. La muestra se compone de pinturas sobre tela y papel, y están acompañadas por textos de Gorriarena sobre las artes plásticas. La curaduría y el diseño de exposición estuvieron a cargo de Sylvia Vesco, su compañera de vida. Más información

*QUINTA TRABUCCO, Melo 3050, Florida.

________

Verano en los Museos de la Ciudad

Los Museos BA abrirán sus puertas de miércoles a domingo con actividades para todas las edades, con especial foco en jóvenes e infancia. Habrá programación en Museo Casa Carlos Gardel, Museo Eduardo Sívori, Museo de Arte Español Enrique Larreta, Buenos Aires Museo, Museo de Arte Popular José Hernandez, Torre Monumental, Museo Fernandez Blanco, Museo Luis Perlotti y Museo del Cine.

Museos guía reunirá actividades participativas y de co-creación, instalaciones interactivas y encuentros junto a artistas contemporáneos: Rituales, sesiones de co-creación junto a duplas de artistas contemporáneos KtrlV yRNDR, Consuelo Vidal y Tester Mariano, Belen Lopez de Carlo y Josefina Porro y Paul Sende en los museos Sívori y Larreta; After Ilustrados, encuentros participativos de gastronomía e ilustraciones en el Museo Isaac Fernandez Blanco, guiados por las ilustradoras Lucila Domínguez (Lucilismo), Eugenia Hernández, Camila Berrondo, Agustina Lemoine; Muestras en acción, talleres, visitas guiadas nocturnas, proyecciones y performances alrededor de las muestras de los Museos BA; Doble clic: recorridos especiales con distintos referentes en los temas que aborda el Buenos Aires Museo.

Disfrute Nocturno propondrá shows musicales, obras y actividades en los jardines de los museos Eduardo Sívori y Enrique Larreta. En Museos Anfitriones, los Museos BA y Festivales BA se unen, generando ciclos de música y artes escénicas. Los miércoles el Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA), presentará proyectos de artes escénicas locales en los jardines del Museo Larreta. Cada fecha tendrá una presentación de “Lecturas sofocantes”, el ciclo que contará con referentes de la escena leyendo textos inspirados en el verano, el calor y lo ardiente. Luego de las lecturas habrá un show musical y/o teatral distinto como parte de #FIBA Bajo las estrellas. Los jueves en el mismo museo, el Festival Internacional de Jazz hará veladas bajo la luz de la luna, con conciertos de cuartetos a sextetos del género. La apertura del ciclo será el 13 de enero con el concierto de Sebastián Loiácono Cuarteto.

Sábados y domingos el Museo Sívori será el escenario en el que Festival Ciudad Emergente tendrá un ciclo de bandas y artistas emergentes de rock, electrónica, indie, pop y música urbana. El primer fin de semana estarán: Klauss el día sábado abriendo el ciclo Atardeceres electrónicos y Malena Villa el domingo, abriendo el ciclo Música en el jardín.

Viernes, sábados y domingos de 18 a 22 hs en el Buenos Aires Museo estará Terraza a todo ritmo. Un ciclo de fiestas en la terraza del museo, con artistas referentes de música electrónica, sonidos urbanos y clásicos de todos los tiempos. El primer fin de semana presentará a Rik4perry y Bianca Lif el viernes, y Emiliata y diyaneiro el sábado, abriendo el ciclo de fiestas silent con auriculares. Estas fiestas silent se repetirán todos los sábados a la noche, con diferentes artistas en este formato donde quienes asistan podrán decidir qué experiencia musical vivir. Además, un domingo al mes en el Museo Casa Carlos Gardel habrá actividades especiales del Festival y Mundial Tango BA. También habrá visitas nocturnas para conocer y disfrutar los museos de noche.

En Minimuseos, los más chicos encontrarán en la cultura un puente para expresarse, crear y divertirse, con actividades especialmente diseñadas para ellos. Talleres, espectáculos de teatro, shows de música y actividades lúdicas. Este año se suma Minimuseos Abuelos, un espacio para que nietos y abuelos juntos compartan y sean protagonistas.

Para niños de entre 4 y 7 años, los jueves en el Museo Enrique Larreta y los sábados en el Museo Sívori, habrá shows musicales para niños. Participarán Agua de sol,Coté te canta. Adriana y Julieta, Pequeño Pez, Mundo Arlequin, Mecache Rock y Raviolis. Además, los jueves en el Museo Ferndanez Blanco, estará la obra de teatro participativa “¿Dónde está Alicia?”.

Para niños de 8 a 12 años, habrá talleres especiales en los diferentes museos y en Casa Carlos Gardel los miércoles estará Escape en 20′, un juego en el que los participantes tendrán 20 minutos para descubrir y decodificar entre todos las partituras musicales escondidas en las salas del Museo y así poder salir. MÁS INFORMACIÓN

_________

La casa invita

Smart Gallery cierra el año y comienza el calendario de muestras 2022 con una propuesta colectiva que busca condensar el espíritu de un año en donde primó la colaboración y la colectividad. “La Casa Invita”, es un proyecto expositivo en el cual cada artista de Smart, fue convocado a invitar a un colega con quien tenga intereses o estéticas afines. La consigna fue que cada uno tuviera la libertad de intervenir o producir una obra en conjunto o seleccionar dos obras en diálogo.

Inauguración: lunes 27 de diciembre 18 hs. Hasta el 15 de marzo. Lunes a viernes | 14 a 19Hs.

*Smart Gallery. Av. Alvear 1580 – PB, CABA

____________

El signo que habito

MM Gallery, una nueva galería argentina con sede en Berlín, inaugura en la sede Villa Crespo El signo que habito, exposición de Pablo Sinaí que reúne un site specific y dos series de pinturas en las que el artista pone en cuestión la idea de progreso vinculada a la hiperconectividad.

El artista Pablo Sinaí pertenece al staff de la galería. A partir de mapas de líneas de subtes de grandes ciudades como Viena, París, Barcelona, Tokio y Nueva York, y de la señalética urbana de diferentes sitios, crea abstracciones geométricas que integran la serie Vestigios. La serie Múltiple, surgida a partir de la imagen de una mariposa bajada de Internet que Sinaí usa como patrón para crear diferentes diseños, alude a la infinidad de efectos que escapan al control y al entendimiento del ser humano. Intervalo límbico, una inquietante presencia humanoide en la sala, es una obra que el artista hizo inspirado en la tensión entre la vida social y el mundo íntimo. Hasta el 25 de febrero.

*MM Gallery Buenos Aires. Rocamora 4550 piso 2 B, CABA

___________

Muestra de Fotógrafas en el Mundo, en Mar del Plata

La Galería de Arte de la Dirección de Políticas de Género inaugura “Nuestra propia sustancia”, la primera muestra colectiva de Fotógrafas en el Mundo (Feem).

En esta oportunidad serán fotógrafas marplatenses las que presenten su mirada personal, muchas de ellas fueron quienes con su participación le dieron contexto al proyecto de Fotógrafas en el Mundo en abril del 2020, al inicio de la pandemia y el aislamiento social obligatorio.

A partir del jueves 13 de enero y hasta el martes 8 de febrero

*Alberti 1518 – Mar del Plata - Argentina.

______

Los días soleados. Resonancias sobre el 17 de octubre

Una exhibición para conmemorar la histórica movilización del 17 de octubre de 1945. En articulación con el Archivo General de la Nación, la muestra ofrece un conjunto de documentos que permiten trazar el itinerario de aquel día y la liturgia de sus celebraciones posteriores.

Desde el domingo 17 de octubre hasta el 9 de enero. Miércoles a domingos, de 14 a 20 h — Salas del primer subsuelo

*CENTRO CULTURAL KIRCHNER. Sarmiento 151, CABA

________

Premio Argentino a las Artes Visuales 2021- Fundación OSDE

Luego de un año de programación de muestras A través del cristal con el ciclo de intervenciones en la vidriera que podían verse desde la vereda, el próximo 19 de noviembre el Espacio de Arte reabre sus puertas con la exposición de artistas seleccionados del Premio Argentino a las Artes Visuales 2021 - 4ta. edición. La exposición podrá visitarse a partir del 19 de noviembre, de lunes a sábados de 12 a 20 horas, hasta el 22 de enero del 2022.

*Espacio de arte Fundación OSDE. Arroyo 807, CABA

_________

Expectativa urbana, muestra de Daniel Corvino

Con más de 40 años de trayectoria, Daniel Corvino expone en el 5to piso del Ministerio de Economía “Expectativa urbana”, una muestra que reúne dibujos que Corvino realizó durante la pandemia y pinturas que reflejan conflictos urbanos, algo que el artista viene haciendo desde 1997. Organizada por la Subsecretaría de Relaciones Institucionales del Ministerio de Economía a través de la coordinación de Recuperación y Conservación del Patrimonio Cultural. La muestra se puede ver de lunes a viernes de 11 a 17 hasta mediados de enero.

*Ministerio de Economía de la Nación. Av. Hipólito Yrigoyen 250, CABA

____________

El juego interminable, muestra de Sebastián Fola

Bresson Realty presenta en su espacio de arte la exposición de Sebastián Fola, artista argentino que reside en Italia.

“Me gusta mostrar una perspectiva única de mis trabajos para volver a la parte más primaria y despertar el lado lúdico de las personas. Esta es mi vida, mis obras”, así define su obra Sebastián Fola. Volver a ser un niño por medio de sus trazos y colores que vibran. Desde personajes de historietas hasta la vida misma. Plasma el lado bello y sublime de la vida.

La muestra se puede visitar hasta el 15 de enero de lunes a viernes de 10 a 18.

*Bresson Realty. Callao 1880, CABA

__________

Muestras en el Centro Cultural Recoleta

- “Inventario” es la intervención del ilustrador Adrián Sonni que ocupará el corredor de la planta baja y de la planta alta. Está inspirada en una serie de conversatorios en los que participaron más de 500 adolescentes y jóvenes de todo el país compartiendo sus emociones, sensaciones y deseos en los tiempos que corren.

- “Amor de verano” es la nueva intervención creada por Igor Bastidas, artista y animador venezolano radicado en Nueva York, que refleja de manera simple el amor entre dos personajes diversos.

- “Videntes y espumantes, un ritmo alucinante” muestra que ocupará las salas 3, 4 y 5 con obras de Marcela Astorga, Elba Bairon, Adriana Bustos, Marina De Caro, Ana Gallardo, Silvana Lacarra, Mónica Millán y Cristina Schiavi, artistas que forman la colectiva feminista “Las desesperadas por el ritmo”. Las piezas están hechas de distintos materiales y formatos: hay estructuras de alambre, madera, instalaciones, textiles, dibujos y esculturas.

-”Las oportunidades” se despliega en las salas J y C, curada por Paola Vega, que refleja cómo la artista se impregna con otros universos ligados a las artesanías y a los oficios. El eje conceptual es la idea transversal de la relación entre el arte y el oficio.

-La sala J alberga obras de Ana Sokol, artista y peluquera destacada entre los años 60 y 80, y habrá un homenaje a la Galería El Taller, a la que ella pertenecía. Exhibirá obras de, además de Sokol, Orlando Ruffinengo, Juan Otero, José Luis Menghi, Leonor Vassena, Valerio Ledesma, Casimiro Domingo, Luis Centurión, Dignora Pastorello, Adolfo Ollavaca, Manuel Mujica Láinez y Susana Aguirre.

-La Sala C muestra el trabajo de 18 artistas y 3 colectivos de arte contemporáneo. Abarca creaciones del Grupo Tchinaj thä chumaas (Mujeres trabajadoras), del colectivo salteño Thañí (las artesanas Estela Saavedra, Ana López, Aurora Lucas, Nora Arias, Claudia Alarcón y Anabel Luna).

- “Autopercepción”: muestra colectiva que ocupará la sala 8 y sus curadores son Patricio Olivier y Juan Duncan. Reúne autorretratos de 44 artistas de distintos ámbitos y disciplinas: diseñadores, historietistas, fotógrafos e ilustradores piensan la identidad, entendida tanto desde lo individual como de lo colectivo.

- “Nativas” curada por Fabián Trigo, la muestra ocupa la sala 7 con ilustraciones, un mural y una infografía. Además, incluye dos obras invitadas: un mural creado por Elina Méndez y realizado por Gabriela Piserchia, Marina González y Martina Trach; y una infografía del Colectivo Onaire.

-El Obrador es una creación del ilustrador argentino Manu Correa Soto, para la campaña El Obrador, el cual refleja la acción de colaboración, ayuda y creación entre las personas como una forma de estar en el mundo, construyendo juntos y transformándolo. Sobre un fondo azulado, los cuerpos se entrelazan en diversas acciones que involucran sogas, escaleras y carros, formando una suerte de gran rueda humana en plena articulación. La realización es de Rodrigo Díaz Merlis, Dana Allesi, Florencia Alvarez Guardo y Pablo Lloveras.

- La intervención “Callejón de los elementos” en las paredes del Patio del Aljibe es una intervención colectiva realizada por Hernán Borda (CABE), Luciano Gatti (ICE) y Mauro Gauto (SWAM), artistas urbanos con más de veinte años de trayectoria en el arte graffitero junto a tres colegas amigos: Ladyb, Mako, Membs. “Intentamos mostrar las diferentes disciplinas que conforman la cultura, y ambientamos el patio con una escena callejera y mucho color, donde los graffitis son parte fundamental del paisaje”, dice el trío.

- CODIGOLUX, en la sala 2, es una instalación que parte de la investigación del fenómeno cromático de los solsticios y equinoccios que determinan los comienzos y finales de las estaciones. De este modo la sala cambia sutilmente a lo largo del año convirtiéndose en un espacio vivo, tan dinámico y cambiante como las personas que lo habitan.

El centro cultural está abierto de martes a viernes, de 13.30 a 22 horas y sábados, domingos y feriados de 11.15 a 22 horas.

*Centro Cultural Recoleta. Junín 1930, CABA

_______

Premio Itaú de Artes Visuales

Este año, el Premio Itaú Artes Visuales contó con la participación de 3.516 obras provenientes de todas las provincias de la República Argentina, logrando así superar ampliamente la cantidad de participantes de otras convocatorias. La exposición del Premio Itaú de Artes Visuales por segundo año consecutivo puede ser recorrida on-line en la plataforma de Google Arts & Culture, facilitando así una mayor visibilidad de los artistas a nivel global.

Son 84 obras de las más variadas disciplinas y materiales, realizadas por artistas de diversas regiones y perfiles. Además de la exhibición física y virtual, el Premio cuenta con un catálogo interactivo, de descarga gratuita desde la página de Fundación Itaú Argentina.

_____________

Sonidos y secretos

¿Hemos desaprendido a escuchar y a darle lugar a la alteridad? ¿Vivimos en un esquema que no convive con el misterio de la Vida? ¿Será nuestra arrogancia? ¿Qué nos está diciendo la vida? Intentamos contestar por medio de estas obras. La pandemia nos dio un tejido conectivo y una gran responsabilidad: al estar todos aislados pensamos en el otro y quizás nos vimos como él, siendo parte ambos del mismo universo.

La muestra de Isabel de Laborde Larminat (artista visual franco-mexicana) e Isabel Uboldi (artista visual ítalo-argentina) inaugura el 6 de enero a las 20 hs. Podrá visitarse durante todo enero de lunes a viernes de 10 a 12 hs y de 17 a 21 hs, y los sábados de 17 a 21 hs. Entrada libre y gratuita.

*Sala Municipal de Exposiciones, Cap. Drury 665, San Martín de los Andes (Neuquén)

________

Imaginar la Colonia. Buenos Aires 1810-1960

El Museo Nacional del Cabildo de Buenos Aires recupera una muestra con objetos, obras de arte y documentos que fueron expuestos en los festejos por los 150 años de la Revolución de Mayo. Esas piezas, consideradas reliquias de un pasado glorioso y del origen de la nación, fueron incorporadas al patrimonio del Museo, cristalizando un imaginario oficial en torno a la identidad nacional afín a las políticas desarrollistas.

La muestra se podrá visitar desde el 16 de diciembre, durante seis meses, de miércoles a domingos de 10.30 a 18 h.

*Museo Nacional del Cabildo de Buenos Aires y de la Revolución de Mayo. Bolívar 65, CABA

__________

Paisaje peregrino

Muestra de Adriana Bustos, Claudia del Río, Mónica Millán en el Museo Moderno. Lunes, miércoles, jueves y viernes: 11:00 a 19:00 Sábados, domingos y feriados: 11:00 a 20:00 (Martes cerrado). Hasta el 27 de marzo. Reserva de entradas

*Museo Moderno. Av. San Juan 350, CABA

_____

Océano. Volverse Azul

El Centro Cultural de la Ciencia C3 presenta una exhibición inmersiva e interactiva para todo el público que recorre la cultura oceánica, la relación con nuestra forma de vida y su impacto ambiental. La muestra de 450 m² propone una transformación cultural respecto a este recurso crítico. Organizada en cuatro ejes conceptuales (cambio climático, contaminación, biodiversidad, dimensión humana) plasmados en 20 dispositivos digitales y analógicos, buscará abrir discusiones ambientales, la respuesta activa del público y las posibles acciones que favorezcan la preservación del planeta.

La exhibición propone un recorrido para que el público experimente su vínculo con el océano y se sumerja en esta transformación cultural que promueve el C3: Biblioteca azul; El mar como territorio; A buen bosque vas por algas; La mar no estaba serena; Cada gota cuenta; Con el agua al cuello; Llegar a buen puerto; Navegar en un mar de dudas; El océano se queja en las costas; Aguas inquietas; Mapoteca del mar; Una ola nunca viene sola; Hagamos olas; Con rumor de fondo; En la cresta de la ola; De cara al mar; Alto en el cielo; #VolverseAzul; Ciencia azul y Oficina del mar.

Desde 2019, el C3 trabajó en el diseño de la exhibición en conjunto con la Iniciativa Pampa Azul, científicos y científicas de todo el país y la colaboración de organizaciones e instituciones afines a la temática.

A partir del 29 de octubre, todos los viernes, sábados y domingos, de 14 a 18 horas, con entrada gratuita y reserva previa.

*CENTRO CULTURAL DE LA CIENCIA C3. Godoy Cruz 2270, Palermo, CABA.

________

La espada y la cruz, en el Museo Larreta

Desde este viernes 1 de octubre, de 12 a 19 horas, podrá visitarse La espada y la cruz, una muestra que propone evidenciar valores e imaginarios presentes en la colección del Museo Larreta, que subsisten en las subjetividades contemporáneas. Indaga en los cimientos sobre los que están construidos la cultura, formas políticas y subjetividades de la sociedad argentina. Reúne una selección de obras producidas por artistas en Argentina desde la década del sesenta hasta la actualidad como Liliana Maresca, Diana Aisenberg, Pablo Suárez, Norberto Gómez, Diego Bianchi y Luciana Lamothe, entre otros. Cuenta con la curaduría de Guadalupe Chirotarrab y Laura Códega.

Esta exhibición de arte contemporáneo se suma a la colección de imágenes religiosas y bélicas, pinturas cortesanas, armas, tapices, retablos y muebles provenientes de la España de los siglos XVI a XVIII que alberga el museo. Su objetivo es redescubrir y dialogar con el acervo del Museo, y propiciar nuevas lecturas sobre los cimientos de una cultura hispanoamericana colonial.

Podrá ser visitada de lunes a viernes de 12 a 19 horas y sábado, domingo y feriados de 11 a 20 horas (martes cerrado) con protocolo sanitario y aforo reducido. Para garantizar el ingreso, se recomienda la reserva previa por vía digital y anticipada (al menos 2 horas antes del turno requerido) a través del Sitio Web del Museo. En caso de que el visitante asista sin reserva previa, su ingreso dependerá de que el aforo dentro de las salas no esté completo. Todos los lunes, miércoles, jueves y viernes a las 15 se realizarán visitas guiadas a cargo del Área de Extensión Educativa del Museo.

* Museo de Arte Español Enrique Larreta (Juramento 2291, CABA)

———

Reabre el Cabildo con dos nuevas exhibiciones

Fragmentos bajo Tierra, con la curaduría del arqueólogo Néstor Zubeldía y del equipo de diseño de exhibiciones de la Dirección Nacional de Museos, a cargo de Valeria Keller, tiene como objetivo visibilizar las distintas etapas del trabajo de excavación realizado en el Patio Sur del Cabildo. Se expondrán algunos de los 2000 objetos culturales hallados hasta el momento, entre los que se encuentran los cimientos del antiguo Cabildo de 1725.

Rara Felicidad de los Tiempos, del artista Ariel Cusnir, con la curaduría de Bárbara Golubicki, toma como punto de partida el rol de la prensa gráfica en las invasiones inglesas y las luchas por la independencia y es, a la vez, una invitación a reflexionar sobre la construcción de los discursos y las imágenes del pasado. La exhibición propone diálogos amistosos entre los dibujos y las acuarelas de Cusnir y una selección de objetos de la colección del Museo. Este es uno de los 60 proyectos ganadores de la edición 2020 del programa de becas Activar Patrimonio de la Secretaría de Patrimonio Cultural (Ministerio de Cultura de la Nación).

El Museo del Cabildo podrá visitarse los días miércoles, jueves y viernes de 10.30 a 16.30 h y los sábados y domingos de 10.30 a 17.30 h. Hasta el 31 de enero.

*Museo Nacional del Cabildo de Buenos Aires y de la Revolución de Mayo. Bolívar 65 CABA.

_______

Magia Delay

El martes 16 de noviembre se inauguraró en el Hall Alfredo Alcón del Teatro San Martín la intervención Magia Delay del artista argentino Damián Linossi.

Esta obra, que podrá visitarse hasta el 27 de febrero de 2022 de martes a domingos de 12.30 a 20 horas con entrada libre, se realiza en conjunto con BIENALSUR, la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo del Sur, una extensa plataforma para el arte y la cultura en permanente construcción.

*Teatro San Martín. Avda. Corrientes 1530, CABA

______

BIENALSUR presenta el proyecto “Homenajes Urbanos” en la Universidad Nacional de Los Comechingones

Bajo la curaduría de Florencia Battiti, “Homenajes Urbanos” es un proyecto del artista Ale Giorgga y la curadora Melisa Boratyn que se puede ver en la ciudad de Merlo, San Luis, desde el 9 de diciembre, organizada por BIENALSUR y la Universidad Nacional de Los Comechingones.

Apunta a difundir entre el público no especializado el legado de una serie de artistas argentinos fallecidos de suma relevancia para entender la historia cultural de nuestro país. En esta ocasión se volverán a presentar en la calle afiches tipográficos y xilográficos que se centran en Alicia Penalba, María Martorell, Edgardo Antonio Vigo y Mirtha Dermisache, además de un homenaje pensado especialmente para la ocasión que celebra la figura del poeta Antonio Esteban Agüero (San Luis, 1917-1970).

La nueva exposición que se presenta en el KM 664 de BIENALSUR no tiene días ni horarios de visita, así como tampoco fecha de cierre, ya que son intervenciones en el espacio público que se dejarán hasta que se vayan solas con el paso del tiempo.

* Espacio Urbano Merlo, San Luis.

__________________

Desde la herida, en el CCK como parte de BIENALSUR

Una muestra curada por la española Virginia Roy con producciones de artistas mujeres que investigan las múltiples fisuras presentes en nuestras sociedades. Participan de esta exposición la española Lúa Coderch, la chilena Cecilia Vicuña, la peruana Claudia Coca, la portuguesa Grada Kilomba, la argentina Graciela Sacco y la mexicana Tania Candiani, entre otras.

Se podrá visitar gratuitamente hasta el 17 de febrero.

*CCK, KM 1,3 de BIENALSUR. Sarmiento 151, CABA

__________

Temporada Fulgor. Foto Estudio Luisita

Temporada fulgor. Foto Estudio Luisita recupera el legado de uno de los estudios de fotografía argentinos fundamentales en la historia del teatro de revista y la cultura popular porteña.

Centrada en la producción de las décadas del 60 y 70 de las hermanas Luisa Escarria (Cali, 1929 - Buenos Aires, 2019) y Chela Escarria (Cali, 1930), la exposición da cuenta de un fenómeno de la cultura popular argentina caracterizado por servir de termómetro de las transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales de nuestra sociedad; pero también nos permite asomarnos hacia la construcción personalísima de estas imágenes.

El archivo conjuga fotografías acabadas y listas para ser consumidas en marquesinas de teatros, programas de mano y medios gráficos, con los procesos de montaje y retoque operados por las hermanas y negativos completos en los que se filtra el universo doméstico del estudio.

CURADURÍA SOFÍA DOURRON CON COLABORACIÓN DE SOL MIRAGLIA Cierre 14 de marzo, 2022.

*MALBA - SALA 1, NIVEL -1. Figueroa Alcorta 3415, CABA

_________

Martín Sichetti. Paraísos artificiales

Cada obra que integra esta exposición trae al centro el pensamiento sobre la belleza para establecer relaciones con las herencias coloniales y legados familiares, estados de ánimo que se impregnan en los espacios domésticos, escenas salidas de un sueño o de películas que los emulan, máscaras que adoptamos para representarnos ante el mundo.

Visitas: martes a domingos y días feriados de 10 a 19 h, con reserva previa en autoentrada.com. Cierre 13 de febrero, 2022 CURADURÍA FLORENCIA QUALINA

* MUSEO EVITA PALACIO FERREYRA, CÓRDOBA

___________

La mesa ostentará siempre un centro de flores

La muestra de Gabriel Baggio indaga sobre las prácticas alimenticias en Argentina a través del análisis de los modelos de producción, tradiciones culinarias, hábitos de consumo y el impacto ambiental de las industrias del alimento. Fotografías del Archivo General de la Nación en diálogo con un conjunto de obras de artistas contemporáneos invitados: Gabriel Baggio, Fabiana Barreda, Raúl Flores, Mariela Paz Izurieta y Matías Sarlo.

La exhibición, casi 20 años después, presenta el registro de video remasterizado de esa performance. El sábado 5 de mayo de 2002, en Boquitas Pintadas GB presentó “Sopa”, la primera performance que abriría camino a varios años de su trabajo. Cocinó junto a su madre y su abuela un caldo del acervo de recetas familiares trasmitidas oralmente de madres a hijas.

Dice Baggio “Encuentro allí dos pilares fundamentales que aún hoy atraviesan mis procesos de creación: lo colaborativo como evento artístico y la idea de imperfección como resistencia a los mandatos. La rebelión amorosa ante “lo dado” para la concreción de los propios deseos y en consecuencia, el movimiento hacia la concreción de los deseos colectivos.”

CURADURÍA FRANCISCO MEDAIL. De miércoles a domingos, de 14 a 20 h. CCK, Sala 512, quinto piso. Ingreso libre y gratuito.

*CCK, Sarmiento 151, CABA

_________

Fremd / Forastero

Es un personaje Queer que sale del suburbio de la ciudad, reflejándose en sus pares, las escenografías y paisajes conurbanos, en reductos underground del punk rock y música electrónica. Encontrando refugio en la subcultura retrata la búsqueda de otras formas de deseo.

En la inauguración se presentará el libro digital que da nombre a la muestra, de la colección Tandem de Flambe Ediciones. Inauguración: 16/12 de 18 a 22 hs. La muestra estará abierta del 16/12 hasta el 14 de marzo. Miércoles, jueves y viernes de 17 a 21 con cita previa.

*Wunsch Gallery. Godoy Cruz 1648, PB, CABA

_________

El mito gaucho

Retomando el título del libro del filósofo Carlos Astrada, la muestra propone un recorrido por la historia de la literatura gauchesca, desde sus inicios en los tiempos de la independencia, pasando por los clásicos del siglo XIX como Fausto de Estanislao del Campo o Martín Fierro de José Hernández, hasta llegar a su consolidación en el centenario del país en 1910 y recalando luego en la disputa por la figura del gaucho como en el caso del anarquismo y posteriormente el peronismo, aristas poco frecuentadas por los estudios habituales del género.

La muestra también busca dar cuenta de la presencia gauchesca en formatos como el teatro, la música, el cine y la historieta; así como también exhibir algunas de las más recientes reescrituras y reinterpretaciones del mito desde la perspectiva de género y la experimentación literaria.

En simultáneo, en la plaza del lector Rayuela se exhibirá la serie fotográfica Gauchos y gaúchos de Christian Delgado, donde se podrá observar la pervivencia de la cultura criollista en el presente, tanto en nuestro país como en Uruguay y el sur de Brasil.

El catálogo de la muestra se puede conseguir en formato impreso en la Biblioteca Nacional. También se puede consultar y/o descargar en formato digital de la página web de la institución, haciendo click aquí. Hasta el 31 de diciembre de 2022.

*Biblioteca Nacional. Agüero 2502, CABA

________

El rock argentino llega a los museos nacionales

En una gran muestra titulada El Rock en la Calle, el Ministerio de Cultura de la Nación, a través de la Secretaría de Patrimonio Cultural, impulsa un impactante ciclo de exposiciones y eventos que tendrá lugar a partir de diciembre en tres museos nacionales: Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces y Museo Histórico Nacional.

El sábado 18 de diciembre, el Museo Histórico Nacional inaugura Los 80. El Rock en la Calle, exhibición sobre la historia del rock nacional que pone el foco en una de las etapas más importantes del rock argentino: la década que se inicia con la guerra de Malvinas (1982) y se extiende hasta los comienzos de los 90. Durante ese período, el rock argentino ganó la calle en medio de la efervescencia cultural de una sociedad que dejaba atrás la dictadura.

La exhibición está dividida en tres secciones: la primera abarca los años 82-83, el boom del rock nacional. La segunda ─en el auditorio del Museo─ se ocupa del rock entre 1984 y 1991, y la tercera ─instalada en el subsuelo─ incluye el patrimonio del under porteño, las bandas de culto y punks y el teatro contracultural. En cada una de las secciones, las y los visitantes podrán apreciar piezas vinculadas con las figuras más destacadas del rock nacional: instrumentos, manuscritos, vestimenta, fotografías, publicaciones de prensa, mapas de los lugares del rock, afiches y memorabilia de fans, entre otras curiosidades.

La curaduría y los textos son del historiador Gabriel Di Meglio, director del Museo, y de Ricardo Watson, con la asistencia del equipo de investigación del Museo Histórico Nacional. La curaduría fotográfica es de Aspix. La muestra, además, incluirá experiencias tales como rebobinar cassettes con biromes, aprender a peinarse o lookearse “a la ochenta” e ingresar a un cuarto de un/a adolescente lleno de pósters, y propuestas participativas en redes sociales. A partir del 18 de diciembre, de miércoles a domingos de 11 a 19 h en Defensa 1600 (CABA).

Este evento cumplirá con los protocolos de higiene y distanciamiento social por COVID-19 de acuerdo con la normativa municipal y nacional vigente al momento de su realización.

_______________

Hijxs. Poéticas de la memoria

La muestra organizada por la Biblioteca Nacional refleja las manifestaciones de una nueva voz colectiva surgida a mediados de la década de 1990 al calor de las movilizaciones y los reclamos contra el negacionismo de la dictadura militar y la impunidad como políticas de Estado. El recorrido comienza en la Plaza del Lector Rayuela y continúa hasta las salas Leopoldo Lugones y María Elena Walsh de la planta baja. Se exhiben cuadros, fotografías, instalaciones y películas de más de cuarenta artistas; además de registros de movilizaciones callejeras, escraches y algunos de los textos literarios centrales de la producción de este colectivo.

Se exhibe en las salas mencionadas, Leopoldo Lugones y María Elena Walsh de la planta baja, y en la Plaza del Lector Rayuela. Puede visitarse de lunes a viernes de 10 a 16 horas hasta el 31 de marzo de 2022.

* Biblioteca Nacional Mariano Moreno, Agüero 2502, Ciudad de Buenos Aires.

_______

Apertura de exposiciones de Residencias Fundación Andreani

Las exposiciones son Ufficio di Autocognoscenza, Catéter microciclónico/Economía Intemporal, Clementina y Generación Supernova, por los artistas Giraud, Lindner, Mendilaharzu, Feldman, Medici y Algranti.

Puede visitarse de jueves a domingos de 11 a 18. Reservas aquí.

* Fundación Andreani: Av. Pedro de Mendoza 1987, C.A.B.A.

———

2001. Memoria del caos

La Casa Nacional del Bicentenario inaugura 2001: Memoria del caos, una exposición que, a través de fotografías, instalaciones y videos, retrata y trae al presente las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, 20 años después. Curada por Verónica Mastrosimone, la exhibición cuenta con la participación de fotoperiodistas y artistas que aportan sus particulares miradas sobre un momento bisagra en la historia del país.

La muestra se podrá recorrer de jueves a domingos de 16 a 19, y estará acompañada por una programación de cine, música, danza, teatro, charlas y encuentros que contribuirán a conformar un relato robusto y coral sobre aquellos hechos que ocurrieron hace dos décadas y que todavía hoy resuenan en la sociedad. Hasta el 23 de enero.

*Casa Nacional del Bicentenario. Riobamba 985, CABA

______

Coherente oxímoron, de Yuyo Noé

La instalación realizada por Luis Felipe Noé en 2014 es la primera obra de volumen que expande la pintura a las tres dimensiones del espacio. Este trabajo, en el cual Noé plasmó su idea de caos como dinámica en una obra estática, se exhibe en el marco del homenaje a Pino Solanas, y permanecerá disponible para el público.

Miércoles a domingos, 14 a 20 h hasta el 27 de febrero — Foyer de Sala Argentina

*CCK. Sarmiento 151, CABA

________

Sala Situada: Una mirada presente del pasado

¿Qué historias cuenta esta sala? ¿Estamos solo ante una sala de arte?

Cañones antiaéreos, baterías de fuego Bofors, fusil mecánico armero, adoquinado de madera de caldén...

Sala situada cuenta la historia de lo que fue el Pabellón de Armas y Aviación de la ESMA, hoy Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti.

¿Qué huellas nos hablan de su pasado? ¿Qué operatorias simbólicas van hilando el tiempo en este espacio? ¿Qué omisiones revelan nuestra historia reciente?

A través de un ejercicio de memoria, la propuesta es hacer foco en el espacio arquitectónico de la sala y sus elementos, dialogar con investigadores, conservadores e historiadores. Recuperar las historias situadas con una mirada presente del pasado.

Forman parte de este proyecto: Daniel Schiavi, Ente Público Espacio Memoria y Derechos Humanos ex ESMA; Julieta Núñez, Equipo de conservación del Archivo Nacional de la Memoria; Leandro Porcellini, historiador del Archivo Nacional de la Memoria.

Recorrido virtual.

———

Escuela Platense

Este viernes el MACBA inaugura una nueva muestra con tres jóvenes y talentosos artistas platenses: Gabriela Boer, Juan D’Lala y Pablo Morgante. Boer, D’Lala y Morgante, a su modo, son continuadores del legado de grandes maestros nacidos en La Plata, como Alejandro Puente, César Paternosto y Luis Tomasello, que se inscriben en una tradición que se inicia en los años cuarenta y abarca los movimientos que marcaron posteriormente el pulso de la abstracción y la geometría en Argentina. Inaugura el sábado 27 de noviembre, a las 12:00 horas, se puede visitar hasta el 20 de febrero.

*MACBA, Av San Juan 328, San Telmo, CABA

_________

Nuevas muestras en el Bellas Artes

El Museo Nacional de Bellas Artes abre al público dos nuevas muestras temporarias para visitar con entrada libre y gratuita: Dante x Alonso, que reúne 47 obras del maestro argentino Carlos Alonso inspiradas en la Divina Comedia y en la figura del gran poeta florentino Dante Alighieri (1265-1321), a 700 años de su fallecimiento; y Premio Nacional a la Trayectoria Artística 2020/21, con obras de los ocho ganadores del certamen: Anahí Cáceres, Alicia Herrero, Leandro Katz, Alina Neyman, Luis Pazos, Alfredo Prior, Norberto Puzzolo y Dalila Puzzovio.

Ambas muestras pueden visitarse, con entrada gratuita, hasta el 27 de febrero de 2022. El Museo abre las puertas de miércoles a domingo, de 11 a 19. Para visitarlo, es necesario reservar turno.

*Museo Nacional de Bellas Artes. Av. del Libertador 1473, CABA

__________

Muestra de la artista Juana Butler en el ciclo Mujeres Olvidadas

La muestra, curada por Paola Vega y Rosario Villani, reúne 16 pinturas de los años 60 y 70 de tres momentos importantes de su carrera. El de sus inicios, su serie metafísica y por último las obras que participaron de la primera y única Bienal de Arte Latinoamericana de São Paulo. Juana Butler fue una artista destacada de su época con una fuerte presencia en el circuito local, sin embargo hoy en día como tantas otras mujeres artistas no tuvo el reconocimiento que se merece. Este proyecto forma parte de la línea con la que viene trabajando la galería en la cual incluye grandes artistas mujeres de la historia de nuestro país que han sido valorizadas en una época y quizás hoy no tengan el lugar que les corresponde, como es el caso de Germaine Derbecq, Dignora Pastorello y Mildred Burton.

Hasta el 25 de febrero de 2022. De martes a viernes de 12 a 18 hs.

*Galería Calvaresi. Defensa 1136, San Telmo, CABA.

___________

Dibujillos, de Diego Alexandre

El artista presenta tintas y acuarelas sobre papel. “Estos dibujillos, concebidos de noche, muestran retratos cuyo tema en común es el maquillaje, el adorno, cómo máscara, cómo juego…”. Alexandre vive y trabaja en Bs.As., si bien ha expuesto en el exterior en reiteradas oportunidades: inauguró una instalación en la Biennale du design de Saint Etienne/France, expuso en la Galería Gismondi-Pastor en Montecarlo, en la Sisley Gallery de New York. También fue el artista elegido por Hermes/Francia para realizar una instalación en la Argentina. Apertura: 6 de diciembre.

*Menéndez Libros. Paraguay 431, CABA

_______

Grandes éxitos en el Museo Histórico Nacional

Se trata de una exposición de objetos de la colección del Museo que, muchas veces, se exhibieron para narrar una historia en particular y, en esta ocasión, se conjugan con otros y muestran una nueva faceta de sí mismos. También se presentan otros pocas veces exhibidos. La curaduría de la exhibición también aborda los diversos cambios en la manera de crear durante los distintos momentos históricos y las cosmovisiones de los sectores populares, el entretenimiento, la cotidianidad, incluso la muerte. Se puede visitar de jueves a domingos y feriados a las 18 h.

*Museo Histórico Nacional (Defensa 1600, Ciudad de Buenos Aires)

_____

Memoria Argentina para el Mundo. Patrimonio del Nunca Más

En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos se inaugura la muestra temporaria “Memoria Argentina para el Mundo. Patrimonio del Nunca Más”. La exhibición propone mostrar un recorrido por los sucesos acontecidos durante la dictadura cívico-militar en Argentina entre 1976 y 1983. También se buscar dar cuenta de las resistencias, tanto nacionales como internacionales, y del proceso de justicia logrado en democracia, a partir de la lucha de los organismos de Derechos Humanos en el país.

Como parte de la difusión de la candidatura del Museo Sitio de Memoria ESMA a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, la muestra estará presente en diversas ciudades del mundo durante 2022.

La exhibición se desarrolla en 4 espacios del primer piso del Palacio San Martín, con un recorrido por 7 estaciones que presentan, mediantes soportes tales como paneles, instalaciones sonoras y proyecciones audiovisuales; cada tema con fotografías, imágenes y sonidos. Una de ellas, se realizará en una sala de pequeñas dimensiones, cerrada y oscura, diseñada especialmente para mostrar una instalación audiovisual.

La muestra estará abierta al público desde el 10 de diciembre de 2021 al 10 de enero de 2022 en el Palacio San Martín - Cancillería Argentina, Arenales 761 de la Ciudad de Buenos Aires. Para visitas coordinar por mail en: visitaspsm@mrecic.gov.ar

*Museo de la Memoria. Av. del Libertador 8151 / 8571, CABA

____________

Las oferentes

Como seres mitológicos que regresan para realizar un antiguo ritual, los personajes del bestiario que Carla Grunauer (Tucumán, 1982) reúne en esta primera exposición individual en un museo transmiten la presencia mágica de dioses arcaicos, mitad humanos y mitad animales, reencarnados en nuevas formas modernistas que les otorgan una extraña y sugerente luminosidad.

Tras una trayectoria centrada en el dibujo y la pintura, Grunauer desarrolla un trabajo escultórico inédito, con piezas en las que las formas biológicas parecen recrear el proceso vital de criaturas blandas en constante trance y metamorfosis. Junto con una serie de pinturas realizadas con fibra sobre tela de polietileno de las que parecen surgir partes de esqueletos o restos óseos, la exposición reúne un conjunto de obras en las que la fragmentación y la transformación orgánica de los cuerpos componen una imagen potente de ofrenda y sacrificio.

Hasta el 7 de marzo de 2022.

*MUSEO DE ARTE MODERNO. Av. San Juan 350, CABA. Tel: +54 011 4361-6919

_________

Programa Mirada Federal

Programa Mirada Federal en la provincia de Córdoba

El Palais de Glace - Palacio Nacional de las Artes, en colaboración con el Ministerio de Cultura de la Nación, a través de la Secretaría de Patrimonio Cultural y la Dirección Nacional de Museos, presentan el programa Mirada Federal, que en esta primera edición se desarrollará en diferentes lugares de la provincia de Córdoba hasta el 12 de febrero de 2022.

Las obras expuestas pertenecen a la colección de arte del Palais de Glace y recorrerán diez localidades de la provincia, en dos circuitos, a lo largo de cinco meses. En el circuito sur transitará la exposición Allí donde estuve todo era nuevo, curada por la artista y doctora en Ciencias Sociales Agustina Triquell. La muestra, que se inauguró el sábado 18 de septiembre, podrá verse en Villa María, Bell Ville, Pampayasta Sud, Río Cuarto y Las Varillas. En el circuito norte viajará la exposición Lo visible y lo invisible: una mirada itinerante, curada por la comunicadora audiovisual Indira Montoya y el filósofo e investigador del CONICET Luis García. Podrá visitarse en Unquillo, Capilla del Monte, La Cumbre, Valle Hermoso y La Falda.

Para más información, consultar en la página del museo.

———

Adentro no hay más que una morada, en el Museo Moderno

Una exhibición colectiva que reúne el trabajo reciente de treinta y cuatro artistas que provienen de distintas regiones de la Argentina, cuyas obras manifiestan la voluntad de canalizar y potenciar su vínculo con el entorno ‒sea este material, intangible o incluso espiritual‒. En la sala del segundo piso del Museo Moderno se despliega un conjunto de obras producidas durante los últimos dos años, atravesadas por la experiencia dual de aislamiento y de arraigo en la que nos sumergió la pandemia, que funcionan como declaraciones de existencia.

Hasta el 13 de marzo de 2022, lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19; sábados, domingos y feriados de 11 a 20. Martes cerrado. Entrada general $50. Reserva de entradas en museomoderno.org.

* MUSEO DE ARTE MODERNO DE BUENOS AIRES, en Av. San Juan 350. (C1147AAO). Tel.: +54 011 4361-6919.

________

Piazzolla 100

Exhibición homenaje a uno de los músicos más importantes del siglo XX por el centenario de su nacimiento. Nacido en Mar del Plata pero criado en Nueva York, Astor Piazzolla conoció el tango desde ese arrabal, entre gánsteres y clases de música. El espíritu que le dejó esa ciudad, su carácter temperamental, explosivo y obstinado y una formación metódica y experimental le dieron a su obra una impronta programática y singular, un entramado de sonidos que no se parecían a nada.

La exposición, curada por Liliana Piñeiro y Natalia Uccello, se organiza en torno a momentos claves de la creación musical de Piazzolla y a los hechos más relevantes de su vida. Enriqueciendo su universo creativo, los artistas argentinos invitados Carolina Antoniadis, Julián D’Angiolillo, Nicolás Varchausky, Mene Savasta Alsina, Valeria Traversa, Johanna Anouk Wilhelm, Axel Krygier, Augusto Zanela y Hernán Khourian realizan instalaciones que cruzan sus lenguajes artísticos, dinamizando y revisitando el legado de Astor desde diferentes miradas. Las instalaciones de sitio específico recrean —a través de imágenes, climas y sonidos, de archivos y registros— diferentes elementos de la obra del músico, que regresan hoy como legado y como insumo de nuevas formas de creación.

Visitas - Miércoles a domingos, 14 a 20 (hasta el 6 de marzo).

El ingreso es gratuito, y únicamente con reserva previa, que se debe gestionar a través de la página web del CCK.

* Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151 (C1041), C.A.B.A.

———

Actividades en el Museo Amalita

El búlgaro, muestra de Luis Freisztav con la curaduría de Guadalupe Fernández. La entrada es gratuita con reserva previa en este enlace. Desde el 14 de octubre hasta febrero de 2022.

*Museo Amalita. Olga Cossettini 141, CABA

_____

Llega Walden Naturae a Garzón

La nueva galería de arte busca revalorizar la zona con iniciativas culturales y compromiso con su entorno natural. Walden Naturae es el nuevo espacio de exhibición de Pueblo Garzón en Maldonado, Uruguay. La galería cuenta con un programa anual que combina exhibiciones históricas y contemporáneas en todas las disciplinas y medios, en un espacio propio de 500 metros cuadrados.

Rodeado de colinas, olivos, vides y cercana al océano, activa y cultiva su entorno único con iniciativas agrícolas, ecológicas y artísticas, creando un contexto idílico. En su compromiso con el ecosistema del lugar, contará también con un espacio destinado a la permacultura y trabajará en la recuperación del bosque nativo, combinándolo con un parque de esculturas.

A su vez, fomenta el intercambio permanente entre artistas de distintas generaciones, además de un nutrido calendario anual de exposiciones. El próximo año se integrará un programa de residencia para coleccionistas y artistas.

Exhibiciones:

01- Programa / Marcia Schvartz 28 dic - 13 enero

02- Programa / Nicolás Guagnini 15 enero - 01 de febrero

03- Programa / Cristina Schiavi 04 de febrero - 28 de febrero

04- Programa / Oscar Bony 12 de marzo - 16 de abril

info@waldennaturae.com / T 091221977

*Walden Naturae. Calle De los Cerrillos y Pasaje del Faro. Pueblo Garzón. Maldonado / Uruguay

____________________

Entramar la nación. Trajes típicos de las minorías étnicas de China

El Museo de la Historia del Traje en coordinación con la Embajada de la República Popular China y el apoyo del Centro de Estudios de Argentina-China (CEACh) realiza esta exhibición temporaria curada por Ignacio Villagrán, en formato virtual y presencial.

Se trata de un recorrido por los trajes de algunas de las 56 minorías étnicas que forman parte de la República Popular China. La muestra explora los vínculos entre indumentaria, identidad cultural y conformación histórica de un estado plural mediante sus vestimentas y a través de sus materialidades, tecnologías y representaciones.

Los diversos ejes no solo se enfocan en la indumentaria y el textil, sino que además dan cuenta de los contextos geográficos, demográficos y políticos de las etnias mencionadas. La exhibición comienza con una introducción a la historia de China y su vestimenta típica, para luego adentrarse en los caminos de la seda por medio del comercio, recorre los pueblos de la estepa y del sudoeste y ahonda en la diversidad religiosa a través del budismo y el Islam.

Los trajes típicos de cada etnia expresan la identidad de las minorías e invitan a reflexionar sobre las formas de constituir naciones plurales e inclusivas, reconociendo y promoviendo la diversidad cultural como política de estado.

Se puede visitar de manera virtual –cuyo recorrido cuenta con variedad de recursos en español y su correspondiente versión en chino–, con acceso abierto y federal, o de manera presencial, con turno previo, con entrada libre y gratuita.

Visitas: viernes a domingo de 13 a 19, hasta el 31 de enero de 2022., con entrada libre y gratuita.

* Museo de la Historia del Traje, Chile 832, C.A.B.A.

———

Luz y cuerpo

La Fundación Andreani estrenó Luz y Cuerpo 2021, un ciclo que cruza disciplinas en un juego de improvisación e interacción en el edificio de la Fundación. A través de su canal de YouTube, se puede ver “Pendo de un hilo”, una ópera experimental en tres actos para dos performers y ensamble de cuerdas fantasmas, que reúne a la actriz y dramaturga Nadia Sandrone con la violonchelista y compositora Violeta García, el iluminador Sebastián Francia y la artista audiovisual Karin Idelson; “El ángel de la guarda”, performance y “Sin título”. El último estreno es una colaboración entre “Alfio Demestre + Florencia Vecino + Francisco Tripodi”.

* Para conocer más sobre este ciclo, ingresar aquí.

———

El Museo Moderno presenta La fábrica de la exposición, de Alberto Greco

El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, anuncia el lanzamiento de La fábrica, una serie de videos semanales en los que el museo se propone contarle al público cómo es el proceso de creación de una exposición, de principio a fin, desde las diversas voces que integran cada área de la institución. La primera entrega, dedicada a la exposición Alberto Greco: ¡Qué grande sos!, puede verse en el canal de YouTube del museo.

Cada semana el museo presentará a diferentes protagonistas que contarán en primera persona el engranaje que se pone en funcionamiento ante la realización de una exposición. Cada espacio, cada obra y cada material expuesto contiene el trabajo de muchas personas y equipos.

Alberto Greco: ¡Qué grande sos! se presenta lunes, miércoles, jueves y viernes, de 11 a 19; sábados, domingos y feriados, de 11 a 20. Martes cerrado. Hasta el 1 de febrero de 2022. Entrada: $50. Click aquí para reservas y protocolos.

* MUSEO DE ARTE MODERNO DE BUENOS AIRES, en Av. San Juan 350. (C1147AAO). Tel.: +54 011 4361-6919.

———

Todo es ficción, muestra de Washington Cucurto en el Moderno

La muestra Todo es ficción es una selección de pinturas que Washington Cucurto hizo a lo largo dos años continuando el mundo ficcional que creó en en sus cuentos, novelas y poesías durante más de veinte años, se exhibirá en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y se podrá visitar con reserva previa de entradas en la página del museo, hasta el 28 de febrero de 2022.

* MUSEO DE ARTE MODERNO DE BUENOS AIRES, en Av. San Juan 350. (C1147AAO). Tel.: +54 011 4361-6919.

———

Ideas para Monumentos en homenaje a las heroínas y los héroes desconocidos, exposición virtual en el Bellas Artes

El Museo Nacional de Bellas Artes presenta la exposición virtual colectiva Ideas para Monumentos en homenaje a las heroínas y los héroes desconocidos, en la que participan más de 45 artistas de 20 países a partir de una convocatoria del artista y teórico Luis Camnitzer durante los meses de confinamiento a causa de la pandemia mundial.

“A través de su cuenta de Facebook –explica Andrés Duprat, director del Bellas Artes–, Camnitzer realizó un llamado abierto en el que propuso homenajear a héroes y heroínas desconocidos de la sociedad poniendo en entredicho el proceso habitual de la elección, financiación y construcción de los monumentos oficiales”.

El resultado reúne 47 obras realizadas por importantes artistas de 20 países: Italia, Guatemala, Filipinas, España, El Salvador, Estados Unidos, Panamá, Kurdistán, Cuba, Alemania, Uruguay, Colombia, Venezuela, Chile, Nicaragua, Suecia, Puerto Rico, Costa Rica, Brasil y Argentina.

La colección de proyectos de monumentos, que comenzó a gestarse en julio de 2020, puede verse ingresando en este link.

———

Hombre flecha en el MALBA

Hombre flecha, del artista uruguayo Rafael Barradas, pionero de la vanguardia internacional, se presenta en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA).

La muestra reúne más de 130 obras, entre óleos, acuarelas y obras sobre papel, provenientes de la Colección del Museo Nacional de Artes Visuales (MNAV), que abarcan uno de los períodos más fructíferos en la producción del artista, de 1913 a 1923, años en los cuales presentó las bases de su concepción estética: el vibracionismo.

A su vez, la exposición cuenta con una selección de importantes préstamos de colecciones privadas y públicas de Montevideo y de Buenos Aires. Estará abierta al público en general a partir del martes 21 de septiembre hasta el 14 de febrero de 2022.

* Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), en Av. Figueroa Alcorta 3415, C. A. B. A.

——————

TEATRO

6ta. Edición del Festival Internacional de Teatro de Grupo KNOTS-NUDOS-NÓS

Celebrando más de 10 años de creación y continuidad, llega la 6ta. Edición del Festival Internacional de Teatro de Grupo KNOTS-NUDOS-NÓS, del jueves 6 al domingo 16 de enero de 2022, en distintos espacios culturales y salas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CELCIT (Moreno 431), Espacio Las Sibilas (Humberto 1° 330), Patio Las Sibilas (Humberto 1º y Balcarce), Eureka cultural: Virrey Cevallos 1751, Orilleres (Manzana 16, casa 63, Villa 21-24), y Espacio Caacupé (Osvaldo Cruz 3470, Villa 21-24). La organización de esta edición está a cargo de los grupos: Célula Cype (Argentina), Camino Teatro (Argentina), y La Ménsula Estudio (Argentina).

El Festival propone una experiencia teatral inmersiva que comprende distintas actividades tanto virtuales como presenciales: espectáculos, talleres y charlas; encuentros internos de entrenamiento e investigación; exposición de fotografía teatral y presentaciones de libros; y la exhibición de un espectáculo creado por todos los y las artistas participantes del Festival, desarrollado durante los 10 días de convivencia de los grupos.

En esta 6º edición participan del Festival 19 grupos provenientes de Argentina, Brasil, Bolivia, México, Uruguay, Italia y España.

La fiesta de Inauguración tendrá lugar el jueves 6 de enero desde las 18hs en el Patio Las Sibilas y contará con la participación de Dúo Pastorino-Ceccoli (Fusión rioplatense, Nayla Noya y Matías Peluffo (Tango-Danza), Alejandra Rojas (Clown), Ayelén Tato y Lautaro Navarro “Crisálida” (Danza Afro Contemporánea), Apapacho (Folkolore Latinoamericano), Circo Eureka y Macumbias (cumbia feminista). La entrada es libre con colaboración solidaria y alimento no perecedero.

Entrada general $1000, $800 para estudiantes, jubilados/as y docentes, y hay descuentos especiales por pack de entradas. Pueden adquirirse a través de Alternativa Teatral o del CELCIT. Los talleres, charlas y espectáculos programados en Espacio Las Sibilas son de entrada libre con colaboración solidaria y alimento no perecedero. PROGRAMACIÓN COMPLETA

__________

Teatro en el Conti

-Inestable, por el dúo Sutottos. Este espectáculo toma como eje el miedo y sus derivados; paranoias, fobias, obsesiones y ansiedades. Una puerta mal cerrada o la humedad en una pared son puntos de partida que conducen a la neurosis y que terminan atrapándonos en nuestros propios temores. Inestable es una sucesión de estados de ánimo que nos hace confundir los límites entre lo real y lo irreal. Sábado 8 de enero a las 20 hs.

-Filofobia. Ensayo de una pasión. Una payasa. Una cita. La llegada de un incipiente amor que quiebra los confines entre la realidad y la fantasía. Un remolino que se agolpa en la puerta y el juego de reinventar las circunstancias del encuentro amoroso, como en un loop. Actriz: Mariana Brusse. Domingo 9 de enero / 20 hs.

ENTRADA GRATUITA CON RESERVA PREVIA La entrada se podrá reservar anticipadamente a partir de las 10 HS del lunes previo a la función. Los cupos son limitados.

*Centro de la Memoria Haroldo Conti. Av. Del Libertador 8151, CABA

____________

Ella en mi cabeza

Adrián llegó a un punto en el que ya no puede vivir más con Laura, su mujer, pero tampoco sin ella. Adrián es un manual viviente de contradicciones, miedos, angustias, celos y más celos; expuestos por un inconsciente que no para de hablarle y atormentarlo. Se trata de un caso exquisito para el análisis agudo de Klimovsky, su mordaz terapeuta, quien ahonda donde más cuesta: ¿Qué los une realmente luego de tantos años juntos?

Joaquín Furriel, Juan Leyrado y Florencia Raggi protagonizarán una nueva producción de ELLA EN MI CABEZA, el éxito teatral escrito por Oscar Martínez, con dirección de Javier Daulte. ESTRENO 20 DE ENERO DE 2022. FUNCIONES: JUEVES 20h / VIERNES 20:15h / SÁBADO 20 y 22h / DOMINGO 20:30h. Localidades desde: $2300.- VENTA ONLINE POR SISTEMA PLATEANET

* Teatro Metropolitan Sura, Av. Corrientes 1343, CABA.

_____________

Una casa llena de agua

En plena década del 90, una joven estudiante de Biología entra a trabajar como niñera en la casa de una familia acomodada. Entre peluches y frascos de compota Milena le irá contando a Angie, la bebé que cuida, su vida en tiempo real: sus miedos, sus romances, sus fantasías y el nudo en el que todas esas líneas se cruzan, la pregunta por un futuro incierto.

Primera obra de teatro escrita por Tamara Tenenbaum, protagonizada por Violeta Urtizberea, con dirección de Andrea Garrote y producción general de Compañía Teatro Futuro.

FUNCIONES: Viernes, 22.30 h. del 14 de enero al 18 de febrero. Duración 60′. Entrada general $1500 a través de Plateanet.

*TEATRO METROPOLITAN SURA, Av. Corrientes 1343, CABA

______________

La vida extraordinaria

Dos vidas normales. Sin grandes premios, historias trágicas, aventuras inolvidables. Aurora y Blanca son amigas toda la vida. Ambas son de Ushuaia. Aurora es docente, se muda a Buenos Aires, se casa, tiene un hijo, un amante, un marido. Y escribe poesía. Blanca es modista, vive con su madre, su madre se muere, tiene un novio, luego otro, luego otro, siempre sufre. Y también escribe poesía. Dos vidas ordinarias. La amistad y la literatura como la aparición de lo extraordinario. Quizás un milagro. Como la vida.

De Mariano Tenconi Blanco. Con Valeria Lois y Lorena Vega. Narración: Cecilia Roth. Música en vivo por: Ian Shifres y Elena Buchbinder.

Desde el 15 de enero al 14 de febrero. Sábados 21.30 h. Domingo 20.30 h. Lunes 20.30 h. Entradas $1500, en venta a través de Alternativa Entradas.

*TIMBRE 4. México 2554, CABA

____________

Trepadores

En la sección “Relleno de Aceitunas” de una fábrica de embutidos, cuatro operarios están dispuestos a todo por conseguir un ascenso. El jefe, un tanto desequilibrado, los enfrenta con sus delirantes órdenes, conduciendo al grupo de hombres por un camino que va desde las situaciones más absurdas y cómicas hasta la revelación de los secretos personales más oscuros y vengativos. Al final de cuentas, ascender, se tratará de sobrevivir.

Autor: Gustavo Lista. Elenco: Barbie Vélez, Rodrigo Noya, Bautista Lena, Federico Barón. Dirección: Ariel Basaldúa. Producción: Nazarena Vélez.

Estreno viernes 14 de enero a las 23 Funciones: Viernes y sábados 23 hs. / Localidades: $ 1200.-

*Teatro Buenos Aires. Corrientes 1699, CABA. Tel. 5263-8126

________

Circo del Aire

El viernes 7 de enero regresa el “CIRCO DEL AIRE” de María del Aire a la Costa Atlántica. Por 13° año consecutivo, se presenta con un nuevo espectáculo de circo contemporáneo de gran formato en un predio cerrado al aire libre cedido por la Municipalidad de Villa Gesell, detrás de la tradicional Feria Artesanal local.

Podrá verse durante enero y febrero, de martes a domingo a las 21:30 y 23 hs. en Av. 3 y 113, Villa Gesell. Habrá invitados especiales: todos los lunes, en ambas funciones, se presentarán el Payaso Chacovachi y la Payasa Macujarrak; el viernes 14 de enero regresará, luego de muchos años, Nacho Rey. Además, los jueves de 19 a 20 hs. se dictará un taller de circo para niñas y niños a cargo de Euge Mariposa.

Elenco: Nadia Verón, Osvaldo Ortiz, Martín Denda, Juan Cruz Ranieri, Luciana Denino, María del Aire

Entradas: $700 / Alternativateatral / Descuento jubilados, estudiantes y niños: $500. Duración: 40 min.

______________

Utopía

“En Utopía, todo lo necesario para vivir está al alcance de la mano como el aire, la tierra y el agua. Por eso la plata y el oro se esconden en lugares recónditos como la oreja de un niño”, comienza diciendo Marcelo Insúa, mientras les saca monedas de las orejas a los ex niños que asisten a su Bar Mágico Teatro.

Es un espectáculo para adultos el que presenta, pero los transforma en niños golosos de magia en el primer minuto de su show. Utopía, es una ecléctica mezcla de magia, humor y mentalismo, con experiencias interactivas y originales producciones audiovisuales que se proyectan en el fondo del escenario, proveyendo imágenes que se ensamblan con la magia en forma natural y fantástica.

El espectáculo está a cargo de Marcelo Insúa, personalidad destacada de la Cultura, uno de los mejores magos que tiene Argentina y dueño del único bar de magia del país. El show se realiza los sábados a las 21:00 horas. Las entradas se pueden conseguir en la boletería del teatro o por www.barmagico.com.ar

*Teatro Bar Mágico. Carlos Calvo 1631, CABA

___________

Las cuñadas

La comedia del off -escrita por Florencia Naftulewicz y co-dirigida junto a Pilar Boyle-, llega el próximo 19 de enero al teatro Metropolitan Sura. La pieza teatral, coproducida por NÜN, y aplaudida por el público y la crítica ofrecerá cuatro únicas funciones de verano, en la emblemática sala del circuito comercial, los días miércoles a las 20.30hs.

LAS CUÑADAS es una comedia desopilante y aguda, que cuenta con un poderoso tridente integrado por las actrices Julia Galeano, Mercedes Moltedo y la propia Florencia Naftulewicz. La pieza bucea en las profundidades de una familia de clase alta que intenta esconder, por todos los medios, ciertos secretos familiares que inexorablemente salen a la luz. ¿Cómo seguir siendo la familia perfecta del country cuando los secretos familiares acechan? ¿Hasta qué punto dos señoras “bien” están dispuestas a llegar para resguardar el buen nombre y la empresa familiar?

La obra, escrita en verso, desnuda a fuerza de risa y sarcasmo las más hondas hipocresías de una familia acomodada cuyas miserias encarnan en las cuñadas, quienes transformarán su ritual semanal de belleza en un plan conspirativo que involucrará a la manicura y llegará mucho más lejos de lo que esperaban.

REESTRENO 19 de ENERO, 20.30HS 4 únicas funciones, miércoles a las 20.30h Localidades $1800, en venta por PLATEANET.

*TEATRO METROPOLITAN SURA. Av. Corrientes 1343, CABA

___________

Babel cocina

El 22 de enero, en El Tinglado y con la dirección de Rita Terranova, subirá a escena Babel cocina, espectáculo que recibió el Premio Banco Ciudad 2021, otorgado por esa entidad bancaria y el Complejo Teatral de Buenos Aires.

Según su directora, la obra se propone como “una comedia, una fábula, fiesta, carnaval, feria… y también una épica, el relato de un instante que hizo historia dentro de la historia argentina”. Con su numeroso elenco, la obra presenta quince personajes singulares y sus pequeñas vidas privadas, retratados en un momento político único, en la Buenos Aires de fines del siglo diecinueve, “con mucha música, risa, emoción y abundante magia”.

Diseñada como un relato dentro de otro en distintos planos narrativos, Babel cocina superpone el hecho histórico real, el devenir de los personajes de ficción y la realidad de un elenco que los recrea desde el siglo veintiuno, varias tramas que se reunirán y resolverán en un final sorprendente.

Estreno: 22 de enero. Funciones: Sábados a las 20.30 / Teatro presencial bajo estricto protocolo sanitario. Localidades: $800 / Reservas en Alternativa Teatral

*El Tinglado. Mario Bravo 948, CABA

________

Norberto Jansenson presenta Noches mágicas en vivo

Jansenson regresa al primer escenario en el que se presentó en su carrera, La Sala Pablo Picasso de Paseo La Plaza, para presentar Noches Mágicas, una experiencia teatral inmersiva de 90 minutos de duración, con las mejores ilusiones de su repertorio y algunos estrenos exclusivos. Además presentará, entre otras experiencias, El Sueño de los Ases, la ilusión y la historia que se hicieron película en Hollywood (con su guión y su protagónico), y por la que acaba de ganar el premio a Mejor Actor en el Festival Internacional Golden Gate de San Francisco.

El espectáculo está recomendado para todo público, y se sugiere que los menores de 18 años estén acompañados por personas mayores.

Martes 11 de enero y Martes 15 de febrero las 21:00 hs. Entradas desde: $2300.- a la venta en Plateanet o boletería del teatro.

*Paseo La Plaza. Av. Corrientes 1660, CABA

________

Eternos Transeúntes

Esta obra cuenta la historia de seres encerrados en un mundo sin salida, colmados de odio, reproches y violencia. Cuatro hermanos marcados por la cruel y despiadada crianza de un padre golpeador. Sus vidas, llenas de rencores, los llevó a cada uno de ellos a seguir el mismo camino. La presencia de alguien que no se deja ver hace que cada uno de ellos con sus respectivas esposas lleguen al más cruel de los límites, la muerte. La obra cuenta, en tono de comedia dramática y suspenso, el lado más oscuro de los seres humanos.

Eternos Transeúntes es una creación de Marcelo Silguero, quien dirige a un elenco compuesto por 11 actores en escena que te impresionarán con esta impactante historia. El estreno será el sábado 5 de febrero a las 23:00 horas. Las entradas se pueden conseguir en la boletería del teatro o por Plateanet.

*Teatro Multiescena. Av. Corrientes 1764, CABA

_______

Casa de muñecas

Un Ibsen visionario nos invita 140 años después, en un mundo que lucha por la construcción de un modelo social más justo e igualitario, a repensarse a través de sus textos, reflexionando una vez más sobre la condición humana. Es una de la obras más transgresoras y revolucionarias en la historia del teatro.

Autor: Henrik Ibsen. Traducción: Clelia Rosa Chamatropulos. Elenco: Gabriela Puig – Nora, Santi Vicchi – Trovaldo Helmer, Agustina Sáenz – Cristina Linde, Alejandro Holm – Krogstad, Luciana Lamota – Elena, la criada, Richard Courbrant – Dr. Rank. Dirección: Lizardo Laphitz

Estreno jueves 20 de enero a las 20. Funciones: Jueves a las 20 horas / Localidades: $ 1.000.- Venta de entradas por Alternativa.

*Border Teatro. Godoy Cruz 1838, CABA

________

Cosa de minas 2 – “Tengo cosas para hacer”

En este show, a través de monólogos, canciones y videoclips, Dalia se ríe y padece del acelere en el que vivimos, habla de esa lista interminable de cosas para hacer, de la culpa, de la relación con nuestro cuerpo, del vínculo intenso, complejo y demencial con su madre y con su hija, de aquello que la hace sufrir, y también de lo que le da alegría.

Cosa de minas 2 – “Tengo cosas para hacer” es una invitación a “GutmannDalia”, un mundo delirante y ATR donde la comediante se entrega a ser quien es, comparte las cosas que piensa, habla de lo que le pasa, y reflexiona con humor e inteligencia acerca de las emociones incómodas pero inevitables que atravesamos día a día.

Con Dalia Gutmann. Textos originales: Dalia Gutmann. Dirección: Mariela Asensio. Es una producción de Lino Patalano para Teatriming S.R.L.

Estreno jueves 20 de enero. Funciones: Jueves a las 20.30 y sábados a las 22.30 Localidades: Desde $ 1.200.- / Venta por Plateanet

*Teatro Maipo. Esmeralda 443, CABA. Tel. 11-5352-8384

_________

Yo no soy la hija de Nina Simone, ficción sonora a domicilio

De Julie Gilbert. Actriz: Malena Solda. Dirección: Juan Parodi. Traducción: Ingrid Pelicori. Un viaje sonoro al pensamiento y a la memoria de una mujer llamada Nina. Su madre la llamó así por la cantante Nina Simone, y ese nombre se convirtió en una herencia, en un faro para encontrar su camino como mujer, su vida, su propia libertad.

Esta obra estará disponible en la web y en las plataformas de audio de Proyecto Prisma hasta el 15 de enero 2022

________

Chacovachi y Maku Fanchulini - Payasos en la Costa Argentina

El legendario payaso Chacovachi y Maku Fanchulini se presentarán durante enero y febrero de 2022 en Villa Gesell y Pinamar con sus espectáculos para toda la familia a la gorra.

-CUIDADO!! Un payaso malo puede arruinar tu vida.

En un mundo lleno de contrariedades, inocencia, acidez, conformismo y rebeldía este payaso es un verdadero vengador de los adultos. No es tonto, ni ingenuo, ni fácil de digerir. Los malabares, la magia, los equilibrios y la globología son la excusa, Dios, la política, la muerte, las drogas, el poder, la falsa modestia, el amor, los ideales y el conformismo son la razón para reír.

Del payaso Chacovachi, artista invitada Maku Fanchulini. Circo del Aire – Calles 113 y 3 Villa Gesell / Enero: Lunes 10, 17, 24 y 31 a las 21.30hs y 23hs. Febrero: Lunes 7, 14 y 21 a las 21.30hs y 23hs

-METRO Y MEDIO

Un espectáculo basado en la acción física y la comunicación cómica con el público de una manera activa fresca y desenfadada. Maku se comunica casi sin palabras, creando así un lenguaje universal. Los momentos técnicos y altamente delirantes se suceden dinámicamente durante el espectáculo y son parte de un universo lleno de equilibrios excéntricos, provocación y ternura que llevan a un final literalmente explosivo.

De la payasa Maku Fanchulini. GO! FESTIVAL PINAMAR NORTE: Av libertador y Humbold – Pinamar / Miércoles y viernes 21:00 hs.

_______________

El gran cabaret argentino

Todo el ingenio y el humor en un musical desopilante. Una sociedad que margina, que desvaloriza, por eso, este grupo de artistas que regentea un cabaret venido a menos, intenta con su arte seguir manteniendo su show ante una sociedad que no los integra.

Una creación de Marcelo Silguero, quien dirige a un elenco compuesto por más de 20 artistas en escena que te deslumbrarán con una hermosa historia. El estreno será el viernes 7 de enero a las 22:30 horas en el Teatro Multiescena. Las entradas se pueden conseguir en la boletería del teatro o por Plateanet.

* Teatro Multiescena. Av. Corrientes 1764, CABA

___________

Bienal de Performance

El viernes 19 de noviembre comienza la cuarta edición de la Bienal de Performance. Su duración será de cinco meses, hasta el 16 de abril de 2022. Con dirección general de Graciela Casabé, curaduría de la programación artística de Maricel Álvarez y dirección académica de Susana Tambutti, BP.21 presenta una veintena de creaciones -la mayoría en carácter de estreno mundial-, un nutritivo programa académico -anclado en la diversidad y la disidencia- y dos programas invitados: Impulso Cazadores, curado por Mariana Obersztern, y Festival de Arte Queer -FAQ- con curaduría de Lisa Kerner y Violeta Uman. La Bienal celebrará el cierre de su programación con el estreno de los dos proyectos seleccionados de la primera convocatoria abierta que organiza desde su creación. Todas las actividades serán gratuitas y en su gran mayoría en el espacio público y al aire libre.

_______

Tusam

Tusam recorrerá en EL Coaching #PuedeFallar experiencias propias de su vida y su carrera, entregará herramientas que pueden ser de uso cotidiano, que ayudaran a reforzar el YO SOY, YO ME RECONOZCO y YO VALGO. Tres motores fundamentales para avanzar en tu camino de superación y realización personal.

Sus experiencias se le presentaron en un entorno exageradamente competitivo donde la falta de empatía, por la gran velocidad que se vive en ese espacio, está naturalizada. Algo que lamentablemente se da en todos los ámbitos (laboral, familiar, recreativo, deportivo, etc.) pero que en el show business se presenta con mayor intensidad Jueves 13 de enero

Derecho de Show: $ 2000.- Entradas a la venta. Capacidad limitada. Por protocolo se debe asistir con barbijo. Apertura terraza 20 hs

*Teatro Picadero. Enrique Santos Discépolo 1857, CABA

__________

Teatro en AMIA

El Departamento de Cultura de AMIA sigue presentando una variada y completa agenda de actividades para poder realizar de manera virtual y gratuita.

-El test

“¿Qué escogerías? ¿100 mil dólares ahora mismo o 1 millón de aquí a diez años?” Éste es el disparador de una conversación que llevará a los personajes de la obra a exponer sus valores y sacar a la luz sus más oscuros secretos. La comedia, protagonizada por Jorge Suárez, Carlos Belloso, Viviana Saccone y María Zubiri, estará disponible en la web de AMIA Cultura a partir del lunes 17 de enero.

-Bergman y Liv: Correspondencia amorosa

Interpretado por los actores Osmar Nuñez e Ingrid Pelicori, la historia de amor relata el intercambio de cartas que tuvieron a lo largo de cuarenta años, Ingmar Bergman y Liv Ullman. La obra podrá verse a partir del lunes 24 de enero.

Todas las actividades son abiertas al público y requieren inscripción previa en el sitio web cultura.amia.org.ar.

*AMIA. Pasteur 633, CABA

___________

Korridor

Korridor es una experiencia teatral por streaming con funciones on demand a través de la plataforma Trampolín Play (www.play.trampolin.la). La dramaturgia y dirección es de Christian García.

La obra transcurre en un pasillo de hospital público, sin anclarse en un momento histórico determinado, donde las personas esperan ser atendidas. Los acompaña la duda, la soledad, la búsqueda de apoyo de desconocidos. Fragmentos de vidas en un tiempo sin inicio ni final. Una monja, un boxeador, una embarazada y un prestigioso médico hastiado, todos ellos errantes entre los pasillos del deteriorado hospital como institución contenedora, completan un cuadro de ausencias, dando lugar a presencias, confesiones, heroísmos, absurdos y miserias.

Funciones on demand (mirala cuando quieras). Plataforma Trampolín Play. Link directo: https://play.trampolin.la/ver/korridor

Entradas: $300 (link disponible por 48 horas).

———

CINE

Ciclo Plan Recuperar de películas argentinas restauradas

BA Audiovisual proyecta junto a DAC (Directores Argentinos Cinematográficos) un Ciclo de Cine de películas argentinas restauradas por el Plan Recuperar. Las películas seleccionadas son variadas, de diferentes géneros y están dirigidas por talentosos y consagrados directores. Para disfrutar de las producciones, se accederá a través de Vivamos Cultura. La programación se irá renovando mes a mes, se proyectarán 4 films mensuales y cada película se encontrará disponible durante una semana. El objetivo del ciclo es poner en valor las películas históricas del Cine Argentino.

_________

Festival Internacional de Cine Documental Buenos Aires

FIDBA es el Primer Festival Internacional con carácter competitivo dedicado al cine documental en Buenos Aires, Argentina. En esta edición, cuya programación podrá disfrutarse online entre diciembre de 2021 y marzo de 2022, el público disfrutará de films procedentes de 43 países. Este año, la programación incluye 260 películas, de las cuales 153 participan de sus 11 competencias, 62 son de origen nacional y más del 50% del total fueron dirigidas por mujeres.

La programación estará disponible online durante 12 semanas desde el 13 de diciembre hasta el domingo 6 de marzo de 2022. La oferta de películas se irá renovando semana a semana. El 5 de marzo se realizará, de forma presencial, la premiación de todas las competencias y de #LINK, Área de Industria de FIDBA, que se desarrollará entre el 21 de febrero y el 4 de marzo.

En su novena edición, el FIDBA está organizado en 11 competencias: Competencia Internacional de largometrajes; Competencia Iberoamericana de largometrajes; Competencia Argentina de largometrajes; Nuevas Narrativas; Ópera Prima / Nuevos Directores; Géneros y Generaciones; Derechos Humanos; Lateral - LGTBIQ; Cortometrajes Internacionales; Cortometrajes Nacionales; y la nueva Ficciones de lo real, con 12 títulos que no se inscriben dentro del género documental tradicional aunque utilizan la realidad como materia prima.

Las secciones no competitivas de este año son: Revolución / El Cine Documental y las artes; Evolución / Medio ambiente y Panorama del documental contemporáneo.

* Centro Cultural 25 de Mayo, Av. Triunvirato 4444, CABA

________

Ciclo de cine judío virtual, en AMIA

El Departamento de Cultura de AMIA sigue presentando una variada y completa agenda de actividades para poder realizar de manera virtual y gratuita.

A partir del martes 11 de enero, estarán disponibles las obras de producción internacional Zaytoun, Todos mis seres queridos, Vecinos de dios, El señor sábado a la noche, Pie de página, Homicidio, Marlene Dietrich, su propia canción e Invencible.

Todas las actividades son abiertas al público y requieren inscripción previa en el sitio web cultura.amia.org.ar.

*AMIA. Pasteur 633, CABA

___________

Cineclub del Pase Cultural

BA Audiovisual presenta el Cineclub del Pase Cultural del 13/1 al 24/2. Ciclo de proyección de películas argentinas para público juvenil en barrios populares y polideportivos de la Ciudad. Se verán cuatro largometrajes argentinos. En la Comuna 8, del 13/1 al 24/2, de lunes a jueves: en el Anfiteatro de la Plaza Ramón Carrillo, los jueves 13/1, 27/1, 10/2 y 24/2 a partir de las 19h; en el Anfiteatro Piedrabuena el 20/1, a las 20 h; En NIDO del Barrio 20, 26/1 a las 18 h; en NIDO en Soldati, el 31/1 a las 16 h y en Barrio Mugica (Lugano), el 16/2, a las 18 h. Actividad destinada a jóvenes de 13 a 21 años.

____________

Ciclo Cine en el Espacio Público

Todos los sábados a las 21 h en el Casco Histórico de la Ciudad. Un ciclo de cine al aire libre del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI). Se presentarán 7 films que formaron parte de distintas ediciones del festival. Además, el domingo 30/1 y los domingos 6 y 13/2 a las 18 h, habrá talleres de ilustración para niños y jóvenes en el Buenos Aires Museo, inspirados en el ecosistema cultural del Casco Histórico. Estarán dictados por las ilustradoras Lu Paul, Lu Perini y Mechi Ruggiero.

__________

Ciclo Verano Cine Móvil

Del 6/1 hasta el 17/2. El Programa que difunde el cine nacional por los distintos barrios de la Ciudad realizará un ciclo de verano al aire libre en el que se proyectarán películas de distintos directores y directoras argentinas. La programación se encuentra detallada en www.buenosaires.gob.ar/promocioncultural. Las proyecciones se realizan con aforo reducido, determinado por orden de llegada. Al ingresar al espacio delimitado para la función, el público deberá pasar por un stand de higienización.

________

Husek

El 6 de enero en el cine Gaumont y el 20 de enero en Salta inicia su recorrido por las salas de cine Husek, una película bilingüe dirigida por Daniela Seggiaro y filmada entre el chaco salteño y en Salta. Husek lleva impresa la perspectiva indígena contemporánea para narrar una historia de tensiones y ruinas pasadas, presentes y futuras. Los pasajes de traducción entre el idioma castellano y el wichí lhamtès dan cuenta de las complejidades idiomáticas que atraviesan las relaciones interculturales entre lo indígena y lo occidental que conviven en un mismo territorio.

Ana (Verónica Gerez), una joven arquitecta empleada de la provincia conoce en un viaje de trabajo a Leonel (Leonel Gutiérrez), joven wichí, y a su abuelo Valentino, el niyat de su comunidad (Juan Rivero). El encuentro se da en el marco de un desacuerdo: la comunidad objeta el proyecto urbanístico que les proponen los funcionarios locales y estos últimos no parecen dispuestos a entablar un diálogo sincero. Ana, desde su pequeño lugar en el gran engranaje político, comienza a observarse a ella misma como parte de ese vínculo desigual y a distanciarse de las certezas de su propia cultura.

________

En el Cine Gaumont

06/01/2022 al 12/01/2022 HUSEK 12:30 | 15:00 | 17:30 | 20:00 Daniela Seggiaro FICCIÓN

Ciclo 36° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata

06/01/2022 al 12/01/2022 LA SOMBRA DEL GATO 14:30 José María Cicala FICCIÓN

06/01/2022 al 12/01/2022 MILAGRO DE OTOÑO 17:00 | 22:00 Néstor Zapata FICCIÓN

06/01/2022 al 12/01/2022 LA TEORÍA DE LOS VIDRIOS ROTOS 19:30 Diego Fernández FICCIÓN

06/01/2022 al 12/01/2022 9 13:30 Martín Barrenechea Baraibar, Nicolás Branca Rossi FICCIÓN

06/01/2022 al 12/01/2022 EL CUENTO DEL TÍO 16:00 | 21:00 Ignacio Guggiari FICCIÓN

06/01/2022 al 12/01/2022 CHANGO, LA LUZ DESCUBRE 18:30 Alejandra Martín, Paola Rizzi DOCUMENTAL





Boleto Oficial Cinematográfico: Público general: $90.-. DESCUENTOS Jubilados y pensionados: $ 45.- Estudiantes terciarios y universitarios: $ 45.- Afiliados de A.A.A., SADOP, ATE, UPCN, SUTERH, AEFYP y SICA: $ 45.-. Personas con certificado de discapacidad: 10% del valor del BOC. Empleados del INCAA: 10% del valor del BOC.

* COMPLEJO GAUMONT, Av. Rivadavia 1635, C.A.B.A.

——————

CONTENIDOS AUDIOVISUALES

La plataforma Contar estrena el ciclo Aisladxs

La plataforma pública y gratuita Contar estrena, este miércoles 29 de diciembre, el ciclo Aisladxs. En plena fase uno del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, Fundación SAGAI produjo el rodaje de doce cortometrajes, dirigidos de manera remota. Cuatro directores, doce textos y doce intérpretes vencieron las distancias para habitar diversas formas de estar aislado/a.

Episodios:

COSTO BENEFICIO. Basado en el monólogo “Costo beneficio”, de Georgina Ferreyro, de los libros Micromonólogos/Más micromonólogos. Editorial InterZona. Compilador Mauricio Kartún

LA MÁS CHICA. Basado en el monólogo “La más chica”, de Delfina Ricardo, del mismo libro.

DUNA ROJO. Basado en el monólogo “Duna rojo”, de Vanesa Salas, del mismo libro.

UN SEGUNDO. Basado en el monólogo “Un segundo”, de Iara Nicole Buena, del mismo libro.

CUENTA PENDIENTE. Basado en el monólogo “Cuenta pendiente”, de Marianela Bueno, del mismo libro.

LA HORA DE LA VERDAD. Basado en el monólogo “La hora de la verdad”, de Alan Darling, del mismo libro.

LA MÁQUINA. Adaptación libre de “La máquina”, de Guillermo Gómez, del mismo libro.

UN PERRO. Basado en “Un perro”, de Pablo Discianni, del mismo libro.

LA BESTIA. Basado en “La bestia”, de Candela Rimoldi, del mismo libro.

AUTO. Adaptación cinematográfica de “Auto”, de Oriana Labourdette, del mismo libro.

LAS OLAS. Adaptación libre de “Sola” de Camila Magno, del mismo libro.Voces de fiesta gentileza de CACTUS CINE

BOLITA. Basado en “Bolita”, del mismo libro.

_______

IF Cinéma a la carta 2021

IFcinéma a la carta reúne una selección de cortometrajes y largometrajes disponibles para ver en línea en todo el mundo. La selección de contenidos se actualizará todos los meses.

Disponibles en línea en https://ifcinema.institutfrancais.com/fr/streaming/alacarte.

______

El espacio de ensayo - CCK

La serie de entrevistas con referentes de las artes escénicas suma un nuevo capítulo al archivo que da cuenta de los procesos de trabajo y creación de nuestros artistas locales. El 26 de noviembre se estrena el episodio con Romina Paula Más información

_______

Flashback - CCK

Un ciclo de podcasts conducido por Ana Cacopardo que nos acerca a las memorias sociales silenciadas y marginalizadas. En la semana del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, se estrenan cuatro capítulos con reflexiones de las activistas indígenas Liliana Ancalao, Soraya Maicoño, Sara Curruchich y Daniela Catrileo. Más información.

________

Serie documental “Historias de Conservatorio II”

Se podrá ver en Vivamos Cultura a partir del 23/12. Llega la segunda edición de esta serie documental en la cual los músicos, egresados y docentes de los Conservatorios Superiores de Música “Manuel de Falla” y del “Ástor Piazzolla” cuentan su proceso de creación musical, sus proyectos y su paso por dichas instituciones.

________

Microserie teatral “Ficciones Verdaderas”

Se podrá ver en Vivamos Cultura. Cada episodio de esta microserie teatral cuenta con la participación de un actor o actriz de reconocida trayectoria y el elenco se completa con actores y actrices que ha pasado por la carrera de actuación en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático y/o de alguna de las propuestas del Centro de Capacitación Artística y Profesional de la DGEART.

_________

El Instituto de Investigación en Etnomusicología presenta dos estrenos en la Plataforma Vivamos Cultura

El primero es un clip que se grabó en el Centro Cultural San Martín en el marco de las tareas de investigación desarrolladas por Soledad Venegas y Andrés Serafini en torno al proyecto “Colección Aníbal Pichuco Troilo” y a los 100 años del nacimiento de Ástor Piazzolla. Se rescató un arreglo inédito de Piazzolla correspondiente a la colección de partituras de la orquesta de Aníbal Troilo que son parte del patrimonio del Instituto de Investigación en Etnomusicología. Es el primero de los 7 clips que se grabaron en el Centro Cultural San Martín en el marco del proyecto editorial “Songbook: las mujeres compositoras del tango” a cargo de las investigadoras Soledad Venegas y Julia Winokur. Este proyecto busca visibilizar una porción de repertorio de música popular argentina poco conocido en nuestros días.

El segundo estreno es el de la microserie teatral “Ficciones verdaderas”, que presenta el primero de los 3 capítulos que fueron producidos por la Dirección General de Enseñanza Artística y Abasto Barrio Cultural, programa perteneciente a la Dirección General de Patrimonio, en la plataforma Vivamos Cultura. El episodio es Adiós, muchacho, con intérpretes: José María Muscari y Fernando Migueles, dramaturgia: Alfredo Allende y dirección: Gastón Zambón.

__________

Cápsulas ABC de la Red de Bibliotecas

Entregas audiovisuales para despertar nuestra curiosidad junto a pensadores y pensadoras. Una propuesta producida junto a ASE Nacional. ABC de las científicas, por Valeria Edelsztein. También podés ver: ABC del etiquetado de alimentos, por Claudia Degrossi, ABC de los microorganismos, por Luis Wall, ABC de la alimentación y el deporte, por Marcia Onzari y más a través de Vivamos Cultura

________

Ciclo de masterclasses en ABC Bafici

ABC Bafici, el programa de formación y mentoreo para proyectos argentinos en desarrollo, presenta un ciclo de masterclasses de lujo con destacados profesionales del medio. La masterclass “¿Cómo hacer imágenes que nos necesiten?”, por Affonso Uchoa, se puede ver en Vivamos Cultura desde el 3 hasta el 13 de enero. En esta charla el cineasta brasileño comparte sus reflexiones en torno a los procesos de creación que transita, y las tensiones éticas y políticas que lo fuerzan a crear desde un lugar singular y resistente.

_______

Podcast “Mapa de Lectura”

Un podcast iniciado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad junto al Área Editorial e Impulso Cultural, para recorrer la literatura del país a través de Spotify. Mapa de Lectura es un podcast que recorre la literatura del país a partir de la mirada de una editorial, una librería y un autor o autora. En cada episodio un autor, una editora y un librero/a cuentan acerca de su trabajo, llevan a conocer la literatura que se escribe en su provincia, recomiendan libros y autores y leen sus fragmentos preferidos. Se realiza como sección dentro del programa “Poesía 1110″ de Radio Ciudad, y se encuentra disponible en formato podcast a través de la cuenta de Spotify de Impulso Cultural.

_______

Harta del Éxito

Los mejores fracasos de la literatura argentina. En esta ocasión, la periodista y escritora Liliana Viola entrevistará a una de las autoras nacionales más interesantes del momento, Mariana Enriquez. Harta del Éxito es un ciclo de entrevistas a escritores y escritoras en torno a la temática del fracaso, tanto en su obra como en la vida y en la historia de la literatura nacional. Todos los capítulos se pueden ver a través de Vivamos Cultura

__________

Bizarra - El Once, una secuela argentina de Rafael Spregelburd

Es el demorado capítulo 11 de una teatro-novela, capítulo que ya nadie esperaba y que sin embargo aquí está. Desde el 11 de diciembre con un episodio estreno por día. Se puede escuchar el nuevo podcast de Rafael Spregelburd producido por el Centro Cultural Kirchner.

BIZARRA fue una novela teatral en 10 entregas, un universo desquiciado de unas 24 horas de duración fraguado al calor de la crisis del 2001. Con un tono romántico y amanerado, en el cruce del gótico y el fantasy, BIZARRA, UNA SAGA ARGENTINA contaba la historia de dos hermanas mellizas separadas al nacer con vidas diametralmente opuestas: la una devenida pobre y con carencias; la otra, rica y con tristeza.

La telenovela en general ejecuta sus argumentos sobre la base de unas reglas formales muy estrictas: cuenta siempre la historia de la virtud, encarnada en una protagonista femenina, que atravesando un mundo de villanas sale adelante en su único objetivo posible: transformar al galán (que es un chambón) en un padre de familia.

En EL ONCE, veinte años después, se reencuentran algunos de los personajes que encarnaron BIZARRA EL ONCE: capítulo 11 de BIZARRA, dividido en 11 episodios radiofónicos de duración variable, ambientado en el Once LINK PARA ESCUCHAR EL PODCAST

_______

Cápsulas en red

En su nueva temporada, la propuesta de videotutoriales del Programa Cultural en Barrios “Cápsulas en Red”, invita a vecinos y vecinas de la Ciudad a seguir aprendiendo baile, música, pintura y artes visuales, entre otras disciplinas artísticas y culturales. Las entregas son semanales, de corta duración y realizadas por talleristas del Programa. Se pueden encontrar todos los lunes en Vivamos Cultura.

_______

Folklore en Casa

La Dirección General de Música dependiente del Ministerio de Cultura, la Academia Nacional del Folklore y el Canal de la Ciudad, presentan la segunda temporada de su programa televisivo que se transmite todos los domingos a las 21 h por el Canal de la Ciudad. Un ciclo de encuentros con referentes de las diferentes expresiones del arte folklórico argentino.

_________

MÚSICA

Conciertos en el CCK

-Silvia Gómez

La cantante e intérprete de folclore argentino ofrece un repertorio basado en obras clásicas e inéditas de nuestra música folclórica actual y de grandes referentes del cancionero popular argentino. 8 de enero a las 20 hs en Sala Argentina.

-Ezequiel Borra

El cantante y multiinstrumentista Ezequiel Borra se presenta con su concierto en homenaje a Facundo Cabral, Vuele bajo. El artista ofrecerá un recorrido subjetivo por la trayectoria del trovador popular, reuniendo anécdotas, canciones y material retrospectivo. 9 de enero a las 19 hs en Sala Argentina.

-Paula Maffía

13 de enero a las 20 hs en Sala Argentina.

-Ignacio Montoya Carlotto Septeto

El grupo de jazz, comandado por Montoya Carlotto al piano y con Inés Maddío en la voz, presenta canciones que giran en torno a tópicos como la Argentina del interior y las vivencias en el mundo actual. 14 de enero a las 20 hs en Sala Argentina.

-Cardenal Domínguez

Uno de los cantantes de tango más aclamados de su generación. 15 de enero a las 20 hs en Sala Argentina.

-Pablo Dacal interpreta el Cancionero Federal del cantor Ignacio Corsini

Con las guitarras de Sleiman-Guerra-Semmartín, el trovador porteño le pone su voz a valses y canciones criollas, relatos de amores furtivos y heroínas trágicas compuestos por Héctor Pedro Blomberg y Enrique Maciel. 16 de enero a las 19 hs en Sala Argentina.

-Walter “Chino” Laborde y el guitarrista Diego “Dipi” Kvitko

El dúo, que editó su primer disco en 2006, ofrece el material de su nuevo trabajo discográfico Tango volumen 5, integrado por clásicos como Una emoción, A Homero, Desencuentro, Acquaforte y Tristezas de la calle Corrientes, y por obras propias como A un pibe viejo, Desazón, Tu poema y Con vos. El disco cuenta con la participación de Adriana Varela como invitada en el tango Las cuarenta. 20 de enero a las 20 hs en Sala Argentina.

-Karina Beorlegui y Alejandro Bordas con su espectáculo Tango y fado

Con Nacho Cabello como invitado en guitarra portuguesa, Tango y fado recrea piezas clásicas tangueras, fados de Amália Rodrigues y nuevos temas de compositores y letristas contemporáneos, buscando crear un puente entre lo evocativo y lo actual. 21 de enero a las 20 hs en Sala Argentina.

-Juana Molina

Con una nutrida carrera como actriz y música desde los años noventa a la actualidad, la célebre cantante, multiinstrumentista y compositora de folk experimental repasa canciones de toda su discografía. 23 de enero a las 20 hs en Auditorio Nacional.

La entrada para los conciertos es gratuita, solo con reserva previa a través de www.cck.gob.ar. Todas las personas que asistan deben estar previamente registradas (inclusive menores de edad, que en todos los casos deberán ingresar en compañía de un adulto). No se podrá realizar reserva de entradas en el lugar. Por consultas sobre entradas e ingresos, escribir a: atencionpublico.cck@cultura.gob.ar

*Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151, CABA

______________________

Cuando anochece

Un ciclo de conciertos en el Anfiteatro del Parque Centenario, con entrada libre y gratuita hasta completar la capacidad por orden de llegada. El Ministerio de Cultura de la Ciudad, a través de la Dirección General de Enseñanza Artística (DGEART) y de la Dirección General de Música (DGMus), presenta Cuando anochece, un ciclo de conciertos de jazz, rock, folklore, pop y música klezmer. Este se enmarca en el Centro de Capacitación Artística y Profesional (CeCAP), programa perteneciente a la DGEART, cuyo fin es el de promover y desarrollar propuestas de formación y perfeccionamiento artístico de excelencia. De esta manera, visibilizan en un ámbito de práctica profesional, bajo los protocolos vigentes para las actividades culturales, a los músicos y músicas que se han formado en sus Institutos y programas de Arte. El ciclo se extenderá hasta febrero con más propuestas.

Programación de enero :

Jueves 13/1, 19 h – Cabeza de Elefante

Con una fusión que emerge del rock y danza con tintes de funk, pop, sin perder la esencia cancionística, presentan su disco Despertando de la ceguera.

Sábado 15/1, 20 hs Poseidótica en el Anfiteatro del Parque Centenario

Una banda cuya música instrumental, inspirada en el género stoner con mezclas de psicodelia y rock progresivo, crea un espacio para que la audiencia se introduzca en un viaje mental, pasando por etapas de tranquilidad absoluta y otras de mayor intensidad. Al haber ausencia total de voces, el público se vinculará enteramente con la música. El evento, organizado por la Dirección de Música, celebra, además, los 21 años de Poseidótica. En esta oportunidad se presentará como banda invitada Elefante Guerrero, que abre paso y pisa con fuerza en el mundo de la música stoner.

Jueves 20/1, 19 h – Elektra Strings

Elektra Strings fue creado por Lucas Sena en 2020 y es el primer cuarteto de cuerdas eléctricas del país. Su repertorio propone un mix de pop, rock y clásico con sonido electrónico.

Miércoles 26/1, 19 h – Segundo Mundo

Orquesta que toma la música klezmer como punto de partida para desarrollar un estilo propio: tango, rock, hip hop, gipsy y ritmos balcánicos conviven con arreglos comprometidos y originales.

___________

Disney y el Teatro Colón presentan Magia y Sinfonía

Un concierto que reúne música y momentos memorables de Disney, Pixar, Star Wars, Marvel y National Geographic. Con la interpretación en vivo de la Orquesta Estable del Teatro Colón, el espectáculo es un recorrido musical y visual por las historias de Disney de ayer y de hoy.

A partir del viernes 11 de febrero de 2022 a las 20:00, Disney y el Teatro Colón presentarán Magia y Sinfonía, un espectáculo visual y musical que reunirá por primera vez y en un mismo escenario, momentos y canciones memorables de Disney, Pixar, Star Wars, Marvel y National Geographic. Las funciones se repetirán los días 12, 15, 16 y 17 de febrero a las 20:00 y el domingo 13 de febrero a las 17:00.

Bajo la dirección musical del maestro Thiago Tiberio al mando de la Orquesta Estable del Teatro Colón y con una acústica insuperable, las familias podrán disfrutar de un espectáculo único.

Las localidades se encuentran a la venta en la boletería del Teatro Colón, Tucumán 1171, (4378-7109), de lunes a sábado de 9:00 a 20:00 horas y los domingos de 9:00 a 17:00 horas. Además se pueden adquirir vía telefónica al 5254-9100 o por internet.

El espectáculo incluirá interpretaciones en vivo de canciones inolvidables como “Nuestro huésped sea usted” de LA BELLA Y LA BESTIA, “Libre soy” de FROZEN: UNA AVENTURA CONGELADA y “Ciclo sin fin” de EL REY LEÓN, así como el memorable tema principal de TOY STORY “Yo soy tu amigo fiel”, el excepcional tema principal de la saga de STAR WARS y composiciones más recientes de producciones de Marvel Studios como AVENGERS: ENDGAME. Además, contará con sinfonías acompañadas por imágenes de la naturaleza de National Geographic para celebrar la belleza del planeta.

*Teatro Colón. Cerrito 628, CABA

_________

Dios salve a la reina

Tras 20 años de éxito consecutivo, Dios Salve a la Reina presenta su mayor show en la historia. La banda número 1 de Queen del mundo festeja sus 20 años de carrera, tras haber sido elegidos por 20th Century Fox & Queen para promocionar la película oficial de la banda Bohemian Rhapsody con su show más ambicioso, emulando todas las etapas de la carrera de Queen. El 4 de febrero a las 20 hs. en el Teatro Gran Rex. Entradas en venta.

*Teatro Gran Rex. Corrientes 857, CABA

________

Bernardo Baraj presenta “Tango mío”

Bernardo Baraj (voz, saxos y flauta), Juan Martínez (guitarra) y Felipe Traine (guitarrón). Artista invitada: Magdalena León (voz). SÁBADO 8 DE ENERO, 21hs. Entradas: $1000.- A la venta por whatsapp 115 471-2308.

*Bolívar 852. San Telmo, CABA

___________

Marcelo Moguilevsky presenta: Buey Solo y Amigos. Loops & poesía

Marcelo Moguilevsky, compositor y multinstrumentista, nos acerca una propuesta fuera de lo común: un concierto en el que se mezclan improvisaciones, músicas por él compuestas, textos literarios de corte profundo (Borges Tanizaki, entre otros) musicalizados como si fueran una película, y en el momento. Para ello se hace mano de una loopera, del piano, su voz, clarinetes, flautas de todo el mundo, su armónica, un silbido y lo que marque su inspiración.

Moguilevsky se acompaña de amigos para compartir noches de música, improvisación y poesía en Atlántica, una nueva librería-café en el barrio de Caballito.

8/01 - 21 h - Yaki Setton y Sebastián Espósito

15/01 - 21 h - Solo Loop

21/01 - 21 h - Quique Sinesi

29/01 - 21 h - Bruno Moguilevsky

* Atlántica. Av. Directorio 115, CABA

________________

Terraza del Teatro Picadero

Los fines de semana o feriados, se puede disfrutar de un encuentro especial, con un menú a la carta y gran variedad de tragos, vinos y cervezas. Y en cada fecha distintos espectáculos en formato acústico y con un costo súper accesible para pasar un gran momento al aire libre.

Sábado 8 de enero : MARIA GRAÑA

María Graña considerada unas de las cantantes femeninas más importantes de la historia del tango, se presentará en la terraza del Picadero en un show íntimo de boleros y folklore. Derecho de Show: $ 1400.- Apertura terraza: 20.30 h

Domingo 9 de enero : “FRANCINI”

FRANCINI es el seudónimo que el artista Sebastián Francini (actor, cantante y compositor) adoptó en su nueva producción musical. El próximo 9 de Enero el conjunto se presentará en la terraza del Teatro El Picadero presentando FRANCINI “íntimo”, en formato acústico, en cuarteto y con repertorio renovado. FRANCINI presentó en plena cuarentena, un nuevo trabajo donde se despegó de sus inicios como solista, se desafió y se lanzó de lleno en la composición musical y en las letras de sus propias canciones. “Esta vez quise crear y darle sentido a mi propio artista musical, me siento sinceramente decidido a convertirme en un artista genuino para la sociedad actual, y con la profunda misión de ser capaz de alentar a cada persona” relató.

Derecho de show $ 500.- Apertura de terraza 20 hs.

Sábado 15 de enero : “PASSIONE OPERA”

“Passione” un espectáculo que recorrió el país ahora en el “Picadero” Entre la Ópera, la Música Argentina, Música Latinoamericana y mucho más. Vení emocionate y apasionate con nosotros. Derecho de show: $900- Apertura terraza: 20.30 hs.

Domingo 16 de enero: “DAMIAN LAPLACE”

Damian Laplace nos presenta en Rainbow un recorrido por su trayectoria musical con distintas formaciones y material solista. Permitiendonos disfrutar de un repertorio que abarca versiones de clásicos nacionales ( Garcia , Virus, Spinetta ) hasta música jazz , ambient y funck. Con la presencia de artistas invitados de excelente nivel que aseguran un show entretenido y distinto. Derecho de show: $ 600.- Apertura terraza: 20 hs.

Viernes 21 de enero: CORONADOS DE GLORIA

Con melodías que matizan improntas gitanas, una armonía de sonidos “irreverentes” que escapan a la convencionalidad del rock y pop actuales, Coronados de Gloria propone una vivencia única en un clima intimista; no sólo es un deleite para los oídos sino también una cautivante experiencia visual por su más que atractiva presencia escénica. Derecho de show: $ 900.- Apertura terraza: 21 hs.

Entradas a la venta. Capacidad limitada. Por protocolo se debe asistir con barbijo.

*Teatro Picadero. Enrique Santos Discépolo 1857, CABA

____

Ariel Pirotti presenta Pirottecnia

El proyecto parte de la dialéctica entre tradición, originalidad y producción de nuevas obras en la actualidad del tango. Dicha producción conlleva la dificultad de conciliar el espíritu de obras creadas en el siglo pasado con la sensibilidad de una Buenos Aires globalizada. Sin incurrir en estereotipos, la esencia de las obras compuestas e interpretadas por el grupo intenta preservar el aura que emana del tango. Invitados especiales del disco: Guillermo Bonetto (cantante de “Los Cafres”) y el violinista Pablo Agri.

Presentación en vivo del álbum PIROTTECNIA el domingo 13 de febrero 20hs en Pista Urbana. Entradas $600 - http://www.alternativateatral.com/

* Pista Urbana. Chacabuco 874, CABA

____________

Boom boom kid cumple años

Jueves 13 de enero a las 20 hs en Niceto club. Comprar entradas

*Niceto club. Niceto Vega 5510, CABA

______________

La Mono Trío (Gaspar Benegas)

15 de Enero – Festival de Acá Bahía Blanca – General Daniel Cerri. Pedio Sindicato de Industrias Químicas, Petroquímicas y afines. Entradas

_________

ACTIVIDADES

La Noche de los Almacenes, en Roque Pérez

Más de 10 almacenes de campo de los parajes La Paz, La Paz Chica, Cuartel VI y Carlos Beguerie permanecerán abiertos en simultáneo para celebrar, desde el atardecer del 8 de enero hasta la mañana del día siguiente, la novena edición de “La noche de Almacenes 2022″.

Ubicada a 135 kilómetros de Capital Federal por la Ruta Nacional 205 se encuentra Roque Pérez, una pequeña ciudad que mantiene intactos los encantos de la ruralidad. Este año serán muchas las actividades que se llevarán a cabo a lo largo del festejo, siempre cumpliendo con el aforo COVID 19, y para esto los organizadores sugieren anotarse en este registro.

La fiesta es de acceso libre y gratuito y todas las actividades ocurren en simultáneo: shows musicales, danzas típicas y gastronomía regional, no hay escenario central, lo que invita a los turistas a ir recorriendo caminos rurales y viviendo diferentes experiencias en cada uno de los almacenes convocantes. Esa noche habrá más de diez almacenes de ramos generales abiertos, entre los que se podrán visitar los más antiguos del lugar. También participará con funciones el “Cine Club Colón”, único cine rural en funcionamiento de la provincia de Buenos Aires.

En el casco urbano, la ciudad cuenta con el Museo Rancho Natal de Juan Domingo Perón, el Centro de Interpretación Histórica, la Reserva Ecológica de fauna y Flora Laguna de Ratto y el Predio del Bicentenario (espacio de acampe, parrillas y actividades deportivas al aire libre). Además, cuenta con dos museos en la localidad de Carlos Beguerie.

___________

Tangótica

Impulso Cultural con apoyo de BAMilonga presenta Tangótica, los martes de todo el año de 19 a 00 h, en Macedonia (Sarmiento 3632). Tangótica es una milonga cuyo eje principal es la generación en el ámbito de la milonga de un espacio de pertenencia inclusivo para todas las personas sin distinción de edad, género o elección de rol durante el baile. Es una milonga de frecuencia semanal, con clase de baile previa, que periódicamente presenta show de bailarines y música en vivo, como también la convocatoria en noches especiales a musicalizadores tanto nacionales como internacionales. A ello se suma la oferta de seminarios con temáticas especiales a cargo de distintos docentes.

_____

Feria de Mataderos

Los domingos de 11 a 19 h. vení a conocer el Paseo de Artesanías y Patio Gastronómico, ¡y recorré toda la Argentina en un solo lugar! Se suspende en caso de lluvia.

*Av. Lisandro de la Torre y Av. de Los Corrales, CABA

__________________

Tecnópolis

02 de Octubre. Acto de inauguración de la 10ma edición de Tecnópolis y recorrida con funcionarios. Foto: Laura Szenkierman/Tecnópolis

El viernes 7 de enero Tecnópolis reabre sus puertas con la tercera edición de los Atardeceres de Tecnópolis. Hasta marzo, volverán a ponerse en marcha los distintos espacios interactivos, las atracciones icónicas, los escenarios y los ciclos especiales. También habrá nuevas experiencias y sorpresas.

Los Atardeceres 2022 invitan a disfrutar de los espacios al aire libre, del sol y también de la sombra, la noche y las áreas verdes. Una vez más, las y los visitantes podrán apreciar la singularidad de un parque único como Tecnópolis en sus horas mágicas, esos instantes en los que todo es cambio y transformación, belleza y misterio. El cielo del Parque, sus personajes y atracciones acompañarán estas tardes mágicas ofreciendo una experiencia inigualable.

En el cierre de la primera jornada, el viernes 7 de enero a las 20 h en el Patio Federal, se estrenará el documental Memorias del Futuro que recorre los 10 años de Tecnópolis. DETALLES DE LA PROGRAMACIÓN

Las entradas son gratuitas (click aquí). Los Atardeceres 2022 funcionarán con aforo reducido y en cumplimiento de todos los protocolos sanitarios vigentes. Para ingresar será obligatorio el Pase Sanitario de vacunación contra el COVID19, conforme a resolución conjunta N.º 496/2021 y de acuerdo a la reglamentación del Ministerio de Salud de la Nación que puede consultarse en www.argentina.gob.ar/pasesanitario

*Tecnópolis. Av. Juan Bautista de la Salle 4500 · Av. de los Constituyentes 2220

_____________

Amor de verano

Amor de verano es la campaña que El Recoleta lanzó el 2/12 hasta el 27/2. Tendrá una programación gratuita de martes a domingos con recitales en la terraza, obras de teatro en los patios, ferias, hip hop, beatbox, tardes Clave 13/17, y muestras en salas de artes visuales. La capacidad es limitada y el ingreso es con reserva previa en www.centroculturalrecoleta.org.

-Enero

Cantar al corazón : Los viernes la música toma la Terraza con un ciclo en el que las suaves melodías pop de Rosario Ortega se entrelazarán con el blues de garage de Las Sombras, la sensibilidad de un nuevo soul con An Espill, las sonoridades del indie y la música urbana con Florian, Santi Celli y Sofía Campos. Este ciclo tendrá lugar los viernes a las 21 h.

Amor desenchufado : Ciclo de recitales acústicos e íntimos en los que se presentarán grandes músicos de la escena actual. María Ezquiaga y Dennis Smith se presentarán el viernes 14/1 y Mica Basadoni junto a Paz Carrara el viernes 21/1. Pitucardi y Mogue lo harán el viernes 28/1.

Aire de teatro : En este ciclo se podrá disfrutar de obras de teatro al aire libre que tematizan el amor desde diferentes concepciones. Durante enero se podrá ver “Mirarnos así hasta morirnos”, dirigida por Dalia Elnecavé, los miércoles 12, 19 y 26/1, a las 20.30 h en el patio del aljibe.

Amores de película : Ofrece dos películas argentinas independientes sobre encuentros y desencuentros amorosos que podrán disfrutarse en la terraza: “Las Vegas”, de Juan Villegas el miércoles 12/1 y “Cetáceos” de Florencia Percia el miércoles 19/1.

Talleres : Todos los martes desde el 11/1, habrá talleres relacionados con el dibujo, la historieta, los memes y otros vinculados al medio ambiente y su cuidado; como el taller de plantas nativas. Participarán Paula Boffo, Lucila Gradin, La Watson, Pedro Mancini, Paula Andrade, Lino Divas, y Sonia Basch.

Tardes de diamante : Nuevo ciclo de folklore digital y downtempo, donde el DJ Villa Diamante será anfitrión, y tendrá lugar los domingos de enero y febrero a las 19 h.

Cultura Rap Copa verano Recoleta : Continúa con dos fechas en enero, el domingo 9 y 23/1 y otra dos en febrero; el domingo 6 y 20/2. Quien se ubique en la primera posición al concluir el torneo de freestyle organizado por Juancín, obtendrá 10.000 puntos para el ascenso a FMS, la liga de alta competencia más importante del país.

Tardes clave : Desde el sábado 15/1 a las 17 h, se podrá disfrutar de la presentación especial de los seleccionados de Expedición Clave 2021 con música, danza, literatura, charlas, talleres y más actividades pensadas por y para adolescentes.

*CC Recoleta. Junín 1930, CABA

______________________

Conferencias en AMIA

El Departamento de Cultura de AMIA sigue presentando una variada y completa agenda de actividades para poder realizar de manera virtual y gratuita.

-”A 110 años de la Ley Sáenz Peña”

A 110 años de la promulgación en Argentina de la Ley N° 8.871, el jueves 13 de enero, Sebastián Sancari disertará sobre la “Ley Sáenz Peña”, que estableció el sufragio universal, secreto y obligatorio.

-”Shakespeare y la representación del judío”

Cuatro siglos después de la muerte de Shakespeare, los académicos aún debaten si su obra ‘El mercader de Venecia’ es un relato antisemita o no. En alianza con la Universidad del Museo Social Argentino (UMSA), la conferencia a cargo de Susana Cordes analizará los alcances de esta discusión. La actividad se realizará el miércoles 19 de enero.

Todas las actividades son abiertas al público y requieren inscripción previa en el sitio web cultura.amia.org.ar.

*AMIA. Pasteur 633, CABA

___________

Revista BUENA

Una iniciativa del Ministerio de Cultura de la Ciudad que invita a adentrarse, descubrir y conocer más sobre la cultura contemporánea local, para despedir el año con todos sus destacados. Se trata de una publicación gratuita y digital de tirada trimestral -para descargar a través de la plataforma Vivamos Cultura- que sale con la llegada de cada estación del año, junto a una versión impresa a fin de año que recopila todos los destacados. La publicación ofrece textos breves, creativos e inspiradores entre los que destacan entrevistas, editoriales, cuentos, sección de ilustración, moda, diseño industrial, arte, teatro, psicodelia y más, que hacen foco en creadores y artistas nacionales tanto emergentes como consagrados. BUENA reúne variedad de voces y discursos, y cuenta con una versión digital bilingüe para ampliar la conversación sobre la cultura contemporánea local en todo el mundo.

_________________

Traza. Recorrido performático por el edificio de La Prensa

Traza se presenta como una intervención multidisciplinar en el edificio de La Prensa - Casa de la Cultura, que invita a un grupo de artistas a desplegar, experimentar y profundizar mediante un proceso creativo y colectivo, un recorrido conceptual sobre el resignificado de los espacios que quedaron vacíos a partir de la pandemia.

La obra está compuesta por instalaciones y performances plásticas, literarias, arquitectónicas, audiovisuales, sonoras y lumínicas. Se trata de un recorrido conceptual que indaga sobre cómo volver a habitar los espacios que se vaciaron a partir de la pandemia.

De viernes a domingo 18:30 hs. Reserva de entradas

*Edificio de La Prensa - Casa de la Cultura. Av. de Mayo 575, CABA

_____

Ciclo Verano Planeta

El Ciclo Verano Planeta cumplirá en esta temporada 25 años ininterrumpidos en la agenda cultural de la Costa Atlántica, lo cual será celebrado de manera especial con los lectores. En esta oportunidad el evento será dedicado al editor y escritor Juan Forn.

La primera de las charlas será en Mar del Plata el 10 de enero con la participación de Felipe Pigna, que es el autor que más veces ha participado en todos estos años. Lo seguirán durante el mes de enero Daniel López Rosetti, Gabriel Rolón y Jorge Fernández Díaz.

En febrero se presentarán Viviana Rivero, Miguel Rep, Florencia Canale. El cierre del ciclo estará a cargo de Darío Sztajnsrajber el martes 1 de marzo en Pinamar.

Las charlas se desarrollarán los lunes, a las 21, en el Hotel Costa Galana de Mar del Plata y los martes, a las 20, en el Teatro de la Torre en Pinamar.

Durante todos estos años el objetivo fue siempre acercar los escritores al lector.

Los ciclos cuentan con la producción general de Franganillo / Comunicación y las charlas serán moderadas por el periodista Nino Ramella.

***A pesar de haber anunciado un regreso a la presencialidad, el incremento de contagios durante estas últimas semanas llevó a la editorial a replantearse la decisión, y se resolvió desarrollar el evento enteramente de manera virtual***

Agenda

-Mar del Plata Hotel Costa Galana (Av. Patricio Peralta Ramos 5725)

ENERO

10: Felipe Pigna / 17: Daniel López Rosetti / 24: Gabriel Rolón, libro: “Palabras Cruzadas”, edición corregida y aumentada / 31: Jorge Fernández Díaz, libro: “Una historia Argentina en tiempo real”

FEBRERO

07: Viviana Rivero, libro: “Una luz fuerte y brillante” / 14: REP, libro: “Diego. Nacido para molestar” / 21: Florencia Canale, libro: “Pecadora. La pasión de Camila O’Gorman” / 28: Darío Sztajnszrajber.

-Pinamar Teatro de la Torre (Av. Constitución 687)

ENERO

11: Felipe Pigna / 18: Daniel López Rosetti / 25: Gabriel Rolón, libro: “Palabras Cruzadas”, edición corregida y aumentada.

FEBRERO / MARZO

01: Jorge Fernández Díaz, libro: “Una historia Argentina en tiempo real” / 08: Viviana Rivero, libro: “Una luz fuerte y brillante” / 15: REP, libro: “Diego. Nacido para molestar” / 22: Florencia Canale, libro: “Pecadora. La pasión de Camila O’Gorman” / 01 de marzo: Darío Sztajnszrajber

_______

El Hipódromo de Palermo lanza “VENITE”

El Hipódromo es un espacio verde dentro de la Ciudad, de acceso libre y gratuito. “VENITE” incluye una amplia oferta de actividades, como recitales en vivo de reconocidos artistas y nuevas ediciones de festivales y ferias gastronómicas para todas las edades. Continúan las propuestas deportivas de la mano de Adidas Runners, los martes y jueves coaches profesionales brindan entrenamientos para todos los niveles basados en cuatro pilares claves de rendimiento: preparación mental, nutrición, movimiento y recuperación.

También hay clases de yoga y de baile en “Intención en Movimiento” dictadas por la instructora Dafne Schilling y jornadas de Zumba coordinadas por Jesica Cirio para bailar y divertirse al mismo tiempo. A su vez, todas las actividades de entretenimiento pueden ser acompañadas con las diversas opciones gastronómicas que hay dentro del predio. MÁS INFORMACIÓN

*Hipódromo de Palermo. Av. del Libertador 4101, CABA.

____________

Visitas guiadas al Teatro San Martín

Desde esta semana vuelven las visitas guiadas al San Martín, que ofrecen la posibilidad de aproximarse a la intimidad del gran teatro de Buenos Aires. Recorrer sus escenarios, visitar sus camarines y talleres de realización son sólo algunos de los atractivos de estas visitas que permiten al público descubrir el teatro “desde adentro”

Se ofrecen dos tipos de visitas, ambas de una duración aproximada de 60 minutos, con cupo reducido y con inscripción previa.

Visita “Teatro Fábrica”: Orientada al público en general, esta visita ofrece información sobre la construcción del Teatro San Martín, sus aspectos edilicios más relevantes e incluye un recorrido por los talleres escenotécnicos, donde se lleva a cabo la realización de los componentes de las puestas en escena de las salas del Complejo Teatral de Buenos Aires. Duración aproximada: 60 minutos/ Cupo reducido y con inscripción previa.

Visita “Lúdica”: Destinada a adolescentes, la visita propone descubrir los secretos detrás de la escena del San Martín, a partir de un juego que invita a conocer sus modos de trabajo, ambientes e historias perdidas en el tiempo. Una recorrida por los escenarios, camarines y talleres de realización guiados por fragmentos, archivos sueltos y objetos, habitando los diferentes rincones del teatro. En esta experiencia lúdica ideada para los y las más jóvenes, la palabra del participante construirá nuevos relatos sobre el propio Teatro.

Horarios: Miércoles a las 14 horas / Sábados y domingos a las 12, 14 y 16 horas

Valor: $ 200 Estudiantes y jubilados $ 100. Inscripciones e información a visitas@complejoteatral.gob.ar

__________

Visitas guiadas al Centro Cultural Kirchner

Todos los fines de semana se pueden realizar visitas guiadas para conocer la historia y las características del edificio, su arquitectura y sus espacios. El recorrido tiene una duración de 45 minutos. Los cupos son limitados y solo con reserva previa a través de la web, desde el jueves anterior a las 12 h.

Sábados y domingos, 14:30 y 15:30 h - Hall Central. Sarmiento 151

______

Colón fábrica

Un mágico recorrido por las grandes producciones del Teatro Colón llega al Distrito de las Artes del Barrio de La Boca. A partir de noviembre, las visitas estarán disponibles todos los sábados, domingos y feriados de 12:00 a 18:00 horas. La Entrada General tendrá un costo de $550.

*Av. Pedro de Mendoza 2147, Distrito de las Artes, Barrio de La Boca.

———

CONCURSOS Y CONVOCATORIAS

Convocatoria Sonidos y Lenguas - Subsidios para la preservación de archivos sonoros

El Ministerio de Cultura, a través de la Secretaría de Patrimonio Cultural, otorgará subsidios de $200.000, en un único pago, a instituciones, colectivos y organizaciones de la sociedad civil, artistas y profesionales para la realización de proyectos vinculados a la preservación y el acceso de archivos sonoros.

La convocatoria está abierta hasta el 15 de febrero de 2022. Con esta iniciativa, la Secretaría de Patrimonio Cultural propone estimular una serie de acciones vinculadas a la identificación y/o creación de acervos sonoros; el tratamiento archivístico; el desarrollo de planes de conservación y restauración, la digitalización de soportes analógicos; el diseño y la implementación de softwares de gestión documental, y la aplicación de estrategias de acceso y difusión.

La duración de los proyectos será de hasta un año a partir del momento en que se notifique la adjudicación del subsidio a quienes resulten ganadoras y ganadores, quienes deberán presentar un informe final que incluya descripción del proceso de trabajo, resultados, impacto esperado y perspectivas a futuro.

Las interesadas y los interesados deberán presentar el proyecto junto con la documentación requerida en las bases y condiciones según el tipo de postulante, que se pueden descargar en la plataforma del Registro Federal de Cultura. Se debe crear una cuenta e inscribirse en la sección “Convocatorias Abiertas”, “Sonidos y Lenguas”.

Las consultas relacionadas con la convocatoria pueden formularse escribiendo a sonidosylenguasargentina@cultura.gob.ar y las que tengan que ver con el ingreso y carga en el Registro Federal de Cultura se efectúan escribiendo a consultas.rfc@cultura.gob.ar. Más información.

_________

Convocatoria para la programación de teatro en el Conti

El área de teatro del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti convoca espectáculos para la programación del primer semestre 2022. Esto incluye obras de teatro, clown, performance, monólogos, títeres, y otras propuestas escénicas relacionadas con el lenguaje teatral. En esta ocasión trabajaremos en dos categorías: Adultos / Niñez y adolescencia.

No es necesario que la obra tenga como temática central la memoria o los derechos humanos, aunque esas temáticas nos interesan especialmente. Para más información leé detalladamente cada línea de trabajo específica. Es condición para la presentación contar con registro en video a cámara fija de la obra a presentar.

Cronograma

Recepción de obras: 3 de enero al 25 de febrero de 2022

Anuncio de seleccionados: 4 de abril de 2022

Consultas: conticonvocatoriasteatro@gmail.com

Líneas de trabajo

La selección de las obras estará a cargo del equipo curatorial del Área de Teatro del Conti y será publicada en el sitio web y las redes sociales del Centro Cultural.

-Adultos: Obras estrenadas o a estrenar. La convocatoria no se limita a temáticas relacionadas con derechos humanos, pero valoramos la investigación de lenguajes estéticos y poéticos que acompañen a renovar reflexiones y preguntas en los espectadores.

-Niñez y adolescencia (3 a 18 años): Nos interesa recibir obras que, a partir de una propuesta lúdica, incentiven la imaginación y la creatividad, aporten una mirada crítica que interpele los discursos estereotipados sobre la familia, la “normalidad” y la experiencia de ser niño y/o adolescente.

En ese sentido, deseamos ofrecer al público asistente un material que promueva la difusión de los derechos humanos, a la vez que promueva ideas en torno a la inclusión, la identidad y el juego, entre otros valores.

___________

Convocatoria Premio 8 M

En el marco de la próxima conmemoración Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo, el Ministerio de Cultura abre hasta el 5 de febrero una nueva convocatoria del Premio 8M, un concurso para exhibir y premiar obras realizadas por artistas mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binarias.

Se destinará en concepto de premios la suma de $ 4.800.000, distribuidos en 8 distinciones de $ 600.000 cada uno. Las obras presentadas serán exhibidas en el Centro Cultural Kirchner, de acuerdo a las condiciones sanitarias imperantes, para su posterior selección y premiación.

Esta convocatoria tiene por objetivo continuar con una política de adquisición de obras de arte que visualice como criterio fundamental la necesidad de revertir la conformación patriarcal del patrimonio cultural nacional y la situación crítica de paridad de género en la conformación de las colecciones públicas. Está destinado a creadoras/es y artistas de todas las disciplinas de las artes visuales, sin límite de edad, ni requerimientos de trayectoria, aceptándose solo una obra por participante.

Se podrán presentar obras en cualquier técnica y/o soporte (pinturas, dibujos, grabados, fotografías, collage, esculturas, instalaciones y videos, entre otros), no siendo necesario ni excluyente que las obras sean inéditas. No se considerarán restricciones de fecha de realización, ni de participación previa en exposiciones.

Las postulaciones se recibirán exclusivamente a través de la plataforma del Registro Federal de Cultura. Para poder postularse, las/les interesadas/es deberán contar con una cuenta o crear una, para lo cual deberán completar la información básica solicitada por el Registro Federal de Cultura. Una vez habilitada la cuenta, podrán ingresar al Registro y realizar la inscripción a la convocatoria ingresando al enlace “Convocatorias Abiertas” y seleccionando allí la opción “Premio 8M”.

Para más información, escribir a premio8m@cultura.gob.ar.

___________

Convocatoria abierta para elegir ciudad-sede para el 11º Filba Nacional

El Festival de literatura itinerante ya pasó por Bahía Blanca, Santa Fe, Azul, Bariloche, Mar del Plata, San Rafael, La Cumbre, Santiago del Estero, Rosario y Santa Rosa y ahora se encuentra abierta la convocatoria 2022 para elegir ciudad sede para el 11º Filba Nacional.

Si formás parte de una institución cultural estatal o de una empresa que quisiera apoyar nuestro festival y querés que el Filba Nacional llegue a tu ciudad para conocer escritores de todo el país y mostrar la producción local; podés completar este formulario antes del 10 de febrero de 2022.

________

Becas para entrenamiento actoral

Desde la compañía de teatro La Zancada convocamos al Breviario de entrenamiento actoral Residencia de investigación artística. Nos interesa realizar una residencia artística internacional en la provincia de La Rioja, Argentina, con el objetivo de investigar y registrar los entrenamientos que utilizan los grupos de teatro de latinoamérica y la península Ibérica en la actualidad para crear un Breviario de entrenamiento actoral.

Esta residencia es realizada por La Zancada Teatro y gracias al apoyo de IBERESCENA, se otorgarán 2 (dos) becas completas y 2 (dos) medias becas a participantes internacionales.

El plazo de recepción de inscripciones finaliza el 9 de enero de 2022.

Enero - Febrero - Marzo 2022 entre etapas virtuales y presenciales. La instancia virtual por plataforma Zoom y la instancia presencial en La Quebrada, provincia de La Rioja, Argentina.

_________

Sony World Photography Awards

La World Photography Organisation anuncia la apertura de las inscripciones para la decimoquinta edición de los premios Sony World Photography Awards a partir del 1 de junio de 2021, con la entrega, por tercera vez, del Latin America Professional Award y la incorporación de un nuevo formato para los fotógrafos latinoamericanos que participen en la competencia abierta.

Las competencias en las que todos los fotógrafos latinos pueden participar son:

-Profesional: premia la mejor serie de fotografías, entre 5 y 10 imágenes, inscritas en cualquiera de sus diez categorías. Cierre de la inscripciones: 13 de enero de 2022.

-Abierta: reconoce a las mejores imágenes individuales inscritas en alguna de sus diez categorías. La última oportunidad para inscribir trabajos es el 6 de enero de 2022.

-Juvenil: para jóvenes apasionados por la fotografía de 12 a 19 años. Se lleva a cabo una competencia mensual con temática cambiante, que va del 1 de junio al 31 de diciembre de 2021.

- Estudiantil: ofrece una plataforma para los estudiantes de fotografía de todo el mundo. La fecha límite para ingresar fotografías al concurso es el 30 de noviembre de 2021.

Todos los ganadores de las diferentes categorías de las competencias Profesional, Abierta, Juvenil y Estudiantil recibirán equipos de imágenes digitales de Sony. Además, el Fotógrafo del Año de la competencia Profesional recibirá un premio en efectivo de USD 25.000 y el Fotógrafo del Año de la competencia Abierta recibirá USD 5.000. Los trabajos de todos los fotógrafos ganadores y preseleccionados serán exhibidos en la feria anual de los premios Sony World Photography Awards en Londres, y luego a nivel internacional. Las imágenes ganadoras también se publicarán en el anuario de los premios.

En este link encontrará más información.

——————

CURSOS, TALLERES Y CAPACITACIONES

Escucha expandida, taller por Alan Courtis

En Escucha expandida, el músico Alan Courtis plantea una versión propia de las técnicas de Deep Listening de la compositora norteamericana Pauline Oliveros, en la que se activa la capacidad de escucha dentro de una experiencia sensible y situada. El taller propone un conjunto de ejercicios prácticos orientados a explorar las posibilidades de la escucha y a extender sus potencialidades perceptuales. Las relaciones entre oír y escuchar, las particularidades de los diferentes niveles sonoros y sus diversas conexiones con el continuum espacio-temporal son algunos de los contenidos que se desarrollarán. La actividad se centra en la sala Cosmofonías de la exhibición Simbiología. Prácticas artísticas en un planeta en emergencia, con el objetivo de indagar sensorialidades no hegemónicas y generar de esta manera un acercamiento al paisaje sonoro.

No es necesario tener conocimientos musicales previos. La actividad tiene cupo limitado y requiere inscripción previa. Completá el formulario de inscripción en este enlace.

8 enero 2022, 16:00 hs- 19:00 Sala 613

*Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151, CABA

____________

Talleres en Índigo Teatro

En Índigo Teatro, de la ciudad de Berazategui, está abierta la inscripción a los talleres para todas las edades que se darán en 2022 sobre: Teatro / Danza / Canto / Artes plásticas / Artes combinadas / Peques en movimiento / Arte terapia / Yoga y movilidad (+50) / Mentes en movimiento / Puesta en escena.

Informes y Consultas: Calle: 144 N° 1536, Berazategui. Horarios: Martes a viernes 10 a 13hs/ 16 a 19hs. Lunes de 16 a 19hs. Sábados 10 a 19hs. Tel: 15 5763 5385. Facebook: Indigo Teatro Oficial. Instagram: @IndigoTeatroOficial

________

Talleres de escritura y lectura de verano en Entrepalabras.org

- Movimiento de partículas: lenguas en contacto /Taller de poesía

Coordina: Silvana Franzetti. Este taller propone iniciar a sus participantes en la traducción de poesía y promover la reflexión acerca de su práctica. Está destinado a jóvenes y adultos que tengan mínimos conocimientos en escritura de poesía y deseen explorar la práctica de la traducción. Cursada: 4 clases asincrónicas (de febrero a marzo) / inicio: 11 de febrero.

- Interrogue a sus cucharitas / Taller de autoficción

Coordina: Natalia Zito. Este taller busca recorrer los recursos básicos para contar una historia, a través del desarrollo de una herramienta clave para la escritura literaria: la observación. Está destinado a un público en general interesado en escribir literatura. Cursada: 4 clases asincrónicas (de febrero a marzo) / inicio: 11 de febrero.

- Leer y escribir no ficción /Taller de no ficción

Coordina: Gabriela Saidon. Este taller ofrece una reflexión sobre la no ficción, un género que se define por la negativa y se construye en los intersticios: entre el periodismo y la ficción. A partir de la lectura de fragmentos de textos fundacionales se abren preguntas, debates y la producción de breves textos que confluyan en la escritura de un relato de no ficción. Se verán los distintos subgéneros: crónica, entrevista, biografía, ensayo periodístico. Está destinado a interesados en acercarse a lecturas del género como en problematizar su definición y sus límites, y aquellas que quieren incursionar en la escritura o adquirir herramientas para trabajos periodísticos o académicos desde un costado creativo.

Cursada: 6 clases - 3 asincrónicas y 3 por Zoom- (entre febrero y marzo) / inicio: 11 de febrero.

- Del proyecto al texto /Taller de narrativa

Coordina: Gabriela Saidon. Este taller ofrece un espacio grupal de trabajo sobre textos comenzados o avanzados y, también, sobre el armado de un nuevo proyecto de escritura (cuentos, novela, microrrelato). El intercambio de materiales y de sugerencias sobre textos propios y ajenos, así como la lectura en voz alta permitirá mirar cosas en los textos que no suelen percibirse en soledad.

Cursada: 8 clases - 5 asincrónicas y 3 por Zoom- (entre febrero y marzo) / inicio: 9 de febrero

TALLERES DE LECTURA

- Julio Cortázar / Rayuela: Literatura y vida

Coordina: Silvina Marsimian. Este taller de lectura propone invitar a los participantes a construir un recorrido personal de Rayuela, sobre la base de los intercambios en los encuentros por zoom y en el foro. Además, se conversará en torno a las innovaciones técnicas y temáticas que Julio Cortázar introduce en la narrativa tradicional en Argentina, en relación con otros autores y obras. Está destinado a lectores en general. Cursada: 4 clases por zoom los miércoles de 19 a 20.30 (ARG) (entre febrero y marzo) / inicio: 16 de febrero.

- La hora de la estrella, de Clarice Lispector

Coordina: Natalia Zito. El taller busca abrir y sostener un espacio de lectura atenta y detallada de La hora de la estrella, una novela clave en la obra de Clarice Lispector. Novela que puede funcionar como puerta de entrada a la obra de la autora y, también, como recurso para profundizar en su obra y aproximarse a la singularidad de su recorrido de escritura. Está destinado a interesados en iniciarse en la obra de Lispector y en profundizar sobre distintos aspectos de la estructura singular de esta novela. Cursada: 4 clases por zoom los jueves de 19.30 a 21 (ARG) (febrero a marzo) / inicio: 10 de febrero.

- Duras en foco / Tres novelas: tres enfoques

Coordina: Walter Romero. Este taller se propone estudiar un corpus de tres novelas de la escritora francesa Marguerite Duras (1914-1996), que abarca distintas etapas de su producción a partir de tres ejes nucleares que permitan poner en consideración su importancia en la literatura del siglo XX: psicoanálisis (El arrebato de Lol V. Stein), escrituras del yo (El amante) y pedagogía (La lluvia de verano). Está destinado a psicoanalistas, escritores, maestros y profesores, pedagogos, estudiantes de Letras y Psicología, aspirantes a escritores, público en general. Cursada: 4 clases por zoom los lunes de 18 a 19.30 (ARG) (febrero) / inicio: 7 de febrero.

Informes e inscripción: escuela@entrepalabras.org / www.entrepalabras.org

________________

Encuentros en el Club de Pase Cultural edición verano

Durante enero y febrero taller de artes plásticas y visita al taller de León Ferrari en el Distrito de las Artes (sábado 20/1 a las 15 h); taller de pegatinas en el EcoParque (el jueves 10 de febrero a las 16 h); taller de escritura creativa en librería adherida al Pase Cultural (el 27/1) y un encuentro de cierre con producción de fanzine colectivo (el 25/2), narrando las experiencias vividas con el Club. El ciclo constará de cuatro encuentros y finalizará el 25 de febrero. Destinado a jóvenes de 13 a 21 años. Más información.

__________

Curso online sobre Vincent van Gogh

Este curso de dos clases es un recorrido por la vida y la obra de Vincent Van Gogh, uno de los artistas más reconocidos y queridos de la historia del arte. Nos proponemos conocer los episodios más significativos de su carrera y realizar un análisis pormenorizado de sus distintos periodos de desarrollo como artista a través de sus obras más relevantes.

Profesora: Lic. Daniela de la Rez. Duración: 2 clases. Martes de 19 a 20.30hs. Las clases serán los días: 4 y 11 de enero. Modalidad Online a través de la plataforma ZOOM con opción de acceso a la clase en video para quienes no puedan presenciarla en vivo. Costo: $2000.

Informes e Inscripción: WhatsApp: 15 6669 1769 / info@cursosarteycultura.com.ar / www.cursosarteycultura.com.ar

_____________

Cursos de escritura en Casa de Letras

Los cursos presenciales de la Escuela de Verano 2022 se impartirán de modo virtual, mediante una plataforma de video-reuniones.

Escritura. Modalidad videoconferencias

-NARRATIVA – CURSO INTENSIVO. Docentes: José María Brindisi (Iniciación a la Escritura Narrativa) y Cecilia Sorrentino (Usina de Historias). Este curso intensivo consta de 2 materias y corresponde al primer módulo cuatrimestral del Programa de Formación en Escritura Narrativa.

13 encuentros de 4 horas (total: 52 horas) / lunes y jueves de 18 a 22 hs. / inicio: 3 de febrero.

-ADN DE LA MEMORIA: LA INFANCIA.

Coordina: Vivian Lofiego. Vamos a sumergirnos en la memoria a través de lecturas y ejercicios de evocación. Con soportes de poesía, videos y artes plásticas, haremos ejercicios de escritura.

6 encuentros de 2 horas / miércoles de 18.30 a 20.30 hs. / inicio: 23 de febrero

-EL CLUB DE LA ESCRITURA

Coordina: Betina Bensignor. Es un taller lúdico abierto a quienes quieren dar sus primeros pasos en la escritura a través de la práctica, la improvisación, el intercambio y el humor.

6 encuentros de 2 horas / miércoles de 18 a 20 hs. / inicio: 16 de febrero

-VIAJAR PARA CONTARLA

Coordina: Julián Varsavsky. Nos proponemos que cada participante produzca la crónica de un viaje, que se irá puliendo en un ida y vuelta semanal con el coordinador. Leeremos a grandes maestros del periodismo narrativo.

6 encuentros de 2 horas / viernes de 18.30 a 20.30 hs. / inicio: 4 de febrero

-LAS POÉTICAS DEL ESPACIO

Coordina: Mariano Vespa. Se explorarán distintos espacios urbanos a partir de la lectura de piezas de géneros de no-ficción, para desglosar las herramientas para construir un escenario y llevarlas a la escritura.

6 encuentros de 2 horas / viernes de 18 a 20 hs. / inicio: 18 de febrero

Escritura. Modalidad online

-TRES APUNTES PARA ESCRIBIR UN CUENTO

Coordina: Nicolás Mavrakis. Este curso “express” online es una introducción al Programa Formativo en Escritura Narrativa Online de Casa de Letras y tiene la misma metodología. Abordaremos: La particularidad de la historia: lo que la hace digna de ser contada. La mirada distinta acerca de lo habitual. Entre el problema y su solución: la tensión de la que emerge el conflicto.

Duración: 3 quincenas / inicio: lunes 14 de febrero

-GRANDES PERSONAJES EN LOS LIBROS INFANTILES

Coordina: Natalia Méndez. Este curso “express” online es una introducción al programa Palabras en juego - Leer y escribir textos para chicos, y complementario para quienes ya lo hayan realizado. Tiene la misma metodología. A partir de lecturas y de ejercicios de escritura, trabajaremos nuevos personajes y recrearemos a los clásicos. ¿Cómo se construye un personaje único? ¿Qué lo hace memorable?

Duración: 3 quincenas / inicio: lunes 21 de febrero

-LA GRAMÁTICA SOÑADA

Coordina: Pablo Ali. Este curso “express” online de normativa y corrección de textos es complementario del Programa Formativo en Escritura Narrativa Online de Casa de Letras y tiene la misma metodología. Los escritores necesitamos conocer la normativa de la lengua para mejorar nuestra capacidad de leer y crear. La idea del taller es visibilizar recursos y sistematizar conocimientos desconocidos o naturalizados.

Duración: 4 quincenas / inicio: lunes 7 de febrero

Escritura de poesía. Modalidad videoconferencias

-UN DÍA VOY A HACER TODO DISTINTO

Coordina: Gabriela Luzzi. Se brindarán elementos, partiendo de la lectura, que nos lleven a encontrar una forma propia de alcanzar nuestras potencialidades. Haremos ejercicios de escritura que se pondrán en común en cada encuentro.

6 encuentros de 2 horas / martes 18.30 a 20.30 hs. / inicio: 15 de febrero

Lectura. Modalidad videoconferencias

-”MADAME BOVARY SOY YO”. LA NOVELA DE FLAUBERT A LA LUZ DEL FEMINISMO

Coordina: Walter Romero. El taller se propone hacer foco en el rastreo del protofeminismo de una Emma contrariada y equívoca, recorriendo las escenas nucleares de la novela: cómo leerla hoy, desde las emancipaciones por venir.

3 encuentros de 2 horas / jueves 18.30 a 20.30 hs. / inicio: 10 de febrero

-BRILLANTES IRLANDESAS

Coordina: Paula Varsavsky. Cuatro escritoras irlandesas ineludibles: Nos proponemos un recorrido por la literatura irlandesa a través de cuatro escritoras ineludibles: Kate O´Brien, Iris Murdoch, Edna O´Brien y Claire Keegan, sobre la base de sus respectivos contextos políticos y sociales.

6 encuentros de 2 horas / martes 18 a 20 hs. / inicio: 8 de febrero

-LA NOVELA CINEMATOGRÁFICA: LECTURA, ANÁLISIS, Y VISIONADO DE FILMS

Coordina: Sebastián Cardemil Muchnik. Abordaremos algunas de las adaptaciones más célebres de la historia del cine, para descubrir las características de su original literario y luego de su correspondiente adaptación fílmica.

6 encuentros de 2 horas / lunes 18.30 a 20.30 hs. / inicio: 7 de febrero

*CUPOS LIMITADOS CON INSCRIPCIÓN PREVIA. Más información. Por el momento no se brinda atención personal ni telefónica. Correo electrónico: casadeletras.info@gmail.com

________________________

Caleidoscopio. Taller anual de arte para familias

El Museo Moderno invita a formar parte de Caleidoscopio, el taller anual para familias. Todos los sábados de 16 a 18 por Zoom, con consignas lúdicas para conocer las exhibiciones del museo y sus artistas. Inscripción haciendo click aquí.

_____

Arte Naif, un taller para impulsar la expresión artística croata

Dictado por la artista plástica y restauradora Adriana “Jadranka” Relota. El propósito de la actividad es invitar a los interesados a realizar un pesebre típico, para que junto a sus seres queridos, puedan descubrir y aprender las técnicas y características del tradicional arte naif. El taller mostrará la técnica y modelos en un video en el cual la artista exhibirá distintos objetos de decoración explicando su respectivo paso a paso. Más información

_________

Clases gratuitas de Bailes Urbanos en Monte Chingolo

La Biblioteca Popular Monte Chingolo abre la inscripción a clases gratuitas de Yoga y Bailes Urbanos, actividades que tendrán cupos limitados por lo que los interesados deberán inscribirse de lunes a viernes de 10 a 16 en la sede de la Institución, en General Pinto 4752, o por correo electrónico a bibliotecapopularmontechingolo@gmail.com.

Las clases de Yoga tendrán lugar en la sede de la Biblioteca los lunes a las 17 y los miércoles desde las 9 de la mañana. Las clases de Bailes Urbanos se realizarán en la Biblioteca los lunes y jueves a las 17.30.

__________________

INFANTILES

El piso de las Infancias reabre sus puertas en el Centro Cultural Kirchner

El Centro Cultural Kirchner junto al Ministerio de Cultura de la Nación tienen la alegría de anunciar la reapertura del piso de Infancias, con un tercer piso del edificio dedicado íntegramente al público infantil.

Durante el mes de diciembre, el piso podrá visitarse de miércoles a domingos durante todo el horario de apertura del Centro Cultural, y ofrecerá una programación de talleres y actividades durante todos los fines de diciembre 2021 y enero 2022. Cada sala del piso contará con una propuesta curatorial particular en manos de artistas, talleristas o educadores, ofreciendo actividades lúdicas y divertidas con un fuerte anclaje artístico y cultural.

Cada sala está pensada para una franja etaria particular, con diferentes propuestas orientadas desde la primera infancia hasta los 12 años. PROGRAMACIÓN COMPLETA, SALA POR SALA.

*Centro Cultural Kirchner. Sarmiento 151, CABA

_____

El asombroso desafío de Zamba y Nina

Un espectáculo interactivo, que invita a chicos y chicas a participar jugando. Con la conducción de Magali Sanchez Alleno y Emiliano Larea, el show revive algunas de las excursiones más icónicas de Zamba, para luego desafiar a los chicos y chicas a jugar con las temáticas que aparecen a lo largo de diferentes capítulos. Viernes 14 de enero 19 HS. La entrada se podrá reservar anticipadamente a partir de las 10 HS del lunes previo a la función. Los cupos son limitados. Más información sobre las entradas.

*El Conti. Av. del Libertador 8151, CABA

______

Bigolates de Chocote

La original banda se presenta en un recital diseñado para recorrer sus mejores y más queridas canciones. Música, humor, imaginación ¡y un repertorio pensado para que el público se baile todo!

Como siempre en sus propuestas, los Bigolates ponen especial interés en que los chicos y grandes se encuentren en la calidad de un disfrute compartido.

Sábado 15 de enero / 19 HS. La entrada se podrá reservar anticipadamente a partir de las 10 HS del lunes previo a la función. Los cupos son limitados. Más información sobre las entradas.

*El Conti. Av. del Libertador 8151, CABA

________

Travesía animal argentina, por Los Títeres Bonomo

Salvador es un joven ecorreportógrafo que emprende una travesía por todo el país para conocer a los animales autóctonos. Su sueño es que todos los chicos conozcan a los animales argentinos; porque para proteger hay que querer y sólo se quiere lo que se conoce. En su recorrido con diferentes medios de transporte, descubre la riqueza de cada región con sus paisajes, su música y sus costumbres.

Puesta en escena de gran despliegue visual, con varios cambios escenográficos y 40 títeres de diversas técnicas. El tono humorístico logra el disfrute de todo el público familiar.

Domingo 16 de enero / 20 HS. La entrada se podrá reservar anticipadamente a partir de las 10 HS del lunes previo a la función. Los cupos son limitados. Más información sobre las entradas.

*El Conti. Av. del Libertador 8151, CABA

________

Mi Cazacuentos Favorito

Ya se pueden leer los cuentos ganadores, finalistas y con mención especial de la segunda edición del concurso literario infantil “Mi Cazacuentos Favorito”, a través de Vivamos Cultura. La convocatoria fue organizada por Caza Cuentos, con el apoyo de Impulso Cultural a través de Mecenazgo. El jurado, conformado por Pablo de Santis, María Fernanda Maqueira y Fernanda Ribeiz, deliberó entre los 175 relatos enviados por chicos y chicas entre 7 y 12 años, realizados bajo la temática “Soy valiente, tengo miedo”.

______

Talleres en el Museo Moderno

-”Juguetes modernos”, del 5/1 al 9/1 y del 24/1 al 31/1. Taller para infancias donde se trabaja con recursos pedagógicos como juguetes, libros y piezas para armar entre otros. Pensado para niños de 4 a 7 años.

-”Un experimento de terror y fantasía”, el 7/1. Taller de ciencia y arte donde se crearán accesorios con formas de ojos. Para preadolescentes de 8 a 12 años.

-”Mi caja musical”, el 8/1. Taller de música para primera infancia, niños de 0 a 3 años.

-”Cartas de magia y ternura”, el 8/1. Taller de creación de mazos de cartas inspirados en la cultura japonesa, para chicos de 8 a 12 años.

-”Imaginar la ciudad”, el 9/1. Taller de arquitectura y construcción de ciudades, para preadolescentes de 8 a 12 años.

-”Tardes modernas”, el 9/1. Taller al aire libre a partir de diversas técnicas como el dibujo, collage y pintura.

*Museo Moderno. Av. San Juan 350, CABA

__________

Ciencia en el C3

Actividades en el C3

Clubes científicos + laboratorio + cine

Actividades presenciales para alegrar las tardes de verano. Entrada libre y gratuita.

El C3 reabre sus puertas a todo el público en su horario de verano, de jueves a domingos, de 14 a 20 horas. Este mes, la cartelera cultural tendrá como atractivos principales clubes científicos de Arduino Lab, para paleodetectives, para artistas en píxeles; Zoom al Mar en el laboratorio, y cine científico con el sello del C3 y la Asociación de Amigos del Bellas Artes. Todas las propuestas –libres y gratuitas– son presenciales y requieren reserva de entradas.

Club científico Arduino Lab Todos los jueves de enero, a las 16.30 horas. Recomendado de 8 a 12 años. Por Chicos.net. Durante cuatro encuentros se crearán dispositivos automáticos usando placas arduino como faros luminosos, un regador automático de plantas con sensor de humedad, máscaras luminosas y constelaciones de leds. Hay requisitos para realizar la actividad. Inscripción acá

Club científico para paleodetectives Todos los jueves de enero, a las 17.30 horas. Recomendado de 8 a 12 años. Por Matías Motta, Santiago Miner, Gonzalo Muñoz y Marina Spinelli. Durante cuatro jueves se propondrá el desafío de convertirse en detectives especializados en paleontología y descubrir secretos sobre los fósiles, indagar sobre paleoarte, usar técnicas y herramientas específicas de los expertos hasta llegar a construir un dinosaurio en arcilla. Inscripción acá

Club científico para artistas en píxeles Todos los viernes de enero, a las 17.30 horas. Recomendado de 8 a 12 años. Por @Robosepu Este taller está pensado para quienes quieran crear formas digitales a partir de píxeles, el elemento más pequeño de una imagen reproducida digitalmente. Inscripción acá

LABORATORIO

Zoom al Mar

Desde el 13 de enero, los jueves, viernes, sábados y domingos del mes de 14.30 a 19.30 horas. Ver días disponibles. Para todas las edades.

El laboratorio del C3 se sumerge en las maravillas del océano e invita a los/as visitantes a explorar la biodiversidad marina en un ambiente de libre recorrido. Conocer qué tesoros se ocultan en las profundidades del mar, cuántos misterios aguardan en el océano y cómo podemos hacer para descubrirlos son algunas de las llaves. Reservar visita acá

OTROS TALLERES PARA CREADORES Y CREADORAS

Para que canten las ballenas

Domingo 16 de enero, a las 15 y 17 horas. Cada horario recomendado para distintas edades. Por la artista Belén Basombrío.

A través del juego y del arte, se buscará transmitir en los niños y las niñas una reflexión sobre la contaminación en los océanos, su presencia (a veces “invisible”), su impacto en la vida humana y la biodiversidad marina, y qué se puede hacer como comunidad.

Inscripción para las 15 horas dirigido a niños/as de 5 a 7 años acá

Inscripción para las 17 horas dirigido a niños/as de 8 a 11 años acá

¿Cómo hacer tu propio oscilador?

Sábado 29 de enero, a las 18 horas. Recomendado a partir de los 15 años. Por Mica Dovla.

Un taller para armar usando componentes electrónicos un oscilador, un dispositivo que genera una señal de onda periódica tomando una señal continua y convirtiéndola en alterna. Esta transformación se puede percibir cuando lo conectamos a un amplificador y al regular la señal se producen diferentes sonidos y se puede usar como un instrumento musical. Inscripción acá

CINE CIENTÍFICO

Películas que atraviesan los límites entre la ciencia y el arte

Del 28 de enero al 18 de febrero. Por Amigos del Bellas Artes + C3

El arte y la ciencia tienen en común la constante búsqueda de respuestas y la creación como camino. En este sentido, el Centro Cultural de la Ciencia y la Asociación de Amigos del Bellas Artes (AAMNBA) se unen para llevar adelante un ciclo de cine que hace foco en diversos imaginarios de la ciencia que han sido vehiculizado por la pantalla grande, el arte y la literatura. Las películas se proyectarán en ambos auditorios.

Para más información se puede consultar escribiendo aquí.

*Centro Cultural de la Ciencia. Godoy Cruz 2270, CABA

__________

Club de Verano de Pakapaka

¡En enero vuelve el Club de Verano de Pakapaka! Este año, la propuesta será viajar por todo el país desde donde estemos. El Club de Verano de Pakapaka estará compuesto por distintas piezas:

-Pódcast ¿Cuándo llegamos?, una serie sonora conducida por Fer Metilli que nos llevará de viaje por toda la Argentina.

-Micros de verano, para llenar la pantalla de Pakapaka de agua, sol y juego.

-Serie de micros coproducida con el Consejo Federal de Televisoras Públicas. ¡Vas a conocer las distintas provincias del País de la mano de chicos y chicas locales!

-Actividades en redes durante todo el verano para hacer en casa y en la virtualidad. ¡Juegos, trucos y mucho más!

Además, vas a poder seguir disfrutando de tus series preferidas en la señal.

_____________

Prohibido no tocar

Los sábados y domingos de 15 a 20 h en el Centro Cultural Recoleta. Juegos sin restricciones. Un espacio único en Buenos Aires para que los chicos y las chicas se expresen en libertad y puedan aprender a través del juego.

*CC RECOLETA. Junín 1930, CABA

_____

Actividades para chicos en la Usina del Arte

Del 7/1 al 20/2, viernes, sábados y domingos de 17 a 20:30 h, habrá actividades para chicos y chicas en segmentos de 0 a 3, de 4 a 7 y de 8 a 12 años, basadas en tres ejes: expresar, conocer y jugar y disfrutar. Todas las actividades son con reserva previa.

Para chicos de 0 a 3 años, todos los días, estará IUPIIIII, el primer espacio cultural para la primera infancia en la Ciudad. Con estaciones lúdicas que potencian la sensorialidad, la sorpresa y el juego. Los domingos a las 18 h podrán disfrutar de Garabatos XXL, una actividad de exploración sensorial para que los más chiquitos hagan arte.

Para el segmento de 4 a 7 años, a las 17 h estará Escenas Curiosas: ciclo infantil de micro escenas teatrales que despiertan la curiosidad y el entusiasmo por el teatro. Participarán Circo Loyola, Sin Julepe, Mago Kahpu, Arte activo, Chukrun, Campanita, Eitis magia, Los Ludic, El circuete, El show de azu, Compañía Amichis, Capotina y Titirirrisas, entre otros. A las 19 h se llevará a cabo Esto es un Hit, que celebrará los hits musicales de grupos infantiles actuales y reconocidos como Raviolis, Laberinto Masticable, Coté, Había una vez rock, Cantando con Adriana y Bailando con Julieta, Mundo Arlequin, Mecache Rock, Rayos y Centellas, Los Rockan, Koufequin, Bigolates de chocote, Pequeño Pez, Nilocos, Agua de Sol, Los Cazurros, Kabradepata, Cien Volando, Desenchufados, Plan Ve - El mago de Oz y Les Ivans.

Viernes y sábados a las 18 h estará Splash! Juegos con agua, un circuito lúdico y recreativo para divertirse en juegos de agua.

Los domingos a las 18 h estará Usina Acrobática, donde cada chico descubrirá el universo del circo mientras co-crea piruetas y trucos. Equilibrios, malabares e ilusiones para mover el cuerpo y desafiar la mente.

Para chicos de 8 a 12 años, los viernes a las 19:30 h se realizará Ola Freestyle, un encuentro de improvisación de freestyle para que liberen la letra que hay en ellos. Sábados y domingos a la misma hora estará Pandilla Danza Urbana, un taller para bailar danzas urbanas que van desde el hip-hop y el breakdance hasta el trap y el reggaetón. También estará Stencil a la calle, con talleres de afiches urbanos, Stencil sonoro expresivo, Paste Up y creación de posters.

Habrá diferentes talleres para niños y niñas de 4 a 7 y de 8 a 12 años: Viernes, sábados y domingos de 18 a 20 h estará Arte en la pradera, una tarde creativa al aire libre para inspirarse en las formas, colores y texturas del entorno; Y Un verano en acuarelas: con Enigma en colores, se realizará un recorrido en familia por la exhibición “Retratos de cuarentena”, con propuestas lúdicas, pistas y acertijos. En Retratos al agua, inspirados por las obras de Ignacio de Lucca, chicos y chicas experimentarán con lápices acuarelables y crearán su propia exhibición de retratos.

Las letras tendrán su espacio los sábados a las 18 h con Historias de la Ciudad y los domingos a la misma hora con Domingos de Campa libros.

Los sábados a las 18 h se realizará el ciclo Eco-Chicxs - Usina Sustentable, con talleres sobre huerta, hidroponia, ecología y sustentabilidad. La Desfábrica de juguetes, Pukis juguetes de trapo y costura creativa, Taller de Huerta, Taller de Compostaje y mucho más.

Los domingos a las 18 h estará Cocina & Arte para refrescar, con actividades y talleres de gastronomía: Tarde de jugos frutales e intervención de vasos reciclados; Tarde multisensorial para explorar los sentidos olfativos con la creación de plantines aromáticos; Creación de individuales y cocina con granos y semillas; Composición visual con alimentos saludables; Exprimidos de frutas y verduras y creación de posavasos con sellos.

*Usina del Arte. Agustín Caffarena 1, CABA

________

Pakapaka estrena el podcast ¿Cuándo llegamos?

Pakapaka, la señal infantil del Estado argentino, estrena su tercer pódcast, ¿Cuándo llegamos?, el próximo jueves 13 de enero. Se trata de una serie de trece episodios, conducidos por la actriz y humorista Fernanda Metilli, que invita a chicos y chicas a recorrer el país a través de los sonidos. La serie podrá escucharse en la cuenta de Spotify del canal y, también, por su canal de YouTube.

¿Cuándo llegamos? es un pódcast inmersivo, escrito por Claudia Czerlowski, pensado para hacerles más divertido y llevadero el viaje a los chicos y chicas en vacaciones, o bien, para invitarlos a viajar con la imaginación.

Con la excusa de ir anticipando lo que conocerán, ¿Cuándo llegamos? se propone entretener a toda la familia con juegos, información, desafíos, consejos de locales y secciones que acortan la distancia y amplían la experiencia, potenciando las expectativas y fantasías que cada quien se haya hecho del nuevo destino.

Cada episodio nos invita a explorar una región con un paisaje particular: las sierras, el desierto, el campo, los lagos, la costa, la selva, las salinas, las montañas, la ciudad. A través de distintas secciones, podremos conocer más sobre estos destinos: pausas sonoras para descubrir sonidos y melodías típicas, propuestas lúdicas para hacer en la ruta, desafíos para reconocer la naturaleza involucrando los cinco sentidos, leyendas y relatos, palabras de pares, y más.

Para escuchar en viaje o dejar volar la imaginación desde casa; para compartir en grupo o disfrutar en soledad con auriculares; para la ida, para el “durante” y para la vuelta de las vacaciones; para abrir las orejas y abrocharse el cinturón.

La programación de Pakapaka puede verse por la pantalla de televisión a través de cableoperadores de todo el país y de la Televisión Digital Abierta (TDA), y sus contenidos audiovisuales, en su sitio web y redes: www.pakapaka.gob.ar, YouTube , Instagram , TikTok, Facebook y Twitter.

________

De los pies a la cabeza

A través de ocho episodios, el podcast literario para las infancias De los pies a la cabeza invita a chicos y chicas de 6 años o más a recorrer y descubrir el propio cuerpo mediante cuentos, canciones, relatos, opiniones, información y muchas curiosidades. Producido en conjunto entre el Centro Cultural Kirchner y el canal Pakapaka, con guion del escritor Nicolás Schuff.

Disponible en la web y en Spotify.

_________

* Enviar la información de actividades para esta agenda al mail cultura@infobae.com

