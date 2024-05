Polémica por la exclusión de Roberto Saviano de la Feria del Libro de Frankfurt

Veronesi renuncia a la Feria del Libro de Fráncfort en protesta por la exclusión de Saviano

El reconocido escritor italiano Sandro Veronesi renunciará a participar en la próxima edición de la Feria del Libro de Frankfurt, en la que Italia será el invitado de honor, debido a la exclusión del autor antimafia Roberto Saviano de la lista de los más 100 intelectuales que representarán al país en el importante evento literario mundial.

“Las razones vanas y ridículas con las que el comisario (Mauro) Mazza ha justificado la exclusión de Roberto Saviano no me permiten aceptar la invitación que he recibido”, declaró este miércoles Veronesi, dos veces ganador del Premio Strega, el principal galardón literario de Italia, según recogen los medios locales.

Mazza, comisario especial de Italia para la feria alemana, dijo en la presentación de la lista de escritores italianos seleccionados este lunes en Frankfurt que había “querido dar voz a los que hasta ahora no la han tenido, a otros” y a autores de “textos originales”, al ser preguntado por la ausencia de Saviano, muy crítico con el Ejecutivo la ultraderechista Giorgia Meloni.

“Continúa esta práctica de injerencia de la presidenta del Gobierno y de sus colaboradores más leales (...) en decisiones que no deben seguir una lógica política. Si es necesario para mi trabajo, iré a Frankfurt de forma privada”, añadió Veronesi.

La protesta contra la esclusión de Saviano ha llevado también al ex primer ministro progresista Enrico Letta a compartir la etiqueta #StoConSaviano (Estoy con Saviano) en sus redes sociales.

Saviano, condenado a pagar 1.000 euros por haber llamado “bastarda” a Meloni al criticar sus posturas contra la inmigración, es muy crítico con la primera ministra, a la que acusa de querer apartar del debate público a los intelectuales no afines ideológicamente al Gobierno y acaparar los medios públicos en su beneficio.

“¿Censurado? No exactamente. Creo que querían enviar un mensaje: los que se comportan como él no vienen con nosotros y no tendrán recursos, espacios y protección”, dice Saviano sobre su exclusión en La Stampa.

“Estoy orgulloso de no haber sido invitado por el que considero el Gobierno más ignorante de la historia italiana. Y me hace sonreír cuán ineficaces son estos ostracismos: cuanto más censuran y bloquean, más se hace oír la sociedad cultural y civil, y va por el lado opuesto a los esquemas punitivos y a las acciones de venganza”, añade.

Sobre los criterios del comisario para dejarle fuera de la delegación italiana, Saviano afirma que “no tiene las competencias para decidir y entender a qué escritores invitar al evento editorial más importante del mundo. Sólo toma decisiones políticas”.

Tampoco ha sido invitado Antonio Scurati, autor de una monumental tetralogía sobre Benito Mussolini y uno de los intelectuales más aclamados del país, que se ha enfrentado a Meloni tras ser vetado por la cadena pública RAI, y según el cual el Gobierno de la líder ultraderechista señala a intelectuales y escritores “como enemigos”.

“Se está produciendo un viraje antiliberal. Es un hecho que los intelectuales libres, escritores, artistas y estudiosos, son señalados por el actual gobierno como enemigos. Independientemente de mi caso personal, un monólogo que celebraba la resistencia antifascista fue borrado”, dijo Scurati en la reciente Feria del Libro de Turín.

Más de 100 autores italianos participarán en la Feria Internacional del Libro de Frankfurt 2024, del 16 al 20 de octubre, según reveló el comisario, que incluyó a autores como Alessandro Baricco, y mencionó a Veronesi antes de que éste revelase su renuncia por la ausencia de Saviano.

Fuente: EFE.

Fotos: EFE/ EPA/ Ettore Ferrari; Reuters/ Guglielmo Mangiapane y SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA CULTURA.