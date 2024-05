Kinga Głyk, la chica prodigio del jazz europeo, llega a Buenos Aires

Kinga Głyk - Fast Life

La talentosa bajista polaca Kinga Głyk se presentará por primera vez en Argentina, este lunes 27 y martes 29 en Bebop Club, con dos funciones diarias: a las 20 y 22:45 hs.

Kinga Głyk acaba de lanzar su quinto álbum, titulado Real Life, co-producido por Michael League, fundador de Snarky Puppy. Esta nueva producción cuenta con la colaboración de destacados músicos como Robert “Sput” Searight, Casey Benjamin y Brett Williams, entre otros.

En 2021, Kinga Głyk recibió una nominación en la categoría “Instrumentos de Cuerda Internacional” de Deutscher Jazz Press, acompañada por músicos como Christian McBride y Wolfgang Muthspiel. Además, fue galardonada con el premio “Koryfeusz de la Música Polaca”. El año anterior, obtuvo el Grand Prix en la categoría “Nueva Esperanza del Jazz Polaco Melomani 2019″.

"Real Life", el nuevo álbum de Kinga Głyk, incluye destacados músicos

En 2016 accedió a la fama mundial por su interpretación de “Tears in Heaven” de Eric Clapton. Compartida por la comunidad online Bass Player United en Facebook, alcanzó 20 millones de vistas. Su precoz trayectoria artística había comenzado a los 12 años en el trío familiar Głyk P.I.K, y a los 18, debutó con el álbum Rejestracja. En diálogo con Infobae Cultura, esta notable artista europea habló de su música, sus experiencias en una corta pero intensa vida artística y las sensaciones que tuvo al haber compartido estudio y escenario con grandes nombres del género a nivel mundial.

—Desde un país lejano como Argentina, suena extraño anunciar un espectáculo de una música que nació en Polonia. ¿Qué podría decirnos de la escena del jazz en su país? ¿Cuál es la característica que lo distingue en Europa?

—La escena del jazz en Polonia es increíblemente vibrante y diversa. Tenemos una rica tradición jazzera que se remonta a muchos años atrás, con muchos músicos de talento que han al género, pero definitivamente no somos pioneros de este estilo, ya que el comienzo del jazz está en América. Sin embargo, lo que distingue al jazz polaco es su mezcla única de estilo tradicional con elementos de nuestra cultura, de nuestra música folclórica local e influencias clásicas.

—Se convirtió en líder de una banda muy joven. ¿Qué ha aprendido de sí misma en ese rol?

—Es un gran reto y una posición muy especial. Aún estoy descubriéndolo, ya que hay muchos aspectos que entender y aprender. Especialmente cuando trabajamos con músicos que cada uno tiene unas expectativas o una forma de imaginar las cosas. La tarea consiste en hacer que las cosas funcionen incluso cuando las personas tienen opiniones diferentes. Pero el líder no está ahí para decirle a todo el mundo lo que tiene que hacer, se trata más bien de escuchar y responder a lo que hemos oído.

—A veces ha llamado al bajo “un instrumento masculino” ¿Cómo le ha marcado como mujer acceder tocar el bajo?

—Solía llamarlo así o tal vez la gente me percibía de esa manera cuando era pequeña. Me di cuenta de que si las personas a mi alrededor no consideraban especial que yo tocara el bajo, nunca repararía en que no es algo necesariamente femenino. Para mí, siempre ha sido simplemente un instrumento que amaba y quería tocar.

La artista polaca Kinga Głyk fue galardonada con el premio Koryfeusz

—¿Quiénes son sus héroes musicales y, sobre todo, sus héroes de su instrumento?

—No soy el mayor fan de hacer listas de gente porque hay muchos diferentes que me gustan por diferentes cosas, pero para hacerlo fácil empezaría por Jaco Pastorius, Marcus Miller, Victor Bailey, Niels Henning, Orsted Pedersen, Avishai Cohen, Christian McBride, Steve Swallow y muchos otros.

—¿Y cómo fue tu experiencia tocando junto a Marcus Miller?

—Definitivamente genial y también uno de los momentos de actuación más desafiantes de mi vida. Es mi héroe y no tuvimos oportunidad de ensayar ni de conocernos antes de subir al escenario, así que todo fue improvisación al 100%. Pero lo mejor es que sabía que pasara lo que pasara, él mantendría la compostura, así que mi trabajo consistió en escuchar y seguir la música.

—¿Cómo ha sido trabajar en su nuevo álbum con Michael League?

—De lo mejor. Es un productor, músico y ser humano increíble. Sinceramente, trabajando con él pude aprender mucho y me sentí inspirado para seguir descubriendo música. Su forma de conectar la música y la gente es fascinante. Me encanta que la música esté en el centro y que nada importe más que encontrar las mejores soluciones, sin presiones y con gran libertad para expresarte.

* Kinga Głyk se presenta el lunes 27 y martes 28 de mayo en Bebop Club (Uriarte 1658, C.A.B.A.) a las 20 y 22: 45 hs. Entradas a la venta en la sala y en la web Passline.

[Fotos: Peter Hönnemann]