El Ensamble ArtHaus interpreta la obra lisérgica de Fausto Romitelli

El Ensamble ArtHaus de música contemporánea presenta este fin de semana Professor Bad Trip, una de las obras más destacadas y complejas del compositor italiano Fausto Romitelli. Las funciones tendrán lugar el sábado 25 a las 20.30 horas y el domingo 26 a las 1830 horas en la sede del espacio cultural del microcentro de la ciudad de Buenos Aires (Bartolomé Mitre 434).

La obra de Romitelli, ejecutada bajo la influencia del LSD, evoca a varios artistas y escritores, incluyendo a Francis Bacon, Allen Ginsberg, Henri Michaux y Timothy Leary. El equipo directivo, encabezado por Andrés Buhar y Lucas Fagin, destacó que el concierto se centrará en la sorpresa y el desconcierto que provocan los extremos de la música de Romitelli, quien lograba una compresión y encabalgamiento progresivo de los elementos para retorcer y distorsionar el sonido.

Romitelli, cuya carrera fue interrumpida por una larga batalla contra el cáncer, dijo: “Desde que nací he estado inmerso en imágenes digitalizadas, sonidos sintéticos y artefactos. Artificial, distorsionada, filtrada: esta es la naturaleza del hombre hoy”. Su música refleja sus estudios y vida, abarcando desde la música electrónica de IRCAM hasta la escena del rock psicodélico en Italia.

Bajo la dirección de Pablo Druker, el ensamble se enfrentará a una composición que combina elementos clásicos con materiales sintéticos distorsionados. El grupo de músicos incluye a Pablo Boltshauser (guitarra eléctrica), Eugenio Massa (bajo eléctrico), Bruno Lo Bianco (percusión), Marcelo Balat (piano), Guillermo Rubino (violín), Mariano Malamud (viola), Benjamín Báez (violonchelo), Amalia Pérez (flauta), Federico Landaburu (clarinete) y Valentín Garvie (trompeta).

El evento comenzará con “Five Miniatures in Three Parts” del compositor británico Bryn Harrison, una obra descrita como una sesión de hipnosis que va descomponiendo los sentidos del oyente. La instrumentación elegida para esta pieza incluye vibráfono, piano y trompeta, generando una alucinación acústica que prepara al público para el viaje sensorial.

El siguiente acto es “Swallow the Universe”, un corto realizado por el artista colombiano Nieto. El corto, acompañado de la música de Marco Suárez Cifuentes y Colin Stetson, describe una explosión de colores y movimientos espasmódicos, envolviendo al espectador en una atmósfera de caos y vivididad.

Finalmente, el evento culminará con la interpretación del ciclo completo de Professor Bad Trip de Fausto Romitelli. Según se informa, esta trilogía se inspira en los escritos sobre mescalina del poeta belga Henri Michaux. Los tres fragmentos de la obra, con una instrumentación única y un estilo técnico exigente, se presentarán como un manifiesto estético que sintetiza las influencias psicodélicas del compositor y sus referencias a artistas como Gianluca Lerici y Francis Bacon.

El programa también incluirá la proyección del corto Swallow the Universe de Luis Nieto, creado en 2021. Este manga fluvial tipo emaki narra la epopeya de un niño perdido en la jungla de Manchuria, inspirado en la obra de Romitelli. Asimismo, el concierto presentará “Five Miniatures in Three Parts” de Bryn Harrison.

Jean-Luc Plouvier, en uno de sus artículos, destaca cómo Romitelli consigue que “la música de Bad Trip avance a través de flujo y reflujo,” agregando que los materiales musicales se transforman y se vuelven histéricos, creando una sensación de desorden y caos continuo. Abel Gilbert también comenta sobre la compleja mezcla de influencias en la obra de Romitelli, que incluye elementos de Stockhausen, Sciarrino, Berio, Donatoni, Hendrix, Jeff Beck y Sonic Youth.

El Ensamble Arthaus ejecutará Professor Bad Trip con un enfoque técnico que promete ser una experiencia sensorial inmersiva, recorriendo desde la pureza inicial hasta un desenlace de escoria y desorden, sin desarrollo lineal. Este evento representa una oportunidad única para profundizar en el universo psicodélico de Fausto Romitelli.

