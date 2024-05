Mohammad Rasoulof huyó de Irán para estrenar en Cannes: “Tengo mucho más para contar”

Mohammad Rasoulof llegó a Cannes para el estreno de su nueva película

Mohammad Rasoulof se enfrentaba a ocho años de prisión -y probablemente a más teniendo en cuenta la naturaleza intransigente de su última película, The Seed of the Sacred Fig- cuando decidió huir de Irán.

Sus películas y declaraciones criticando la violencia contra los manifestantes ejercida por el gobierno ya le habían valido una larga serie de condenas de prisión, prohibiciones de rodar películas, restricciones de viaje y la confiscación de su pasaporte en 2017. Abandonar su país natal significó embarcarse en una vida de exilio, por no hablar de una arriesgada huida a pie a través de la montañosa frontera.

Dos semanas después de la angustiosa huida, Rasoulof llegó al Festival de Cannes con una película terminada. En un Cannes en el que varios cineastas como Francis Ford Coppola y Kevin Costner han sido elogiados por invertir su propio dinero en sus películas, Rasoulof se ha jugado mucho más: Para estrenar The Seed of the Sacred Fig, Rasoulof arriesgó su vida.

La película de Rasoulof examina la contradicción entre la vida pública y privada en Irán

“Tengo muchas más historias que contar, muchos más relatos que crear y películas que hacer”, declaró Rasoulof el jueves en el Palais des Festivals de Cannes a través de un intérprete. Además, agregó: “Eso es lo que me convenció para dejar Irán. Tenía que seguir adelante con esta misión. Siento que mi misión es conectar al público del mundo con estas historias, con esta narrativa iraní. Este es mi plan para los próximos años”.

La dramática llegada de Rasoulof y la explosividad de su película pondrán el broche de oro al Festival de Cannes. El sábado, al día siguiente del estreno de The Seed of the Sacred Fig en competición, el festival entregará su máximo galardón, la Palma de Oro. La película de Rasoulof parte como favorita.

The Seed of the Sacred Fig transcurre durante las protestas de 2022 en Irán e incluye imágenes reales tomadas con teléfonos móviles -algunas de ellas violentas y espantosas, censuradas por el gobierno iraní- de las manifestaciones. La película sigue a una familia ficticia de cuatro miembros -padre, madre y dos hijas- que interiorizan con agudeza la agitación política. El padre, que trabaja en el sistema judicial, se ve obligado a dar el visto bueno a las sentencias de los manifestantes. Desconfía cada vez más de su mujer y sus hijas, y la película se convierte en un examen oscuramente penetrante del Irán contemporáneo.

Una escena de "The seed of the sacred fig"

Invertir un amplio drama social en la intimidad de una familia, dice Rasoulof, era una forma de reflejar el contraste entre la cara pública y la vida privada de la República Islámica. “Hay una contradicción muy fuerte entre lo que dicen y las ideas que creen abrazar y la realidad de sus vidas”, comentó Rasoulof. “Le pondré un ejemplo muy absurdo”. Rasoulof recuerda un encuentro cuando estaba en la cárcel hace dos años. Había caído enfermo y lo llevaron a un hospital donde unos soldados montaban guardia junto a su cama. Sus captores, sin embargo, estaban ansiosos por ver la premiada película de Rasoulof There Is No Evil, de 2020, sobre la pena capital. Está prohibida en Irán.

“Tenía que ver There Is No Evil todas las noches”, comentó riendo. “Estaban muy emocionados de estar allí con un cineasta. Y sabían que yo había hecho una película sobre guardias de prisiones, así que querían verla. Habían encontrado un pendrive y, cada noche, no podía elegir la película que quería ver”.

“Lo que está ocurriendo ahora en Irán y el cambio que está a punto de producirse vendrán de estas familias, desde dentro”, añadió Rasoulof. Irán, que ya está luchando contra el malestar social y las sanciones internacionales, está de luto por la muerte del Presidente Ebrahim Raisi, que fue enterrado el jueves tras morir en un accidente de helicóptero.

Mohammad Rasoulof en la edición 2017 del Festival de Cannes, para el estreno de su película "Lerd" (A Man of Integrity)"

Aunque las autoridades iraníes no han reconocido públicamente la sentencia para Rasoulof, el abogado del cineasta dijo que había sido condenado recientemente a prisión y flagelación por películas y declaraciones públicas calificadas de “ejemplos de connivencia con la intención de cometer un delito contra la seguridad del país”.

The Seed... se rodó clandestinamente, con un reparto y un equipo reducidos. Antes de que se editara la película, algunos actores también huyeron de Irán. Pero otros que colaboraron en la realización de la película han sido interrogados y sus familias citadas para ser interrogadas, según declaró anteriormente el director. La oficina del director de fotografía fue registrada.

Una de las mayores frustraciones de Rasoulof al huir de su país fue tener que dejar su película inacabada con sus colaboradores en el extranjero. “Los llamé y les dije que tendrían que hacerse cargo de la película”, dice el cineasta, “pasara lo que pasara”. Hace unas dos semanas, Rasoulof llegó a Alemania y se apresuró a terminar de trabajar en la copia final antes de enviarla al festival. “El cine y la criatura artística son vitales para mí”, explicó Rasoulof. “Es mi manera de seguir vivo y de continuar con mi vida. No me imagino vivir de otra manera”. Para él, no ha habido ningún cambio en sus intereses. Le motiva contar historias sobre la libertad y los derechos humanos, “o la falta de ellos en mi entorno, en la sociedad en la que vivo”, dice.

"The Seed of the Sacred Fig" incluye fuertes imágenes tomadas con móviles censuradas por el gobierno

“Lo que quizá sea diferente en esta última película es que, en cierto modo, me he acercado más a mi tema. Más explícito”, dice Rasoulof. “Últimamente, mi interés no es tanto el sistema o el gobierno. Ya no es la estructura lo que observo, sino más bien a las personas que mantienen este sistema y permiten que funcione: la mentalidad de estas personas, sus motivaciones”.

Antes del estreno, la película fue adquirida para su distribución en Estados Unidos por Neon, el aclamado sello especializado que ha respaldado a cuatro ganadores consecutivos de la Palma de Oro, incluidas las películas del año pasado Anatomía de una caída y Parásito. El Sindicato de Directores de América también ha expresado su apoyo a Rasoulof “en su huida de una condena injusta”. Lesli Linka Glatter, su presidenta, declaró en un comunicado: “Nos solidarizamos con él mientras busca puerto seguro”.

Preguntado por su futuro, Rasoulof afirma que ya ha empezado a trabajar en su próximo proyecto, una obra de animación sobre un escritor iraní moderno:.“Mis historias tienen que ver con Irán, pero no con Irán en un sentido geográfico”, contó Rasoulof y cierra: “Así que puedo hacerlas en cualquier sitio. No tengo que volver a Irán para contar historias iraníes”.

Fuente: AP

[Fotos: Vianney Le Caer/Invision/AP; REUTERS/Stephane Mahe/File Photo; prensa Festival de Cannes]