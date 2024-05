La escritora alemana Jenny Erpenbeck ganó el Booker Internacional

La escritora alemana Jenny Erpenbeck y el traductor Michael Hofmann ganan el Booker Internacional (AP Photo/Alberto Pezzali)

Eleanor Wachtel, presidenta del jurado del Premio Internacional Booker 2024, anunció a la ganadora: se trata de Jenny Erpenbeck, escritora alemana que ya había sido finalista del galardón en el año 2018. Con una nueva novela, Kairos, y bajo la traducción de Michael Hofmann, conquistó el premio.

“En una prosa luminosa, expone la complejidad de una relación entre un joven estudiante y un escritor mucho mayor, rastreando las tensiones y los reveses diarios que marcan su intimidad, permaneciendo cerca de los apartamentos, cafés y calles de la ciudad, los lugares de trabajo y las comidas de Berlín Oriental”, dijo Wachtel.

Y agregó: “Comienza con amor y pasión, pero se trata tanto de poder, arte y cultura. El ensimismamiento de los amantes, su descenso a un vórtice destructivo, permanece conectado con la historia más amplia de Alemania del Este durante este período, y a menudo se enfrenta a la historia desde ángulos extraños”.

El jurado también aseguro que “la traducción de Michael Hofmann captura la elocuencia y las excentricidades de la escritura de Erpenbeck, el ritmo de sus frases seguidas, la extensión de su vocabulario emocional”. “Lo que hace que Kairos sea tan inusual es que es a la vez hermoso e incómodo, personal y político”.

“Karios”, de la alemana Jenny Erpenbe que ganó el Booker Internacional

Alemania ya había tenido representante en el premio con Tyll de Daniel Kehlmann. La propia Erpenbeck fue finalista en 2018 por Go, Went, Gone. En 2015, su novela El fin de los días, traducida por Susan Bernofsky, ganó el Independent Foreign Fiction Prize del Reino Unido, precursor del International Booker Prize.

Este año quedaron en el camino No es un río de Selva Almada (Argentina), The details de Ia Genberg (Suecia), Mater 2-10 de Hwang Sok-yong (Corea del Sur), What I’d Rather Not Think About de Jente Posthuma (Países Bajos) y Crooked Plow de Itamar Vieira Junior (Brasil).

Los últimos ganadores fueron Han Kang de Corea del Sur, David Grossman de Israel, Olga Tokarczuk de Polonia, Jokha Alharthi de Omán, Marieke Lucas Rijneveld de Países Bajos, David Diop de Francia, Geetanjali Shree de la India India y Georgi Gospodinov de Bulgaria.