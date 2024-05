Meryl Streep, Mad Max y #MeToo: día de las mujeres en Cannes

Meryl Streep saluda al público luego de participar de la charla "Rendez-vous with...", este miércoles en el Festival de Cannes

Una heroína de Mad Max cubierta de sangre, una clase magistral de Meryl Streep, una figura icónica del movimiento #MeToo: el Festival de Cine de Cannes muestra el progreso de las mujeres en el cine en su primer día completo de programación.

Este miércoles se produce el estreno mundial de Furiosa, la última entrega de la franquicia postapocalíptica “Mad Max” (fuera de competencia), con Anya Taylor-Joy en el papel protagónico y sin restricciones, actuando junto a la estrella de Thor, Chris Hemsworth.

Por otra parte, dos películas fuertes del día ponen en el centro de la historia a las mujeres. The Girl with the Needle, la historia de una mujer danesa que dirige una agencia de adopción clandestina después de la Primera Guerra Mundial, y Wild Diamond, sobre una adolescente francesa que busca la fama en un reality show, de la directora debutante Agathe Riedinger, compiten por la preciada Palma de Oro.

Las actrices Ashley Romano, Malou Khebizi, Lea Gorla, Kilia Fernane, Alexandra Noisier y la directora Agathe Riedinger posan antes del estreno de "Wild Diamond"

<i>#MeToo</i> en discusión

La estrella francesa Lea Seydoux, que participa en la película de apertura El Segundo Acto, dijo que personalmente había presenciado más respeto por las mujeres en los sets, desde el movimiento #MeToo. “Fui actriz antes y después, y solo puedo dar la bienvenida al cambio”, dijo Seydoux, quien denunció al director de su gran éxito en Cannes La Vida de Adèle por las “horribles” condiciones durante el rodaje de sus escenas de sexo explícitas. “Hoy, veo que hay respeto en el set, incluso para escenas íntimas”, dijo la actriz francesa.

La proyección de un cortometraje sobre violencia sexual, Moi Aussi (“Yo También”), de la actriz francesa Judith Godreche, quien se ha convertido en una figura destacada del movimiento en Francia después de acusar a dos directores de agredirla cuando era adolescente en la década de 1980, incluso apareciendo ante el Senado este año para pedir mayores protecciones en los sets de filmación. Esto ocurre en medio de una ola de nuevas acusaciones en Francia, sobre todo contra el veterano actor Gerard Depardieu, y rumores persistentes de que más grandes nombres enfrentarán acusaciones.

Clase magistral de Meryl Streep

Una de las mujeres más icónicas del cine, Meryl Streep, ofreció una clase magistral un día después de recibir una Palma de Oro honoraria en la ceremonia de apertura. Cansada tras la fiesta posterior a la recepción de la Palma de Oro de honor (”me acosté a las 3 de la mañana y tengo resaca”, se disculpó), la actriz derrochó sentido del humor, expresividad y sencillez en un repaso de su carrera.

Meryl Streep y el periodista francés Didier Allouch durante la charla de la premiada actriz estadounidense, este miércoles en Cannes

Fue el inicio de una charla relajada con el periodista francés Didier Allouch, en la que repasó su carrera y también habló de la evolución de los papeles de las mujeres en el cine. “Antes de que hubiera mujeres en puestos de poder era muy difícil para los hombres verse a sí mismos en una protagonista femenina (...) Y no se trataba solo de dinero, es que no lo sentían”, explicó. Y recordó que la primera vez que un hombre se le acercó y le dijo: “sé cómo te sientes”, fue con El diablo viste a la moda (2006).

También recordó entre risas cómo perdió su primer Oscar -por Kramer contra Kramer’ (1979)-, en un baño. Explicó de forma muy gráfica que tuvo que levantarse el vestido, que era muy largo, y entre la confusión, la estatuilla se la debió quedar la siguiente persona que entró. Sobre el momento de recoger aquel primer premio -luego llegarían otros dos- asegura que solo recuerda el miedo que tenía. “¡Yo no soy una estrella del rock!”, exclamó y dijo que su vida está dominada por sus cinco hijos y cinco nietos.

También habló con cariño de Clint Eastwood, “un gran autor” que la dirigió en Los puentes de Madison, una película que se rodó en solo cinco semanas con un sistema muy particular del director, que grababa los ensayos y luego usaba esas tomas en el montaje final.

Greta Gerwig, presidenta del Jurado de la edición 77 del Festival de Cannes

Greta Gerwig y Francis Coppola

Greta Gerwig, presidenta del jurado, mostró un tono optimista. “Cada año me emociono cuando hay más y más mujeres representadas”, dijo en la ceremonia de apertura. “Hace quince años, no podría haber imaginado la cantidad de mujeres representadas no solo en festivales internacionales sino en distribución y conversaciones de consejos, así que tengo esperanzas de que esto continúe”.

También hay expectativa por el muy esperado regreso de Francis Ford Coppola, con su épica largamente gestada, Megalópolis, que se producirá el jueves. También compiten por el premio principal una biopic de Donald Trump, El Aprendiz, y nuevas películas de favoritos del arte y ensayo David Cronenberg (The Shrouds), el italiano Paolo Sorrentino (Parthenope), así como Emilia Perez, un particular musical sobre una jefa del cartel mexicano que se somete a un cambio de sexo, dirigida por el ganador de la Palma de Oro francés, Jacques Audiard.

Con información de: AFP y EFE

[Fotos: REUTERS/Sarah Meyssonnier; Vianney Le Caer/Invision/AP]