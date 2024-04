PEN America cancela sus premios literarios por boicot de escritores

La organización literaria y de libertad de expresión PEN América canceló la ceremonia anual de entrega de premios literarios por la guerra en Gaza

Tras semanas de controversia sobre su respuesta a la guerra en Gaza, la organización sin fines de lucro para la libertad de expresión PEN America decidió cancelar su ceremonia anual de premios literarios, que estaba programada para la próxima semana en Nueva York. Casi la mitad de los nominados se había retirado de la consideración, acusando a la organización de no condenar más firmemente las acciones de Israel. “Nos negamos a contribuir a la reputación de una organización que hace interferencia a favor de una administración que ayuda y cómplice de un genocidio con nuestros impuestos” escribió un grupo de los nominados en una carta dirigida a la junta ejecutiva y los fideicomisarios de PEN América. “Y nos negamos a participar en cualquier cosa que sirva para ocultar la complicidad de PEN en normalizar el genocidio.”

En un correo electrónico del lunes, enviado a los jueces de los premios, Clarisse Rosaz Shariyf, jefa de programación literaria, escribió: “A la luz de estos acontecimientos, lamentamos que no podamos celebrar y reconocer a los escritores nominados este año de la manera en que originalmente habíamos planeado. Como resultado, lamentablemente hemos tomado la difícil decisión de no seguir adelante con la ceremonia de premios programada para el 29 de abril. Esta es una situación sin precedentes para nuestro equipo y no anticipábamos escribirles con esta noticia.”

Javier Fuentes, escritor español-estadounidense premiado por PEN America

Los jueces ya habían seleccionado cinco finalistas y un ganador para cada premio. PEN América anunció que los ganadores que no se habían retirado todavía, recibirían sus premios en efectivo; en las categorías en las que el autor seleccionado se había retirado, no se anunciarían ganadores. Solo se nombraron dos ganadores: Países de Origen, de Javier Fuentes, ganó el Premio PEN/Hemingway a la mejor novela debut; Patty Crane ganó el premio a la poesía traducida, por La Casa Azul: Obras Reunidas de Tomas Tranströmer.

De los 61 autores y traductores nominados para un premio este año, 28 declinaron. De 12 escritores emergentes elegidos para un premio de ficción corta debut, tres lo rechazaron; un cuarto, que se había retirado horas después de saber que había ganado, fue reemplazado por un finalista antes de que los ganadores fuesen anunciados públicamente. Para el premio de libro más prestigioso y lucrativo - el premio PEN/Jean Stein, que viene con 75.000 dólares - nueve de 10 finalistas se habían retirado.

Los representantes del patrimonio literario de Jean Stein dijeron que el dinero sería donado al fondo de Alivio para los Niños de Palestina, diciendo que Stein fue “una defensora apasionada de los derechos palestinos que publicó, apoyó y celebró a escritores y artistas visuales palestinos” y que “hubiera respetado la postura y el sacrificio de los escritores que se han retirado de la competición este año.”

La actriz Mayim Bialik en la Casa Blanca, Washington, enero de 2023

El descontento con PEN América había estado creciendo desde principios de este año. Autores cancelaron apariciones en programas y rechazaron puestos como jurados por lo que consideraban una respuesta “inadecuada” de la organización a la difícil situación de los escritores, periodistas y activistas palestinos. Muchos también objetaron específicamente la expulsión física de la autora Randa Jarrar mientras protestaba una discusión patrocinada por PEN en enero sobre la memoria de Moshe Kasher, “Subcultura Buitre”, un evento que contó con la actriz Mayim Bialik. Bialik ha sido una partidaria destacada de Israel y opositora al cese al fuego en Gaza; Jarrar y otros manifestantes del grupo Escritores Contra la Guerra en Gaza estaban gritando, a través de un altavoz, los nombres de los escritores palestinos asesinados en Gaza.

En marzo, alrededor de dos docenas de escritores se retiraron del Festival de Voces Mundiales de PEN, previsto para mayo. Más de mil firmaron una carta abierta exigiendo que PEN América “encuentre el mismo celo y pasión que tienen por los libros prohibidos en EE. UU. para hablar sobre seres humanos reales en Palestina.” Se intercambiaron declaraciones públicas: PEN América llamó a “un cese al fuego inmediato y la liberación de los rehenes” que se mantenían en Gaza y esbozó otras iniciativas, incluyendo una donación a un fondo de emergencia de ayuda a escritores palestinos. Los antiguos participantes del festival recomendaron una revisión externa de las posiciones de PEN América sobre Israel.

Suzanne Nossel, directora ejecutiva de PEN América

El anuncio de los premios el 8 de abril provocó una ola de críticas aún más contundentes. Veintiún nominados firmaron una carta pidiendo la renuncia de los principales líderes de PEN, incluyendo a la directora ejecutiva Suzanne Nossel y la presidenta Jennifer Finney Boylan. “Entre los escritores de conciencia, no hay desacuerdo,” decía la carta. “Hay hechos y ficción. El hecho es que Israel está liderando un genocidio del pueblo palestino. La perpetuación de falsas equivalencias de PEN, su equívoco y normalización, es de hecho una traición.”

PEN América respondió llamando este lenguaje “alarmante.” Y agregó: “La guerra actual en Gaza es horrible. Pero no podemos estar de acuerdo en que la respuesta a sus dilemas desgarradores y consecuencias resida en un cierre de la conversación y de los puntos de vista.”

Salman Rushdie tomó partido en la discusión intelectual alrededor de PEN América

En medio de una corriente de anuncios adicionales en redes sociales de escritores que se retiraban de los premios o del festival, el novelista Salman Rushdie y otros ocho expresidentes de PEN América escribieron una carta conjunta instando a los autores a “mantener la fe en la comunidad que hemos construido juntos.” Boylan también emitió una declaración tratando de desactivar la tensión. (Las líneas de apertura reflexionan sobre acuñar un nuevo sustantivo colectivo para poetas, ensayistas y novelistas: “Una escisión de escritores.”) Su declaración anunció la creación de un grupo de trabajo que examinaría las actividades de la organización sin fines de lucro de la última década para “asegurarnos de que estemos alineados con nuestra misión y para hacer recomendaciones sobre cómo respondemos a futuros conflictos” y concluyó: “Espero con interés escuchar las muchas voces conflictivas de mis compañeros autores - y lectores - en los próximos días.”

La ceremonia de entrega de premios - que destaca a escritores emergentes e internacionales, y atrae talento de Hollywood como anfitriones e invitados especiales - suele dar inicio a una temporada de celebración para PEN América, incluyendo su gala anual de recaudación de fondos y el Festival de Voces Mundiales. Cuando se le preguntó si anticipaba que el Festival de Voces Mundiales procedería como de costumbre, Nossel respondió: “Es difícil decirlo.”

Camonghne Felix, poeta y escritora estadounidense

Y continuó, “Nuestra comunidad está muy dividida. Somos una organización que se ha enorgullecido de construir esta amplia base y de involucrar todo tipo de voces en todo tipo de temas, y estamos muy comprometidos en hacer eso y tratar de hacerlo posible, incluso cuando es lo más desafiante. Entonces, diría que estamos en modo de solución de problemas, tratando de averiguar la mejor manera de cumplir con esta misión en un momento sin precedentes.” Nossel se negó a comentar sobre la demanda de que renuncie.

Camonghne Felix, quien declinó la nominación al Premio PEN/Jean Stein para su novela Discalculia, dijo que la postura de los escritores hacia la organización había cambiado. “Ya no estamos dispuestos a aceptar lo mínimo de las instituciones que tienen el poder - poder construido sobre nuestras espaldas - para hacer más en el mundo por los escritores. No podemos esperar cambiar cada institución, pero esperamos que al cambiar lo que aceptaremos, que las organizaciones no tengan más remedio que inclinarse hacia nosotros.”

