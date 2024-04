Oliver Stone presentará su documental sobre Lula en Cannes

Oliver Stone presenta en Cannes su documental sobre Lula da Silva

El cineasta estadounidense Oliver Stone presentará fuera de concurso en Cannes un documental sobre el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, anunció este lunes el certamen, que añadió además varios largometrajes en diferentes secciones.

La nueva obra de Stone, un cineasta que ya ha rodado documentales sobre Fidel Castro y Hugo Chávez, aborda el encarcelamiento de Lula entre 2018 y 2019 y su regreso al poder.

Stone, de 77 años, explicó en entrevista a la AFP el pasado 13 de marzo que el documental gira en torno a “la persecución judicial, sobre lo que sucedió cuando (Lula) había sido un presidente con éxito y lo metieron en la cárcel por corrupción, que es como se hacen las cosas habitualmente en esos países”.

Lula estuvo en la cárcel durante casi 18 meses, entre 2018 y 2019, por una condena por corrupción en el marco de la operación Lava Jato. El Supremo Tribunal Federal (STF) anuló más tarde las condenas.

Stone ha sido un asiduo visitante del Festival de Cannes, donde ha presentado varias obras.

El rodaje de este documental sobre Lula se prolongó durante meses, y Stone viajó con el veterano político brasileño, según explicó el autor de JFK y Pelotón.

Stone ya había filmado documentales sobre otros líderes latinoamericanos, como Fidel Castro y Hugo Chávez

En su comunicado, el 77º Festival de Cannes informó de tres añadidos a la competición oficial: La plus précieuse des marchandises, película de animación de Michel Hazanavicius sobre un niño judío que escapa milagrosamente a la deportación a un campo de exterminio, Trei kilometri pana la capatul lumii, del director rumano Emanuel Parvu, y The seed of the sacred fig, del iraní Mohammad Rasoulof.

Nueva versión del conde de Montecristo

Ganador de un Oso de Oro en Berlín en 2020, Rasoulof no pudo acudir a Cannes el año pasado para formar parte de un jurado del festival por decisión del régimen iraní, que lo condenó a la cárcel. Rasoulof pudo salir recientemente de prisión por motivos de salud.

En total, 22 películas, entre ellas la esperada Megalópolis de Francis Ford Coppola, competirán por la Palma de Oro.

El público cinéfilo podrá también asistir en sesión especial, fuera de competición, al estreno de El conde de Montecristo, una gran producción francesa y adaptación de la famosa novela de Alejandro Dumas.

Adam Driver y Aubrey Plaza en el rodaje de "Megalópolis", de Francis Ford Coppola, que competirá por la Palma de Oro

También se presentarán Vivre, Mourir, Renaître, de Gaël Morel, Maria de Jessica Palud, Spectateurs de Arnaud Desplechin, Nasty de Tudor Giurgiu y An unfinished film de Lou Ye.

En la sección Una Cierta Mirada son tres las novedades: When the light breaks del islandés Rúnar Rúnarsson, que inaugurará esa sección, Nikki, una película sobre la artista francesa Nikki de Saint-Phalle, de Céline Sallette, y Flow, película de animación en 3D del letón Gints Zilbalodis.

El 77º Festival de Cannes se celebra del 14 al 25 de mayo.

Fuente: AFP