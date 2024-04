Hoy es “Record Store Day”, el “Super Bowl de las tiendas de discos” en Estados Unidos

Tim Stamper, propietario de la tienda de discos Tracks In Wax, habla con el cliente Michael Iffland

Lanzamientos especiales de LP, actuaciones en directo y al menos una gigantesca fiesta se están desarrollando en todo EE.UU. este sábado para que cientos de comercios de venta de música celebren el Record Store Day en medio una oleada de interés por el vinilo y el día después del lanzamiento del último álbum de Taylor Swift. No se anunciaron ofertas especiales por la llegada de The Tortured Poets Department, pero sus fans siempre esperan ansiosos los nuevos álbumes y los LP coleccionables que los acompañan.

En los centros comerciales de las afueras y en el centro de las grandes ciudades, las tiendas de discos independientes suelen ser las primeras en reconocer y promocionar a los artistas emergentes. Años antes de que Taylor Swift batió récords en los Grammy y agotó las entradas para sus conciertos en Japón, Bull Moose Music, de Portland (Maine), regalaba una de sus guitarras autografiadas en un concurso.

“Llevábamos su música antes que las grandes tiendas. Siempre supimos que sería una estrella”, afirmó Chris Brown, empleado de Bull Moose y cofundador del Record Store Day. Una oleada de interés por los discos físicos, especialmente los LP, ha contribuido a mantener las tiendas independientes, afirma Brown. Y los discos de vinilo han recibido un gran impulso gracias a Swift, apodada la “reina del vinilo” por los lanzamientos de su obra en ediciones físicas limitadas con contenido especializado y portadas llamativas.

Jeff Maimon, de Chicago, busca algunos vinilos en la tienda de discos Tracks In Wax

La Recording Industry Association of American (Asociación de la Industria Discográfica Estadounidense) señaló en su informe de fin de año de 2023 que los ingresos procedentes de los discos de vinilo crecieron un 10% hasta alcanzar los 1.400 millones de dólares el año pasado. Fue el 17º año consecutivo de crecimiento y supuso el 71% de los ingresos del formato físico.

¿Qué es el Record Store Day?

El Record Store Day es una celebración de las 1.400 tiendas de discos independientes que se calcula que existen en Estados Unidos y miles más en todo el mundo, y que perduran mucho después de la desaparición de megatiendas como Tower Records. Aunque la mayoría de la gente transmite su música en servicios como Spotify y Apple Music, los LP de la vieja escuela siguen siendo populares entre los coleccionistas que prefieren el embalaje y la experiencia auditiva de los discos.

“Para mí, los discos suenan mejor que cualquier CD”, dijo Michael Iffland, un jubilado de 70 años que estaba considerando algunos singles de los Beatles en la tienda de discos Tracks in Wax en Phoenix. “Es simplemente genial tener un disco en la mano, mirar los gráficos de la portada y escuchar ese maravilloso sonido”.

El Día de las Tiendas de Discos señala un hito en la cultura del vinilo, apoyado por artistas como Taylor Swift

¿Cómo empezó el Record Store Day?

El primer Record Store Day fue el 19 de abril de 2008, y más tarde ciudades de todo EE.UU. declararon la celebración fiesta oficial, entre ellas Nueva York, Los Ángeles y Las Vegas. “Para nosotros, los discos nunca han pasado de moda”, afirma Waric Cameron, copropietario de Josey Records en Dallas. Todo había comenzado en 2007, cuando a propietarios y empleados de tiendas independientes se les ocurrió la idea como forma de llamar la atención sobre su cultura única, el tercer sábado de abril de cada año (inicio de primavera en el hemisferio norte).

“Para nosotros es el día más importante del año”, añade su socio, Luke Sardello. “Es como la Super Bowl de las tiendas de discos”. Además, Jamal Alnasr, propietario de Village Revival Records, en el barrio neoyorquino de Greenwich Village, afirma que el Record Store Day es “uno de mis mayores ingresos del año”. La gente incluso acampa fuera la noche anterior”.

Las tiendas de discos independientes juegan un papel crucial en la promoción de artistas emergentes

¿Qué se celebra este año?

Para este año se anunciaron 387 lanzamientos. La banda Paramore, embajadores del evento en 2024, tendrá un par de lanzamientos físicos del álbum digital que incluía remezclas de celebridades de canciones de su álbum This is Why de 2023. Por otra parte, Pearl Jam lanzará 15.000 copias del LP Dark Matter, con una fantasmagórica portada negra y amarilla. El cantante islandés-estadounidense Laufey pondrá a la venta 4.200 copias de A Night at the Symphony, un álbum grabado en directo en Reikiavik con la Orquesta Sinfónica de Islandia.

El Record Store Day suele estar marcado por lanzamientos especiales de vinilos y CD y diversos productos y actos promocionales de artistas y sellos discográficos. Metallica pasó horas en el primer de estos días, en 2008, reuniéndose con fans en Rasputin Music, en la bahía de San Francisco.

Jesse “Boots Electric” Hughes, de Eagles of Death Metal, fue declarado embajador en 2009 y una serie de otros artistas le siguieron en años posteriores, entre ellos Ozzy Osbourne, Iggy Pop, Jack White, Fred Armisen, así como Taylor Swift en 2022.

"Rumours", un clásico de Fleetwood Mac tiene una edición especial en 2024

En algunos casos, el propio disco servirá de lienzo. Death Cab for Cutie lanzará 2.500 copias de su Live at the Showbox en vinilo de mármol rosa. Fleetwood Mac tendrá una edición limitada de su popularísimo Rumours, que sigue siendo un éxito de ventas desde su lanzamiento en 1977, con una fotografía de la portada del álbum en la que aparecen Stevie Nicks y Mick Fleetwood estampada en el vinilo. “La gente se emociona mucho y espera con impaciencia los lanzamientos”, afirma Tim Stamper, propietario de Tracks in Wax, que siempre encarga unos cuantos. “Para nosotros es más importante que la Navidad”.

Jeff Maimon, de 38 años, que estaba en la tienda de visita desde Chicago, dijo que el Record Store Day “siempre ha sido un día muy especial. Se trata de la emoción de estar fuera y hacer cola para ver qué tipo de ofertas puedes conseguir”.

Según Todd Hedrick, propietario de Vinyl Tap, en Nashville (Tennessee), el sábado se celebrará una gran fiesta con 14 actuaciones en directo. Entre los artistas estarán Lzzy y Joe de Halestorm y The Watson Twins. “Cerraremos la calle, traeremos cinco o seis camiones de comida”, junto con unos 25 vendedores, dijo Hedrick y añadió: “coincide con nuestra otra fiesta favorita, el 4/20″, refiriéndose a las celebraciones orientadas a la marihuana que se celebran anualmente el 20 de abril.

Fuente: AP

[Fotos: Ross D. Franklin/AP]