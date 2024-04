Eddie Vedder presentó el nuevo álbum de Pearl Jam con un tributo a la música

Eddie Vedder en una imagen de archivo. "Dark matter", el duodécimo álbum de estudio de Pearl Jam, se lanza esta semana.

La primera vez que Pearl Jam tocó en Londres fue en una sala diminuta hace más de 30 años. En un acto para presentar su nuevo álbum, Dark Matter, que sale este jueves, Eddie Vedder rememoró la “emoción” de aquel viaje, rindiendo un sentido tributo a la música, “el mejor lugar del planeta”.

El carismático líder de la venerada banda de Seattle compartió recientemente un sinfín de anécdotas con un reducido grupo de afortunados en Lafayette, un local londinense ubicado al lado de la estación de tren de King’s Cross. Allí se llevó a cabo una escucha íntegra de los once temas del duodécimo trabajo de estudio del grupo antes de su lanzamiento oficial el día 19.

“Me siento muy orgulloso y agradecido de estar aquí”, dijo, entre trago y trago de tequila, el cantante y guitarrista de Pearl Jam. Es un gran contador de historias y, en cuestión de segundos, Vedder se convirtió en uno más, interactuando con la audiencia, bromeando y paseándose por el escenario mientras sonaban sus canciones.

El cantante Eddie Vedder (D) y el guitarrista Mike McCready (I) durante un concierto de Pearl Jam. EFE/EPA/JOSE SENA GOULAO/Archivo

La noche anterior al evento, Vedder tocó como invitado sorpresa con su “héroe” Roger Daltrey (fundador y líder de The Who) en el Royal Albert Hall. Allí interpretaron “The Punk And The Godfather” -del álbum Quadrophenia (1973)- como parte de una serie de conciertos benéficos para la ‘Fundación de Cáncer Adolescente’.

Según dijo, tiene frescos los recuerdos de su primera visita al Reino Unido y aquel espectáculo que Pearl Jam dio en Londres en 1992 -en su primera gira europea- en la emblemática Borderline, una sala de dimensiones mínimas ubicada en el bajo de un restaurante mexicano en el Soho, que cerró sus puertas hace unos años.

De aquel lejano paso por Londres, Vedder recuerda un paseo “en patineta por Hyde Park escuchando música con un ‘walkman” y cómo, de pronto, se encontró ante el Royal Albert Hall y le “sobrecogió la emoción”. “Más de 30 años después, anoche me invitaron a tocar con mi héroe (Daltrey), y todo por la música”, comentó.

Habla con orgullo de su hija mayor, Olivia, sentada entre el público, a quien, junto con su hermana menor, les dedica “Something Special”, uno de los once temas del disco, que incluye letras reveladoras: ‘Si pudieras ver lo que yo veo/ Tienes que saber que estoy tan orgulloso/ La que yo solía sostener es, oh, tan especial’.

Pearl Jam en vivo. La banda de Seattle lleva más de treinta años de carrera. Photo by Stephen Lovekin/Variety/Shutterstock (8586772dc)

Tributo a la música

Como preludio del nuevo trabajo, Vedder se explaya sobre lo “afortunado” que es por poder dedicarse a la música, “el mejor lugar del planeta”, y ensalza las virtudes de su “arte favorito” para “crear comunidades, ayudar en problemas de salud mental y mejorar las vidas de otras personas”. También denuncia los “tiroteos en masa” que con frecuencia suceden en Estados Unidos y que “no se haga nada”.

La escucha del álbum, que inaugura la potencia del primero de los temas, “Scared Of Fear”, una canción llena de energía pero con tintes melancólicos en la que Vedder destaca “la excepcionalidad” del batería Matt Cameron, es recibida con elogios ante las preguntas de Vedder, que sondea a la audiencia sobre si les está “gustando” o si “quieren subir más el volumen”.

Siguen los sonidos de “React, Respond”, donde aborda el dolor y el conflicto interno, “Wreckage”, y el guitarrero “Dark Matter” (que da nombre al álbum y fue el primer sencillo publicado).

El grupo de rock americano, formado en Seattle (Washington) en 1990, es una de las formaciones de referencia en el movimiento ‘grunge’ de los 90 y algunos de sus trabajos forman parte de los clásicos del rock. Su álbum debut, Ten (1991), que se mantuvo en la lista de más vendidos durante casi cinco años, es uno de los álbumes de rock más vendidos de la historia.

Fuente: EFE. Crédito fotos: José Sena Goulao