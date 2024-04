Gay Talese se despide con “Bartleby y yo. Retratos de Nueva York”

Gay talese, un ícono del nuevo periodismo de los años 60

El próximo 11 de abril saldrá a la venta Bartleby y yo. Retratos de Nueva York, el nuevo libro del escritor estadounidense Gay Talese, una obra de “despedida”, según ha informado este miércoles la editorial Alfaguara.

Retratos “agudos de aspirantes a ricos, inmigrantes en apuros, magnates rusos e incluso un traidor durante la guerra de la Independencia que configuran una ciudad caleidoscópica”, así la describe Alfaguara, que afirma que se trata también de una “obra de despedida del gran maestro en el arte de contar historias”.

Así, “Bartleby y yo. Retratos de Nueva York” es además una “mirada atrás” a su carrera, matizan, ya que en ella, a sus 90 años, vuelve a su pasado para traer al presente a esas personas anónimas que configuran a esta ciudad.

Gay Talese (Ocean City, Nueva Jersey, 1932), fue periodista en The New York Times entre 1956 y 1965 y ha escrito en The New Yorker, Time, Harper’s Magazine o Esquire.

Junto con Tom Wolfe, se le considera padre del género del Nuevo Periodismo y en 2012 recibió el Premio Reporteros del Mundo, otorgado por El Mundo, en reconocimiento a toda su obra, que incluye Retratos y encuentros, El silencio del héroe o el informe sobre la mafia Honrarás a tu padre (2011), crónica que inspiró la serie Los Soprano.

En 2014, coincidiendo con el cincuenta aniversario de la construcción del puente de Verrazzano, publicó una edición actualizada de su clásico El puente (Alfaguara, 2018).

Fuente: EFE