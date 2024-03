La subasta de los tesoros de Pattie Boyd superó todas las expectativas de recaudación

Pattie Boyd posa junto a vestidos de The Pattie Boyd Collection, en Christie's

La subasta on line de un tesoro de cartas, fotos y otros objetos de Pattie Boyd, que estuvo en el corazón de los Swinging 60 de Londres, concluyó este viernes, y es seguro decir que realmente superó todas las expectativas.

Christie’s, la casa de subastas de renombre mundial, dijo que su venta en línea de The Pattie Boyd Collection se vendió por unos 2,82 millones de libras (aproximadamente 3,6 millones de dólares), o más de siete veces la estimación máxima previa a la venta, de unas 380.000 libras.

Pattie Boyd junto a la obra de arte original de E. Frandsen De Schomberg, utilizada para la portada del álbum de Derek and the Dominoes "Layla and Other Assorted Love Songs"

La colección, que se expuso al público en la sede londinense de Christie’s el pasado viernes, ofrecía una visión del corazón de la contracultura de los años sesenta y setenta.

Entre los 111 lotes puestos a la venta figuraban cartas cariñosas de sus dos maridos, George Harrison y Eric Clapton, íconos del rock, además de ropa, joyas, dibujos y fotografías, algunas de Boyd y otras de ella.

Pattie Boyd con una tarjeta de Navidad escrita por George Harrison

“Estoy completamente impresionada por el entusiasmo de los pujadores internacionales por estos tesoros especiales que siempre he amado”, declaró Boyd. “Estoy muy contenta de que nuevos corazones puedan disfrutarlos ahora, al entrar en sus próximos ‘capítulos’. Tengo la suerte de que mi vida actual sigue aportándome alegrías y aventuras diferentes; animo a la gente a que siga sus pasiones y viva su vida con gusto”.

Boyd, de 79 años, es famosa como musa de músicos, inspiración de la canción “Something” de The Beatles, compuesta para ella por Harrison, así como de la abrasadora “Layla” y la dulce “Wonderful Tonight” de Clapton.

Pattie Boyd junto a algunas fotos de The Pattie Boyd Collection en Christie's

La venta individual más asombrosa fue la obra de arte original elegida por Clapton para la portada del álbum de 1970 de Derek and The Dominos Layla and Other Assorted Love Songs, que se vendió por algo menos de 2 millones de libras (2,5 millones de dólares), 33 veces la estimación máxima previa a la venta.

Adrian Hume-Sayer, director de Christie’s Londres, declaró que los “extraordinarios resultados de esta subasta histórica son un verdadero testimonio de Pattie Boyd, modelo, fotógrafa, musa e ícono”.

Fuente: AP

[Fotos: (AP Photo/Alberto Pezzali]