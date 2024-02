Estrellas, realeza y la batalla de “Poppenheimer”: cómo serán los premios BAFTA

Bella Baxter es un experimento. Y nos llevará a vivir una aventura como ninguna otra. (20th Century Studios)

Prepárense para Poppenheimer. Pobres criaturas y Oppenheimer son los principales aspirantes a los premios cinematográficos de la Academia Británica, que se entregan este domingo ante una audiencia de cineastas, estrellas de cine y el heredero del trono británico.

La fantasía gótica de Yorgos Lanthimos opta a 11 trofeos, mientras que la epopeya sobre el inventor de la bomba atómica de Christopher Nolan tiene 13 nominaciones a los premios británicos, conocidos como BAFTA. La ceremonia, que se celebrará en el Royal Festival Hall de Londres, será un brillante aperitivo con acento británico de los premios de la Academia de Hollywood, que se siguen de cerca en busca de pistas sobre quién podría ganar en los Oscar el 10 de marzo.

En la alfombra roja, junto al río Támesis, se espera a nominados como Bradley Cooper, Carey Mulligan, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Rosamund Pike, Ryan Gosling y Ayo Edebiri, junto a presentadores como Andrew Scott, Cate Blanchett, Chiwetel Ejiofor e Idris Elba.

Escrita y dirigida por Christopher Nolan, Oppenheimer es un thriller épico filmado en IMAX que sumerge al público en la intensa paradoja del enigmático hombre que debe arriesgarse a destruir el mundo para salvarlo.

El invitado de honor será el Príncipe Guillermo, en su calidad de presidente de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión. Estará sin su esposa Kate, que se recupera tras una operación abdominal el mes pasado.

David Tennant, la estrella de Doctor Who, presentará el espectáculo con un toque de humor autocrítico. “La gente no para de decirme que debería estar muy nervioso”, comentó Tennant sobre el papel de presentador de los premios, y agregó: “Pero no es como si yo fuera el candidato al premio. Sólo tengo que entregarlos”.

La epopeya histórica Los asesinos de la luna y el drama sobre el Holocausto Zona de interés cuentan con nueve nominaciones cada una para los premios, denominados oficialmente EE BAFTA Film Awards. El drama judicial francés Anatomía de una caída, la comedia agridulce Los que se quedan y la película biográfica de Leonard Bernstein Maestro tienen siete nominaciones cada una, mientras que la historia de amor Todos somos extraños está nominada en seis categorías y la comedia dramática sobre la guerra de clases Saltburn en cinco.

Trailer de "Anatomía de una caída", de Justine Triet

Barbie, la mitad del éxito de taquilla de Barbenheimer en 2023, también cuenta con cinco nominaciones, pero no ha recibido ni el premio a la mejor película ni el de mejor director. Muchos consideran que la omisión de la directora Greta Gerwig, tanto en los BAFTA como en los Oscar, es un desaire importante.

La academia de cine británica introdujo cambios para aumentar la diversidad de los premios en 2020, cuando ninguna mujer fue nominada como mejor director por séptimo año consecutivo y los 20 nominados en las categorías de intérprete principal y secundario eran blancos. Sin embargo, sólo hay una mujer entre los seis nominados a mejor director: la francesa Justine Triet por Anatomía de una caída. Sus colegas Emerald Fennell por Saltburn y Celine Song por Vidas pasadas tampoco entraron en la lista.

La carrera a la mejor película enfrenta a Oppenheimer con Pobres criaturas, Los asesinos de la luna, Anatomía de una caída y Los que se quedan. Pobres criaturas también figura en la lista de 10 candidatas a la categoría independiente de mejor película británica, una lista ecléctica que incluye, entre otras, la comedia dramática sobre la guerra de clases Saltburn, la epopeya imperial Napoleón, la comedia romántica del sur de Londres Rye Lane: Un amor inesperado y la historia del origen del chocolatero Wonka.

Luchando por encontrar su lugar en la Universidad de Oxford, el estudiante Oliver Quick (Barry Keoghan) se ve arrastrado al mundo del encantador y aristocrático Felix Catton (Jacob Elordi), que le invita a Saltburn, la extensa finca de su excéntrica familia, para pasar un verano inolvidable.

Una mujer negra podría llevarse el BAFTA a la mejor actriz por primera vez, con Fantasia Barrino por El color púrpura y Vivian Oparah por Rye Lane: Un amor inesperado nominadas junto a Sandra Hüller por Anatomía de una caída, Mulligan por Maestro, Margot Robbie por Barbie y Emma Stone por Pobres criaturas.

Ningún intérprete británico está nominado en la categoría de mejor actor, pero Irlanda está representada por Cillian Murphy por Oppenheimer y Barry Keoghan por Saltburn. Se enfrentan a Cooper por Maestro, Colman Domingo por Rustin, Paul Giamatti por Los que se quedan y Teo Yoo por Vidas pasadas.

El estremecedor documental sobre la guerra de Ucrania 20 días en Mariupol, producido por The Associated Press y PBS “Frontline”, está nominado al mejor documental y a la mejor película de habla no inglesa.

Nora y Hae Sung, dos amigos de la infancia con una fuerte conexión, se separan cuando la familia de Nora emigra desde Corea del Sur. Dos décadas más tarde, se reencontrarán en Nueva York durante una semana que les enfrentará al amor, el destino y las elecciones que componen una vida.

La ceremonia contará con las actuaciones musicales de Hannah Waddingham, protagonista de Ted Lasso, y Sophie Ellis-Bextor, que cantará su éxito de 2001 “Murder on the Dancefloor”, que volvió a las listas de éxitos tras aparecer en Saltburn.

Samantha Morton recibirá el máximo galardón de la Academia, la Beca BAFTA, y la conservadora cinematográfica June Givanni, fundadora del “Archivo Panafricano de Cine June Givanni”, será premiada por su destacada contribución al cine británico.

