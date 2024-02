El Festival de Cine de Berlín 2024 pone de relieve tensiones políticas y sociales globales

Comienza la 74° edición de la Berlinale, el famoso festival de cine de Berlín (Foto: REUTERS/Fabrizio Bensch)

La 74ª edición del Festival Internacional de Cine de Berlín se inaugura este jueves con el estreno mundial de Small Things Like These, protagonizada por el hombre del momento, Cillian Murphy. El actor, uno de los principales candidatos a los Oscar por su papel en Oppenheimer, interpreta a un comerciante de carbón de la Irlanda de los años 80 que descubre secretos espeluznantes que guarda el convento de su pueblo. Basado en una novela irlandesa, el drama reúne a Murphy con el director de Peaky Blinders, Tim Mielants, y a sus coprotagonistas Eileen Walsh, Michelle Fairley y Emily Watson. La película explora las lavanderías Magdalene de Irlanda, instituciones regidas por católicos desde el siglo XVIII hasta finales del XX destinadas a reformar a las consideradas “mujeres caídas”.

Te puede interesar: Una película centrada en Ciudad Oculta estrena en la Semana de la Crítica de Berlín

La política nunca está lejos de la agenda de la Berlinale, pero es la guerra en curso en Gaza la que probablemente suscite más debates y manifestaciones. Los directores del festival, Mariette Rissenbeek y Carlo Chatrian, que dejarán el cargo después de este año, expresaron su deseo de que haya un “diálogo abierto” en torno a la guerra. Cuando presentaron el programa de este año, dijeron estar “preocupados al ver que el antisemitismo, el resentimiento antimusulmán y la incitación al odio se extienden en Alemania y en todo el mundo”.

"Small Things Like These" protagonizada por Cillian Murphy, abre el festival de Berlín (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Muchas películas y documentales de este año apoyan este deseo de diálogo, entre ellos el documental No Other Land: trata sobre la violencia de los colonos israelíes en Cisjordania y la improbable amistad que surge entre un activista palestino y un periodista israelí, dirigido por un colectivo palestino-israelí. La Berlinale también se ha asociado con activistas sociales para crear el proyecto “Tiny Space”, con una pequeña cabaña íntima instalada durante varios días cerca de la alfombra roja donde los asistentes al festival pueden discutir y debatir sobre la crisis en Oriente Próximo.

Te puede interesar: “Los que se quedan”: la conjura del aislamiento

Pero estos esfuerzos no han impedido que el director ghanés Ayo Tsalithaba y el artista estadounidense de origen indio Suneil Sanzgiri, hayan retirado sus películas del festival en protesta por el apoyo de Alemania a Israel.

Por su parte, el festival, que desde hace tiempo defiende a los directores iraníes, ha hecho un llamamiento al régimen de Teherán para que permita asistir al dúo de directores Maryam Moghaddam y Behtash Sanaeeha. Tienen previsto presentar su nueva película My Favourite Cake, pero las autoridades les han prohibido viajar. La Berlinale informó en un comunicado de que se les ha retirado el pasaporte y se enfrentan a un proceso judicial en relación con su trabajo como artistas y cineastas. La película, que competirá por el máximo galardón, el Oso de Oro, narra la historia de una mujer que decide vivir sus deseos en un país donde los derechos de la mujer están fuertemente restringidos. La anterior película del dúo, Balada de una vaca blanca, se estrenó a concurso en Berlín en 2021.

La directora ejecutiva del Festival Internacional de Cine de Berlín, Mariette Rissenbeek, y el director artístico del festival, Carlo Chatrian (REUTERS/Liesa Johannssen)

La política vuelve a entrar en juego en lo que respecta a la lista de invitados del festival. La semana pasada, los organizadores no invitaron a la gala inaugural a representantes del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD). Se esperaba la presencia de cinco políticos de AfD, ya que a los actos financiados con fondos públicos se invita a miembros de todos los partidos de la asamblea legislativa de Berlín. En las últimas semanas, Alemania ha sido testigo de grandes protestas contra la extrema derecha tras conocerse que los extremistas se reunieron para discutir la deportación de millones de inmigrantes, incluidos algunos con ciudadanía alemana, y que algunos miembros de AfD estuvieron presentes.

Te puede interesar: Sexo, drogas y terror: Bret Easton Ellis presenta su primera película

El festival dijo en un comunicado que “la AfD y muchos de sus miembros y representantes sostienen puntos de vista que son profundamente contrarios a los valores fundamentales de la democracia.” La líder de la sección berlinesa de AfD, Kristin Brinker, acusó al festival de ceder a las presiones de “activistas de la política cultural”. Argumentó que los artistas defienden “la libertad, la diversidad y la pluralidad”, pero que los organizadores del festival estaban haciendo lo contrario.

La actriz keniata-mexicana Lupita Nyong’o será la primera presidenta negra del jurado de la Berlinale de este año. La ganadora del Oscar estará acompañada en el jurado por los actores y directores Brady Corbet y Jasmine Trinca y los directores Ann Hui, Christian Petzold y Albert Serra junto a la escritora ucraniana Oksana Zabuzhko.

Martin Scorsese recibirá un premio honorífico a su trayectoria artística (Foto: AP/Chris Pizzello)

Kristen Stewart, cabeza del jurado el año pasado, volverá a Berlín con el thriller de los ‘80 Love Lies Bleeding, una historia de culturismo, crimen y venganza. Otros títulos eclécticos protagonizados por grandes nombres incluyen a Adam Sandler como un astronauta solitario en Spaceman, basada en una novela checa; Stephen Fry y Lena Dunham como padre e hija en Treasure en un viaje por carretera a través de la Polonia poscomunista; y el actor de Marvel Sebastian Stan está irreconocible en el thriller psicológico A Different Man como un actor que es transformado por la cirugía de reconstrucción facial.

Martin Scorsese recibirá un Oso de Oro honorífico a su carrera en una ceremonia que se celebrará el martes 20 de febrero. Isabelle Huppert volverá a Berlín para recoger el premio a toda una carrera que no había reclamado en 2022, cuando la actriz francesa no pudo asistir. Este año regresa con la película A Traveler’s Needs, del cineasta surcoreano Hong Sang-soo.

Fuente: AP.