Con formato híbrido, se viene una nueva edición del Festival Internacional Cinecannábico

Spot 4° FICC - Festival Internacional de Cine Cannábico - Buenos Aires 2024

Durante el verano, la Ciudad de Buenos Aires presenta numerosas actividades para disfrutarla, una de ellas es el 4º Festival Internacional de Cinecannábico (FICC) que se constituye como un faro de resistencia y creatividad. Ahora, en el Centro Cultural Caras y Caretas y de manera gratuita, reafirma su compromiso con la cultura, la memoria y la identidad.

La función de apertura, el jueves 15 de febrero a las 18 horas, será una experiencia única con la inauguración de la muestra de fotos “Brotes de Cristal” (2023) de Joako Follador. Este diseñador audiovisual y director de cine nos sumerge en un viaje sensorial donde la inteligencia artificial y el cannabis se encuentran para crear obras visuales que exploran la armonía y el placer.

El evento contará también con un concierto de Paula Maffia, una figura destacada en la escena musical con veinte años de dedicación y seis discos editados. Además, se llevarán a cabo actividades especiales, desde conversatorios sobre feminismos y cannabis hasta charlas sobre reducción de daños, todo ello enriquecido con la presencia de expertos como Pablo Ferreyra y Anibal Sacco del chat TOXIBOT y ARDA. El cineasta Joako Follador conducirá un fascinante conversatorio sobre animación y cannabis, explorando la motivación e historia del cine de animación en relación con estas dos temáticas. Además, habrá una charla sobre la construcción de noticias sobre usuarios y drogas en los medios, con los periodistas Fernando Soriano y Javier Hasse junto con Lucia Crespo del Colectivo Reflexión sobre Consumos.

Todas las actividades serán con entrada libre y gratuita

El festival contará con prestigiosos jurados en sus competencias oficiales. Valeria Salech, presidenta de Mamá Cultiva Argentina, lidera el jurado de largometrajes, mientras que Lelen Ruete, fotógrafa y directora de arte argentina, encabeza el jurado de cortometrajes.

La programación del FICC incluye 25 películas provenientes de 13 países diferentes. Entre los largometrajes destacan Blondi de Dolores Fonzi, Cannabis Medicinal de Silvia Kochen y Emiliano Serra, y Love in the Time of Fentanyl de Colin Askey. Cada película aborda el tema del cannabis desde perspectivas únicas, explorando sus diversos aspectos culturales, medicinales y sociales. Entre los cortos se podrán ver: Amor, dolor y cannabis, de Hernán Hugo Lombardi; Armisticio, de Tobías Salvatto; Beemovie, de Vera Sebert; y Dos secas después de Emialiano Aybar, entre otros.

Las proyecciones presenciales se llevarán a cabo en el Centro Cultural Caras y Caretas, mientras que la extensión online permitirá que el público de todo el país disfrute de las películas a través de Octubre TV del 25 de febrero al 10 de marzo.

En el FICC habra proyecciones, conversatorios, talleres, muestras, espectáculos y fiesta

El FICC no solo es un festival de cine, es un espacio de encuentro, reflexión y resistencia, donde el arte y el cannabis convergen para ofrecer una experiencia única. El cierre, el sábado 24 de febrero a las 20 horas en Woki Toki – Espacio Cultural, será la entrega de premios y la fiesta de clausura.

Detalle de programación:

Trailer de la película "Blondi" (2023), de Dolores Fonzi

La película Blondi, dirigida por Dolores Fonzi, se sumerge en la peculiar relación entre Blondi y Mirko, quienes son madre e hijo y mejores amigos. Comparten gustos musicales, preferencias cinematográficas, la afición por fumar marihuana y asistir a recitales, y hasta comparten círculos de amistades. Proyección presencial: Sábado 17/2 a las 20 horas en Caras y Caretas

Cannabis Medicinal, dirigida por Silvia Kochen y Emiliano Serra, es un viaje revelador que aborda el cannabis desde la perspectiva de la salud y el bienestar. La película sostiene que la salud es un derecho humano fundamental, y cualquier tratamiento que contribuya a la recuperación debe ser explorado, desarrollado y puesto al servicio de la población. Proyección presencial: Domingo 18/2 a las 18 horas en Caras y Caretas; online del 25/2 al 10/3 en Octubre TV.

La película Cannabis Sets You Free, dirigida por Miha Celar en Eslovenia, es un ensayo documental que aborda la historia de individuos provenientes de diversas naciones que han transformado sus vidas en una batalla apasionada por la legalización del cannabis. A través de una narrativa impregnada de humor, la película explora la urgente necesidad de curación y el acto de curarse, transformados en una revolución tanto personal como colectiva. Proyección presencial: Viernes 23/2 a las 20 horas en Caras y Caretas; online del 25/2 al 10/3 en Octubre TV.

En el Festival Internacional de Cine Cannábico habrá una competencia de largometrajes y cortos

En el Pozo, una película dirigida por Bernardo y Rafael Antonaccio, muestra una historia de reencuentros, tensiones y antiguas conexiones sentimentales. La trama se desencadena cuando Alicia, junto con su novio Bruno, regresa desde Montevideo para visitar a su familia en el interior del país. En su retorno, se reencuentran con Tincho y Tola, dos de sus mejores amigos de la juventud. Proyección presencial: Viernes 16/2 a las 20 horas en Caras y Caretas; online del 25/2 al 10/3 en Octubre TV

Love in the Time of Fentanyl, dirigida por Colin Askey, se centra en el epicentro de una crisis de sobredosis en Vancouver, Canadá, donde las muertes alcanzan un máximo histórico. La película se centra en la respuesta de la Sociedad de Prevención de Sobredosis, que abre sus puertas en el Downtown Eastside, tomando medidas extraordinarias para salvar vidas y ofrecer esperanza a una población profundamente marginada. La narrativa va más allá del estigma asociado al consumo de drogas, desvelando el coraje y la compasión de aquellos que se encuentran en la primera línea de la crisis. Proyección presencial: Domingo 18/2 a las 20 horas en Caras y Caretas; online del 25/2 al 10/3 en Octubre TV

Meteorango Kid: Buscado, Vivo o Muerto, de Marcel Gonnet y Daniel Fróes, indaga la historia de Meteorango Kid: Herói Intergalático, una película de 1969 prohibida por la dictadura en Brasil. Considerada un símbolo de la contracultura, la película aborda el tropicalismo, la resistencia y las drogas en Salvador de Bahía. Proyección presencial: Jueves 22/2 a las 20 horas en Caras y Caretas; online del 25/2 al 10/3 en Octubre TV.

Norma, es una buena ciudadana de alguna localidad de provincia, y es el vivo ejemplo de su nombre: sigue las reglas, vive una vida “normal”. Un día su empleada doméstica, decide renunciar y hace que Norma, desbordada por la situación, comience a cuestionarse ciertos aspectos de su vida. (Créditos: Netflix)

Norma, de Santiago Giralt, sigue la vida de una mujer que reside en una pequeña localidad, cumpliendo con los mandatos sociales establecidos. Ahogada en la monotonía de su vida cotidiana, Norma emprende un viaje de autodescubrimiento que desafía todas las reglas establecidas, construyendo una red de vínculos con otras mujeres. La película explora la búsqueda de identidad y la construcción de conexiones en un entorno socialmente restrictivo. Proyección presencial: Jueves 15/2 a las 20 horas en Caras y Caretas.

Paradise (Bunnies and Flowers), de Mateo Aimaretti es una celebración de la diversidad y una oda a la belleza en todas sus formas misteriosas. Con un tono tierno y divertido, la historia es un viaje íntimo por el universo surrealista y mágico habitado por tres personajes peculiares en un pequeño pueblo de la India. Proyección online del 25/2 al 10/3 en Octubre TV.

Weedonomics, de Scott Allan es un documental que analiza la legalización del cannabis en Canadá: los impactos, tanto positivos como negativos, en las economías y el comportamiento del mercado, así como la participación de grandes corporaciones en la industria del cannabis. Proyección online del 25/2 al 10/3 en Octubre TV.

Sedes: Centro Cultural Caras y Caretas (Venezuela 330, CABA), Woki Toki – Espacio Cultural (Tacuarí 905, CABA), Cave Canem (Chile 308, CABA).

[Fotos: Prensa Festival Internacional de Cine Cannábico]