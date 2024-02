Dorothea Lange, la fotógrafa con ojos de novelista

"Erosión humana en California (madre emigrante)" de Dorothea Lange, marzo de 1936, imagen impresa en gelatina de plata, expuesta en la National Gallery of Art. (The J. Paul Getty Museum, Los Angeles)

Pasa suficiente tiempo en TikTok y seguramente encontrarás a alguien publicando sobre la vibecesión. Las historias sobre las crisis de precios de los alimentos o los alquileres pintan un panorama sombrío de una economía que en realidad avanza a buen ritmo. Algunos usuarios, cansados de la inflación, van mucho más allá y publican cifras engañosas para argumentar que Estados Unidos se ha hundido en una “depresión silenciosa” que rivaliza con cualquier crisis en la historia estadounidense.

Te puede interesar: La imagen de un oso polar sobre una cama de iceberg, la foto más destacada en la naturaleza

Incluso una mirada superficial a los materiales documentales de la década de 1930 (las colas para conseguir pan, los campos de trabajo, las imágenes de cadenas de miseria cuando los inmigrantes huyeron del Dust Bowl para encontrar empleo en Occidente) debería arrojar un jarro de agua fría sobre esta teoría. Una fotógrafa, Dorothea Lange, fue responsable de la más grave de esas imágenes, salvando la brecha entre la experiencia individual y la historia nacional de EE.UU..

"Calipatria (alrededores), California" de Dorothea Lange. Nativo de Indiana en un campamento de trabajadores migratorios. "It's root hog or die for us folks", febrero de 1937, impresión en gelatina de plata. (National Gallery of Art/Donación de Daniel Greenberg y Susan Steinhauser)

El trabajo de Lange incluye algunas de las fotografías más crudas de la historia de Estados Unidos, imágenes que transmiten el costo de la Depresión con mayor claridad que cualquier gráfico de líneas. Los alarmistas que comparan la recuperación actual con la Depresión esperan reivindicar el nivel de desesperación que los retratos de Lange hicieron tan vívidos.

Te puede interesar: Taylor Swift, el centro de una teoría conspirativa de “operación psicológica”

Sin embargo, a pesar de toda su autoridad moral, la obra de Lange fue también un vector de manipulación y propaganda. Dorothea Lange: Seeing People, una exposición que se exhibe en la Galería Nacional de Arte, muestra cómo la artista exploró el retrato y desarrolló la naciente forma documental. Un fuerte trasfondo en la encuesta revela cómo Lange ayudó a establecer y reforzar las narrativas oficiales sobre la resiliencia de la era de la Depresión y la economía en tiempos de guerra.

"Taquígrafo con medias remendadas, San Francisco, California", de Dorothea Lange, 1934, impresión en gelatina de plata. (Galería Nacional de Arte/Obsequio de Daniel Greenberg y Susan Steinhauser/Colección Dorothea Lange, Museo Oakland de California, Ciudad de Oakland. Donación de Paul S. Taylor)

Seeing People, que fue hábilmente ensamblada por el curador de la Galería Nacional Philip Brookman, avanza cronológicamente a lo largo de la vida de Lange. Comienza con su trabajo como retratista en el Área de la Bahía, adonde se mudó cuando era joven desde Nueva York y se reunió con una multitud de fotógrafos que incluían a Imogen Cunningham y Consuelo Kanaga.

Te puede interesar: La serie HONOR Magic6 revoluciona la fotografía con cámaras 100% con inteligencia artificial

Brookman rastrea el interés de Lange por la justicia social a través de sus fotografías, incluido un retrato retorcido del líder del sindicato de marineros Andrew Furuseth, con su taza cincelada capturada de perfil. Lange tenía ojo de novelista para los detalles: Taquígrafo con medias remendadas, San Francisco, California (1934) se centra en las texturas góticas de las medias raídas de una mujer, omitiendo su rostro.

"Encuentro callejero, Richmond, California" de Dorothea Lange, c. 1943, expuesto en la Galería Nacional de Arte. (Museo de Arte Nelson-Atkins/Regalo de tarjetas Hallmark)

Las personas que nunca pusieron un pie en un museo reconocerán Erosión humana en California (1936), una de las imágenes más poderosas del último siglo. La foto captura a una mujer curtida mirando a lo lejos mientras abraza a sus tres hijas, un abrazo digno de una pintura renacentista de La Virgen con el niño. La tela deshilachada de su blusa y las arrugas de preocupación en su frente cuentan una inquietante historia de incertidumbre. Conocida como Madre Migrante desde su primera publicación, la fotografía de Lange pertenece a la rara categoría de retrato que ayuda a las personas a conectarse tanto con el arte como con la historia.

Sin embargo, Madre migrante no es un documento desinteresado, no en la forma en que los espectadores podrían entender una imagen noticiosa hoy en día. En 1935, Lange comenzó a trabajar con la Administración de Reasentamiento Federal, que luego se reorganizó como Administración de Seguridad Agrícola. La “Madre Migrante” surgió rápidamente como un tótem del New Deal, evocando no sólo compasión por su sujeto anónimo sino también apoyo a las políticas destinadas a aliviar su sufrimiento. Para un retratista, Lange produjo un poder inmenso, capturando la historia de la Depresión y al mismo tiempo guiando la percepción del público sobre la respuesta del presidente Franklin D. Roosevelt.

"Hombre ante el micrófono, manifestación del Primero de Mayo, San Francisco, California", de Dorothea Lange, 1934, impresión en gelatina de plata. (Galería Nacional de Arte/Obsequio de Daniel Greenberg y Susan Steinhauser/Colección Dorothea Lange, Museo Oakland de California, Ciudad de Oakland. Donación de Paul S. Taylor)

La presentación de Brookman pone el hábil toque de Lange al frente y al centro. Una imagen muy recortada de una figura en una manifestación en 1934 enmarca una pancarta que dice “¡Aliméntanos!” –una composición compacta con toda la carga compacta del cuadro revolucionario de Eugène Delacroix La libertad guiando al pueblo (1830). En una instantánea de la guerra para Fortune, Lange aprovecha un momento entre una mujer negra y un hombre blanco cerca de los astilleros; detrás de las figuras de Street Encounter, Richmond, California (1943), la artista enmarca un cartel que dice “Sírvete a ti mismo” (Serve yourself), cortado en “Serve You” (Sírvete). Las fotografías más conocidas de Lange son conmovedoras, pero su trabajo también podría ser ácido.

Mientras Lange trabajaba en una modalidad entre el retrato y el fotoperiodismo, siempre tuvo en cuenta la forma. Una dinámica cosecha de sombras proyectadas por los trabajadores de la construcción de astilleros en End of Shift, Richmond, California (1942) ayudó a enviar el mensaje de que Estados Unidos estaba volviendo al trabajo. Granjeros desposeídos de Arkansas. Estas personas se están reubicando en el basurero en las afueras de Bakersfield, California (1935) muestra evidencia de “quema”, una técnica de cuarto oscuro para oscurecer parte de una imagen (en este caso, por el bien de la composición). Grabar y “esquivar” siguen siendo los nombres de las herramientas que los artistas utilizan hoy en día para manipular la luz y la oscuridad en Photoshop.

Dorothea Lange, "End of Shift, Richmond, California", 1942, impreso en 1965, impresión en gelatina de plata. (Museo de Arte Moderno, Nueva York)

La presentación de Brookman sitúa el trabajo de Lange en su contexto político apropiado. Después de que FDR firmara la Orden Ejecutiva 9066 en 1942, autorizando el traslado de 120.000 estadounidenses de origen japonés a campos de encarcelamiento, la Autoridad de Reubicación de Guerra encargó a Lange que documentara el proceso. Las fotografías típicamente empáticas de la artista, entre ellas Tienda de comestibles de propiedad japonesa-estadounidense, Oakland, California (1942), nunca se mostraron durante la guerra.

La propia Lange padecía ciertas formas de miopía cultural: Hopi Man, Arizona (1923) y otras fotografías tempranas de sujetos anónimos corren el riesgo de presentar a los nativos como un tipo, no como individuos. Florence Thompson, la mujer fotografiada en Madre Migrante, fue identificada sólo décadas más tarde, después de que se quejara de la imagen. La historia de Thompson, nacida de padres Cherokee en territorio indio y obligada a abandonar Oklahoma por los despojos estatales de tierras nativas, se parecía poco al sufrimiento que a Lange se le encargó encontrar.

Dorothea Lange, "Niños de la escuela pública Weill mostrados en una ceremonia de juramento de bandera, San Francisco, California", abril de 1942, impreso c. 1965, impresión en gelatina de plata. (Galería Nacional de Arte/Obsequio de Daniel Greenberg y Susan Steinhauser)

La National Gallery no duda en imponer su propia sensibilidad política a la obra de Lange. El museo cambió varios títulos utilizados por Lange para aplicar ideas modernas sobre el lenguaje. Former Slave, Alabama se muestra como Formerly Esclaved Woman, Alabama (1938), por ejemplo. También se cambió “Nigro” por “Black” (ambas negro, la primera peyorativa). Se trata de pequeñas ediciones justificables que, sin embargo, ilustran cómo los hechos se desvían con el tiempo, distorsionados por el consenso y, más tarde, por la historia. Entonces como ahora, la verdad es un reflejo de la edición.

Fuente: The Washington Post