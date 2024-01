Michel Houellebecq cuestiona una “reacción antisemita” en Europa

Michel Houellebecq criticó la ola de antisemitismo en Europa, en una entrevista con un diario israelí (Foto: AFP)

El célebre escritor francés Michel Houellebecq cuestionó, en el marco de una entrevista con el periódico israelí Yedioth Ahronoth, la “reacción antisemita” en Europa después de los atentados del movimiento palestino Hamas del 7 de octubre: “Esperaba un gran movimiento de simpatía y solidaridad con Israel, ocurrió todo lo contrario. Han pasado dos meses y todavía no lo puedo creer: los ataques antisemitas crecieron”. “Me molesta la narrativa de los medios franceses: los palestinos son amables y Hamás los utiliza como escudos humanos”, agregó.

Te puede interesar: El pedido de una ex rehén israelí : “Mientras tú vas a estar festejando Año Nuevo muy pronto, mis amigos siguen en Gaza”

“!Estaba seguro de que incluso los peores izquierdistas, los que apoyan sin reservas a los palestinos y siempre critican la política israelí, dirían que no pueden respaldar lo que pasó esta vez”, dijo, a la vez que afirmó que “Jean-Luc Mélenchon [N. de la R.: líder de la izquierda francesa] es una pesadilla. Es auténticamente un hombre peligroso.”

¿El apoyo a los palestinos en Francia es político o sociológico?, le preguntaron. Y Houellebecq respondió: “Político. No hay apoyo en la calle para los palestinos”. “Cuando vi las manifestaciones por televisión, no vi muchas caras norafricanas. Había unas cuantas mujeres con hiyab y ningún negro, ni uno solo. Dicho esto, tampoco había jóvenes típicos de los suburbios. Parecían izquierdistas de clase media, de esos que se ven en las manifestaciones extremistas sobre el medio ambiente”, declaró.

El líder izquierdista francés Melenchón "es un hombre peligroso", opina Houellebecq

Durante la charla, el autor de Sumisión, Las partículas elementales y Ampliación del campo de batalla entre otros títulos, aseguró que esta ola de opinión se encuadra dentro de “reacciones inexplicables que vienen de gente que no conozco, gente más joven que yo. Y eso me preocupa aún más. Hay sectores enteros de la población francesa a los que ya no entiendo. Cuando era más joven, incluso sentía cierto cariño por algunos de los izquierdistas que conocía. Cuando yo estaba en la escuela secundaria, los líderes históricos de izquierda nunca habrían apoyado a Hamás. Si lo hubieran hecho, los izquierdistas de mi clase no los habrían apoyado. La extrema izquierda ha sufrido una mutación irreparable”.

Te puede interesar: El Ejército de Israel avanza sobre el centro de Gaza y se acerca al batallón al-Bureij de Hamas

“Hay cosas que escapan a mi comprensión y que me provocan miedo y disgusto: el movimiento Woke, por ejemplo. En Francia no hay odio entre negros y blancos. Hay gente que intenta agitarlo y crear odio donde no lo hay. Sería un crimen si lo logran. Pero están fallando. Los negros no creen en estas tonterías. No les preocupa la historia colonial de Francia”, aseguró.

Te puede interesar: Israel reveló que murieron otros 22 rehenes de Hamas en Gaza y cuestionó la falta de acción de la Cruz Roja

La entrevista con Yedioth Ahronoth, realizada en el estudio parisino del escritor, se realizó en particulares circunstancias según relata la periodista Tamar Sebok, corresponsal en Francia del diario israelí. Primero, casi sufrió un accidente con el ascensor del edificio (”Deberías haber subido por las escaleras”, le dijo, en lo que ella califica como “una introducción bastante desagradable, divertida y muy Houellebecq) y luego, el diálogo sucedió mientras él estaba recostado en su cama.

“Vestido con una camisa de franela de cuadros marrón, pantalones de pijama negros descoloridos y un par de zapatillas viejas, Houellebecq nos sirve una generosa copa de oporto (’nada mal para ser oporto del supermercado’, dijo él) y luego vuelve a tumbarse en su cama. La funda de la almohada tiene agujeros por quemaduras de cigarrillos. Parece un poco una sesión de terapia”, escribió Sebok.

Fuentes: Télam y Yedioth Ahronoth