Stefan Sagmeister: de diseñar discos para los Stones a mostrar el progreso humano

Stefan Sagmeister (Photo by Phillip Chin/WireImage)

Números sobre mortalidad infantil, la evolución democrática y la esperanza de vida se convierten en arte de la mano del legendario Stefan Sagmeister, que ha pasado de diseñar discos de Talking Heads o Rolling Stones a demostrar cómo la humanidad ha mejorado: “Son datos reales”, señala.

Este diseñador austriaco, que ha trabajado también para clientes como el Museo Guggenheim y HBO, ha pasado por el Istituto Europeo di Design de Madrid para presentar su libro Now is Better de la editorial Phaidon.

Sagmeister ganó un grammy en 2005 por Once In A Lifetime, de Talking Heads y otro en 2010 por su diseño del disco Everything That Happens Will Happen Today, de Brian Eno y David Byrne. Ahora, conjuga las cifras con el diseño, y multitud de formas geométricas de colores se incrustan en retratos con más de doscientos años de antigüedad.

“He utilizado cuadros de más 200 años de antigüedad y los he recortado para incluir nuevas piezas que, lejos de parecer figuras abstractas, son gráficos y datos reales que demuestran que las cosas han cambiado”, ha argumentado.

"Now is Better" (Phaidon), el nuevo libro de Sagmeister

Desde hace siglos variables sobre la esperanza de vida, la alimentación o la democracia han podido ser “cuantificadas”, ha explicado. “Estos datos han sido publicados por instituciones gubernamentales y se ha convertido en un hecho”.

Una de las razones que le llevó a reflexionar sobre esto ha sido la falta de optimismo que se da en la sociedad, en la que la gente tiende a pensar de una forma negativa para protegerse, ha contado el diseñador.

“Como seres humanos tendemos a quedarnos con las noticias negativas antes que con las positivas”, remarca. “Estamos hechos para reconocer amenazas y poder enfrentarlas, y aquí la negatividad juega un papel muy importante”, subraya.

“Personalmente, si leo una mala crítica, aunque tenga diez buenas, me voy a seguir quedando con la negativa”, explica el diseñador.

El arte de "Bridges to Babylon", de los Rolling Stones, uno de los varios discos que ha diseñado Sagmeister (sagmeister.com)

La importancia de tener tiempo

Uno de los aspectos más importantes del éxito de Sagmeister es su relación con el tiempo libre, algo crucial, en su opinión, para poder fomentar el desarrollo de nuevas ideas y propulsar la creación artística. “Pienso que la productividad excesiva puede ser un hábito muy malo para la calidad de tu trabajo y para tu bienestar emocional”, ha explicado el artista.

Cada determinados años, Sagmeister se va de año sabático y viaja por todo el mundo. Momentos en los que también crea, pero asegura que lo vive de otra manera, “más divertida”, explica. “Me he dado cuenta que en estos años sabáticos en los que me voy, hacen que sea una persona productiva porque muchas de las piezas que he hecho las he empezado en estos tiempos que dedico al ocio”.

En una sociedad tan acelerada y centrada en los objetivos, tener tiempo para pensar es importante para encontrar la motivación en el trabajo, ha contado el entrevistado.

“Tener tiempo libre me ha hecho ver el diseño no tanto como un trabajo sino como mi pasión, como mi forma de vivir. Me ha enseñado que es la manera que tengo de mantener mi motivación por el diseño viva”, insiste.

Fuente: EFE