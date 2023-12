Gérard Depardieu enfrenta una nueva denuncia por agresión sexual

Gérard Depardieu está nuevamente en el foco de las denuncias por agresión sexual (REUTERS/Stefanie Loos)

La industria del cine francés se estremece una vez más ante el eco de una denuncia por agresión sexual contra una de sus figuras más destacadas, Gérard Depardieu. Hélène Darras, una actriz que se suma las mujeres que han señalado al actor por conductas inapropiadas, ha presentado una querella en septiembre pasado en París. Esta acción se desencadenó tras su colaboración en una investigación periodística sobre Depardieu realizada por France2, cuyos detalles han sido anticipados por France Info.

Los hechos que Darras ha traído a la luz aún no están prescritos y se remontan al rodaje de la película Disco en 2008, dirigida por Fabien Onteniente, donde la actriz obtuvo un pequeño papel secundario. Según el testimonio de Darras, durante el rodaje, Depardieu, quien emanaba olor a alcohol, la sujetaba por la cintura y la manoseaba, además de hacer propuestas indebidas y persistentes, como invitarla a su camerino.

La joven actriz, en aquel entonces apenas una aspirante en la industria, guardó silencio por miedo a represalias que pudiesen perjudicar su incipiente carrera. Sin embargo, documentó los episodios en un diario personal. “Soy extra, aún no he terminado la escuela de arte dramático y quiero ser actriz. No quiero estar en la lista negra a los 26 años”, recordó Darras en el programa “Complément d’Enquête”.

A pesar de haber compartido su testimonio con la policía años atrás para respaldar la denuncia de otra actriz por violación en 2018, Darras no había formalizado su denuncia hasta este año. La investigación anterior fue cerrada en 2019, pero un año después se logró reabrir el caso, implicando al actor.

Gerard Depardieu interpreta a uno de los detectives más famosos de la historia (Créditos: Prime Video)

Este no es un caso aislado en la vida del reconocido actor de Cyrano de Bergerac. A lo largo de 2023, alrededor de quince mujeres han compartido testimonios similares con medios franceses, acusando a Depardieu de comportamientos sexistas y sexuales en contextos laborales. A pesar de estas acusaciones, los abogados del actor niegan categóricamente cualquier conducta delictiva por parte de su cliente.

Sin embargo, la sombra sobre Depardieu no solo se cierne por estas acusaciones. El actor, reconocido mundialmente por su participación en filmes como la saga Astérix y Obélix y su icónico papel en Cyrano de Bergerac, también ha sido noticia por sus posturas políticas. En 2013, adoptó la nacionalidad rusa como forma de protesta contra la política fiscal del presidente François Hollande, y ha elogiado en múltiples ocasiones a Rusia y su líder, Vladímir Putin, considerándola “una gran democracia”. No obstante, ha expresado su desacuerdo con la invasión de Ucrania.

El caso de Depardieu no solo ha manchado su carrera artística, sino que ha suscitado debates sobre la conducta en la industria del entretenimiento y las posturas personales de figuras públicas. Este año, trece mujeres acusaron a Gérard Depardieu de haber tenido comportamientos sexuales indebidos en los rodajes de distintas producciones entre 2004 y 2022. Entre ellas figuran tanto intérpretes como integrantes de los equipos técnicos de rodaje en producciones como la serie Marsella, de Netflix. Estos relatos, publicados en el sitio de información Médiapart, se sumaron a una investigación judicial que tiene abierta Depardieu por una presunta violación, a raíz de una denuncia presentada por la actriz Charlotte Arnould por unos hechos que sucedieron en 2018. A causa de estos problemas legales Depardieu ha sido apartado de la promoción de su nueva película, Umami.

Fuente EFE