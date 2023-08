Una de las casas de subastas más antiguas del mundo busca un nuevo nicho en el comercio electrónico

Casa de subasta Phillips (Grosby)

Phillips, la casa de subastas mejor conocida por catapultar los precios de los artistas jóvenes a la estratosfera, se está moviendo hacia el comercio electrónico. A partir de agosto, la casa de subastas lanzará Dropshop, una plataforma de compra inmediata en la que los coleccionistas pueden comprar obras de arte.

El modelo de casa de subastas tradicional no beneficia directamente a los artistas. En los Estados Unidos, los artistas no reciben ganancias de las ventas en el mercado secundario; de hecho, los precios de subasta extremadamente caros pueden dañar las perspectivas de carrera a largo plazo de los artistas jóvenes.

En Dropshop, sin embargo, los artistas venderán su trabajo directamente a los coleccionistas y Phillips cobrará una tarifa. (La casa de subastas se negó a revelar la cifra).

“Es algo que atrae a ambas partes”, dice Amanda Lo Iacono, directora general global de arte contemporáneo y del siglo XX de Phillips. “Identificamos esta capacidad de actuar como una plataforma para los artistas y ponerlos en contacto directo con los coleccionistas”. La casa de subastas está endulzando el trato para los artistas ofreciéndoles una porción del 3% de las ganancias si una pieza comprada en Dropshop se revende luego a través de Phillips. “Estamos tratando de expandir cómo podemos cambiar nuestro lugar en este ecosistema”, dice Iacono.

Cada mes, Phillips planea ofrecer un nuevo lanzamiento, a menudo de artistas independientes, aunque más adelante Iacono permite que la casa entregue el sitio a una galería o curador que podría involucrar a múltiples creadores. “Realmente estamos dedicando cada mes a un artista, creador o colaborador, y ellos obtienen todos los bienes raíces de Dropshop”, dice ella. “Cuando termina ese mes, las obras se han ido”, continúa. “No es un mercado. No están disponibles a perpetuidad”. El costo de las obras en el sitio oscilará entre USD 5 mil y USD 50 mil, con algunas excepciones.

Cj Hendry

El primer artista en ofrecer trabajo en la plataforma es el “hiperrealista” Cj Hendry, con sede en Brooklyn, mejor conocido por sus representaciones detalladas de artículos de colección de lujo, que tiende a vender a través de Instagram o directamente desde su estudio. Recientemente se diversificó hacia un arte más experiencial, como una exhibición “interactiva” al estilo de un gimnasio en la jungla en Brooklyn que incluía una piscina de pelotas.

Para el lanzamiento de Dropshop, Hendry instalará 50,000 coronas inflables en la sede de Phillips en Park Avenue, entre las cuales imagina coronas que llama “boletos dorados”. La entrada el día de la inauguración será gratuita; cualquiera que encuentre una de las coronas especiales tendrá derecho a una obra de arte gratis: una corona de bronce pintada de rojo, creada en una edición de 100. Hendry también venderá un dibujo único a gran escala en el sitio por alrededor de USd 100 mil. El resto de coronas editadas que no se encuentren estarán disponibles online. Los precios de estos se anunciarán el día de la apertura.

“Esto es genial para ellos, es genial para mí y están trabajando tan rápido como yo”, dice Hendry en una entrevista. “Pueden ver claramente que existe la necesidad de llegar a un coleccionista contemporáneo más joven, por lo que funciona bien para todos”. Su modelo de ventas directas al coleccionista se adapta bien al sitio.”No tengo una galería, así que no le estoy pisando los pies a nadie”, dice ella.

Un hombre toma fotos de "Compañero", una instalación de arte inflable de KAWS en Singapur ( REUTERS/Edgar Su)

El mundo de las ventas de impresos en línea no es un territorio virgen. Exhibition A vende una variedad de grabados y obras originales, como en Avant Arte y Platform, el sitio de comercio electrónico de David Zwirner Gallery. Los artistas individuales han establecido sus propias plataformas sofisticadas: Daniel Arsham vende obras editadas y coleccionables directamente desde su sitio, al igual que el artista KAWS. El sitio de Sotheby’s, el competidor mucho más grande de Phillips, ofrece una sección de “comprar ahora” en la que los coleccionistas pueden comprar copias y múltiplos de artistas como Ed Ruscha y Kehinde Wiley.

Incluso si la obra no es necesariamente consignada directamente por el artista, el producto final, una impresión de artista editada, es el mismo. Y esto no incluye el vasto mundo de sitios que venden impresiones no editadas (ver: Cool Hunter) y coleccionables.

“Hay varias compañías excelentes que están haciendo cosas realmente interesantes en el espacio”, dice Iacono, quien agrega que “nadie tiene la misma amplitud de lo que hacemos”.

La plataforma de compra inmediata está orientada hacia coleccionistas que buscan obras de artistas jóvenes

El lanzamiento de Dropshop llega en un momento difícil en el segmento inferior del mercado de las bellas artes. La locura de la era de la pandemia por obras de arte y objetos de menor precio se ha desvanecido a medida que los compradores de esas obras, presumiblemente personas cuyos ingresos disponibles son más limitados que, digamos, los coleccionistas de pinturas de Picasso, enfrentan un costo de vida cada vez mayor. El año pasado, el mercado de obras de arte de menos de USD 50 mil en subasta cayó un 14% desde 2021, según un informe de UBS, a pesar de que el volumen de obras a la venta cayó solo un 5%.

Aún así, Phillips dice que 2023 está en camino de ser el mejor año para las ventas de ediciones. El total de USD 40 millones del año pasado fue el más alto en la historia de la compañía, dice la casa de subastas, y ya ha alcanzado los USD 22 millones en ventas de ediciones con casi cinco meses restantes.

“En general, nos sentimos muy confiados con el crecimiento y la solidez que hemos visto en el arte y las ediciones contemporáneas”, dice Iacono. “Muchos de estos socios [Dropshop] tienen una demanda que no se satisface a través de otros canales, ya sea en su galería o en cómo lleguen a los coleccionistas. Esperamos estar a la vanguardia”.

