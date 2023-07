Arte, cultura y entretenimiento: una agenda para las vacaciones de invierno en Buenos Aires

Todas las artes se abren a ser disfrutado por chicos y chicas en estas vacaciones

Desde espectáculos teatrales hasta conciertos, pasando por exposiciones interactivas y encuentros con escritores, la oferta cultural promete satisfacer todos los gustos e intereses. Ya sea deleitándose con la magia de una obra de teatro, explorando las exposiciones de destacados museos o sumergiéndose en la música de la Orquesta Nacional, las vacaciones de invierno se convierten en una oportunidad única para disfrutar de la riqueza cultural que ofrecen diferentes entidades.

Las vacaciones de invierno llegan cargadas de propuestas culturales tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en los alrededores. Hasta el 30 de julio, tanto niños como adultos podrán disfrutar de una diversa gama de actividades gratuitas y aranceladas en diferentes espacios emblemáticos. Tecnópolis, el Museo Moderno de Buenos Aires, el CCK, la Feria del Libro Infantil y Juvenil, distintos teatros y el Centro Cultural Borges son solo algunos de los destinos imperdibles para sumergirse en el arte y la diversión durante el receso invernal.

A continuación, Infobae Cultura presenta una agenda de actividades especialmente diseñada para las vacaciones de invierno. Con propuestas culturales para todas las edades y gustos, esta selección incluye espectáculos teatrales, exposiciones artísticas, conciertos musicales, proyecciones cinematográficas, entre muchas más.

Te puede interesar: “Centro Ana Frank: 5 actividades para las vacaciones de invierno”

CENTROS CULTURALES Y BIBLIOTECAS

CCK

El Centro Cultural Kirchner celebra las vacaciones de invierno con la edición 2023 de Vacaciones para Armar, en la que ofrece una amplia variedad de propuestas para infancias, jóvenes y familias de todo el país. Con una perspectiva integradora y multicultural, se presenta una completa agenda de actividades que abarca conciertos, obras de teatro, espectáculos escénicos, literatura, cine, talleres y juegos.

La programación se nutre de una convocatoria abierta y federal, en la que se dando voz a artistas provenientes de diferentes regiones del país. En la explanada del Kirchner, compañías de artes escénicas y circo recibirán a los visitantes con divertidas propuestas para toda la familia, mientras que en el tercer piso, dedicado a las infancias, se ofrecerán diversas propuestas, como El viento en monopatín, una sala pensada para las primeras infancias; La asombrosa excursión de Zamba al piso de Infancias, con espacios para explorar la música, la literatura y las artes plásticas, y ANIMA, la muestra Itinerante del Festival Internacional de Animación de Córdoba. La asombrosa excursión de Zamba y Nina por la democracia invita a recorrer los últimos cuarenta años de historia para involucrar a las infancias como protagonistas de la sociedad en la Sala Inmersiva.

La Sala Federal y la Sala Argentina albergan obras de teatro, musicales, experiencias lúdicas, clown y talleres para disfrutar en familia. Además, se lleva a cabo la Feria del Libro Infantil y Juvenil con stands que ofrecen novedades editoriales y clásicos de la literatura infantil.

Asimismo, la música tiene un lugar destacado en la programación con conciertos que abarcan desde música clásica hasta rock y música popular. El Auditorio Nacional albergará presentaciones como La señorita Gilda y su jardín florido, La rueda mágica de Fito y Bienvenidos al tren, en los que se homenajea a Gilda, Fito Páez y Charly García, respectivamente. Además de conciertos del Coro Polifónico Nacional, el Coro Nacional de Música Argentina y la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto, y más música en vivo a lo largo y ancho del edificio.

Para los más grandes, Vacaciones para Armar cuenta con una programación especialmente pensada para ellos en el noveno piso, con actividades que estimulan la imaginación, torneos de juegos, recorridos visuales y exploración del dibujo. En Imaquinación podrán explorar la fusión entre la imaginación y el dibujo, y en el Bar de Juegos podrán participar de los torneos de Dígalo con Lápiz. También se invita a jóvenes y familias a participar de las visitas guiadas por las exposiciones del Kirchner, lo que brinda la oportunidad de conocer obras y exponentes del arte contemporáneo. En las salas de cine del sexto piso se proyectarán maratones de películas para jóvenes, con una selección especial de superhéroes, vampiros, zombies y más. Por último, en la terraza del Auditorio Nacional se llevarán a cabo actividades para adolescentes en el marco de la Feria del Libro Infantil y Juvenil, como encuentros con bookfluencers, autores, cosplayers, jams de poesía, jams ilustrados y un Festival de Historieta.

Todas las actividades son gratuitas y no requieren reserva de entradas, estando sujetas a la capacidad de cada espacio. En la página web del CCK, se puede encontrar la programación detallada para que familias y jóvenes puedan programar su visita.

* CCK, Sarmiento 151, C. A. B. A.

***

Centro Cultural Borges

Durante el mes de julio presenta una gran variedad de actividades destinadas a las familias y las infancias. Conciertos, danzas urbanas, animación con música en vivo y talleres son algunas de las propuestas para estas vacaciones de invierno. Todas las actividades son con entrada gratuita y reserva previa. Los menores de edad deben ingresar y estar siempre en compañía de una persona adulta.

Programación

* Laboratorio de animación. Los días miércoles 5, 12, 19 y 26, jueves 6, 13, 20 y 27, viernes 7, 14, 21 y 28, sábados 8, 15, 22, 29 y domingos 9, 16, 23 y 30 de julio, siempre de 15 a 19. Sala Norah Borges, segundo piso.

* Mesas lúcidas. Laboratorio Público de Animación al Paso. Se invita a hacer animaciones y películas breves (gifs) a partir del juego con materiales de descarte sobre mesas retroiluminadas, y a crear historias, sueños, personajes, escenas y escenarios. En esta edición, en la sala Norah Borges del CCB, visitarán los músicos: Axel Krygier, Alejandro Franov, Mariano Agustoni, Darío Jalfin, Mariano Moreira, Diego Vainer, Gabriela Bernasconi, Adriana De Los Santos, Sebastián Bauer y Paula Shocron. Programación con música en vivo: Axel Krygier: miércoles 19 de julio; Alejandro Franov: jueves 20 de julio; Mariano Agustoni: viernes 21 de julio; Darío Jalfin: sábado 22 de julio; Mariano Moreira: domingo 23 de julio; Diego Vainer: miércoles 26 de julio; Gabriela Bernasconi: jueves 27 de julio; Adriana de los Santos: viernes 28 de julio; Sebastián Bauer: sábado 29 de julio; Paula Shocron: domingo 30 de julio.

Diferentes centros culturales y museos abrirán sus puertas con propuestas para chicos y familias

* Rollo - Dragón. Taller participativo de dibujo y escritura, a cargo del Museo Nacional de Arte Oriental. Se trata de un dispositivo de uso y acción: un rollo de papel sobre el que nos reunimos para escribir y dibujar historias, utilizando diferentes técnicas como sellos y pinceles. Se trata de ejercitar la práctica de narrar y, a la vez, pensar el trabajo como proceso. Al mismo tiempo, utilizaremos el rollo como un elemento poético, donde quedarán registradas como una crónica gráfica las participaciones de nuestros visitantes durante las vacaciones de invierno. Los días miércoles y viernes de julio, de 16 a 18.

* Armar y desarmar mundos. Taller de collage, a cargo del Palais de Glace. El taller propone explorar la técnica del collage manual. A partir de revistas, postales, diarios y cartulinas se van a crear coloridos collages, inspirados en todas las cosas, los sucesos y los vínculos que construyen una identidad propia. Los días sábado 15 y domingo 23 de julio, de 18 a 19.

* Poemas puente. Taller de ilustración, a cargo de Camila Azul Gilabert. En este taller se van a dibujar e imaginar personajes, lugares y formas que aparecen en distintos poemas de María Elena Walsh, Elsa Bornemann y otros autores y autoras de nuestro país, con hojas, lápices de colores, reglas y plantillas para poder crear nuestras ilustraciones. Del miércoles 19 a domingo 23 de julio, de 16 a 18.

* Zoología fantástica. Taller de fanzine, a cargo de Tatá Timbó. Este taller propone imaginar seres inventados a partir de la combinación de partes de distintos animales. Borges exploró la fauna imaginaria de todo el mundo en su Manual de zoología fantástica, y aquí se invita a seguir explorando las infinitas posibilidades. Cada participante va a producir un fanzine para explorar sus posibilidades como soporte y luego intervenirlo con imágenes y palabras con técnicas de dibujo y collage. Del miércoles 19 al domingo 23 de julio, de 16 a 18.

* Megaestructura. taller de construcción, a cargo de ETRA. Este juego de vigas y conectores plantea desafíos de equilibrio, resistencia y estabilidad. Del jueves 20 al domingo 23 de julio, de 16 a 18.

* Rimas colectivas. Taller de poesía disparatada, a cargo de Palais de Glace. Este taller te invita a jugar con las palabras y armar rimas disparatadas. El objetivo será poner la escritura al servicio de la alegría y la locura. A partir de consignas creativas, vamos a escribir frases con diversos sentidos y mensajes ocultos. Los días sábado 22 y domingo 30 de julio, de 18 a 19.

* Pintando el color piel. Repensando los espejos, a cargo de Soledad Apaza e invitados del colectivo Identidad Marrón. En este taller se van a explorar algunas obras de arte y reflexionar sobre la idea de autorretrato para hacer un acercamiento a la identidad. Se va a trabajar la autopercepción, las características faciales y la diversidad de colores en las corporalidades. Luego, se invitará a crear un autorretrato utilizando los colores y materiales que se desee, y compartirlo con todo el grupo. Del miércoles 26 a domingo 30 de julio, de 15 a 18.

* Taller bestiario en rompecabezas, a cargo de Xiomara Zapata y Georgina Gabanetta. En este taller la propuesta es dibujar sobre las diferentes caras impresas en cajitas de cartón para crear en conjunto de bestiarios con diferentes personajes. Se presenta los días domingo 16 y sábado 29 de julio, de 18 a 19.

* Taller de experiencias gráficas, a cargo de Vagón Azul, de Benteveo Espacio Cultural. En este taller se trabajará principalmente con sellos combinándolos con otras técnicas como el dibujo y el collage y se explorarán posibilidades que brindan los sellos para generar texturas, patrones, personajes, textos, creando un relato que será planteado en formato de fanzines. Del jueves 27 al domingo 30 de julio, de 15 a 18.

* Escuchar al cuerpo. Taller de dibujo y música, a cargo del Palais de Glace. En este taller el cuerpo es el gran protagonista. Se va a escuchar, sentir y moverse al ritmo de la música. El objetivo es que el cuerpo proponga jugar con las líneas. Cada uno creará su propio dibujo con base en lo que les transmitan diversas melodías. Domingo 16 y sábado 29 de julio, de 18 a 19.

* Cuentos tradicionales de Asia para familias, a cargo de Anabelle Castaño (MNAO), que trabaja con una selección de cuentos que invitan a descubrir animales, personajes y leyendas populares de Asia. Los días sábado 15 de julio, de 16 a 18 y el domingo 23 de julio, de 16 a 18.

*Tigres, dragones, monos y otros animales de aventura. Las extraordinarias aventuras de… (ustedes eligen la historia). Los días domingo 16 de julio, de 16 a 18 y sábado 22 de julio, de 16 a 18.

* Mariana Cincunegui y los Vivarium musike presentan Atelier sonoro canciones, un concierto basado en paisajes sonoros de la naturaleza. Un racimo de canciones de todos los discos de Mariana Cincunegui y algunas de su próximo álbum. Canciones que incluyen atmósfera, sonidos, ruidos, dando espacio a una escucha inclusiva de los sonidos del mundo y la naturaleza. Presentaciones: jueves 20 y sábado 29 de julio, a las 15:30 en el Auditorio Astor Piazzolla.

* Con-Ciertos Payasos. En Con-ciertos payasos, una banda de payasos, cantantes y músicos se reúnen para emprender un maravilloso viaje por las inolvidables canciones de Carlos Gianni y Hugo Midón. En el recorrido recuerdan y redescubren historias y personajes de la famosa dupla. Con-ciertos payasos, con textos de Carla Tarantino y Marcelo Albamonte, quien también está a cargo de la dirección, es un espectáculo para toda la familia que, a través del humor y la música, nos invita a ponernos la nariz y descubrir nuestro payaso interior. Presentaciones: viernes 21 y jueves 27 de julio, a las 15:30 en el Auditorio Astor Piazzolla.

* Bigolates de Chocote. Un recital diseñado para recorrer sus mejores y más queridas canciones. Música, humor, imaginación y un repertorio pensado para que el público se cante y baile todo! Los Bigolates ponen especial interés en que se genere un encuentro de calidad y disfrute compartido entre chicos y grandes. Presentaciones: sábado 22 y viernes 28 de julio, a las 15:30 en el Auditorio Astor Piazzolla.

* Clases de hip hop, a cargo de Flor Nena. Las clases de hip hop apuntan a todos los niveles. Se focalizarán en el conocimiento básico del lenguaje pasando por ejercicios, en la práctica de los pasos sociales; y sobre el final del aprendizaje se dará una secuencia de movimiento para aplicar todo lo anterior bailando. Los días miércoles 19 y viernes 21 de julio, de 17 a 18:30 en la Sala Tita Merello.

* Cypher, por ORDEN4. Una Cypher musicalizada por un Dj. Los bailarines estarán entrenando y ocupando el espacio, invitando al público a aprender y a moverse al ritmo de las danzas sociales urbanas. ORDEN4 es una crew (reunión-grupo) conformada por bailarinas y bailarines especialistas en el freestyle dentro del marco del Street Dance. El sábado 22 de julio, de 17:30 a 19:30 en la Sala Bon Marché.

El arte es uno de los espacios en los que chicos y chicas pueden expandir su creatividad durante las vacaciones

* Intervenciones bailadas, por CHEPIBA. La crew CHEPIBA realiza freestyle y secuencias coreográficas junto a una DJ en vivo. Talleres de danzas urbanas + jam + intervenciones. El domingo 23 de julio de 17 a 19 en el primero y segundo piso.

* Workshop de hip hop dance. Bases y fundamentos del hip hop dance aplicados al freestyle y la coreografía. Talleristas: Vovo Uantpi (Brasil) y Belu Arendt (HIP HAP). Los días miércoles 26 y viernes 28 de julio, de 17 a 18:30 en la Sala Tita Merello.

* Jam de Street Dance con DJ Teker. Una Jam musicalizada por DJ Teker y bailarines que ocupan diversos espacios e invita a los presentes a sumarse y aprender jugando lo básico para moverse al ritmo de las danzas sociales urbanas. El sábado 29 de julio, de 17 a 20 en la Sala Bon Marché.

* Lo mejor del Hip Hop, Dancehall, Trap y Funk. Intervenciones de entre 30 y 40 minutos en formato Flashmob con bailarines de diversos estilos del street dance. El domingo 30 de julio, desde las 17:30.

* Desde el miércoles 12 al domingo 30 de julio, de miércoles a domingo de 14 a 20, en el Auditorio Williams, pabellón I, segundo piso. Ciclo de cine para todas las edades curado por Conurbana Audiovisual. Tres funciones diarias centradas en tres ejes temáticos: videoclips + selección de cortos de cine mudo; cortos de animación nacional + selección de cortos hecha por chicas y chicos; y por último, largometrajes.

* Espacio de lectura. De miércoles a domingo, de 14 a 20 en la Biblioteca, segundo piso. Un rincón para sentarse a disfrutar de la selección de libros para toda la familia del CCB.

* Centro Cultural Borges, en Viamonte 525, C. A. B. A.

***

El Conti

Del miércoles 19 al domingo 30 de julio habrá talleres, de 14 a 16, y espectáculos a las 16.

La muestra Impresiones sobre Sudeste, en homenaje a Haroldo Conti, de Hernán Borches, será espacio de creación con diferentes estaciones gráficas donde los chicos podrán crear impresiones, estampas y collage inspirados en la naturaleza y los paisajes del delta. También podrán sumergirse en el universo del cine, crear juguetes ópticos y recorrer algunas pelis sobre sus orígenes. También abrirá sus puertas la Biblioteca en estas vacaciones para que los fanáticos de las historietas imaginen monstruos colectivos.

Programación

Talleres

La inscripción al taller es válida como entrada al espectáculo del día y garantiza su ingreso. Edad sugerida de 5 a 10 años.

* Jugando con el cine, taller de juguetes ópticos + proyección de cortos, a cargo de Alejandra Ruiz y Luciana Zylberberg, de Comunidad Cinéfila. Se dictará los días miércoles 19 y 26 de julio, viernes 21 y 28 de julio, de 14 a 16. El taller propone un acercamiento a los orígenes del arte cinematográfico a partir de una experiencia creativa y perceptiva, donde los chicos descubrirán cómo se produce “la ilusión del movimiento” y podrán realizar sus propios juguetes ópticos. Como cierre se proyectarán cortos de animación y de cine mudo cómico de George Melies, Charles Chaplin, Buster Keaton, Laurel y Hardy, entre otros, en formato super 8 y digital. Los chicos pueden venir acompañados por un adulto.

* Fabricando monstruos, taller de historieta, a cargo de El Bruno. Se dictará los días miércoles 19 y 26 de julio, viernes 21 y 28 de julio, de 14 a 16. El taller propondrá de manera didáctica y lúdica la creación de monstruos entre el tallerista y les participantes. Se verán conceptos básicos de dibujo como estructura, boceto y línea a medida que se van definiendo entre todxs las características de los personajes que se vayan inventando. Para hacerlo más entretenido lxs chicxs también oficiarán de ayudantes del tallerista, y pasarán a dibujar en el rotafolio. El taller tendrá una duración aproximada de 1 hora.

* Brota un río, activaciones en la muestra Impresiones sobre Sudeste, estación de experimentación gráfica. Se dictará los días jueves 20 y 27 de julio y sábados 22 y 29 de julio, de 14 a 16. La muestra de Hernán Borches Impresiones sobre Sudeste en homenaje a Haroldo Conti será inspiración y espacio de creación para las estaciones donde los chicos podrán acercarse y experimentar con distintas técnicas de las artes gráficas tomando como disparador el universo del río, la naturaleza, los sonidos y los paisajes del delta presentes en los grabados del artista y tan imprescindibles en la vida del

Para los espectáculos, consultar la página para reservar las localidades. Todas, gratuitas.

* Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, en Av. Del Libertador 8151, C. A. B. A.

***

Biblioteca Nacional y Museo del Libro y de la Lengua

Durante las esperadas vacaciones de invierno, la Biblioteca Nacional y el Museo del Libro y de la Lengua se convierten en destinos imperdibles para las familias en busca de experiencias culturales enriquecedoras. Estos espacios ofrecen una variada programación que incluye actividades literarias, proyecciones cinematográficas, presentaciones musicales, talleres creativos y cautivantes espectáculos de teatro de títeres. La Biblioteca Nacional, además, mantendrá abierto su recinto infanto juvenil en el 6° piso, Sala de Referencia, lo que permitirá a los visitantes sumergirse en un mundo de historias y conocimiento. Asimismo, se ofrecen visitas guiadas de lunes a viernes a las 14 hs, brindando una oportunidad única de explorar estos espacios culturales emblemáticos y descubrir sus tesoros literarios.

Actividades de ambos espacios:

* Leemos, escribimos y dibujamos. El lunes 17 julio a las 16 en la sala Augusto R. Cortazar (Biblioteca Nacional). El equipo de Trabajo Comunitario de la Biblioteca Nacional propone abrir un espacio de dos encuentros para que el público infantil se acerque en las vacaciones a escuchar cuentos, imaginar aventuras e inventar personajes, dibujarlos y construir su propio libro.

* Taller de lectura y dibujos con autores infantiles: Universo Storni. El martes 18 de julio a las 15 en la sala Roberto Arlt (Museo del Libro y de la Lengua). Construcción de un mural colectivo en torno a la obra de Alfonsina Storni. Coordinan: Hilda Fernández y Vanessa Zorn. Una invitación a acercarse a la obra de Alfonsina Storni, su imaginario poético, sus objetos favoritos, su mirada, su lenguaje y sus luchas.

* El equipo de cine de la Biblioteca, La Nave de los Sueños, preparó un programa especial para las vacaciones de invierno. El cine de animación en Argentina ha tenido un gran crecimiento en los últimos años con numerosos creadores que han viajado por el mundo a los festivales más importantes mostrando sus películas: propuestas divertidas que sorprenden con personajes que quedan en el recuerdo de toda la familia. Programa: el martes 18 de julio a las 16, en el Auditorio Jorge Luis Borges (Biblioteca Nacional); Selección de cortos infantiles argentinos de los últimos años. El martes 25 de julio a las 16, en el Auditorio Jorge Luis Borges (Biblioteca Nacional), El patalarga, de Mercedes Moreira.

* Tarde de cine. El miércoles 19 de julio a las 15 en el Auditorio David Viñas (Museo del Libro y de la Lengua), se proyectará Song of the sea (La canción del mar), dirigida por Tomm Moore y Ross Stewart. La película forma parte de la trilogía de Tomm Moore basada en leyendas del folclore irlandés. Narra la historia del viaje a casa del último Niño Foca. Después de la desaparición de su madre, Ben y Saoirse son enviados a vivir con su abuela a la ciudad. Cuando deciden volver a su casa junto al mar, su viaje se convierte en una carrera contra el tiempo a medida que se internan en un mundo que Ben solo conoce a través de las leyendas que le narraba su madre. Y el miércoles 25 de julio, a las 15, en el mismo lugar, se presentará Wolfwalkers (Espíritu de lobo), también dirigida por Tomm Moore y Ross Stewart, perteneciente a la misma trilogía de Tomm Moore basada en leyendas del folclore irlandés. Narra la historia de una hija de un cazador de lobos que viaja por Irlanda con la misión de erradicar a una manada. En ambos casos la entrada es por orden de llegada hasta llenar la capacidad de la sala.

* La vida es un jue. El jueves 20 de julio a las 15 en el Auditorio David Viñas (Museo del Libro y de la Lengua). Narración con kamishibai, taller de siembra y almácigos y taller de juegos ambientales con Martín Crespi. Se narrarán mediante la técnica japonesa kamishibai dos cuentos con temáticas ambientales: Caperucita, un cuento clásico para tiempos modernos y La vida es un juego ¡Posta! Luego, se desarrollarán dos talleres: de plantines con semillas de estación y aromáticas para que se puedan llevar a sus casas en pequeños almácigos. El segundo es un espacio de juegos con temáticas ambientales. Esta actividad posee cupo limitado e inscripción previa en el correo del museo.

* Sinfonía popular. También el jueves 20 de julio, pero a las 17, en el Auditorio Jorge Luis Borges (Biblioteca Nacional), la banda de música integrante del Programa Nacional de Derecho al Juego JUGar presenta el segundo cancionero de música infantil latinoamericana. La propuesta es recuperar y visibilizar diez canciones y ritmos infantiles tradicionales de América Latina, para constituirse como un material sonoro que recupera tradiciones y culturas.

* Leemos, escribimos y dibujamos. El lunes 24 julio a las 16, en la sala Augusto R. Cortazar (Biblioteca Nacional), el equipo de Trabajo Comunitario de la Biblioteca Nacional propone abrir un espacio de dos encuentros para que el público infantil se acerque en las vacaciones a escuchar cuentos, imaginar aventuras e inventar personajes, dibujarlos y construir su propio libro. Construcción del propio libro: Mi libro es así, de las escritoras y editoras María Fernanda Maquieira y Florencia Cambarieri.

*Taller Libro juguete-desplegable y pop up, el miércoles 26 de julio a las 15, en la sala Roberto Arlt (Museo del Libro y de la Lengua). Paz Tamburini invita a los chicos a crear un libro que es paisaje, casa y territorio para jugar a inventar historias. En el taller, se reconocen algunos recursos del trabajo con papel para lograr interacción con el soporte: plegados, pop up, troqueles y solapas. Además, se suman personajes: los protagonistas de las historias. Esta actividad posee cupo limitado e inscripción previa en el correo del museo.

* Bestias peludas, el jueves 27 de julio a las 16 en la sala Juan L. Ortiz (Biblioteca Nacional) se presenta un espectáculo de narración para toda la familia en el marco de la muestra Bestiario nacional, organizada por la Biblioteca Nacional. Una actriz cuenta breves historias acerca de tres criaturas del imaginario argentino: el Lobizón, el Kakuy y Nahuelito, un ser de la tierra, otro del aire y una criatura del agua. Junto con estas “bestias” se visitará el litoral, el noroeste y la patagonia. Un relato que vuelca la palabra, el canto, el zapateo y el juego mismo, para sentir los misterios de la tierra y compartirlos en ronda, que es como se vienen compartiendo y transmitiendo a través del tiempo. Protagonizado por Mariela Acosta y dirigido por Alfredo Allende.

* Lo que esconden los libros, el viernes 28 de julio a las 15, en el Auditorio David Viñas (Museo del Libro y de la Lengua), se podrá disfrutar de esta obra de títeres para toda la familia, recomendada para niños a partir de los 3 años. Inspirada en la propuesta ética y la obra plástica del artista austríaco Friedensreich Hundertwasser y tomando elementos de la técnica de libros pop-up, la escenografía juega y se despliega, enteramente construida con material reciclado. Con música original compuesta especialmente y grabada con instrumentos acústicos, Lo que esconden los libros es una divertida obra que invita a los espectadores a no olvidar la importancia de jugar y a dejarse llevar descubriendo los maravillosos mundos que guardan los libros. La entrada es por orden de llegada hasta llenar la capacidad de la sala.

* Cuentos y dibujos, el viernes 28 de julio a las 16:30 en la sala Augusto Raúl Cortazar (Biblioteca Nacional) se presenta el escritor Nicolás Schuff para leer cuentos propios junto con Mariana Ruiz Johnson, que dibujará en vivo. Proyección de las imágenes en pantalla grande. Al final del encuentro se invita a los chicos y las chicas a hacer un dibujo propio del relato compartido y a participar de un sorteo de libros.

Biblioteca Mariano Moreno, Agüero 2502, C. A. B. A. Museo del Libro y de la Lengua, avenida Gral. Las Heras 2555, C. A. B. A.

***

Biblioteca del Congreso de la Nación

Durante el receso escolar, la Biblioteca del Congreso de la Nación presenta distintas actividades dirigidas a los más chicos para disfrutar de espectáculos, títeres, música y juegos, con entrada libre y gratuita.

En el Espacio Cultural BCN, el programa de vacaciones comenzará el martes 18 de julio a las 15 horas con Mi amigo el sol, obra de teatro para toda la familia, con música y dirección de Luis Oliveto.

Mientras que el jueves 20, a las 14:30, tendrá lugar Burbujas por ahí, un espectáculo mágico para divertirse. En la misma jornada, de 14 a 17 h, estará la Kermés Literaria, con juegos para toda la familia y la Hemeroteca de la BCN, con una propuesta lúdica con diarios y revistas. De 15:30 a 16:30, se desarrollará el taller Imaginar con inteligencia artificial, dirigido a infancias a partir de los 9 años, para descubrir el mundo de la IA aplicada a la generación de imágenes, la exploración de universos literarios, la creación de historias, personajes y narrativas. El cierre estará a cargo de Las Ruiseñoras, con un espacio creativo de poemas.

Durante la segunda semana de las vacaciones, la propuesta incluye, para el martes 25 de julio a las 15, Canciones para perder el tiempo, función de Las hermanas misterio (Trini y Rubí). Y durante el jueves 27, a las 14:30, Lucía en eclipse, espectáculo de kamishibai y títeres de papel, una actividad para infancias a partir de los dos años. Durante ese jueves se repetirán las presentaciones de la Kermés Literaria, la Hemeroteca de la BCN, el taller Imaginar con inteligencia artificial y Las Ruiseñoras.

Más información y reserva de entradas en la página de la Biblioteca.

* Espacio Cultural BCN, en Alsina 1835, C. A. B. A.

***

Casa Nacional del Bicentenario

Del 18 al 30 de julio, de martes a domingos de 15 a 20, invita a compartir dos semanas a puro juego y color. LA CNB se prepara para recibir a chicas, chicos y familias para disfrutar las vacaciones de invierno con actividades de todos los colores y sabores. Música, cine, talleres, visitas, recorridos, un montón de propuestas para olvidarse de que hace frío y reír, jugar, cantar e inventar

Programación

* Imaginarios en acción y RE-creación, taller. Una visita-taller por la exhibición ¿Cómo sentir? Para chicas y chicos de 5 a 11 años y familias. Los días martes 18 y 25 de julio a las 15.

* Animate (cine). Cuatro programas de animación del Festival Cartón. Para chicas y chicos de 5 a 12 años. Los días miércoles 19 y 26 de julio y jueves 20 y 27 de julio a las 16.

* Collage para chicas y chicos, taller. Una actividad en el marco de la exposición ¿Cómo sentir?, que invita a jugar, explorar e imaginar desde un camino lúdico. Los días jueves 27 y sábado 29 de julio a las 15.

* Bienvenidos amigos imaginarios, los estábamos esperando, taller de dibujo a cargo del colectivo Tatá Timbó. Una actividad para chicas y chicos de 6 a 12 años y familias. Los días viernes 21 y 28 de julio a las 15.

* Lalá y el toque toque, música. Un espectáculo musical y teatral para chicos y grandes; con Karina Antonelli y Osvaldo Belmonte. Los días sábados 22 y 29 de julio a las 17.

Todas las actividades son gratuitas.

* Casa Nacional del Bicentenario, en Riobamba 985, C. A. B. A.

Te puede interesar: ”¿Qué hacer durante las vacaciones de invierno en Salta?”

El formato taller es otra de las propuestas para alejar a los chicos de las pantallas

———

MUSEOS

Museos nacionales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Durante las vacaciones, los museos nacionales y de la Ciudad de Buenos Aires se convierten en espacios llenos de vida y aprendizaje para los más pequeños. Con el objetivo de brindar experiencias enriquecedoras, se han organizado diversas actividades diseñadas especialmente para ellos, que incluyen talleres interactivos, visitas guiadas temáticas y propuestas lúdicas que estimulan su creatividad y curiosidad. Estas propuestas, que combinan arte, historia y ciencia, ofrecen a los niños la oportunidad de explorar, descubrir y disfrutar de una manera única durante estas vacaciones.

* Museo Nacional de Bellas Artes

Entre el 15 y el 30 de julio, presenta una programación especial de vacaciones de invierno, ofreciendo actividades diarias para que niños, niñas y adolescentes disfruten del arte de manera lúdica y participativa. Con entrada gratuita, brinda propuestas como visitas con narraciones de cuentos, talleres para adolescentes, proyecciones de cine y recorridos accesibles. Además, durante este mes, se podrá profundizar en las muestras temporarias León Ferrari. Recurrencias y Picasso en el patrimonio del Museo, que exhiben obras del reconocido artista argentino y piezas del maestro español conservadas en el acervo institucional, respectivamente, en conmemoración del 50 aniversario de su fallecimiento.

Los sábados y domingos a las 17, los más pequeños podrán disfrutar de ¿Dónde viven las historias?, un recorrido narrativo por obras de Figari, Magariños, Xul Solar y León Ferrari, acompañados por Roxana Pruzan y su títere Lila. Los martes, jueves y sábados a las 15, los niños pueden participar en Instantes a todo color, donde pintarán paisajes al aire libre inspirados en piezas de Monet, Sisley y Pissarro. Los martes y jueves a las 17, podrán recrear personajes del período barroco en ¡Hoy estoy Barroco! Para los adolescentes, los miércoles y viernes a las 16, el taller Ferrari para adolescencias les permitirá experimentar con tintas y otros materiales inspirados en la obra de León Ferrari. También se ofrecerán visitas en Lengua de Señas Argentina (LSA) y una actividad participativa llamada Sueños y monstruos dirigida a familias de la comunidad sorda.

Programa día por día

Con entrada libre y gratuita, el punto de encuentro es el hall central.

* Instantes a todo color, actividad creativa. A partir de las obras de artistas impresionistas como Claude Monet, Alfred Sisley y Camille Pissarro, la propuesta es pintar el paisaje que nos rodea. El encuentro se realizará al aire libre (sujeto a las condiciones del tiempo). Se sugiere traer ropa cómoda. A cargo de Inés Alvarado, Gisela Witten, Jeanette Gómez Jolis y Pablo Hofman. Se llevará a cabo en estos horarios: sábados 15, 22 y 29 de julio; martes 18 y 25 de julio, y jueves 20 y 27 de julio, a las 15.

* ¡Hoy estoy Barroco!, actividad creativa. Una propuesta participativa en la que, tomando como escenario la sala del Museo dedicada al estilo Barroco, se descubrirán y pintarán diferentes personajes de las obras pertenecientes a este período. A cargo de Inés Alvarado, Gisela Witten, Jeanette Gómez Jolis y Pablo Hofman. Se llevará a cabo en estos horarios: martes 18 y 25 de julio, y jueves 20 y 27 de julio, a las 17.

* ¿Dónde viven las historias? A través de cuentos que se entrelazan con obras de Pedro Figari, Víctor Magariños, Xul Solar y León Ferrari, se invita a reflexionar sobre este interrogante junto a Lila, un títere que acompaña el recorrido en su hermosa biblioteca rodante y su flamante máquina de escribir. A cargo de Roxana Pruzan. Actividad participativa para chicas y chicos de entre 4 y 10 años de edad. Se llevará a cabo en estos horarios: sábados 15, 22 y 29 de julio, y domingos 16, 23 y 30 de julio, a las 17.

* Taller Ferrari para adolescencias. Un encuentro para sumergirse en el pensamiento y las obras de León Ferrari, destinado a chicos entre 13 y 17 años. No es necesario llevar materiales y la actividad no requiere de inscripción previa. A cargo de Cecilia Arthagnan, Ana Lobeto y Germán Warszatska. Se llevará a cabo en estos horarios: miércoles 19 y 26 de julio, y viernes 21 y 28 de julio, a las 16.

* Visita guiada León Ferrari: Recurrencias. Recorrido por la primera exposición individual que el Bellas Artes le dedica al artista argentino León Ferrari. La exhibición antológica presenta más de 250 obras, entre las que se incluyen dibujos, tintas, collages, grabados, esculturas, objetos, heliografías, planos, cerámicas y material audiovisual del período 1960-2011. A cargo de Cecilia Arthagnan, Ana Lobeto y Germán Warszatska. Se llevará a cabo en estos horarios: viernes 14 de julio, miércoles 19 y 26 de julio, viernes 21 y 28 de julio, y sábados 15 y 22 de julio, a las 18.

* Visita guiada Picasso en el patrimonio del Museo. Recorrido por la muestra temporaria que reúne, a medio siglo de la muerte del artista español Pablo Picasso, más de 30 grabados, dibujos, pinturas y cerámicas de su autoría que se conservan en la colección, con curaduría de Paola Melgarejo, investigadora del museo. A cargo de Gabriela Canteros, Silvana Varela, Jeanette Gómez Jolis y Pablo Hofman. Se llevará a cabo en estos horarios: jueves 13 y viernes 14 de julio, a las 15; martes 18 y 25 de julio, miércoles 19 y 26 de julio, jueves 20 y 27 de julio, y viernes 21 y 28 de julio, a las 12; martes 18 y 25 de julio, y jueves 20 y 27 de julio, a las 18.

* Visita guiada Picasso en LSA. En el 50.° aniversario de su muerte, la propuesta, destinada a la comunidad de personas sordas, es conocer las obras de Pablo Picasso pertenecientes a la colección del Museo. El encuentro, en Lengua de Señas Argentina, aborda las principales temáticas en las que el artista español trabajó durante su vida, como las mujeres, los ateliers, la situación política, las corridas de toros y los animales fantásticos. A cargo de Carlos Vera Flores. Actividad con inscripción previa por correo electrónico a carlos.vera@mnba.gob.ar. Se llevará a cabo en estos horarios: domingos 16 y 23 de julio, y miércoles 19 y 26 de julio, a las 18.

* Visita en Lengua de Señas Argentina (LSA) Sueños y monstruos. ¿Qué hay en la sala 36 del museo? ¿Quiénes son? ¿Cómo están pintados? Se invita a las familias a conocer las obras de grandes artistas argentinos e internacionales para luego realizar sus propias creaciones artísticas. A cargo de Carlos Vera Flores. Se llevará a cabo en estos horarios: domingos 16 y 23 de julio, y miércoles 19 y 26 de julio, a las 16.

* Museo Nacional de Bellas Artes. Av. del Libertador 1473, C. A. B. A.

***

Los museos nacionales dependientes de la Dirección Nacional de Museos del Ministerio de Cultura de la Nación celebran las vacaciones de invierno en distintas áreas de la ciudad de Buenos Aires con actividades de acceso libre y gratuito.

* Museo Histórico Nacional

En el casco histórico de la ciudad, el Museo Histórico Nacional (Defensa 1600, CABA) desarrollará Abrir la puerta para ir a jugar, taller para infancias y familias para compartir historias y juegos mediante la creación de un mural colectivo, los sábados de julio a las 16 h. También ofrece la posibilidad de visitar la exposición Pasión de multitudes, con camisetas, botines, copas y muchas sorpresas sobre la historia del fútbol argentino desde sus inicios hasta la actualidad. Programación completa en las redes del museo.

Programación desde el 15 al 30 de julio

* Abrir la puerta para ir a jugar. Taller para infancias en el que compartiremos historias de juegos mediante la creación de un mural colectivo. Se llevará a cabo en estos horarios: sábados 15, 22 y 29 de julio a las 16.

* Visitas guiadas de fin de semana: sábados, para público general: a las 11:30, 15:30, 17 y 19; para las infancias, a las 12; y los días domingo, para público general: a las 11:30; y para las infancias, a las 15:30. Recorridos guiados por la Reserva Visitable, a las 14 y a las 17.

Programación días de semana del 19 al 28 de julio

* Yo voto. Taller de armado artesanal de boletas electorales a partir de personajes históricos y consignas políticas, edad recomendada, de 5 a 10 años. Se llevará a cabo los miércoles 19 y 26 de julio a las 15.

* Carrera presidencial. Juego participativo donde podrán avanzar, sumando votos, en el recorrido electoral. ¿Quién ganará? Hasta 8 participantes en simultáneo, edad recomendada, de 7 a 99 años. Se llevará a cabo los jueves 20 y 27 de julio a las 15.

* Historia para armar. Selección de rompecabezas para armar en familiar a partir de la exposición Pintores de la historia” del Museo Histórico Nacional, edad recomendada, de 6 a 99 años. Se llevará a cabo los viernes 21 y 28 de julio a las 15.

Selección de rompecabezas para armar en familiar a partir de la exposición “Pintores de la historia” del Museo Histórico Nacional. Edad:

* Visitas guiadas de miércoles a viernes: Tiempo de Revolución, en inglés, miércoles 19 y 26, jueves 20 y 27, viernes 21 y 28 de julio, a las 12. Tiempo de Revolución, en español: miércoles 19 y 26, jueves 20 y 27 y viernes 21 y 28 de julio, a las 16h

Todas las actividades son con entrada libre y gratuita. Para más información consultar en sus redes sociales.

* Museo Histórico Nacional, en Defensa 1600, C.A.B.A.

***

El Museo Nacional de la Historia del Traje realizará un taller de sellos y estampas para niños y niñas a cargo de la tallerista Luciana Álamos el miércoles 19 de julio a las 15, recomendado para niños y niñas de entre 5 y 8 años, y el miércoles 26 de julio, también a las 15, para la franja de 9 a 12 años. Todas las actividades se pueden consultar en las redes del museo.

* Museo Nacional de la Historia del Traje, en Chile 832, C. A. B. A.

*

El Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces programa un festival de bandas independientes para adolescentes con rock alternativo, pop, sonidos balcánicos, canciones y poesía. El 21 de julio a las 19:30 se presentan Dilema Plutón y Enkantor; y el 28 de julio a las 19:30, Penny Peligro y Atípica Orquesta Sin Rumbo. Programación completa en las redes del museo.

* Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces, en Perú 222, C. A. B. A.

*

El Museo Histórico Nacional del Cabildo de Buenos Aires y de la Revolución de Mayo despliega Valija de papel, espectáculo de clown y taller con una temática que integra naturaleza e imaginación. Se presenta los días miércoles, jueves y viernes, desde el 12 hasta el 28 de julio, a las 16. Más actividades se pueden consultar en sus redes.

* Museo Histórico Nacional del Cabildo de Buenos Aires y de la Revolución de Mayo, en Bolívar 65, C. A. B. A.

*

El Museo Nacional de Arte Decorativo organiza Buscando la Historia: un taller a cargo del colectivo Identidad Marrón orientado a niños y niñas de 7 a 12 años en torno a conceptos tales como identidad, representación e historia, con actividades creativas desarrolladas desde una perspectiva pedagógica que permite revisar las formas del racismo, los sábados 22 y 29 de julio a las 17. Además, el equipo del Decorativo ofrece Descubriendo los secretos del Museo, con pistas que guiarán a las y los “detectives” a través de la historia del Museo y de sus obras, los viernes 21 y 28 de julio a las 17. Programación completa en sus redes.

* Museo Nacional de Arte Decorativo, en Av. del Libertador 1902, C. A. B. A.

*

El Museo Evita -INIHEP escenifica Evitácora, espectáculo teatral para público infantil sobre una de las figuras más importantes de la historia argentina, los días 27, 28 y 29 de julio a las 15. Programación completa en sus redes.

* Museo Evita - INIHEP, en Lafinur 2988, C. A. B. A.

*

En el barrio de Belgrano/Nuñez, el INAPL (Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano) ofrece un taller de pintura rupestre con el propósito de elaborar una gran pintura colectiva inspirada en las técnicas de dicho arte el 29 de julio a las 16. Más información en sus redes.

* INAPL (Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, en 3 de Febrero 1378, C. A. B. A.

*

El Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur pone en escena ESI sí!, obra de teatro infantil a cargo de la Compañía Teatral Cuarto Creciente, que representa el desafío de transitar las identidades y la ESI a través del juego y la música, el domingo 16 de julio a las 16, para mayores de 6 años. Además, Lecturas de Mar, charla, debate y taller de armado de banderines alusivos a los 40 años de democracia con material texturado, con proyección de fondo en LSA (Lengua de Señas Argentina), los viernes 21 y 28 de julio a las 15:30. Edad sugerida: de 6 a 12 años. Más actividades en sus redes.

* Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, en Santiago de Calzadilla 1301, C. A. B. A.

*

El Museo Histórico Sarmiento organiza un ciclo de cine infantil ATP con la proyección de Selkirk, el verdadero Robinson Crusoe el domingo 16 de julio a las 16; Las Trillizas de Belleville, el domingo 23 de julio a las 16; y El increíble castillo vagabundo, el domingo 30 a las 16. Programación completa en sus redes.

* Museo Histórico Sarmiento, en Cuba 2079, C. A. B. A.

*

El Museo Casa de Yrurtia (O’Higgins 2390, CABA presenta ¡KOONICHIWA!, taller de dibujo de animé con el desarrollo de personajes de historieta/manga. El Museo provee materiales para esta actividad, aunque se sugiere traer elementos personales de dibujo. Destinado a infancias y adolescencias. Miércoles 19, jueves 20 y viernes 21 de julio a las 16 h. Otras propuestas en sus redes.

* Museo Casa de Yrurtia, en O’Higgins 2390, en C. A. B. A., con entrada accesible por Blanco Encalada 2040.

*

En el centro porteño, el Museo Casa de Ricardo Rojas propone Mataquito, un Viaje hacia la Infancia, una experiencia participativa para niños y niñas de entre 5 y 9 años con narración de leyendas, mitos y fábulas del noroeste argentino y la exploración de juegos y juguetes de las infancias de finales del siglo XIX. Edad sugerida: de 5 a 9 años. Los días 18, 20, 25 y 27 de julio. Programación completa en sus redes.

Museo Casa de Ricardo Rojas, en Charcas 2837, C. A. B. A.

*

En el Museo Nacional del Grabado se puede disfrutar de Conquistando lo Efímero, recorrido guiado y taller para infancias y familias con perspectiva ESI sobre la exposición Las Conquistas de lo Efímero. Gráfica e Industria en Tiempos de Caras y Caretas. Además, las chicas y los chicos realizarán sus propias creaciones gráficas en la nueva Sala de Máquinas del Museo (llevar ropa para manchar). Los viernes 21 y 28 de julio de 16 a 18. Programación completa en sus redes.

Museo Nacional del Grabado, en Riobamba 985, 4.° piso, C. A. B. A.

*

El Museo Nacional de Arte Oriental presenta Cuentos Tradicionales de Asia para Familias, narrados por Anabelle Castaño, que invitan a descubrir las aventuras de animales, personajes especiales y leyendas populares, el sábado 15 y el domingo 23 de julio de 16 a 18. Programación completa en sus redes.

* Museo Nacional de Arte Oriental, en Viamonte 525, 2.° piso, C. A. B. A.

Todas las actividades son gratuitas y con cupos limitados. Algunas requieren inscripción previa.

*

Las muestras de arte son otras de las experiencias, que en muchos casos son acompañados por talleres

* Palais de Glace – Palacio Nacional de las Artes

El equipo de educación del Palais de Glace – Palacio Nacional de las Artes propone una serie de actividades para infancias y familias estas vacaciones de invierno. Todas las actividades tendrán lugar en el Centro Cultural Borges con entrada libre y gratuita. [Sitio amigable para personas con movilidad reducida.]

* Armar y desarmar mundos. El taller propone explorar la técnica del collage manual. A partir de revistas, postales, diarios y cartulinas vamos a crear coloridos collages inspirados en todas las cosas, los sucesos y los vínculos que construyen una identidad. Vamos a descubrir cómo armar y desarmar imágenes e imaginar nuevos mundos posibles. El sábado 15 de julio y domingo 23 de julio, de 18 a 19.

* Escuchar al cuerpo. En este taller el cuerpo es el gran protagonista. Se propone escuchar, sentir y moverse al ritmo de la música. Luego, cada uno creará su propio dibujo con base en lo que le transmitan las melodías. El objetivo es que el cuerpo se disponga a jugar con las líneas. Se ponen en juego la experiencia, la sensibilidad y los deseos de las personas que participan. El domingo 16 de julio y el sábado 29 de julio, de 18 a 19.

* Rimas colectivas: taller de poesía disparatada. Este taller invita a jugar con las palabras y armar rimas disparatadas. El objetivo será poner la escritura al servicio de la alegría y la locura. A partir de consignas creativas se van a escribir frases con muchos sentidos y mensajes, poniendo en juego la sensibilidad y la experiencia de las personas que forman parte del taller. Los días sábado 22 de julio y domingo 30 de julio de 18 a 19.

*

* Museo de Arte Moderno

En estas vacaciones, el Museo Moderno ofrece encuentros con artistas, espectáculos y muchas propuestas más para toda la familia. A partir del sábado 15 y hasta el domingo 30 de julio, los espera para compartir experiencias innovadoras y accesibles que dialogan con El arte, ese río interminable, el nuevo programa de exposiciones. Todas las actividades son gratuitas.

* Universos fluorescentes. Espacio de exploración continua. Obra colectiva a partir de algunas letras de canciones inspiradas en la exposición A 18 minutos del Sol para crear nuevos mundos llenos de color. Desde el 15 al 23 de julio –menos el martes 18, que el museo permanecerá cerrado–, de 15 a 17. Actividad gratuita sin inscripción previa.

* Visitas en familia: Recorridos participativos dialogados a cargo del equipo educativo para despertar la creatividad a partir de las exposiciones del programa anual El arte, ese río interminable. Vení a descubrir la diversidad de nuestra colección. Luego realizarás tu propia creación. Los días sábado 15 y domingo 16 de julio, de 15 a 16.

* Colores danzantes, taller de arte y baile para primera infancia. Ritmo, color y juego son los ingredientes que eligió Trinidad Padilla para disfrutar y compartir con los más pequeños en estas vacaciones de invierno. El sábado 15 de julio, de 11:30 a 12:30.

* Oráculo en el reino del Sol, taller a cargo de Chicos al arte. Para crear un sinfín de coloridas formas para explorar la realidad y los sueños. El sábado 15 de julio de 16 a 18.

* Trazos enlazados, taller de dibujo y movimiento. Cada trazo dibuja un mundo. A partir de divertidos ejercicios corporales, este taller busca soltar la mano e imaginar nuevas formas de vincularnos con la hoja y el papel. El domingo 16 de julio, de 16 a 18.

* Bajo la luna azul, yo te vi…, taller de creación de visores espaciales. Construcción de artefactos visuales para explorar las constelaciones y muchas curiosidades más. El jueves 20 de julio, de 16 a 18.

* De San Telmo a la Luna, espectáculo cósmico a cargo de Le Varieté Cultural. El sábado 22 de julio, de 16 a 18.

* Entre el pop y el chat, taller de creación a través de IA (Inteligencia Artificial). Junto con Ornella Ruiz Díaz van a recorrer las obras de nuestra colección para conocer y crear a través de la inteligencia artificial (IA). El domingo 23 de julio de 16 a 18.

Más información puede consultarse en la web del museo.

* Museo de Arte Moderno, en Av. San Juan 350, C. A. B. A.

*

Vacaciones de invierno en el MALBA

A partir del lunes 17 de julio. Las vacaciones de invierno del 2023 en el MALBA van a estar llenas de juegos. A través de recorridos participativos, visitas grupales, talleres y estaciones abiertas de juego y construcción, se invita a todos los públicos a descubrir y conocer tanto las obras de la colección del museo que se exhiben en la exposición Tercer ojo como las muestras temporales Del cielo a casa y Luz y Fuerza.

Las actividades son presenciales y están incluidas con el ticket de ingreso al museo. Los talleres requieren inscripción previa.

Programación:

* Juegos de colección, recorrido + taller, a cargo del equipo de Educación. Se llevará a cabo los días lunes 17 y 24 de julio y jueves 27 de julio a las 11; y el sábado 29 de julio a las 17:00, en la sala 2 y en la sala pedagógica. Arte y juego son experiencias transformadoras: invitan a crear e inventar reglas, nuevos universos y vínculos; contribuyen a la construcción de aprendizajes y maneras de explorar el mundo con otros. Una obra, un juego: esta será la consigna de este recorrido que llevará por algunas de las piezas más icónicas de la colección permanente del museo que se exhiben en la exposición Tercer ojo. Dirigido a niñas y niños de 5 a 12 años acompañados por una persona adulta. Duración: 70′. Requiere inscripción previa.

* Atado con alambre: clínica de juguetes, taller de reparación, a cargo del equipo de Club de Reparadores y La Desfábrica. Se llevará a cabo el día lunes 17 de julio a las 17 en la sala pedagógica. Se invita a que lleven un juguete y aprendan a repararlo. En la exhibición Del cielo a casa se incluyen diversos juguetes que han acompañado a distintas generaciones de argentinos y argentinas. Esos juguetes, con el tiempo y uso, pueden romperse, descoserse o desarticularse. Por eso, en este taller se realizarán reparaciones mecánicas, textiles y recreaciones para extender su vida útil y conservar su magia. Se invita a unir saberes para batallar la obsolescencia en conjunto. Reparar es valorar y cuidar. Dirigido a niñas y niños de 7 a 13 años acompañados por una persona adulta. Duración: 120′. Requiere inscripción previa.

* Construcciones Rasti, estación abierta, a cargo del equipo de Educación. Los días martes 18 de julio, de 10 a 14 en el hall central, y miércoles 26 de julio, de 11 a 19, en la sala pedagógica. Se invita a participar de un espacio abierto para jugar y crear con bloques Rasti. En estas dos jornadas, habrá diferentes estaciones abiertas para todas las edades en las que se compartirá un espacio de juegos y construcciones creativas. Estación 1: dirigida a niñas y niños de 6 meses a 3 años acompañados por una persona adulta. Estación 2: dirigida a público general a partir de los 3 años. Los menores deberán estar acompañados por una persona adulta. Tiempo máximo de permanencia: 40′.

* Energía de colores, recorrido + taller, a cargo del equipo de Educación. Se llevará a cabo los días miércoles 19, jueves 20 y viernes 21 de julio a las 11, en la sala 1. Esta actividad propone un recorrido exploratorio por algunas de las obras de la muestra Luz y Fuerza, en las que diferentes artistas experimentaron con los maravillosos mundos de la energía y el color. Dirigido a niñas y niños de 5 a 12 años acompañados por una persona adulta. Duración: 70′. Requiere inscripción previa. Organizada con el apoyo de Filgo. Actividad incluida con el ticket de ingreso al museo.

* (A)brazos para un pulpo, taller a cargo del equipo de Educación. Se llevará a cabo los días jueves 20 y 27 de julio a las 16 en la sala pedagógica. Hace mucho tiempo, los chicos y las chicas jugaban en las calles: a las bolitas, a la payana, al elástico y a la pelota. Las pelotas eran de trapo, que era un material barato y accesible. Pero después fueron reemplazadas por las pelotas de goma: las pelotas Pulpo. ¡Se decía que quien lograba dominarla se recibía de crack! Gracias a la inventiva de Gerildo Lanfranconi –un técnico industrial especializado en caucho–, desde hace 90 años las pelotas Pulpo forman parte importante de la infancia de miles y miles de argentinos y argentinas y por eso tienen un lugar especial en la exhibición Del cielo a casa. En este taller se hará una intervención (temporal) en las clásicas líneas de color blanco y bordó de las pelotas Pulpo para convertirlas en un auténtico pulpo. Cada uno armará su propio animal tentacular con retazos de tela, lanas, totoras y tapitas para crear ocho (o más) brazos y ojos. Dirigido a niñas y niños de 7 a 13 años acompañados por una persona adulta. Duración: 90′. Requiere inscripción previa. Actividad incluida con el ticket de ingreso al museo.

* Juguetes de ayer y de hoy, recorrido + taller, a cargo del equipo de Educación. Se llevará a cabo los días domingos 23 y 30 de julio a las 16 en la sala 5. Se invita a abuelas, abuelos, nietas y nietos a que traigan, cada uno, un juego o juguete de su infancia: uno de ayer y uno de hoy. Pueden ser objetos o recuerdos de juegos que se jugaban sin materiales. En primer lugar, se realizará un recorrido por Del cielo a casa, la muestra que reúne objetos cotidianos, piezas de diseño y obras de arte que formaron parte de la historia cultural de nuestro país, en la que los juegos y los juguetes, por supuesto, son protagonistas. Luego se realizará un taller de escenografías en miniatura para intentar hilvanar una historia compartida. Dirigida a niñas y niños de 5 a 12 años acompañados por sus abuelos o abuelas. Duración: 70′. Requiere inscripción previa. Actividad incluida con el ticket de ingreso al museo.

* Atado con alambre: cerámica en pedazos, taller de reparación, a cargo de Club de Reparadores, Becho Lo Bianco y Maxi Abbiati. Se llevará a cabo el día lunes 24 de julio a las 17 en la sala pedagógica. En este taller, se aprenderán reparaciones visibles e invisibles y a explorar la potencial resignificación de los objetos de cerámica. Dirigido a todo público a partir de los 10 años (niñas y niños entre 10 y 13 años deberán estar acompañados por una persona adulta). Actividad incluida con el ticket de ingreso al museo.

* 19ª Edición Fiesta de la Lectura de Invierno, se llevará a cabo el día martes 25 de julio a partir de las 15. En cada cambio de estación, Malba Literatura organiza una nueva edición de la Fiesta de la Lectura, una oportunidad para pasar tiempo en el museo cerrado, en compañía de lectores y libros. Inspirada en el género de la historieta, esta edición propone una serie de talleres, recorridos y charlas en distintos espacios del museo para sumergirse en el lenguaje de la narrativa gráfica. Una invitación a compartir con amigos, desconectarse de la tecnología, acceder a obras en exposición y disfrutar de un café en un día que el museo está cerrado para sus visitantes habituales. Todas las actividades son gratuitas.

* Historias e historietas, recorrido + taller de narrativa gráfica, a cargo del equipo de Educación. Se llevará a cabo el día martes 25 de julio a las 16 y a las 17:30 en la sala 2. Muchas de las obras que integran la muestra Tercer ojo presentan visualmente historias y relatos que podemos reconstruir en las salas del museo. En este recorrido, se seleccionarán algunas de ellas para identificar a sus protagonistas e imaginar sus historias previas. ¿Cómo llegaron a la situación en la que los vemos representados en el cuadro? El recorrido se centrará en obras de Maria Martins, Miguel Covarrubias, Antonio Berni, Pablo Suárez y Frida Kahlo. Organizado en el marco de la Fiesta de la Lectura de Invierno. Dirigido a niñas y niños mayores de 6 años acompañados por una persona adulta. Duración: 90′. Actividad gratuita con inscripción previa.

* Programa Maraña: juegos en el Barrio Mugica, estación abierta, a cargo del equipo de Educación. Se llevará a cabo el día viernes 28 de julio a las 11 y a las 14 en el Centro Comunitario Barrio Mugica, Vicuña 885. El arte y el juego son experiencias transformadoras: invitan a crear e inventar reglas, nuevos universos y vínculos; contribuyen a la construcción de aprendizajes y maneras de explorar el mundo con otros. En el marco del programa Maraña, se realizarán diferentes actividades en vacaciones de invierno buscando diálogos, enredos e intercambio de experiencias y saberes entre el Malba y el Barrio Mugica. En esta oportunidad, el Centro Comunitario se llenará de juegos con una estación abierta de bloques de construcción Rasti y un taller creativo de armado de pulpos con pelotas. Actividad gratuita. Dirigida a todo público.

Programación completa en la página del Malba.

* MALBA (Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires), en Av. Pres. Figueroa Alcorta 3415, C. A. B. A.

———

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Tecnópolis

El Parque del Ministerio de Cultura se prepara para recibir a miles de visitantes en su decimosegunda edición y vuelve en vacaciones de invierno para celebrar los 40 años de democracia. Desde el 15 de julio al 27 de agosto el Parque de Villa Martelli presentará una diversidad de propuestas bajo el lema «La potencia de lo colectivo». Como siempre, la entrada será libre y gratuita. Durante el receso invernal, el Parque abrirá de miércoles a domingos de 12 a 19, y en el mes de agosto volverán las escuelas y podrá visitarse jueves y viernes de 10 a 18, sábados, domingos y feriados de 12 a 19 horas. La apertura oficial será el sábado 15 de julio. Tecnópolis reabre sus puertas con el tradicional espectáculo de apertura en la explanada de General Paz para celebrar y conmemorar los 40 años de la recuperación democrática en Argentina.

En esta edición volverán las atracciones emblemáticas del Parque: la Tierra de Dinos, el Avión de Aerolíneas, el Parque de Zamba y Nina de Pakapaka, La Casa del Coloso, Arrorró, Pisar Malvinas, Bichos, Soberanía Aeroespacial, el Skatepark, el Humedal, los espacios permanentes del Ministerio de Ciencia, el Polo Deportivo y de Expresiones Urbanas a cargo del Ministerio de Turismo y Deportes y el Laboratorio de Artes Electrónicas, donde se realizarán talleres permanentes y se inaugurará una experiencia sonora producida por el Centro de Investigación en Audio y Música de Tecnópolis (CIAM) con participación de la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos. Las infancias y familias podrá disfrutar de los shows de Los Raviolis, Dúo Karma, Mariana Baggio, Koufequin, Magdalena Fleitas, Bigolates de Chocote, NiLocos, Anda Calabaza, Vuelta Canela, Rayos y Centellas, Los Cazurros, Laura Migliorisi, Capitán Sanata, Valor Vereda, Rockan Walsh, Triciclas, Banda de Tías, Pequeño Pez, Mundo Arlequín, Banda Corbatas, El gran viaje de Zamba y Nina, La máquina de la creatividad, un nuevo ruedo de circo, la experiencia sensorial Iris para las primeras infancias y la obra teatral Familia No Tipo del Teatro Nacional Cervantes, entre otros. Además, en más de diez escenarios se presentarán propuestas variadas para todo público: Turf, Pedro Aznar, Ecko, Bersuit Vergarabat, Plastilina, Militantes del Climax, Alan Sutton y las criaturitas de la ansiedad, Sofía Viola, Susy Shock, BB Asul, Grupo Anaconda y artistas de todo el país en el Escenario Patio Federal. También habrá charlas a cargo de Dadatina y Amadora, la Lic. Cecilia Ce, las bookfluencers Flor Dapiaggi, Guada Casta, Victoria Resco y América Vespucia, entre otras.

Además, se inaugurarán nuevos espacios presentados por distintos organismos nacionales con experiencias interactivas que invitan a recuperar los momentos más emblemáticos de nuestra democracia, para aprender sobre nuestra historia, nuestros derechos, y seguir construyendo futuro. Entre ellas, la muestra 40 años: escenas de la democracia argentina, producida por Tecnópolis: un viaje por los 40 años de la democracia que supimos conseguir, la que forjamos día tras día, hecha con los sueños de cada argentino y argentina. Como siempre, se realizarán recitales, espectáculos y propuestas para todas las edades, incluyendo actividades con recursos accesibles como Lengua de Señas Argentina y programación especial vinculada a la conmemoración de los 40 años de democracia en Argentina.

* El Bellas Artes en Tecnópolis. Otra de las novedades en estas vacaciones de invierno será el nuevo espacio del Bellas Artes en Tecnópolis.En el lugar, todos los días, de 12:30 a 16:30, se realizarán talleres y actividades participativas para familias. Además, quienes visiten este espacio de manera autónoma podrán acceder a recorridos interactivos para conocer la historia del Museo, las obras de la colección y las distintas áreas de la institución. También estarán a disposición materiales didácticos de acceso virtual para el uso escolar o familiar, y videos con juegos y relatos vinculados al patrimonio.

Información general: en vacaciones de invierno, del 15 al 30 de julio, el Parque abrirá de miércoles a domingos de 12 a 19. El Parque cuenta con estacionamiento gratuito, puestos gastronómicos variados, puntos de hidratación, un lactario, baños accesibles, entrega de sillas de ruedas e intérpretes en LSA-E. Para los recitales, espectáculos y charlas en los distintos auditorios, el ingreso es por orden de llegada, sin reserva previa.

* Tecnópolis, se puede acceder por Av. Juan Bautista de la Salle 4500 y Av. de los Constituyentes 2220, Villa Martelli, Provincia de Buenos Aires.

———

El humor y el teatro son una excelente propuesta

Centro Cultural de la Ciencia (C3)

El Centro Cultural de la Ciencia C3 se prepara para recibir al público infantil y familias para vivir un receso invernal inolvidable. Los dinosaurios invaden la programación cultural, que se desplegará en talleres, obras de teatro, charlas, experiencias, juegos y cine. Como todos los años, el C3 propone actividades de calidad para que chicos y chicas, y adolescentes encuentren su lenguaje. La programación cultural de las vacaciones de invierno inicia el 19 de julio hasta el 30 de julio, de miércoles a domingos de 12 a 19 horas, con entrada gratuita y se retira una hora antes de cada actividad.

* Festival Cine POP-UP en Familia, cine. El domingo 16 de julio, a las 14:30 y a las 16. Recomendado a partir de los 7 años. Requiere inscripción previa para cada programa. Una curada selección de cine alternativo de films nacionales e internacionales de calidad para la familia diseñada para que descubran un cine distinto, que los acompañará de una manera indeleble en su desarrollo. Programación + actividades especiales con el artista audiovisual Jorge Crowe, a las 14:30. Edad sugerida, a partir de 7 años. Athleticus, de Nicolas Deveaux (16 min / 2019 / ATP / Francia, Mónaco / Sin diálogos). Luminaris, de Juan Pablo Zaramella (7 min / 2011 / Argentina / Sin diálogos), a las 16. Edad sugerida, a partir de los 10 años. Athleticus, de Nicolas Deveaux. Les contes de la nuit (Los cuentos de la noche), de Michel Ocelot (84 min / 2010 / Francia / Subtítulos en castellano).

* Un tiranosaurio ocupa mucho espacio, teatro. A partir del 19 de julio, los miércoles, jueves y viernes de julio, a las 15. Recomendado a partir de los 6 años, en el Auditorio. Un tiranosaurio ocupa mucho espacio es una emocionante y divertida obra de teatro dirigida especialmente al público infantil e invita a pensar sobre los peligros de las tiranías. La trama gira en torno a una familia que, de forma ingeniosa pero no muy amigable, intenta resolver sus conflictos adoptando a un tiranosaurio. Sin embargo, lo que parecía una solución fácil y divertida pronto se convertirá en una amenaza para todos. La obra, cuyo título es un homenaje a la reconocida obra Un elefante ocupa mucho espacio, de Elsa Borneman, invita a pensar sobre cómo las decisiones impulsivas y las soluciones aparentemente sencillas pueden generar problemas más graves y poner en peligro la convivencia. La puesta -con el asesoramiento científico del paleoartista Santiago Reuil –se ofrece en el marco de los 40 años de la recuperación de nuestra democracia, y el mensaje poderoso a los más pequeños de valorar y preservar la libertad y el respeto hacia los demás–. Dramaturgia: versión libre de Marcos Arano Forteza sobre texto de Gabriel Graves. Actúan: Christian Amadeo, Federico Paulucci, Nicolás Eisen, Leonardo Costa, Maria Agustina Becerra, Magalí Meliá. Dirección: Marcos Arano Forteza.

* Zona Tecno: despertando vocaciones científicas, taller. Se llevará a cabo los días miércoles a domingo de julio, de 13 a 18 horas. Recomendado entre 8 a 12 años. Una experiencia de 40 minutos de duración para sumergirse en talleres sobre programación, automatización industrial, energías renovables, bioquímica y diseño e impresión 3D, mediado por educadores/as conocedores de cada disciplina. Con el apoyo económico de la Fundación Banco de la Nación Argentina y Fundación Siemens.

* Espacio de dibujo y paleojuegos, taller. Se llevará a cabo los días miércoles a domingo, de 12 a 19 horas. Recomendado a partir de los 4 años. Un espacio de circulación libre para aquellos pequeños que disfruten del placer de dibujar y compartir distintos juegos de mesa. Este año, los dinosaurios serán la temática.

* Un dinosaurio puede tener mucho frío, taller. Se llevará a cabo los días sábados 22 y 29 de julio y domingos 23 y 30 de julio, a las 16 horas. Por la narradora Florencia Codagnone. Recomendado a partir de los 5 años. En este espacio se bordará con lana un dinosaurio mientras se escuchan cuentos narrados.

* Taller de paleoarte En busca de dinos. Se llevará a cabo los días miércoles, jueves y viernes, a las 14 y 16 horas. Recomendado de 8 a 12 años. Por el paleontólogo Damián Francisco Aquino, con el asesoramiento de Santiago Reuil. Un taller para quienes quieren conocer más sobre el mundo de la paleontología y aprender sobre fósiles, las características de distintos tipos de dinosaurios, conocer sobre el trabajo que realizan los paleontólogos/as y cómo se reconstruyen los dinosaurios a través del paleoarte.

* Lugar de inventos, taller. Se llevará a cabo los días miércoles, jueves, viernes y sábados, a las 15 y 16.30 horas. Recomendado para chicos y chicas de de 8 a 12 años. Por chicos.net y con el apoyo de Telecom. El reconocido espacio maker del C3 ofrecerá dos ediciones por día para investigar diferentes técnicas como programación con arduino, animación con anaglifos, impresión 3D y técnicas de stop motion.

Programación:

*/ Dibujos interactivos, miércoles 19 y 26 de julio, edad sugerida: de 10 a 12 años. Un espacio para crear visuales en la computadora usando processing. Docente: Agustín Scurzi (@coiron_electronico) es Licenciado en Diseño Multimedial, artista electrónico, programador y docente.

*/ Animar con luz, jueves 20 y 27 de julio.Este taller es una exploración por los secretos de la luz y su espectro lumínico. Descomponer la luz en todo su espectro, ver sus diferentes colores y entender que parte del espectro “no vemos”. Docente: Laura Nieves, Magister en Estéticas contemporáneas Latinoamericanas (UNDAV) Diseñadora Industrial de la UBA, se formó en artes visuales en Barcelona y Bs As. Participa de varios proyectos de investigación en UNDAV y UNTREF como directora y como investigadora formada, sobre temáticas de género y educación tecnológica

*/ Animate a imprimir en 3D, viernes 21 y 28 de julio. Un taller para crear figuras tridimensionales con impresión 3D usando Tinkercad. Docente: Noam Blei.

*/ Paleo Motion, sábado 22 y 29 de julio. Este espacio para viajar lejos, lejísimos en el tiempo para conocer y modelar dinosaurios. Docente: Estudio Tamandúa (@tamanduaestudio).

* Amantes del Fungi. Fungilustración. Se llevará a cabo los días domingo 23 y 30 de julio, a las 15 y 16.30 horas. Recomendado de 6 a 10 años. A partir de las ilustraciones de Juan Elizalde, del estudio Guardabosques, se descubrirán la diversidad de hongos de nuestra región, sus características más importantes y por qué son fundamentales para el funcionamiento de los ecosistemas.

* Mundo Funga. Se llevará a cabo, de miércoles a domingos, de de 12 a 19. Zoom, el laboratorio del C3, invita a conocer cómo los hongos, diminutos o gigantes, son imprescindibles para comunicar los ecosistemas entre sí y mantener la vida en la Tierra desde hace 3500 millones de años. Ni animal ni vegetal, los hongos tienen reino propio y consta de más de 1,5 millones de especies diversas de levaduras, mohos y setas, que, aunque algunos pueden ser tóxicos, la mayoría de ellos están de una manera extraordinaria conectando el planeta.

* Radioteatro Misterios científicos, lecturas con efectos, se llevará a cabo los sábados 22 y 29 de julio, y domingos 23 y 30 de julio, a las 17 horas. Recomendado de 6 a 10 años. Una experiencia radioteatral en la que se entrecruzan literatura, ciencia, música, efectos sonoros y proyecciones sobre lecturas de algunos cuentos e historietas de ciencia ficción y misterio.

* Punto de lectura y escucha. Se llevará a cabo, los miércoles a domingos de julio, de 12 a 19 horas. Como parte del programa de lectura Leé Ciencia, Leé Futuro, en este espacio estarán disponibles todos los títulos que forman parte de la colección juvenil Ciencia al Toque, la colección infantil Hola, Ciencia y Ciencia con ojos de niño con el objetivo de difundir lecturas de ciencia para infancias, adolescentes y jóvenes como un modo de garantizar el acceso a la cultura científica. Además, se podrá escuchar los episodios del podcast Escuchá Ciencia narrados por Gabichu, Magdalena Fleitas, Lalo Mir, Tomás Fonzi, Mariana Baggio, Delfina Pignatiello y Julián Kartún junto a Diego Golombek.

* Biblioteca encendida, se llevará a cabo de miércoles a domingo, de 12 a 19 horas. Estas vacaciones de invierno reabre la biblioteca de divulgación científica con una serie de encuentros y actividades que promuevan el acercamiento a la lectura de textos de ciencia como un modo más de garantizar el acceso a la cultura científica. La biblioteca cuenta con una colección de material bibliográfico, publicaciones y revistas especializadas que abordan integral e interdisciplinariamente temas científicos.

Visitas libres, sábados y feriados, de 14 a 20 horas; domingos, de 16 a 20hs.

Centro Cultural de la Ciencia, viernes a domingos, de 12 a 19 horas, con entrada libre y gratuita. Para reservar entradas ingresar a la web. Horario especial vacaciones de invierno (Del 19 al 30 de julio), de miércoles a domingos de 12 a 19 horas.

Todas las entradas se retiran desde una hora antes del inicio de la actividad.

* C3 (Centro Cultural de la Ciencia), en Godoy Cruz 2270, C. A. B. A.

———

ESPECTÁCULOS, MÚSICA Y TEATRO

Teatro Colón

Como todos los años y durante el período correspondiente a las vacaciones de invierno, del sábado 15 al domingo 30 de julio, el Teatro Colón presenta una nutrida variedad de propuestas destinadas a compartir en familia.

* Tierra de cuentos y leyendas. Las funciones dedicadas a los más pequeños (a partir de los 6 años de edad) forman parte del ciclo Tierra de cuentos y leyendas, coordinado por el Instituto Superior de Arte, que se presentarán en la sala del Centro de Experimentación. El ciclo está conformado por dos espectáculos ambientados en la selva misionera, que son Este no es un cuento silvestre y El Lobizón, o sea el terror de las Misiones. Ambas presentaciones proponen redescubrir sus historias y leyendas a través de la música barroca, que será interpretada por el Ensamble Barroco, y alumnos de Danza y Canto de la Especialización en Ópera Barroca del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón.

Las funciones de Este no es un cuento silvestre, de Emiliano Dionisi, con música de Jean-Philippe Rameau, entre otros, serán desde el martes 18 al domingo 23 de julio y del martes 25 al domingo 30 de julio, a las 11.30 horas. Las funciones de Este no es un cuento silvestre, de Gonzalo Demaría, con música de Henry Purcell, entre otros, serán desde el martes 18 al domingo 23 de julio y del martes 25 al domingo 30 de julio, a las 16:00 horas.

Las entradas para los espectáculos se encuentran a la venta y podrán adquirirse de manera online a través de la página del teatro y también de manera presencial en la boletería del Teatro Colón. Menores de tres años no abonarán entrada.

* Colón Fábrica; Descubriendo los secretos del Teatro Colón. Para aprender sobre el teatro y descubrir los secretos del Teatro Colón, se podrá visitar la muestra Colón Fábrica, un recorrido mágico por las escenografías, utilería y vestuario de algunas de las más grandes producciones de óperas y ballets, que fueron presentadas en el escenario, donde nada es lo que parece. Las actividades que pueden realizarse dentro del espacio incluyen recorridos libres y guiados por todo el material expuesto, realizado artesanalmente en los talleres del Teatro Colón. Durante las vacaciones, los guías-anfitriones de Colón Fábrica develarán algunos secretos de cada producción durante los recorridos libres. Para las familias habrá trivias y acertijos que podrán resolver sólo si han estado atentos durante la visita. Además, la muestra cuenta con información acerca de todo lo que está en exposición, y sobre los tesoros que guarda el predio. ¡Acá todo se puede tocar! Del 13 al 30 de julio, la muestra podrá visitarse los jueves, viernes, sábados, domingos y feriados de 12:00 a 18:00 horas.

Las visitas guiadas se realizan desde las 12:00 a las 14:30 horas, con una duración de 45 minutos cada una, y los recorridos especiales serán desde las 15:00, cada 10 minutos, hasta las 18:00 horas.

Visitas guiadas

Las visitas guiadas por los espacios más destacados del primer coliseo continuarán con su horario normal, todos los días de 10:00 a 16:45 horas con salidas cada 15 minutos y con una duración aproximada de 50 minutos. Hay dos visitas diarias en inglés que tienen lugar a las 13:00 y 15:00 horas.

Ante cualquier duda, escribir a visitasguiadas@buenosaires.gob.ar o comunicarse al 4378-7100.

* Teatro Colón, en Cerrito 628, C. A. B. A. Colón Fábrica, en Av. Don Pedro de Mendoza 2163, C. A. B. A.

La orquesta nacional presenta Barriletes y Flores, de Mercedes García Blesa, un concierto para las infancias

***

El rayo verde

Vuelve la versión de la pieza inmortal de Julio Verne, adaptada y dirigida por Adelaida Mangani para el Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín en el Teatro Regio.

La historia de El rayo verde sigue a Elena, una joven que se niega a casarse sin antes haber contemplado el enigmático rayo verde y adquirir la sabiduría para encontrar al amor verdadero. Acompañada de sus tíos y un ama de llaves, se embarca en travesías marítimas en busca de este fenómeno. Durante su viaje, conocerá personajes inspiradores, enfrentará peligros y ayudará a quienes lo necesiten, experimentando así un viaje de sabiduría y autodescubrimiento. La obra aborda temas como la curiosidad, la investigación, la naturaleza y el misterio del universo.

Se presentará del martes 18 al domingo 23 de julio a las 15 horas, con una duración de 50 minutos. El precio de la entrada general es de $2.500.

El equipo está conformado por: Ariadna Bufano, Eleonora Dafcik, Morgana Marchesi, Bruno Gianatelli, Fernando Morando, Mariano Pichetto y Esteban Quintana. El diseño de escenografía y vestuario de titiriteros es de Carlos Di Pasquo; el diseño de video y realización audiovisual es de Pablo Varela; el diseño de iluminación es de Adrián Grimozzi; el diseño de títeres y vestuario de títeres es de Mariana Díaz; el diseño de mecanismos y realización de títeres es de Alejandra Farley, Katy Raggi; la realización de vestuario de títeres es de Ayelen Laxalt; los objetos son de Estanislao Ortíz; la musicalización es de Adelaida Mangani y Esteban Quintana; el diseño de sonido es de Alan Guarinacci; la directora ayudante es Mariana Díaz; y la dirección es de Adelaida Mangani.

* Teatro Regio, Avda. Córdoba 6056, C. A. B. A.

***

Orquesta Juan de Dios Filiberto

La orquesta nacional presenta Barriletes y Flores, de Mercedes García Blesa, un concierto para las infancias.

El viernes 28 de julio a las 19, se llevará a cabo este espectáculo en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner. La entrada es libre y gratuita. Asimismo será retransmitido en vivo para todo el país por Sonido Cultura, la radio online del Centro Cultural Kirchner. El director invitado para esta ocasión será Nicolás Kapustiansky, quien estará acompañado por la talentosa compositora y solista Mercedes García Blesa. Además, se contará con la participación especial de Gustavo Marega, cantante e instrumentista, y “Perla” Romina Amato, destacada clown y actriz. El encargo, arreglo y orquestaciones estarán a cargo de Sonia Possetti, quien ha preparado un programa lleno de ritmo y diversión.

El programa del concierto estará compuesto por “Candombe Rioplatense”, “La Májaragiájara”, ”Sapo”, ”Barriletes al sol”, ”Y un valsecito a la Lu”, “Ranas”, “Danza de gacelas”, “La pata Carlota”, “Un elefante cantante”, “Poema de Santa Rita”, “Una flor amarilla”, “Samba para dormir a un bebé”, “Coneja”, “Fiesta de pájaros”, “Ferocidades”, “Se viene la “Saya”.

CCK, Sarmiento 151, C. A. B. A.

***

Melocotón Pajarito

El próximo 23 de julio a las 15, en la sala Auditorio de la Ciudad Cultural Konex, el trío Melocotón Pajarito presenta “Había una pez”, su segundo álbum de estudio y el lanzamiento oficial del libro homónimo. Esta presentación está llena de colores, juegos y una fascinante travesía a través de la rica tradición musical latinoamericana. Entradas disponibles en la página del Konex, por $3000, y la ubicación es por orden de llegada. Este espectáculo está sugerido para niños y niñas de 4 a 10 años. Menores pagan a partir de los 2 años. Duración del espectáculo: 50 minutos. Recomendado

“Había una pez” combina danza, teatro y música, creando un pequeño mundo escénico para cada canción. Es un espectáculo familiar que invita a cantar, bailar y explorar la percusión corporal a través de dinámicas lúdicas que, en ocasiones, borran las fronteras entre los artistas y el público.

*

Capitán Sanata

El grupo musical Capitán Sanata se presentará en Ciudad Cultural Konex durante las vacaciones de invierno, brindando un espectáculo lleno de diversión, baile, imaginación y reflexión a través de sus canciones y personajes. Liderado por Pablo Miguel Herrero, cocreador de Los Cazurros, Capitán Sanata presentará su segundo disco, Ahora Después, el jueves 27 de julio a las 15:00 en el Konex. El álbum está disponible en todas las plataformas digitales. Las entradas se pueden adquirir a través de la web de Konex.

La banda invita a compartir historias que pueden ser propias, con personajes que podrían ser cualquiera a través de canciones que se pueden cantar en casa, en el auto, en la escuela o en la vereda, e incluso a caballito de un adulto responsable. Las canciones de Capitán Sanata son historias que, con humor, ironía y de manera divertida, abordan temas de la vida cotidiana que identifican y conectan a toda la familia.

Además, el grupo se presentará en diferentes lugares, incluyendo Mar del Plata en el Museo MAR, el 18 y 19 de julio; en Tecnópolis el 21 de julio; en Morón el 25 y 28 de julio; en Gral Las Heras el 26 de julio, y en Zárate el 29 de julio.

* Ciudad Cultural Konex, en Sarmiento 3131, C. A. B. A.

***

Sin Cordones presenta La Criatura

La banda fueguina realiza, un espectáculo musical para niños y adultos que aborda temáticas de derechos, igualdad e inclusión a través de canciones desatadas, originales e innovadoras. Este show rockero, didáctico y eléctrico se llevará a cabo el domingo 30 de julio a las 17 en la Usina del Arte, ubicada en Agustín R. Caffarena 1, C. A. B. A.

"El rayo verde" es una adaptación de una obra de Julio Verne

***

Pequeño Pez

El grupo musical para niños que ha conquistado corazones en todo el mundo, presenta su espectáculo Pequeño Pez la fiesta durante las vacaciones de Invierno. El show se llevará a cabo en el Teatro Regina, ubicado en Avenida Santa Fe 1235 de C. A. B. A., con funciones el sábado 15 de julio a las 15 y 17, el sábado 22 de julio a las 15 y 17, y el sábado 29 de julio a las 15 y 17:00. Las entradas están disponibles desde $3.000. Los menores de 2 años no pagan entrada. Además, Pequeño Pez se presentará en otras fechas y lugares: en el Chauvin Mar del Plata el domingo 16 de julio a las 16; en el Teatro Canning el martes 18 de julio a las 15:00; en el Teatro Niní Marshall Tigre el miércoles 19 de julio a las 17; en el Cine Teatro Helios el viernes 21 de julio a las 15, con una entrada general de $3500; en el Teatro Coliseo Podestá La Plata el domingo 23 de julio a las 15, y en el Teatro Gran Pilar el jueves 27 de julio a las 17, con entradas desde $3.000. Los menores de dos años no pagan entrada en estos eventos.

———

OTROS ESPACIOS Y EVENTOS

Casa Gerbera

Acá se presenta la agenda de julio en Casa Gerbera. Todas las actividades de esta programación son aranceladas ($2000 por actividad. Los adultos acompañantes no pagan)

Para más información, pueden comunicarse vía mail a casagerbera.actividades@gmail.com o whatsapp al 1155749604.

* Escriben los aburridos, taller de narrativa, ejercicios y lecturas para niñas y niños de 6 a 10 años, coordinado por Natalia Mera [@solfalaz], se llevará a cabo el jueves 20 de julio a las 15.

* La llave que abre eso, espectáculo de narración para niñas y niños de 5 a 11 años. Historias sobre el amor, las identidades, los compartires y las alegrías, coordinado por Any González [@lallaveok], se llevará a cabo el viernes 21 de julio a las 15.

* Sellar es mi cuento, taller de creación de sellos en goma eva para niñas y niños de 5 a 10 años, coordinado por Rocío Alejandro [@rocioalejandro_illustraciones], se llevará a cabo el sábado 22 de julio a las 11.

* Te cuento a quiénes ví, hasta llegar aquí, narración de cuentos para viajar a pie o en bicicleta para niñas y niños de 6 a 10 años, coordinado por Victoria Ciano [@avictoriaciano], se llevará a cabo el jueves 27 de julio a las 15.

* Collage con Estrellita Caracol, taller de collage para niñas y niños de 6 a 10 años, coordinado por Estrellita Caracol [@estrellita.caracol], se llevará a cabo el viernes 28 de julio a las 15.

* ¡El taller de Manón!, narración, baile y taller de personaje para niñas y niños de 3 a 6 años, coordinado por Virginia Piñón [@birginiapinon], se llevará a cabo el sábado 29 de julio a las 11.

* Casa Gerbera, en Castro 1411, C. A. B. A.

***

Fiesta de las Vacas en el Centro Cultural de la Universidad Nacional de General Sarmiento

Del 15 al 28 de julio se llevará a cabo una nueva edición de la Fiesta de las Vacas en el Centro Cultural de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Durante las dos semanas de vacaciones de invierno, se ofrecerán diversas actividades culturales gratuitas, que incluyen teatro, circo, danza, talleres, ciencia, un rincón de lectura, muestras y un festival oriental de animé, entre otras propuestas.

La Fiesta de las Vacas dará comienzo el sábado 15 de julio con el Festival Oriental Seiza Animé, que se llevará a cabo de 14 a 19 hs en el Centro Cultural UNGS. El evento contará con concursos, shows musicales y de magia, feria, desfile, cosplayers y bandas invitadas, todo con entrada gratuita. Una novedad de esta edición serán Las Vacas en los Barrios, en las cuales el equipo del Centro Cultural visitará algunos centros comunitarios de la zona los lunes 17 y 24 de julio, llevando parte de la programación que incluye talleres y obras de teatro. De martes a viernes, de 14 a 17 hs, se podrán disfrutar de diversas propuestas gratuitas, que van desde obras de teatro, cuentacuentistas, circo, danza, talleres, actividades con el Museo Imaginario de la Universidad, un rincón de lectura y muestras en el Centro Cultural UNGS.

Es importante tener en cuenta que las actividades son gratuitas, se acepta un bono contribución voluntario y las vacantes son limitadas. Para obtener más información, se puede consultar en la cuenta de @centroculturalungs en redes sociales.

Programación completa:

* Festival Oriental Seiza Animé, de 15 a 19 hs, en el Centro Cultural UNGS, el sábado 15 de julio.

* Las Vacas en el Barrio, con talleres de construcción de avioncitos de papel y de origami; museo imaginario; danza y juego y máscaras Wawakuna Arawuan. También habrá la función de teatro Registro comunitario de todo tipo de miedos. Red el encuentro. Centro: Las Suricatas, el lunes 17 de julio, de 14 a 17 hs.

* Talleres de construcción de avioncitos de papel y de origami; museo imaginario, diseño de juegos, danza y juego. Muestras: Dibujando cuentos de Martín Morón y la experiencia INFINITO. Rincón de lectura, en el Centro Cultural UNGS , el martes 18 de julio, de 14 a 17.

* Talleres de construcción de avioncitos de papel y de origami; museo imaginario, máscaras Wawakuna Arawuan. Muestras: Dibujando cuentos de Martín Morón y la experiencia INFINITO. Rincón de lectura, y la función de teatro Musicuentos Ilustrados como homenaje a María Elena Walsh, a cargo del grupo Clandestino Teatro, en el Centro Cultural UNGS, el miércoles 19 de julio, de 14 a 17.

* Talleres de construcción de avioncitos de papel y de origami; museo imaginario, máscaras Wawakuna Arawuan, juegos teatrales. Muestras: Dibujando cuentos de Martín Morón y la experiencia INFINITO. Rincón de lectura, y la función de teatro Aire de leyendas a cargo del grupo Cuentandantes, en el Centro Cultural UNGS, el jueves 20 de julio, de 14 a 17.

* Talleres de construcción de avioncitos de papel y de origami; museo imaginario, máscaras Wawakuna Arawuan, danza y juego, de 14 a 17. Muestras: Dibujando cuentos de Martín Morón y la experiencia INFINITO. Rincón de lectura, y la función de teatro Aire de leyendas a cargo del grupo Cuentandantes, en el Centro Cultural UNGS, el viernes 21 de julio, de 14 a 17.

* Las Vacas en el Barrio, con talleres de construcción de avioncitos de papel y de origami, danza y juego, y máscaras Wawakuna Arawuan. También habrá función de teatro con Registro Comunitario de Todo Tipo de Miedos en el Centro Comunitario Belén, el lunes 24 de julio, de 14 a 17 hs.

* Talleres de diseño de juegos, construcción de avioncitos de papel y de origami; museo imaginario. Muestras: Dibujando cuentos de Martín Morón y la experiencia INFINITO. Rincón de lectura, y la función de teatro Circo Turnoc, por el Grupo Compañía Desatino, en el Centro Cultural UNGS, el martes 25 de julio, de 14 a 17.

* Talleres de diseño de juegos, construcción de avioncitos de papel y de origami; museo imaginario, danza y juego, y máscaras Wawakuna Arawuan. Muestras: Dibujando cuentos de Martín Morón y la experiencia INFINITO. Rincón de lectura, y la función de teatro Circo Turnoc, por el Grupo Compañía Desatino, en el Centro Cultural UNGS, el miércoles 26 de julio, de 14 a 17.

* Talleres de juegos teatrales, construcción de avioncitos de papel y de origami; museo imaginario, danza y juego, y máscaras Wawakuna Arawuan. Muestras: Dibujando cuentos de Martín Morón y la experiencia INFINITO. Rincón de lectura, y la función de teatro Registro Comunitario de Todo Tipo de Miedos, en el Centro Cultural UNGS, el jueves 27 de julio, de 14 a 17.

* Talleres de construcción de avioncitos de papel y de origami; museo imaginario, danza y juego, y máscaras Wawakuna Arawuan. Muestras: Dibujando cuentos de Martín Morón y la experiencia INFINITO. Rincón de lectura, y la función de teatro Tata y Memé, juegos, cuentos y canciones, de Silvina Tomasi, en el Centro Cultural UNGS, el viernes 28 de julio, de 14 a 17.

* Centro Cultural UNGS, en Roca 850, San Miguel, Provincia de Buenos Aires. Las Suricatas,en Paso de los Patos 3208, Tierras Altas, Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires. Centro Comunitario Belén, San Salvador 5000, Barrio San Atilio, José C. Paz, Provincia de Buenos Aires.

———

CINE

En el Auditorio Quagliaro, de ATE, se proyectará un ciclo de cine, del 17 al 21 de julio, a las 15, con entrada libre y gratuita, y acceso por orden de llegada.

Programación:

* Mirai: mi pequeña hermana (Mamoru Hosoda, Japón, 2018, 98′, ATP), el lunes 17 de julio.

* La canción del mar (Tomm Moore, Irlanda, 2014, 93′, ATP), el martes 18 de julio.

* Nahuel y el libro mágico (Germán Acuña, Chile, 2020, 98, ATP′), el miércoles 19 de julio.

* El increíble castillo vagabundo (Hayao Miyazaki, Japón, 2004, 119′, ATP), el jueves 20 de julio.

* Shaun, el cordero. La película (Mark Burton - Richard Starzak, Reino Unido, 2015, 85′, ATP), el viernes 21 de julio

* Auditorio Quagliaro, en Moreno 2654, C. A. B. A.

Seguir leyendo