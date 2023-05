Comienza NODO, tres días de propuestas originales en torno a las galerías de arte

Desde el jueves hasta el sábado, las galerías de la Ciudad de Buenos Aires abren sus puertas como parte de NODO, el evento que combina arte contemporáneo con otras actividades culturales, que van de la música, clases de salsa, tiradas de cartas del tarot a proyecciones, charlas a visitas guiadas.

Del circuito de galerías participarán 57 espacios agrupados por Meridiano, la Cámara Argentina de Galerías de Arte Contemporáneo, que representan a más de 1.000 artistas. Así, entre otras actvidades más allá de las muestras, se podrá tomar “Clases de salsa para quienes creen que son de madera” con Catalina León como profesora en Ruth Benzacar; realizar una acción meditativa del dibujo junto a Viviana Blanco en TokonOMa o para los que prefieran una experiencia más esotérica, hacerse tirar las cartas del tarot en Miranda Bosch Gallery y/o Galería Constitución.

También habrá varios espacios con musicalización, como un mini-concierto de tecno-pop de Hana + Andy, especializado en música por artistas visuales, en Galería Nora Fisch; una activación con DJ y galeristas en Ungallery; un DJ set y barra de gin tonic x Nauta Brewing en Galería Grasa o en PM Galería de Arte, además del DJ set de Emilia Alvarez habrá lectura de poesía a cargo de Cecilia Goldberg, Jorgelina Herrero Pons y Sandra Guascone. (Ver destacados de la agenda abajo)

En cambio, los que busquen una experiencia más relajada pueden acercarse a Acéfala, donde habrá una activación de muestra con una pieza en vivo de sonidos ambientales y naturales y para los que recomiendan llevar manta para dormir la siesta.

Invitado por Rolf Art, el crítico, curador e historiador de arte Cuauhtémoc Medina, Jefe del Museo Universitario Arte Contemporáneo de México, participará de varios encuentros tanto en la galería de Esmeralda al 1300, donde también hará un recorrido por la muestra de Verónica Meloni, como en Colección Amalita.

Además de las múltiples muestras que habrá, con artistas consagrados y también espacio para los jóvenes, algunos espacios aprovecharán la oportunidad para estrenar sus nuevo espacio, como en el caso de Camarones y Selvanegra.

Como en la edición de 2022, se organizan tres circuitos en diferentes zonas de la ciudad. El primero abarca Recoleta, Retiro y Barrio Norte y, a su vez, está dividio en cuatro subrecorridos según las cercanías de las galerías: Del Infinito, Rubbers Internacional, Miranda Bosch, SMART GALLERY y Herlitzka & Co (Recorrido A); Cosmocosa, Cosmocosa, Jorge Mara + La Ruche, OdA Oficinas de Arte y TokonOMa (Recorrido B), y Edificio Corporativo Banco Macro, Vasari, Rolf Art, Aldo de Sousa, Vermeer, Cecilia Caballero Arte Contemporáneo y Van Riel (Recorrido C), mientras que en el D se encuentran Maman Fine Art, MCMC y COTT.

En el caso de los barrios de Palermo, Villa Crespo, Chacarita y La Paternal se encuentran divididos en tres recorridos: Grasa, Atocha y Ruth Benzacar (A); Wosco Art Gallery, Quimera, Wunsch, Gachi Prieto y Acéfala en el B; y Camarones, Moria, Pabellón 4 y HACHE, en el C.

Habrá 10 visitas guiadas por parte de The Art Break

En el distritos de las artes se encuentran los espacios de San Telmo y La Boca, también con 3 recorridos sugeridos: En el A se encuentra la Colección Amalita, de Puerto Madero, que como el año pasado hospeda a espacios por fuera de la Ciudad. Así, allí se encuentran Ankara, Sasha D espacio de arte, Via Margutta, The White Lodge y TIERRA arte contemporáneo (Córdoba); Diego Obligado, Crudo arte contemporaneo, eSTUDIOG, Gabelich Contemporaneo, Luogo y Subsuelo (Santa Fe) junto a María Casado Home Gallery y Centro de Edición (Provincia de Buenos Aires). Tamién, en esta ruta se encuentran Mite, Selvanegra, PM, W e Isla Flotante. Por su parte, PASTO, Nora Fisch, Calvaresi y Fundación El Mirador forman parte del Recorrido B y en el C se hayan Ungallery, Barro, Sendrós y Constitución.

Por otro lado, se propone un programa de visitas guiadas organizadas por el Ministerio de Cultura de la Ciudad, con un total de 10 recorridos a cargo de un especialista en arte de The Art Break. Sea a pie, combi o mixtas, las visitas no requieren inscripción previa y los interesados deben presentarse en el punto de partida en el horario indicado según la programación.

La semana de las galerías de arte es un evento que se realiza anualmente en las principales capitales del mundo. En Buenos Aires, se celebraron ya tres ediciones de las que participaron más de 30.000 visitantes. La primera, en septiembre de 2018 en el marco del programa Art Basel Cities Buenos Aires, la segunda en noviembre de 2019 y la última en 2022.

En el marco de esta nueva edición, se presenta el Premio Grupo Chomer, fruto de la alianza de Meridiano con la compañía dedicada a la inversión y el desarrollo de negocios inmobiliarios Grupo Chomer. Se trata del primer concurso nacional dirigido a galerías que integran la Cámara y sus artistas, con la misión de fomentar la producción nacional y fortalecer el crecimiento del mercado del arte contemporáneo.

Algunas actividades destacadas

Jueves 4 de mayo

15.00

-“Florecerán pájaros” de Liliana Maresca, en Vasari (Esmeralda 1357) Visita a la muestra (se puede visitar de 11 a 20 h)

-“El cuerpo es Avant Garde” de Sofía Quirno, en HACHE (Loyola 32) 15 a 20 h Proyecciones de “Los pedacitos completan la figura” videos de Sofía Quirno en forma de reel.

16.00

-“Naturaleza moderna” de Hernán Marina y “La morcilla de oro” de Juan José Olavarría, en Herlitzka & Co (Libertad 1630). Encuentro con los artistas.

-“Límites aparentes” de Daniel Prieto, en OTTO (Paraná 1158). Visita guiada con el artista.

-“Latidoamérica " de Adrian Aguirre, Luis Yuijan, Saúl Rivas y Federico Kirschbaum en Camarones (Nicasio Oroño 2558). 16 a 20 h Inauguración en el nuevo espacio.

-“Pandora” de Iara Kaumann Madelaire, en Ungallery (Ministro Brin 1335). De 16 a 18 h Activación con DJ y galeristas

17.00

-“Un día infinito” de Viviana Blanco en TokonOMa (Arenales 1239 Primer Piso (toldo 4)) 17 a 19 h Inauguración + Acción meditativa del dibujo, por la artista, en presencia del público.

-Conversatorio junto a Cuauhtémoc Medina y Verónica Meloni con la participación de Orly Benzacar, Carlos Herrera y Diego Bianchi, en Rolf Art (Esmeralda 1353)

18.00

-“Conjunción” de Mariana Sissia, en Miranda Bosch Gallery (Montevideo 1723). 18 a 20 h tirada de cartas a cargo de una tarotista

-“Estética del azar” de Verónica Di Toro, en Gachi Prieto (Uriarte 1373). Visita guiada a cargo de la artista

-“Día de campo” de Iosu Aramburu, en PASTO (Chacabuco 866). Conferencia sobre Indigenismo y Modernidad en la región andina por Iosu Aramburu y Mijail Mitrovic.

Viernes 5 de mayo

12.00

-Conversatorio público: adquisiciones institucionales en colecciones públicas a través de fondos mixtos en Ferias de Arte. Participan Cuahutémoc Medina (Curador en Jefe MUAC, Mexico); Mariana Marchesi (Directora Artística del Museo Nacional de Bellas Artes); los coleccionistas José Luis Lorenzo (miembro del Comité de Adquisiciones de Arte Latinoamericano de Tate Modern y Malba) y David Tonconogy (miembro del Comité de Arteba); los galerístas Florencia Giordana Braun (directora y fundadora de Rolf Art) y Leopol Mones Cazón (director de Isla Flotante) e Irene Gelfman (curadora de Pinta PArC), en Colección Amalita (Olga Cossettini 141).

15.00

-“Fulgor (el secreto del arcoíris)” de César Nuñez, en COTT (Juncal 3575). 15 a 20 h Recorrido de la muestra junto al artista

18.00

-”El Museo de la Nada” de Verónica Meloni, en Rolf Art (Esmeralda 1353). Performance de Verónica Meloni y visita guiada con la artista y Cuauhtémoc Medina.

-“Las que escriben con saliva” de Aurora Castillo, en Moria Galería (Thames 608). Activación sonora a cargo de Ailin Grad.

-“Punto médium” de Sandra Guascone y Bruno Grisanti y “PrisMa” de Matisto, en PM Galería de Arte (Tres Sargentos 463) DJ set de Emilia Alvarez, lectura de poesía a cargo de Cecilia Goldberg, Jorgelina Herrero Pons y Sandra Guascone.

19.00

-“Gigi” de Carolina Martinez Pedemonte y “Colección Grasa”, en Galería Grasa (Santos Dumont 3703). DJ set y barra de gin tonic x Nauta Brewing.

Sábado 6 de mayo

15.00

-“Chorros” de Agustina Woodgate, en Barro (Caboto 531). 15 a 18 h Cierre de muestra.

-“Canto a la mirada” de Tobías Mao, curaduría de Laura Ojeda Bär, en Fundación El Mirador (Av. Brasil 301). Performance “Ríos de vino” de Tobías Mao.

-“Extremo Sur” de Magdalena Jitrik, en W Galería (Viamonte 452). Presentación del libro Jitrik de Adriana Hidalgo Editora

16.30

-“Ceremonia de Apertura” de Malena Pizani, Anabella Papa, Silvina Sícoli, Lola Orge Benech, Julieta Barderi e Inés Beninca, en Selvanegra (Av. Córdoba 433). Inauguración de la nueva sede de la galería (jueves 4 y viernes 5 la galería permanecerá cerrada)

17.00

-”La sombra de la piedra roja” de Juan Tessi y “Un cuerpo extraño en el ojo” de Silvia Gurfein en Galería Nora Fisch (Av. San Juan 701). Mini-concierto de tecno-pop de Hana + Andy presentado por el sello discográfico Otras Formas, especializado en música por artistas visuales

-“La otra casa” de Nicolás Said, en Galería Constitución (Dr. del Valle Iberlucea 1140). Tarot de Nicolás Said, lectura de tiradas de cartas-

-”Pintora de Fin de Semana” de Catalina León, “La Gracia Extrañada” de Aída Carballo y “La Monarca” de Mildred Burton. En Ruth Benzacar Galería de Arte (Juan Ramírez de Velasco 1287) 17 a 19 h “Clases de salsa para quienes creen que son de madera” por Agostina Mingrone y Catalina León

-“¿Cuál es la materia de mi anhelo?”, de Santiago Quesnel, en SMART GALLERY (Av. Alvear 1580 PB). Visita guiada con el artista

18.00

-“Orbicular” de Erik Arazi, en Acéfala (Av. Cnel. Niceto Vega 4754). Activación de muestra con una pieza en vivo de sonidos ambientales y naturales (traer mantas para dormir la siesta)

19.00

-“HBLM/TLKM (Háblame/Talk to me)” de Alejandro Thornton, Nina Staehli, en Pabellón 4 Arte Contemporáneo (Juan Ramírez de Velasco 556). Fiesta de cierre de la muestra

*Click aquí para descargar la agenda completa de actividades, mapas de los circuito y recorridos de combis

