Emotiva e intensa noche de entrega de los premios Konex a las Artes Visuales

Luis Ovsejevich, presidente de la Fundación Konex, y Luis Felipe Noé, presidente del Jurado, entregan el premio Konex de Brillante a Marta Minujin (Foto: Franco Fafasuli)

Las artes visuales vivieron una noche consagratoria y de redención el martes, con la entrega de los premios Konex de Platino y Brillante a los artistas más destacados de la última década (2012-2021). Corrió mucha agua bajo el puente desde la premiación anterior, y los cambios culturales acontecidos en estos años se vieron reflejados en la actual, con una mirada renovada expresado en un mayor reconocimiento a la labor de artistas mujeres y al trabajo de colectivos y entidades artísticas, como también en la inclusión de nuevas categorías (se amplió a 21 el número de disciplinas).

“Los galardones que entregamos este año han verificado la sorprendente versatilidad de los artistas que, cultivando las artes visuales, las transforman y las innovan impulsados por una energía creadora inagotable. Las veinte disciplinas en las que se dividen los Premios Konex demuestran esa fecunda capacidad. Allí conviven las expresiones tradicionales con las contemporáneas, en una confraternidad que potencia la riqueza de la obra artística. Las artes visuales son un capítulo fundamental de la cultura de un país. Por ello quiero resaltar la valiosa contribución que los premiados de hoy y los distinguidos con Diplomas al Mérito en septiembre pasado, hacen a la vigencia de la misma”, expresó en la apertura de la ceremonia Luis Ovsejevich, presidente de la Fundación Konex.

Por primera vez desde que se premia a las artes visuales, el jurado otorgó la distinción máxima a una mujer, quien paradójicamente es la personalidad más galardonada de la historia de los Premios Konex: Marta Minujin, quien fue distinguida en todas las ediciones anteriores, recibió esta vez el Konex de Brillante de manos de Luis Felipe Noé, presidente del Gran Jurado, y Ovsejevich. Este premio mayor fue compartido en tándem con Julio Le Parc, quien desde París se llevó también un valioso reconocimiento, luego de un largo ostracismo por parte del establishment artístico que afortunadamente se revirtió hace unos años.

Momento culminante de la noche de los Konex, con todos los premiados sobre el escenario (Foto: Franco Fafasuli)

“Agradezco a mi familia que me acompañó toda mi vida, a todos mis amigos alrededor del mundo que me estimulan y a quienes me siguen en Instagram, que son mis amigos también. Estoy feliz de haber vivido situaciones con el arte público inolvidables como fue la primera destrucción de mis obras en París, aparte de los happenings o el obelisco acostado en la bienal de San Pablo. Pero lo más emocionante fue el Partenón de libros acá en Buenos Aires, con todos los títulos que había prohibido la dictadura militar. Hice todo tipo de arte, mi imaginación no tiene límites”, expresó Marta Minujin, ovacionada por el público presente en la sala. La artista también agradeció a “Yuyo” Noé (“fue uno de mis protectores en París”), a Alberto Greco y a Andy Warhol, por haber influido en su arte.

El Gran Jurado otorgó el Konex de Honor, que se otorga a una figura sobresaliente fallecida en la última década, a Joaquín Lavado (Quino). “Por primera vez le corresponde esta distinción a un dibujante humorista. La trascendencia internacional de su personaje Mafalda y la gran calidad en muchos sentidos, como humor y como trazo, de sus dibujos que sin necesidad de texto lo dicen todo genialmente”, expresó Noé, quien le entregó el premio a Kuki Miler, su editora. Por otra parte, se distinguió con el Premio Konex Mercosur a las personalidades más relevantes de la región por su significativo aporte: Alfredo Jaar (Chile); Rosana Paulino (Brasil); Ana Tiscornia (Uruguay). Hubo además menciones especiales a Rubén Fontana y Liliana Porter, por sus destacadas trayectorias artísticas.

Julio Le Parc, el otro Konex de Brillante, agradeció la distinción a través de un video (Foto: Franco Fafasuli)

Los Konex de Platino fueron otorgados con el siguiente detalle. Pintura: Max Gómez Canle. Escultura: Elba Bairon. Objeto: Cristina Schiavi. Artes del Fuego: Gabriel Chaile. Dibujo: Adriana Bustos. Grabado: Andrea Moccio. Arte textil: Mónica Millan. Instalación: Julio Le Parc. Performance: Ana Gallardo. Colectivos Artísticos: Etcétera y GAC. Arte en el espacio público: Marta Minujín. Diseño del espacio público: Estudio a77 (Diéguez-Gilardi). Arquitectura: RDR Arquitectos. Diseño gráfico: Marius Estudio. Diseño industrial: Hernán Fretto. Diseño de indumentaria: Gino Bogani. Humor e historieta: José Muñoz. Ilustración: Juan Lima. Fotografía: Adriana Lestido. Arte y tecnología: Narcisa Hirsch y Tomás Saraceno. Entidades de Artes Visuales: Fundación Federico Jorge Klemm.

Además de Noé y Marín (secretaria general), el jurado estuvo compuesto por Ana María Battistozzi, Florencia Battiti, Sergio Baur, Diego Bianchi (Bianki), Diana Cabeza, Laura Casanovas, María Teresa Constantin, Marina De Caro, Hernán Dompé, Guillermo Fantoni, Andrea Giunta, Berto González Montaner, Miguel Harte, Juan Lo Bianco y Elena Oliveras.

Kuki Miller, histórica editora de Quino, recibió el premio Konex de Honor (Foto: Franco Fafasuli)

Instituidos en 1980 con el propósito de sembrar el porvenir, los Premios Konex distinguen anualmente a las personalidades e instituciones más valiosas en todas las ramas que componen el espectro cultural de la Argentina. Cada año, la Fundación Konex premia un ámbito en particular, en un ciclo que se repite cada diez años. Esta vez, el Gran Jurado –compuesto de veinte personalidades vinculadas a las artes visuales del país y presidido por Luis Felipe Noé– designó a las 100 figuras más destacadas de la última década entre las 20 disciplinas que componen el panorama de las artes visuales, eligiendo a cinco artistas o entidades por cada una de ellas.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, los Premios Konex están entre los galardones más prestigiosos de la Argentina. Cada edición se ocupa de una disciplinas, que rotan año a año: Deportes, Espectáculos, Artes Visuales, Música popular, Música clásica, Humanidades, Comunicación y Periodismo, Instituciones y Comunidad, Letras, y Ciencia y Tecnología. Esta fue la quinta vez en la historia que se entregaron los premios a las Artes Visuales. las anteriores entregas, el Konex de Brillante fue para Horacio Butler en 1982, Juan Carlos Distéfano en 1992, Víctor Grippo y Luis Felipe Noé en 2002 y León Ferrari y César Pelli en 2012.

